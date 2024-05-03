Ярова про вихід Хмельницького із СІЗО: Застава 40 млн грн. Я не уявляю, як людина з такою кількістю підозр, вийшла на волю. ВIДЕО

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова розповіла про ситуацію з постачанням харчування ЗСУ.

Про це вона розповіла в ефірі НВ, передає Цензор.НЕТ.

З її слів, генеральний директор Державного агентства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсен Жумаділов допустив помилку, коли не розділив слоти на постачання харчування на менші частини. За інформацією Ярової, компанії, які взяли менші слоти, справилися з постачанням. Там де були великі слоти, то компаніям не вистачило обігових коштів. Наразі, зі слів Ярової, військові частини, які мали проблеми з постачанням харчування, були переведені на інших постачальників. А ДОТ наразі готує нові умови для постачальників торгів на 3 квартал 2024 року, де має врахувати попередні помилки.

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Також Ярова розповіла, як відбувається розслідування гучних корупційних скандалів. Вона нагадала, що очільник департаменту закупівель Міноборони Хмельницький вийшов із СІЗО під заставу 40 млн грн.

"Дивна ситуація. На шостій чи сьомій підозрі, яка була йому (Богдану Хмельницькому. - Ред.) вручена, я перестала рахувати підозри. Я не знаю, що відбулося, щоб людину, яка має таку кількість підозр, можна було відпустити під заставу. Для мене це величезне питання. Я була шокована цією ситуацією. Ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов залишається в СІЗО. Його ще не випустили", - повідомила Ярова.

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Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду. Експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому загрожує до 15 років ув’язнення.