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Ярова про вихід Хмельницького із СІЗО: Застава 40 млн грн. Я не уявляю, як людина з такою кількістю підозр, вийшла на волю. ВIДЕО

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова розповіла про ситуацію з постачанням харчування ЗСУ.

Про це вона розповіла в ефірі НВ, передає Цензор.НЕТ.

З її слів, генеральний директор Державного агентства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсен Жумаділов допустив помилку, коли не розділив слоти на постачання харчування на менші частини. За інформацією Ярової, компанії, які взяли менші слоти, справилися з постачанням. Там де були великі слоти, то компаніям не вистачило обігових коштів. Наразі, зі слів Ярової, військові частини, які мали проблеми з постачанням харчування, були переведені на інших постачальників. А ДОТ наразі готує нові умови для постачальників торгів на 3 квартал 2024 року, де має врахувати попередні помилки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандальна компанія судиться з Міноборони і зриває постачання харчів для ЗСУ, - радниця заступника міністра оборони Ярова

Також Ярова розповіла, як відбувається розслідування гучних корупційних скандалів. Вона нагадала, що очільник департаменту закупівель Міноборони Хмельницький вийшов із СІЗО під заставу 40 млн грн.

"Дивна ситуація. На шостій чи сьомій підозрі, яка була йому (Богдану Хмельницькому. - Ред.) вручена, я перестала рахувати підозри. Я не знаю, що відбулося, щоб людину, яка має таку кількість підозр, можна було відпустити під заставу. Для мене це величезне питання. Я була шокована цією ситуацією. Ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов залишається в СІЗО. Його ще не випустили", - повідомила Ярова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На торгах через Prozorro по харчуванню для ЗСУ вже вдалось знизити ціни від стартової на 22%, - Ярова

Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду. Експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому загрожує до 15 років ув’язнення.

Автор: 

Міноборони (7361) Шаповалов (21) їжа (428) закупівлі (3372) Жумаділов Арсен (49) Ярова Дана (62) ДОТ (143)


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Топ коментарі
+14
Почему, почему? Потому что человек схемы и дальнейшее его держание в СИЗО несло риски "величайшему", Ермаку и Резникову. Все как 2+2.
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03.05.2024 17:04
+13
"Я була шокована цією ситуацією"
-------
Більш за все шоковані будуть західні партнери, а від цього залежить допомога...
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03.05.2024 17:04
+9
кремлівськоколомоцька гнида хєрмак "руліт", бодай воно вже здохло
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03.05.2024 17:14
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Почему, почему? Потому что человек схемы и дальнейшее его держание в СИЗО несло риски "величайшему", Ермаку и Резникову. Все как 2+2.
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03.05.2024 17:04 Відповісти
"Я була шокована цією ситуацією"
-------
Більш за все шоковані будуть західні партнери, а від цього залежить допомога...
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03.05.2024 17:04 Відповісти
вы все врете !

Мы победим под мудрым руководством ЗЕленского !
Да здравствует президент ЗЕленский !

.
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03.05.2024 17:15 Відповісти
Маршак колись про ту "мудрість" вірш написав:

"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

Начинает не сначала,
А кончает как попало.

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом..."
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03.05.2024 17:27 Відповісти
-Отпустили?
- Кого?
- Да мужика того, которого посадить собирались...
- Отпустили из СИЗО , под залог 40 млн...
Кто ж его посадит? Он же памятник!
https://www.youtube.com/watch?v=wVmU0DVgGzQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2
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03.05.2024 18:14 Відповісти
ой дана дана, люб-лю цього йбогдана...
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03.05.2024 17:10 Відповісти
кремлівськоколомоцька гнида хєрмак "руліт", бодай воно вже здохло
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03.05.2024 17:14 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2024 20:06 Відповісти
ой дана дана, люб-лю я того йбогдана...
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03.05.2024 17:15 Відповісти
Буданов його випустить за кордон, як волонтера.
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03.05.2024 17:17 Відповісти
Своїх "нє бросаєм" в ділі.
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03.05.2024 17:20 Відповісти
На фіга цензор рекламує FACTI ?!
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03.05.2024 17:21 Відповісти
А як різникоффа випустили? Вони ''одна шайка-лєйка''.
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03.05.2024 17:24 Відповісти
Як шило, як паша-мерседес. Він же не український патріот.
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03.05.2024 17:25 Відповісти
мене не шокує, бо перебити у мене шок початку 19-го року навряд чи щось зможе.
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03.05.2024 18:00 Відповісти
..зато на 40 млн грн. можно купить десятки тысяч дронов - камикадзе..
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03.05.2024 18:14 Відповісти
А скільки б дронів можна було купить на вкрадені цим пройдисвітом мільярди..
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03.05.2024 23:01 Відповісти
Тоже много..
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03.05.2024 23:07 Відповісти
Елементарно. Судова система під Зельоними. Куратор Татаров (Портнов). Раз вийшов, значить потрібен владі. Якщо потрібен після таких скандалів, значить спільник.
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03.05.2024 18:17 Відповісти
Kak vi dumajete, zahocet kto donatit na vostanovlenije!!!???
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03.05.2024 19:05 Відповісти
Дивлюсь на таки новини та не збагну, чого це наша влада дивуется що нема черг до ТЦК.
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03.05.2024 19:35 Відповісти
... тільки смертна кара,
бо ці аферисти, рятуючи свої награбовані мільйони, здадуть нас мордору .
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03.05.2024 20:00 Відповісти
Чому шокована?!
Там же не чужі Блазню люди сидять на посадах.
Думаю, що Буратіно врятує всіх корупціонерів із міноборони.
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03.05.2024 20:32 Відповісти
73 процента
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03.05.2024 22:13 Відповісти
 
 