70% от суммы всех заключенных в 2024 году соглашений по закупке вооружения приходится на отечественных производителей, - "Агентство оборонных закупок"
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило очередные контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, договоры были подписаны во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что контракты с украинскими предприятиями ОПК - это усиление безопасности страны. Развитие отечественных оборонных предприятий помогает уменьшить зависимость от импорта и одновременно способствует экономическому росту.
Он отметил, что Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет придерживаться приоритета по поддержке украинских производителей вооружения.
"70% от суммы всех сделок, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. Украинская оборонка способна быстро производить и поставлять необходимое оружие на поле боя. Кроме того, отечественные производители имеют качественную коммуникацию с нашими военными, что позволяет им постоянно улучшать продукцию. По некоторым направлениям, например БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование украинских производителей", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.
В Минобороны также напомнили, что за I квартал 2024 года "Агентство оборонных закупок" заключило рекордное количество контрактов по закупке вооружения, боеприпасов и военной техники - больше, чем за весь прошлый год.
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