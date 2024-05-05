70% от суммы всех заключенных в 2024 году соглашений по закупке вооружения приходится на отечественных производителей, - "Агентство оборонных закупок"

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило очередные контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, договоры были подписаны во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что контракты с украинскими предприятиями ОПК - это усиление безопасности страны. Развитие отечественных оборонных предприятий помогает уменьшить зависимость от импорта и одновременно способствует экономическому росту.

Он отметил, что Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет придерживаться приоритета по поддержке украинских производителей вооружения.

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"70% от суммы всех сделок, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. Украинская оборонка способна быстро производить и поставлять необходимое оружие на поле боя. Кроме того, отечественные производители имеют качественную коммуникацию с нашими военными, что позволяет им постоянно улучшать продукцию. По некоторым направлениям, например БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование украинских производителей", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

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В Минобороны также напомнили, что за I квартал 2024 года "Агентство оборонных закупок" заключило рекордное количество контрактов по закупке вооружения, боеприпасов и военной техники - больше, чем за весь прошлый год.