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Новости
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70% от суммы всех заключенных в 2024 году соглашений по закупке вооружения приходится на отечественных производителей, - "Агентство оборонных закупок"

міноборони

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило очередные контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, договоры были подписаны во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что контракты с украинскими предприятиями ОПК - это усиление безопасности страны. Развитие отечественных оборонных предприятий помогает уменьшить зависимость от импорта и одновременно способствует экономическому росту.

Он отметил, что Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет придерживаться приоритета по поддержке украинских производителей вооружения.

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"70% от суммы всех сделок, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. Украинская оборонка способна быстро производить и поставлять необходимое оружие на поле боя. Кроме того, отечественные производители имеют качественную коммуникацию с нашими военными, что позволяет им постоянно улучшать продукцию. По некоторым направлениям, например БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование украинских производителей", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

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В Минобороны также напомнили, что за I квартал 2024 года "Агентство оборонных закупок" заключило рекордное количество контрактов по закупке вооружения, боеприпасов и военной техники - больше, чем за весь прошлый год.

Автор: 

Минобороны (9288) закупки (748)


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Звісно, бо вже в Укроборонпромі налажений схематоз. Поки ви суспільству кинули кістку "про поганих ухилянтів", і воно її гризе. Вже всі забули про яйця по 17 грн.
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04.05.2024 23:29 Ответить
Гелікоптери "Ірокез" в Одесі вже закупили?

Тодішній голова Укроборонпрому обіцяв ще у 2020 році налагодити їх виробництво в Одесі. І як?

Судячи з ситуації на фронті, в абслютному значенні ці 70% укладених договорів - шиш без масла.

Не давали США зброю - не було зброї.
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05.05.2024 00:01 Ответить
Це помітно - ні грошей, ні зброї.
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05.05.2024 00:07 Ответить
large ships:422 Aircraft:92811 Tanks & SPGs:25720 Armoured vehicles:24983 Other vehicles:832872 Artillery:128911 Mortars:165228 Munitions:21389488 Machine guns:872422

Тее що зробили у Великобританії на 900 день Другої світової.
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05.05.2024 00:23 Ответить
інфа 100%, *** буду...
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05.05.2024 07:27 Ответить
Тільки де ж та зброя - бо і та що є то майже все волонтери! Ото "пиляють" ЗЕбандити!!!
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05.05.2024 08:51 Ответить
Тільки ми бачимо на 70% зброю від партнерів і волонтерів, а 30% від укроборонпрому, хоча останньому виділяли 70% коштів.
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05.05.2024 10:14 Ответить
Пресс-служба Rheinmetall:

"Помимо шестизначного количества обычных артиллерийских снарядов, которые Украина получит в этом году, мы так же поставим прототипы арт снарядов с дальностью стрельбы в 100 км"
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05.05.2024 11:44 Ответить
 
 