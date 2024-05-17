Зеленский об ударах по России западным оружием: Не должно быть каких-либо запретов, это не наступление, а защита

Использование Украиной переданного Западом оружия по территории России - не наступление, а защита. Не должно быть каких-то запретов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это - защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в приграничных территориях России, как и у Украины, есть "серая зона", где почти нет гражданских.

"И мало того, у них же там такая же серая зона. У них там выселение людей и тому подобное. У них также на границе гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - добавил президент.

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Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной. Впоследствии в Пентагоне заявили, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.