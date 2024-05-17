РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4107 посетителей онлайн
Новости
1 060 8

Зеленский об ударах по России западным оружием: Не должно быть каких-либо запретов, это не наступление, а защита

Звернення Володимира Зеленського 15 травня

Использование Украиной переданного Западом оружия по территории России - не наступление, а защита. Не должно быть каких-то запретов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это - защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в приграничных территориях России, как и у Украины, есть "серая зона", где почти нет гражданских.

"И мало того, у них же там такая же серая зона. У них там выселение людей и тому подобное. У них также на границе гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - добавил президент.

Читайте: Партнеры боятся проигрыша России в войне, - Зеленский

Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной. Впоследствии в Пентагоне заявили, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) оружие (10198) россия (95365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А гра куєм на піаніно - це, звичайно, мистецтво, яке не повинно мати заборон...
показать весь комментарий
17.05.2024 10:47 Ответить
Біда в тому, що тим куєм воно херувало країною!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:24 Ответить
Звичайно така заборона це повна дурня але є питання-чому потрібну для війни українську зброю не виробляли натомість крали зокрема на асвальті.То тепер можна відбиватись мабуть тим самим асвальтом...
показать весь комментарий
17.05.2024 10:48 Ответить
Дєйствітельна, Байдєн, ти вапще бірєга папутал, пачіму нам пірамідкі нє расставіл...
показать весь комментарий
17.05.2024 10:50 Ответить
да-і зачєм разрєшил размінировать Чонгар...
показать весь комментарий
17.05.2024 10:53 Ответить
І ще Лукашенці нащось здав так гарно продуману операцію по вагнерівцям...
показать весь комментарий
17.05.2024 11:07 Ответить
Нахабніти сильно теж не потрібно з такими заявами. Ті нахаляву озброєння дають, а тут ще умови їм диктувати
показать весь комментарий
17.05.2024 10:57 Ответить
Мда, якби ''дехто'' з таким запалом займався не асфальтом, а ракетами та іншим озброєнням то не було би такої мови. І можливо вдалося б уникнути такої війни.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:03 Ответить
 
 