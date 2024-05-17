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Зеленський про удари по Росії західною зброєю: Не повинно бути якихось заборон, це не наступ, а захист

Звернення Володимира Зеленського 15 травня

Використання Україною переданої Заходом зброї по території Росії - не наступ, а захист. Не повинно бути якихось заборон.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це - захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що у прикордонних територіях Росії, як і в України, є "сіра зона", де майже немає цивільних.

"І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - додав президент.

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Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною. Згодом у Пентагоні заявили, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

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Зеленський Володимир (23691) зброя (7435) росія (64935)


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А гра куєм на піаніно - це, звичайно, мистецтво, яке не повинно мати заборон...
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17.05.2024 10:47 Відповісти
Біда в тому, що тим куєм воно херувало країною!
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17.05.2024 11:24 Відповісти
Звичайно така заборона це повна дурня але є питання-чому потрібну для війни українську зброю не виробляли натомість крали зокрема на асвальті.То тепер можна відбиватись мабуть тим самим асвальтом...
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17.05.2024 10:48 Відповісти
Дєйствітельна, Байдєн, ти вапще бірєга папутал, пачіму нам пірамідкі нє расставіл...
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17.05.2024 10:50 Відповісти
да-і зачєм разрєшил размінировать Чонгар...
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17.05.2024 10:53 Відповісти
І ще Лукашенці нащось здав так гарно продуману операцію по вагнерівцям...
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17.05.2024 11:07 Відповісти
Нахабніти сильно теж не потрібно з такими заявами. Ті нахаляву озброєння дають, а тут ще умови їм диктувати
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17.05.2024 10:57 Відповісти
Мда, якби ''дехто'' з таким запалом займався не асфальтом, а ракетами та іншим озброєнням то не було би такої мови. І можливо вдалося б уникнути такої війни.
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17.05.2024 11:03 Відповісти
 
 