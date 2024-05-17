Зеленський про удари по Росії західною зброєю: Не повинно бути якихось заборон, це не наступ, а захист
Використання Україною переданої Заходом зброї по території Росії - не наступ, а захист. Не повинно бути якихось заборон.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це - захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що у прикордонних територіях Росії, як і в України, є "сіра зона", де майже немає цивільних.
"І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - додав президент.
Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною. Згодом у Пентагоні заявили, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
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