Військові ЗСУ у курсі підготовки вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права, - Генштаб

Військові вивчатимуть міжнародне гуманітарне право

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про вивчення військовослужбовцями норм міжнародного гуманітарного права як одного з пріоритетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"В умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", - ідеться в дописі.

В Україні створили сайт "Правовий навігатор" для допомоги родинам військових

"Це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності", - додали в Генштабі.

Зазначається, що реалізація такого рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямована на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.

Генштаб ЗС (7288) право (49) ЗСУ (7929) Сирський Олександр (747)
Топ коментарі
+11
схоже скоро кацапи в Україні будуть мати більше прав і свобод, ніж корінне населення
12.07.2024 15:59 Відповісти
+11
Йому там що, більше немає чим зайнятися?!!! Армія всім необхідним забезпечена??? На*єр у відставку!!!
12.07.2024 16:03 Відповісти
+5
Ну все, до традиційних способів задрючити о/с додасться новий. Будуть робити фотозвіти, як солдатики сидять і типу щось пишуть і вчать😅А враховуючи всеохопну армійську показуху, це буде просто «для галочки»
12.07.2024 16:08 Відповісти
12.07.2024 15:59 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
12.07.2024 16:07 Відповісти
12.07.2024 16:03 Відповісти
Татові з мамою привіт!...
Хай передасть!...
12.07.2024 16:05 Відповісти
Та там майже нічого робить йому не треба! Просто знять гриф "ДСК" з "Порадника для командного складу ЗСУ" "ПРаво війни" Він виданий видавництвом "Любава" ще в 1997 році Його робили для наших миротворців у Югославії Мені колись ці брошури потрапили у руки Дуже багато цікавого звідти взяв! Один екземляр зберігаю у себе до цих пір
12.07.2024 18:15 Відповісти
Замість того, щоб навчати справжніх Воїнів, вони будуть вчити, як соплі рукавом по щоках розмахувати!...
Це головкому із кремля, ***, ксіва прийшла!...
На війні Воїн має бути БЕЗЖАЛІСНИМ!!!...
... " Слабость - повод к насілію!...' Ф. Ніцше!...
12.07.2024 16:04 Відповісти
12.07.2024 16:08 Відповісти
Це для ЗСУ зайве. Кацапстан не оголошував нам війну (в карліка срущего-в-чемодан це - Спєціальная Воєнная Менструація), тобто, ми не повинні дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права.
12.07.2024 16:10 Відповісти
Ну нарешті! Здійснилося! Будемо вивчати іноземне законодавство і міжнародні домовленості! Зараз бійця відряджу до концелярської крамниці за зошитами. І будемо усім підрозділом вивчати норми международного права на передку. Українське право завдяки зеленському не працює.
12.07.2024 16:23 Відповісти
Взводний писар за місяць спише на одну кулькову ручку більше, та й тільки того. І Сирський те знає. Але... хай там як, вимога "рожевих поні" буде виконана.
12.07.2024 16:39 Відповісти
Результат давления инфантильных розовых пони.
12.07.2024 17:19 Відповісти
Міжнародним гуманітарним правом не заборонено контрольний постріл у кацапську макитру, сподіваюсь це доводять до відома слухачів ...
12.07.2024 18:01 Відповісти
не можна в нікого стріляти. треба перестати стріляти.....
12.07.2024 18:18 Відповісти
вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.....
Це Що...
щоб потім куди небудь
Послом Можна було Відправити...
12.07.2024 18:40 Відповісти
А курсы кройки и шитья будут?
12.07.2024 18:48 Відповісти
Так що? До цього моменту офіцери і генерали не знали про якісь міжнародні правила? У нас же у всіх суперосвіта. Навіть прибиральниця має бути хоча б бакалавром. Чи в нас піджаки з дипломами можливими і неможливими не в курсі чогось там міжнародного? Чи це банальне відмивання грошей? Приїде якоби інструктор по міжнародному праву провести курси. Йому оплатять відрядження і кучу премій. Потім тій установі що пришле того гуся також проплатять. Потім десь під деревом нас буде збирати якийсь офіцер щоб розказати про сінхрафазатрон. Але без матюків як завжди нічого з себе не вичавить. До речі, була папера ще від тарана про те що всі офіцери мають розмовляти англійською мовою здається з 25 чи з 26 року. Як успіхи? А сам сирок говорить українською мовою по тіпу міколи яновіча азірова. Так що всі за парти. Кожному є що підтягувати. Ха ха ха.
12.07.2024 19:00 Відповісти
Шо то у нас какая то фигня с руководящим составом в армии происходит...
Залужный во время войны диссертации пишет.
Содоль награды непонятно за что вручает.
Сирський гуманитарное право навязывает...
Они точно военные?
12.07.2024 22:22 Відповісти
Кадровики. На початку кар'єри йшли в армію не за тим, щоб воювати. Вивчились, пересіли в штаби, в яких процвітає паперомарання, і перейняли цю заразу - показуху, звітики, комплексні плани…
показати весь коментар
13.07.2024 10:56 Відповісти
 
 