Військові ЗСУ у курсі підготовки вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про вивчення військовослужбовцями норм міжнародного гуманітарного права як одного з пріоритетів.

"В умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", - ідеться в дописі.

"Це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності", - додали в Генштабі.

Зазначається, що реалізація такого рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямована на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.