В Україні створили сайт "Правовий навігатор" для допомоги родинам військових

В Україні презентували ініціативу "Правовий навігатор" від команди правозахисного центру "Принцип", який допоможе родинам військових розв’язувати юридичні питання.

Про це повідомляє правозахисний центр "Принцип", інформує Цензор.НЕТ.

Скористатися послугою можна безкоштовно.

"Ми розширюємо наш "Правовий навігатор". Юристи "Принцип" підготували інформацію для родин військових, ветеранів, полонених, зниклих безвісти й загиблих військових", - зазначають в установі.

Зазначається, що це юридична базова довідка, яка допоможе родинам дізнатися юридичні питання:

до яких органів звернутися;

які документи там подати;

на які пільги можна розраховувати

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Для рідних чинних військових прописаний детальний перелік даних, якими вони мають володіти.

Також правозахисники написали відповіді на поширені запитання;

Що робити, якщо військовий не виходить на зв’язок?

Чи може хтось з рідних звернутися до військової частини замість самого військовослужбовці;

Яку суму аліментів зобов’язаний сплачувати військовослужбовець;

Як захиснику піти у відпустку тощо.

Для родичів полонених на сайті є інформація є алгоритм дій пошуку зниклих.

Спочатку правозахисники радять сконтактувати з колегами по службі. Далі – зателефонувати на гарячу лінію. (0 800 339 247). Працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 год.

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