ООН закликає Росію надати правозахисникам доступ до окупованих територій України

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Росію надати доступ міжнародним правозахисникам до тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиаланням на Голос Америки.

"Я ще раз наголошую на необхідності співпраці зі слідчою комісією Ради та в тому, щоб мої колеги мали доступ як до української території, окупованої Російською Федерацією, так і до самої Російської Федерації – не в останню чергу, для відвідування цивільних затриманих, військовополонених та українських дітей та люди з інвалідністю, яких вивезли на ці території", - заявив Тюрк.

Він також закликав Росію співпрацювати незалежною Міжнародною слідчою комісією щодо України, яку призначила Рада ООН з прав людини.

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