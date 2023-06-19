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ООН закликає Росію надати правозахисникам доступ до окупованих територій України

оон

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Росію надати доступ міжнародним правозахисникам до тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиаланням на Голос Америки. 

"Я ще раз наголошую на необхідності співпраці зі слідчою комісією Ради та в тому, щоб мої колеги мали доступ як до української території, окупованої Російською Федерацією, так і до самої Російської Федерації – не в останню чергу, для відвідування цивільних затриманих, військовополонених та українських дітей та люди з інвалідністю, яких вивезли на ці території", - заявив Тюрк.

Він також закликав Росію співпрацювати незалежною Міжнародною слідчою комісією щодо України, яку призначила Рада ООН з прав людини.

Також читайте: Комісар ООН про 8 тисяч вбитих цивільних в Україні: "Це лише верхівка айсберга"

ООН (3363) права людини (612) правозахисники (377) Тюрк Фолькер (12)


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Топ коментарі
+6
Закликає...агресора! Який сидить в ООН і має право "вето"! Тьфу, ***!
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19.06.2023 23:19
+5
Вони там тупі, ілі гдє?
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19.06.2023 23:07
+4
Не вірю у силу слова я, а вірю в силу піздюлєй! (с)

Коли нарешті до цих "стурбованих" дійде ця проста істина?
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19.06.2023 23:05
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Напишіть ше в спортлото дибіли. До цих пір не вкумекали шо таке Рашка *********.
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Не вірю у силу слова я, а вірю в силу піздюлєй! (с)

Коли нарешті до цих "стурбованих" дійде ця проста істина?
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Вони там тупі, ілі гдє?
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19.06.2023 23:07 Відповісти
Ноу, сер, дуже ''мотивовані''
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19.06.2023 23:09 Відповісти
Занепокоєні до піздєцов
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19.06.2023 23:20 Відповісти
Та да
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19.06.2023 23:26 Відповісти
З такою, як у них, платнею та ледачою роботою я вдавав би з себе не те що тупого, а взагалі недоумка.
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19.06.2023 23:14 Відповісти
Закликає...агресора! Який сидить в ООН і має право "вето"! Тьфу, ***!
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19.06.2023 23:19 Відповісти
А оон не хоче закликати кацапів, щоб ті забралися з України?
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20.06.2023 07:27 Відповісти
 
 