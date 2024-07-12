Военные ВСУ будут изучать нормы международного гуманитарного права, - Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об изучении военнослужащими норм международного гуманитарного права как одного из приоритетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"В условиях продолжающейся вооруженной агрессии российской федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов)", - говорится в сообщении.

"Это решение является частью комплексного подхода по обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство ВСУ уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности", - добавили в Генштабе.

Отмечается, что реализация такого решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами.