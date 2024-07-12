РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8159 посетителей онлайн
Новости
1 884 19

Военные ВСУ будут изучать нормы международного гуманитарного права, - Генштаб

Військові вивчатимуть міжнародне гуманітарне право

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об изучении военнослужащими норм международного гуманитарного права как одного из приоритетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"В условиях продолжающейся вооруженной агрессии российской федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права, - ОП

"Это решение является частью комплексного подхода по обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство ВСУ уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности", - добавили в Генштабе.

Отмечается, что реализация такого решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами.

Автор: 

Генштаб ВС (6973) право (72) ВСУ (6922) Александр Сырский (721)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
схоже скоро кацапи в Україні будуть мати більше прав і свобод, ніж корінне населення
показать весь комментарий
12.07.2024 15:59 Ответить
+11
Йому там що, більше немає чим зайнятися?!!! Армія всім необхідним забезпечена??? На*єр у відставку!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 16:03 Ответить
+5
Ну все, до традиційних способів задрючити о/с додасться новий. Будуть робити фотозвіти, як солдатики сидять і типу щось пишуть і вчать😅А враховуючи всеохопну армійську показуху, це буде просто «для галочки»
показать весь комментарий
12.07.2024 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
схоже скоро кацапи в Україні будуть мати більше прав і свобод, ніж корінне населення
показать весь комментарий
12.07.2024 15:59 Ответить
Вже.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:07 Ответить
Йому там що, більше немає чим зайнятися?!!! Армія всім необхідним забезпечена??? На*єр у відставку!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 16:03 Ответить
Татові з мамою привіт!...
Хай передасть!...
показать весь комментарий
12.07.2024 16:05 Ответить
Та там майже нічого робить йому не треба! Просто знять гриф "ДСК" з "Порадника для командного складу ЗСУ" "ПРаво війни" Він виданий видавництвом "Любава" ще в 1997 році Його робили для наших миротворців у Югославії Мені колись ці брошури потрапили у руки Дуже багато цікавого звідти взяв! Один екземляр зберігаю у себе до цих пір
показать весь комментарий
12.07.2024 18:15 Ответить
Замість того, щоб навчати справжніх Воїнів, вони будуть вчити, як соплі рукавом по щоках розмахувати!...
Це головкому із кремля, ***, ксіва прийшла!...
На війні Воїн має бути БЕЗЖАЛІСНИМ!!!...
... " Слабость - повод к насілію!...' Ф. Ніцше!...
показать весь комментарий
12.07.2024 16:04 Ответить
Ну все, до традиційних способів задрючити о/с додасться новий. Будуть робити фотозвіти, як солдатики сидять і типу щось пишуть і вчать😅А враховуючи всеохопну армійську показуху, це буде просто «для галочки»
показать весь комментарий
12.07.2024 16:08 Ответить
Це для ЗСУ зайве. Кацапстан не оголошував нам війну (в карліка срущего-в-чемодан це - Спєціальная Воєнная Менструація), тобто, ми не повинні дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:10 Ответить
Ну нарешті! Здійснилося! Будемо вивчати іноземне законодавство і міжнародні домовленості! Зараз бійця відряджу до концелярської крамниці за зошитами. І будемо усім підрозділом вивчати норми международного права на передку. Українське право завдяки зеленському не працює.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:23 Ответить
Взводний писар за місяць спише на одну кулькову ручку більше, та й тільки того. І Сирський те знає. Але... хай там як, вимога "рожевих поні" буде виконана.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:39 Ответить
Результат давления инфантильных розовых пони.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:19 Ответить
Міжнародним гуманітарним правом не заборонено контрольний постріл у кацапську макитру, сподіваюсь це доводять до відома слухачів ...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:01 Ответить
не можна в нікого стріляти. треба перестати стріляти.....
показать весь комментарий
12.07.2024 18:18 Ответить
вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.....
Це Що...
щоб потім куди небудь
Послом Можна було Відправити...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:40 Ответить
А курсы кройки и шитья будут?
показать весь комментарий
12.07.2024 18:48 Ответить
Так що? До цього моменту офіцери і генерали не знали про якісь міжнародні правила? У нас же у всіх суперосвіта. Навіть прибиральниця має бути хоча б бакалавром. Чи в нас піджаки з дипломами можливими і неможливими не в курсі чогось там міжнародного? Чи це банальне відмивання грошей? Приїде якоби інструктор по міжнародному праву провести курси. Йому оплатять відрядження і кучу премій. Потім тій установі що пришле того гуся також проплатять. Потім десь під деревом нас буде збирати якийсь офіцер щоб розказати про сінхрафазатрон. Але без матюків як завжди нічого з себе не вичавить. До речі, була папера ще від тарана про те що всі офіцери мають розмовляти англійською мовою здається з 25 чи з 26 року. Як успіхи? А сам сирок говорить українською мовою по тіпу міколи яновіча азірова. Так що всі за парти. Кожному є що підтягувати. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:00 Ответить
Шо то у нас какая то фигня с руководящим составом в армии происходит...
Залужный во время войны диссертации пишет.
Содоль награды непонятно за что вручает.
Сирський гуманитарное право навязывает...
Они точно военные?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:22 Ответить
Кадровики. На початку кар'єри йшли в армію не за тим, щоб воювати. Вивчились, пересіли в штаби, в яких процвітає паперомарання, і перейняли цю заразу - показуху, звітики, комплексні плани…
показать весь комментарий
13.07.2024 10:56 Ответить
 
 