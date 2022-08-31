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Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права, - ОП

сибіга

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом совета директоров Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Андрей Сибига сообщил, что Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права.

"Для нас это важный шаг. Правительство уже разработало соответствующий законопроект. Ожидаем, что вскоре он будет внесен в Верховную Раду Украины и рассмотрен. Рассчитываем, что присоединение нашего государства к вашей организации будет способствовать развитию публичного права, в частности путем более тесного сотрудничества по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере права", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.

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Среди прочего стороны обсудили перспективы привлечения ведущих юристов государств – членов организации к вопросам усиления санкционного давления на РФ, конфискации замороженных активов агрессора, привлечения к международно-правовой ответственности за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию.

Также состоялся обмен мнениями о путях присоединения организации к работе санкционной группы Ермака-Макфола и Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины.

Была отмечена важность осуждения Европейской организацией публичного права агрессии РФ против Украины.

"Мы верим в победу Украины и привлечение агрессора к ответственности. Надеюсь посетить Офис Европейской организации публичного права в Мариуполе, который разрушили российские войска", - сказал Флогаитис.

Автор: 

право (70) Сибига (347)


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Топ комментарии
+5
Портнова и Татарова не забудьте в викладачі включити...
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31.08.2022 22:55
+4
І знову ОПа.
Може розігнати непотрібний кабмін з міністрами, моностадо в парламенті, презЕдента, якщо все за них робить ОПа? Хоч на цьому зекономимо.
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31.08.2022 23:34
+3
это то право которое выдает оркам гуманитарные визы? беженцы подождут, надо орков принять
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31.08.2022 22:53
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Правила форума Совет форумчан
это то право которое выдает оркам гуманитарные визы? беженцы подождут, надо орков принять
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31.08.2022 22:53 Ответить
Портнова и Татарова не забудьте в викладачі включити...
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31.08.2022 22:55 Ответить
И выпускников киваловской юракадемии до кучи.
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31.08.2022 23:07 Ответить
Чудове бла бла бла
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31.08.2022 22:57 Ответить
самое время... зебилы лять
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31.08.2022 23:12 Ответить
Не може бути ! .... ОПа і міжнародне публічне право ? ну що тільки не придумають зелені. Поки там керує грек, може і попадуть. Та хто їх візьме туди. Їм на Римську комісію начхати, то там тим більше по галустянівські будуть працювати. Ну які вони юристи з публічного права, вони ж Дохтура наук.
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31.08.2022 23:15 Ответить
І знову ОПа.
Може розігнати непотрібний кабмін з міністрами, моностадо в парламенті, презЕдента, якщо все за них робить ОПа? Хоч на цьому зекономимо.
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31.08.2022 23:34 Ответить
PugabeTV1 Donni Avatar

@75Strannik

·

https://twitter.com/75Strannik/status/1565022718612881411 3 ч

Скандалище на Запоріжжі :пане єрмак присядьте.
https://twitter.com/i/status/1565022718612881411

Демократична Сокира

@democraticaxe

·

https://twitter.com/democraticaxe/status/1565042835291873282 2 ч

Цікаво, що відчуваєте ви, коли читаєте новини про обшуки НАБУ у запорізьких мерії та ОДА. Тому що я знаю тільки те, що відчуваю я. А відчуваю я лють Я хочу знати, що відчують американські, канадські, британські, європейські платники податків, на чиї кошти було закуплено
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31.08.2022 23:43 Ответить
А в Німеччині вже говорять про це...
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01.09.2022 00:08 Ответить
А чого ж ви раніше хрен смоктали?
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31.08.2022 23:44 Ответить
Ну подобається їм, плюралізм
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31.08.2022 23:54 Ответить
а хто це такий щоб щось "коментувати"?
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01.09.2022 10:21 Ответить
 
 