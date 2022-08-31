Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом совета директоров Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Андрей Сибига сообщил, что Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права.
"Для нас это важный шаг. Правительство уже разработало соответствующий законопроект. Ожидаем, что вскоре он будет внесен в Верховную Раду Украины и рассмотрен. Рассчитываем, что присоединение нашего государства к вашей организации будет способствовать развитию публичного права, в частности путем более тесного сотрудничества по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере права", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.
Среди прочего стороны обсудили перспективы привлечения ведущих юристов государств – членов организации к вопросам усиления санкционного давления на РФ, конфискации замороженных активов агрессора, привлечения к международно-правовой ответственности за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию.
Также состоялся обмен мнениями о путях присоединения организации к работе санкционной группы Ермака-Макфола и Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины.
Была отмечена важность осуждения Европейской организацией публичного права агрессии РФ против Украины.
"Мы верим в победу Украины и привлечение агрессора к ответственности. Надеюсь посетить Офис Европейской организации публичного права в Мариуполе, который разрушили российские войска", - сказал Флогаитис.
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Може розігнати непотрібний кабмін з міністрами, моностадо в парламенті, презЕдента, якщо все за них робить ОПа? Хоч на цьому зекономимо.
@75Strannik
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https://twitter.com/75Strannik/status/1565022718612881411 3 ч
Скандалище на Запоріжжі :пане єрмак присядьте.
https://twitter.com/i/status/1565022718612881411
Демократична Сокира
@democraticaxe
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https://twitter.com/democraticaxe/status/1565042835291873282 2 ч
Цікаво, що відчуваєте ви, коли читаєте новини про обшуки НАБУ у запорізьких мерії та ОДА. Тому що я знаю тільки те, що відчуваю я. А відчуваю я лють Я хочу знати, що відчують американські, канадські, британські, європейські платники податків, на чиї кошти було закуплено