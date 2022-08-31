Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права, - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом совета директоров Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Андрей Сибига сообщил, что Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права.

"Для нас это важный шаг. Правительство уже разработало соответствующий законопроект. Ожидаем, что вскоре он будет внесен в Верховную Раду Украины и рассмотрен. Рассчитываем, что присоединение нашего государства к вашей организации будет способствовать развитию публичного права, в частности путем более тесного сотрудничества по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере права", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.

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Среди прочего стороны обсудили перспективы привлечения ведущих юристов государств – членов организации к вопросам усиления санкционного давления на РФ, конфискации замороженных активов агрессора, привлечения к международно-правовой ответственности за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию.

Также состоялся обмен мнениями о путях присоединения организации к работе санкционной группы Ермака-Макфола и Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины.

Была отмечена важность осуждения Европейской организацией публичного права агрессии РФ против Украины.

"Мы верим в победу Украины и привлечение агрессора к ответственности. Надеюсь посетить Офис Европейской организации публичного права в Мариуполе, который разрушили российские войска", - сказал Флогаитис.