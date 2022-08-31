Україна розпочала процес приєднання до Європейської організації публічного права, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом ради директорів Європейської організації публічного права Спиридоном Флогаітісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Андрій Сибіга повідомив, що Україна розпочала процес приєднання до Європейської організації публічного права.

"Для нас це важливий крок. Уряд уже розробив відповідний законопроєкт. Очікуємо, що невдовзі він буде внесений до Верховної Ради України та розглянутий. Розраховуємо, що приєднання нашої держави до вашої організації сприятиме розвитку публічного права, зокрема шляхом тіснішої співпраці щодо підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері права", – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Серед іншого сторони обговорили перспективи залучення провідних юристів держав – членів організації до питань посилення санкційного тиску на РФ, конфіскації заморожених активів агресора, притягнення до міжнародно-правової відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію.

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Також відбувся обмін думками щодо шляхів долучення організації до роботи санкційної групи Єрмака-Макфола та Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України.

Було відзначено важливість засудження Європейською організацією публічного права агресії РФ проти України.

"Ми віримо в перемогу України та притягнення агресора до відповідальності. Сподіваюся відвідати Офіс Європейської організації публічного права в Маріуполі, який зруйнували російські війська", – сказав Флогаітіс.

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