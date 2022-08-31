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Новини
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Україна розпочала процес приєднання до Європейської організації публічного права, - ОП

сибіга

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом ради директорів Європейської організації публічного права Спиридоном Флогаітісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Андрій Сибіга повідомив, що Україна розпочала процес приєднання до Європейської організації публічного права.

"Для нас це важливий крок. Уряд уже розробив відповідний законопроєкт. Очікуємо, що невдовзі він буде внесений до Верховної Ради України та розглянутий. Розраховуємо, що приєднання нашої держави до вашої організації сприятиме розвитку публічного права, зокрема шляхом тіснішої співпраці щодо підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері права", – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Серед іншого сторони обговорили перспективи залучення провідних юристів держав – членів організації до питань посилення санкційного тиску на РФ, конфіскації заморожених активів агресора, притягнення до міжнародно-правової відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію.

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Також відбувся обмін думками щодо шляхів долучення організації до роботи санкційної групи Єрмака-Макфола та Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України.

Було відзначено важливість засудження Європейською організацією публічного права агресії РФ проти України.

"Ми віримо в перемогу України та притягнення агресора до відповідальності. Сподіваюся відвідати Офіс Європейської організації публічного права в Маріуполі, який зруйнували російські війська", – сказав Флогаітіс.

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Автор: 

право (46) Сибіга (358)


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Топ коментарі
+5
Портнова и Татарова не забудьте в викладачі включити...
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31.08.2022 22:55
+4
І знову ОПа.
Може розігнати непотрібний кабмін з міністрами, моностадо в парламенті, презЕдента, якщо все за них робить ОПа? Хоч на цьому зекономимо.
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31.08.2022 23:34
+3
это то право которое выдает оркам гуманитарные визы? беженцы подождут, надо орков принять
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31.08.2022 22:53
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это то право которое выдает оркам гуманитарные визы? беженцы подождут, надо орков принять
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31.08.2022 22:53 Відповісти
Портнова и Татарова не забудьте в викладачі включити...
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31.08.2022 22:55 Відповісти
И выпускников киваловской юракадемии до кучи.
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31.08.2022 23:07 Відповісти
Чудове бла бла бла
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31.08.2022 22:57 Відповісти
самое время... зебилы лять
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31.08.2022 23:12 Відповісти
Не може бути ! .... ОПа і міжнародне публічне право ? ну що тільки не придумають зелені. Поки там керує грек, може і попадуть. Та хто їх візьме туди. Їм на Римську комісію начхати, то там тим більше по галустянівські будуть працювати. Ну які вони юристи з публічного права, вони ж Дохтура наук.
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31.08.2022 23:15 Відповісти
І знову ОПа.
Може розігнати непотрібний кабмін з міністрами, моностадо в парламенті, презЕдента, якщо все за них робить ОПа? Хоч на цьому зекономимо.
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31.08.2022 23:34 Відповісти
PugabeTV1 Donni Avatar

@75Strannik

·

https://twitter.com/75Strannik/status/1565022718612881411 3 ч

Скандалище на Запоріжжі :пане єрмак присядьте.
https://twitter.com/i/status/1565022718612881411

Демократична Сокира

@democraticaxe

·

https://twitter.com/democraticaxe/status/1565042835291873282 2 ч

Цікаво, що відчуваєте ви, коли читаєте новини про обшуки НАБУ у запорізьких мерії та ОДА. Тому що я знаю тільки те, що відчуваю я. А відчуваю я лють Я хочу знати, що відчують американські, канадські, британські, європейські платники податків, на чиї кошти було закуплено
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31.08.2022 23:43 Відповісти
А в Німеччині вже говорять про це...
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01.09.2022 00:08 Відповісти
А чого ж ви раніше хрен смоктали?
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31.08.2022 23:44 Відповісти
Ну подобається їм, плюралізм
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31.08.2022 23:54 Відповісти
а хто це такий щоб щось "коментувати"?
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01.09.2022 10:21 Відповісти
 
 