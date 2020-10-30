Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з правової реформи
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Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій, що беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Глави держави, де опубліковано указ Президента №476/2020
Так, до складу консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій в Комісію з питань правової реформи увійдуть:
Сергій Гришко – член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)
Сара Лангенкамп – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)
Джессі Сеппала – заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)
Пітер Стафверфельдт – керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)
Олександра Яновська – аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).
Разом з тим кількох членів Комісії президент звільнив: "Г.Бергмана, Р.Брійя, Ф.Льовеберга, О.Матіяш, С.Холмс, І.Чорногоренка, Р.Шихан, М.Шрьодера".
У червні 2019 року Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені п'ятим президентом Петром Порошенком Раду судової реформи, Конституційну комісію і інші.
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и стрелка в квадратик для особо одаренных геополитиков....
Пальчевського протягує до кихвради Вадим Столяр - уголовник, член ОПЗЖ. Столяр - організатор Еліта-Центр, замовник рекету, замовник убивць. Має завдання від медведчука (тобто путіна) на усунення Кличка з посади мера будь-яким способом, включно з убивством, щоб на довиборах посісти йогь місце. Будь-які гроші і будь-які чеченські вбивці для них не проблема.
1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
А міточки які -
1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .