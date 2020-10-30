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Новини Політика України
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Зеленський (17450) реформи (2316) право (33) НАЗК (1167)

Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з правової реформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з правової реформи

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій, що беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Глави держави, де опубліковано указ Президента №476/2020

Так, до складу консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій в Комісію з питань правової реформи увійдуть:

Сергій Гришко – член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)

Сара Лангенкамп – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Джессі Сеппала – заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Пітер Стафверфельдт – керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Олександра Яновська – аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

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Разом з тим кількох членів Комісії президент звільнив: "Г.Бергмана, Р.Брійя, Ф.Льовеберга, О.Матіяш, С.Холмс, І.Чорногоренка, Р.Шихан, М.Шрьодера".

У червні 2019 року Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені п'ятим президентом Петром Порошенком Раду судової реформи, Конституційну комісію і інші.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Мамкин стратег хоч читає, що підписує, чи йому тільки останню сторінку приносять?
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30.10.2020 00:22
+5
Ті думаеш он читать умеет?
Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 3617
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30.10.2020 00:25
+5
Хтось має сумнів , що проводиться спецоперація по розвалу країни за часом Х-кінець виборів з пиловою завісою від Вовчиного опитування.
1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
А міточки які -
1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .
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30.10.2020 00:43
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Мамкин стратег хоч читає, що підписує, чи йому тільки останню сторінку приносять?
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30.10.2020 00:22 Відповісти
Ті думаеш он читать умеет?
Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 3617
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30.10.2020 00:25 Відповісти
Це єдине що він уміє - акторишко вонюче зелене, але не дакумєнти а лише заяви по них ...Й як не дивно надія тільки на бунт Слуг - доречі де вони _АРАХАМІЇ, КРАВЧЕНКИ, ПОТУРАЄВИ...
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30.10.2020 00:48 Відповісти
останню сторінку причем без текста - тока квадратик - "ваша подпись".
и стрелка в квадратик для особо одаренных геополитиков....
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30.10.2020 01:31 Відповісти
Не по цій темі, але важливо. Вибачте, але це не спам.
Пальчевського протягує до кихвради Вадим Столяр - уголовник, член ОПЗЖ. Столяр - організатор Еліта-Центр, замовник рекету, замовник убивць. Має завдання від медведчука (тобто путіна) на усунення Кличка з посади мера будь-яким способом, включно з убивством, щоб на довиборах посісти йогь місце. Будь-які гроші і будь-які чеченські вбивці для них не проблема.
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30.10.2020 00:25 Відповісти
А где Портнов?
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30.10.2020 00:25 Відповісти
Столяра в квітні депортували із США.
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30.10.2020 00:25 Відповісти
Хтось має сумнів , що проводиться спецоперація по розвалу країни за часом Х-кінець виборів з пиловою завісою від Вовчиного опитування.
1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
А міточки які -
1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .
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30.10.2020 00:43 Відповісти
Заява Ківи- плювати на заяви Зеленського , головне - це рішення КСУ ( який це рішення видав на БЄнін запит, а готує на закон по мові на запит ОПЗЖ )
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30.10.2020 00:50 Відповісти
ця заява Ківи- це явка з повинною про заколот через КСУ
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30.10.2020 00:52 Відповісти
Смішно читати....воно підписало....😂😂😂
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30.10.2020 07:03 Відповісти
Загорелось гавно в жопе.
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30.10.2020 07:05 Відповісти
 
 