Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Комиссии по вопросам правовой реформы консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства, где опубликован указ Президента №476 / 2020
Так, в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций в Комиссию по вопросам правовой рефорфы войдут:
Гришко Сергей - член Комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласию);
Лангенкамп Сара - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию);
Сеппала Джесси - заместитель руководителя операционного департамента Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);
Стафверфельдт Питер - руководитель Компонента по верховенству права Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);
Яновская Александра - атташе по политическим вопросам Представительства Европейского Союза в Украине (по согласию).
Вместе с тем нескольких членов Комиссии президент уволил: "Г. Бергмана, Г. Брийя, Ф. Льовеберга, А. Матияш, С. Холмс, И. Черногоренко, Р. Шихан, М. Шредера".
В июне 2019 Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы и ликвидировал созданные пятым президентом Петром Порошенко Раду судебной реформы, Конституционную комиссию и другие.
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и стрелка в квадратик для особо одаренных геополитиков....
Пальчевського протягує до кихвради Вадим Столяр - уголовник, член ОПЗЖ. Столяр - організатор Еліта-Центр, замовник рекету, замовник убивць. Має завдання від медведчука (тобто путіна) на усунення Кличка з посади мера будь-яким способом, включно з убивством, щоб на довиборах посісти йогь місце. Будь-які гроші і будь-які чеченські вбивці для них не проблема.
1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
А міточки які -
1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .