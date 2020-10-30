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Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Комиссии по вопросам правовой реформы консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства, где опубликован указ Президента №476 / 2020

Так, в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций в Комиссию по вопросам правовой рефорфы войдут:

Гришко Сергей - член Комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласию);

Лангенкамп Сара - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию);

Сеппала Джесси - заместитель руководителя операционного департамента Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);

Стафверфельдт Питер - руководитель Компонента по верховенству права Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);

Яновская Александра - атташе по политическим вопросам Представительства Европейского Союза в Украине (по согласию).

Вместе с тем нескольких членов Комиссии президент уволил: "Г. Бергмана, Г. Брийя, Ф. Льовеберга, А. Матияш, С. Холмс, И. Черногоренко, Р. Шихан, М. Шредера".

В июне 2019 Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы и ликвидировал созданные пятым президентом Петром Порошенко Раду судебной реформы, Конституционную комиссию и другие.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Мамкин стратег хоч читає, що підписує, чи йому тільки останню сторінку приносять?
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30.10.2020 00:22
+5
Ті думаеш он читать умеет?
Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 3617
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30.10.2020 00:25
+5
Хтось має сумнів , що проводиться спецоперація по розвалу країни за часом Х-кінець виборів з пиловою завісою від Вовчиного опитування.
1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
А міточки які -
1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .
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30.10.2020 00:43
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Мамкин стратег хоч читає, що підписує, чи йому тільки останню сторінку приносять?
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30.10.2020 00:22 Ответить
Ті думаеш он читать умеет?
Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 3617
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30.10.2020 00:25 Ответить
Це єдине що він уміє - акторишко вонюче зелене, але не дакумєнти а лише заяви по них ...Й як не дивно надія тільки на бунт Слуг - доречі де вони _АРАХАМІЇ, КРАВЧЕНКИ, ПОТУРАЄВИ...
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30.10.2020 00:48 Ответить
останню сторінку причем без текста - тока квадратик - "ваша подпись".
и стрелка в квадратик для особо одаренных геополитиков....
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30.10.2020 01:31 Ответить
Не по цій темі, але важливо. Вибачте, але це не спам.
Пальчевського протягує до кихвради Вадим Столяр - уголовник, член ОПЗЖ. Столяр - організатор Еліта-Центр, замовник рекету, замовник убивць. Має завдання від медведчука (тобто путіна) на усунення Кличка з посади мера будь-яким способом, включно з убивством, щоб на довиборах посісти йогь місце. Будь-які гроші і будь-які чеченські вбивці для них не проблема.
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30.10.2020 00:25 Ответить
А где Портнов?
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30.10.2020 00:25 Ответить
Столяра в квітні депортували із США.
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30.10.2020 00:25 Ответить
Хтось має сумнів , що проводиться спецоперація по розвалу країни за часом Х-кінець виборів з пиловою завісою від Вовчиного опитування.
1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
А міточки які -
1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .
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30.10.2020 00:43 Ответить
Заява Ківи- плювати на заяви Зеленського , головне - це рішення КСУ ( який це рішення видав на БЄнін запит, а готує на закон по мові на запит ОПЗЖ )
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30.10.2020 00:50 Ответить
ця заява Ківи- це явка з повинною про заколот через КСУ
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30.10.2020 00:52 Ответить
Смішно читати....воно підписало....😂😂😂
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30.10.2020 07:03 Ответить
Загорелось гавно в жопе.
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30.10.2020 07:05 Ответить
 
 