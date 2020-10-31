Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КС: текст законопроєкту

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду, визнати його рішення про електронне декларування "нікчемним" і таким, що не має правових наслідків, а також скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Текст "Проєкту Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" опубліковано на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ

Проєкт закону містить лише три статті: "Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах", "Відновлення конституційного судочинства" і "Прикінцеві положення".

Законопроєкт вже направлений на розгляд профільного комітету.

Перша стаття законопроєкту пропонує визнати рішення КС від 27 жовтня 2020 року "нікчемним (таким, яке не створює правових наслідків) як таке, що ухвалено суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

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Також стаття відновлює попередню редакцію закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяла до рішення КСУ.

Друга стаття пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного Суду, який діяв на момент ухвалення рішення щодо е-декларування.

"Повноваження складу Конституційного Суду України, що діє на момент ухвалення Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24 / 2020 (393/20), припиняються з дня набрання чинності цим Законом", - йдеться в тексті законопроєкту.

Також ця стаття зобов'язує розпочати процедуру добору нових суддів КС відповідно до "порядку, визначеного Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що рішення КСУ, за поданням 47 нардепів, не мало належного обґрунтування і виходить за межі конституційного подання. На думку авторів, Конституційний Суд України шляхом маніпуляцій вдався до прийняття цього рішення.

"Отже, існує необхідність забезпечити збереження європейського і євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу національній безпеці України і забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України", - йдеться в записці.

Варто зазначити, що Конституція не передбачає припинення повноважень суддів КС таким чином. У ній визначено чіткий перелік підстав для звільнення судді. Змінити склад Конституційного Суду можна тільки за згодою самих суддів. Для цього потрібно не менше двох третин від конституційного складу суду.

У той же час Конституція чітко визначає підстави для звільнення судді КСУ. Зокрема, це може бути нездатність виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку або нехтування своїми обов'язками і подача заяви про відставку, пише Українська правда.

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Крім того, Конституція чітко визначає, що рішення і висновки КСУ є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. Однак законопроєктом президента пропонується не виконувати рішення КСУ і повернути дію окремих положень антикорупційного законодавства, які суд визнав неконституційними.

Крім того, КСУ неодноразово перераховував характеристики нормативних актів, в тому числі і законів. Серед їхніх ознак є те, що вони встановлюють загальні правила поведінки і є неодноразовими в застосуванні. У той же час проєкт закону Зеленського пропонує припинити повноваження саме того складу суддів, який був на момент ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.