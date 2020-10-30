Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КС: текст законопроекта
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда, признать его решение об электронном декларировании "ничтожным" и не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Текст "Проекта Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" опубликорван на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ
Проект закона содержит лишь три статьи: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах", "Восстановление конституционного судопроизводства" и "Заключительные положения".
Законопроект уже направлен на рассмотрение профильного комитета.
Первая статья законопроекта предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
Также статья восстанавливает предыдущую редакцию закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавшую до решения КСУ.
Вторая статья предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия решения по е-декларированию.
"Полномочия состава Конституционного Суда Украины, действующего на момент принятия Решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20), прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона", - говорится в тексте законопроекта.
Также данная статья обязывает начать процедуру отбора новых судей КС в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.
"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в записке.
Стоит отметить, что Конституция не предусматривает прекращение полномочий судей КС таким образом. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи. Изменить состав Конституционного Суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
В то же время Конституция четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке, пишет Украинская правда.
Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.
Кроме того, КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди их признаков является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Ну так це він і є Пакуй Зелю!!!
... Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.
Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.
Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
Зеля вернул Украину в 90-е, но уже на более высоком уровне, на уровне Конституционного Суда..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
Тогда ЗЕ незаконно инициировал роспуск ВР и КС «взял под козырек».
А сейчас изображает из себя святого и грозит КС за незаконное решение
Незаконность, котрую зеленые приветствовали тогда, привела к незаконности сегодняшней.
И ЗЕ и КС оба требуют наказания за незаконные деяния.
11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов Конституции Украины. Около 18:00 суд продолжил заседание, но уже в закрытом режиме.
Владимир Зеленский также пришел на заседание Конституционного суда, где рассматривали законность его указа.
Тому незаконним розпуск НЕЛЕГІТИМНОЇ ВР не є.
Тогда он склонил КС к незаконному решению. И тогда ему был мил Тупицкий.
Вот так вот незаконность порождает незаконность.
Господи, какой же наивній у нас нарид!
Ві что не понимаете, что єто просто "борьба нанайских мальчиков" с целью отвлеччь супернаивній нарід от просера Зюзи и К на выборах?
Да гнать их всех надо и зюзиков, и КС!
Сейчас он "удивленно мечется, пытаясь как-то справиться с имиджевыми и финансовыми потерями".
Как именно он будет выпутываться, посмотрим по реальным решениям, а не декларативным заявлениям.
В общем, эта история не про злобную власть, задумавшую пакость, а про власть, которая полтора года устраивала бардак во всем, до чего дотягивалась, полностью растеряв уважение.
И теперь на нее просто наплевали
полтора года..." пытается изобразить удивленные, невинные глаза.
Вы все поняли? Думай-те!
Конституционный суд окружен сотрудниками правоохранительных органов и спецтехникой. К месту событий также начали стягивать силы спецназа. Митингующие решили не ограничиваться скандированием неприятных для действующей власти посылов - «Зелю - геть!» и «Аваков - черт!»К КС начали подтягивать спецназ
Ведь в данном случае отдельные судьи КС - лишь инструмент, а рулят этим инструментом - Коломойский и Медведчук.
Так вот, стоит подсказать президенту простую вещь - в отличие от Конституционного Суда,
Медведчука и Коломойского никакая Конституция не защищает!!!
Всех их кроме 4-х, отстегать по сракам и выгнать вон,не забыв реквизировать награбленное. Но перед этим-ПОВЕСИТЬ МЕДВЕДЧУКА у ЖД вокзала г. КИЕВ.
Ведь в данном случае отдельные судьи КС - лишь инструмент, а рулят этим инструментом - Коломойский и Медведчук.
Так вот, стоит подсказать президенту простую вещь - в отличие от Конституционного Суда, Медведчука и Коломойского никакая Конституция не защищает.
Что-то подзадержались.
Проголосовали в КС против только судьи от Порошенко.
Вот их то и уволят первыми...
Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
Но власть Зеленского боится народа и не способна обеспечить его реальную поддержку. В этом ее главная проблема и в этом главная проблема страны. Віталій Портніков.
Что теперь? Господи, что же со всеми нами теперь будет?!
Да ничего! Нормальненько все будет. Потому что Государственное бюро расследований уже купило телескоп за 17 тысяч гривен… И сможет разглядеть любого злоумышленника хоть на орбите Марса, правда, в перевернутом виде. И даже уничтожить его, если, как рекомендуют в Сети, прислушается к Матиосу и приспособит к телескопу дальнобойный тепловизор. Трепещи, Илон Маск!
Кто в Украине живет, тот на комик-шоу не смеется.
Местные выборы закономерным, но все равно неожиданным образом стали продолжением знаменитого голосования на президентских выборах. Тогда Петр Порошенко своим лицемерием достал страну так, что люди готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы вытряхнуть ПАПа из президентского кресла. Прошло чуть более года, и с точно таким же протестным по сути голосованием на местных выборах столкнулся Владимир Зеленский.
Зеленский не похож на Порошенко? Еще как не похож! А вот результаты правления - неотличимы! До скрежета зубовного.
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И даже не в отсутствии весенне-летне-осенней посадочной кампании дело, точнее, не только в этом.
У нас ведь не только уже два генпрокурора - на сто процентов люди Зеленского! Это в полной мере касается всех губернаторов, большинства министров и так далее. Президент с подачи своего кварталовского окружения поназначал на ключевые должности дивных «новых лиц». Они такие же жадные и беспринципные, как и в предыдущих правлениях, и отличаются лишь тем, что соображают в госуправлении еще меньше, чем донецкий десант Виктора Януковича.
Нынешняя властная публика натурально бесплодна, что называется - ни посторожить, ни украсть. Эти назначенцы неспособны не то что к очищению и оздоровлению страны, они не в состоянии изобрести даже пристойные схемы собственного обогащения. Поэтому входят в те, которые замутили их предшественники, еще с Януковича начиная.
Понимаете, довольно скоро все в регионах - и граждане, и чиновничество, и бизнес - с некоторой оторопью убедились, что «зеленские» - вовсе не новоявленные хозяева жизни. Нет, они наглые политические рантье, почувствовавшие себя наместниками бога на местах, но на деле способные только паразитировать на коррупционном наследии предшественников.
То есть, их (вместе с кураторами из офиса президента) можно купить, причем, относительно по дешевке. Вот почему всё, как всегда, замечательно у Рината Ахметова, и Виктор Пинчук вовсе не банкрот, и все не так уж плохо у Игоря Коломойского - и жизнь, и на партию «За майбутне» хватает. Да и у местного бизнеса почти ничего не поменялось - очень часто «заносить долю» надо тем же «решалам», которые принимали и при ВФЯ, и при ПАПе, и при ВАЗе.
Чтобы далеко не ходить, почитайте, что творится на таможне. Несмотря на показной гнев президента.
Люди не слепые, они видят, что пафосное лицемерие сменилось лицемерием артистическим. И считают, что их опять обманули. Вот отсюда и то самое протестное голосование, на которое «Слуги» напоролись со всего бестолкового разгона. Избиратели голосовали за кого угодно - за бывших, за проверенных, на ком клейма ставить некуда, за тех, кто даже непонятно, здесь или уже не с нами (дай Бог здоровья Геннадию Кернесу!), лишь бы не за выдвиженцев от Зеленского!
Кстати, центральный штаб «Слуг» этих своих выдвиженцев вдобавок тупо игнорил, обещая и не давая ни денег, ни ресурсов, ни даже поддержки в виде доброго слова от Президента Зеленского.
Опять же, корявые технологические ужимки насчет пыхнуть дурью в пожизненном заключении в свободной экономической зоне, скорбя о трехстах депутанцах, павших за никчемный Будапештский меморандум, ничем помочь партии власти не могли. И не помогли, скорее, наоборот.
Так что, недавние триумфаторы, получите и распишитесь. Партийные проекты Петра Порошенко и Виктора Медведчука откровенно празднуют реванш, и пусть никого не вводит в заблуждение их антагонистическая риторика. Если, не приведи Господь, дойдет до дележа страны, то они распрекрасно договорятся. Собственно, еще в Вене в 2014 году договорились.
Разумеется, ответственные от «Слуг» за проваленную кампанию типа Александра Корниенко публично втирают, что все зашибись - мол, не было ни одного депутата, а теперь - тысячи тысяч… Больше, чем звезд на небе, и даже, чем на кителях некоторых наших военачальников, не выигравших ни одного сражения.
Ага, а просто сравнить уровень поддержки тех же «Слуг» на парламентских выборах и сейчас, им почему-то очень не хочется. Что-то это мне напоминает… А, славную победу русского оружия при Бородино, после которой побежденные французы почему-то продолжили наступление и заняли Москву.
А чего, главное, чтоб Владимир Александрович поверил. И ведь поверит!
Кстати, а партийные функционеры Зеленского всерьез считают своими те жалкие обмылки, которые от «Слуг» проскользнули в разные советы? Тогда они или неумные, или нечестные, или одновременно. Да местные дельцы их фракции перекупят, если не побрезгуют, как уже случилось со многими губернаторами. Чисто для примера, модельный глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, он чей - все еще Владимира Зеленского или давно Игоря Коломойского?
Но раз так, то «Слуг» вполне может ждать ее одна блестящая и грандиозная «победа» - фактический распад монобольшинства. Но многочисленные корниенки и это объяснят, оправдают да еще и награды себе попросят.
А правда в том, что в украинской политике уважают только сильных и, соответственно, победительных. Оступившегося втаптывают и уже не подняться - следите за уже певческой карьерой подававшего и бравшего не только надежды Олега Ляшко.
Владимир Зеленский, который есть первоисточник нынешней власти, допустил главную и потому роковую оплошность: сунувшись и облажавшись на местных выборах, он продемонстрировал слабость. Публичную слабость как промежуточный итог своего президентства!
Разгоняет парламент сильный президент, с которым нельзя не считаться. Верит в победу при трехкратном падении рейтинга своей партсилы президент-слабак (Виктор Андреевич, Ваши грабли в надежных руках!).
Нынешней власти уже никто не боится. Ни в центре, ни на местах. Ее театрально нахмуренные бровки и отрепетированный металл в бархатистом баритоне давно не впечатляют бывалых отечественных станиславских.
Ощущая полную безнаказанность, наши суды именем Украины позволяют себе какие угодно решения, только не в пользу Украины. Олигархи преспокойно повышают тарифы, а фактически - поборы. Кураторы медицинской сферы набивают карманы на всеобщей беде. Внешние партнеры откровенно играют Украиной Зеленского в пристеночек. И даже никчемное руководство ГБР, в чьем послужном списке ни одного осужденного высокопоставленного преступника, демонстративно покупает себе или своим детям бессмысленные игрушки вроде того же телескопа (для дистанционного наблюдения полно специализированной техники, а у этой даже зум толком не меняется!).
Конечная, Владимир Александрович! Отсюда - только вниз. К сожалению, вниз вместе со страной.
По-человечески сочувствующие Владимиру Зеленскому (да я и сам отчасти такой) порой спрашивают: неужели нельзя ничего исправить, изменить, все такое?
Можно, наверное. Вот только тот, кто способен исправить, никогда бы не натворил столько благоглупостей, сколько удалось ВАЗу. Да и поздновато исправлять.
Спецы утверждают: воспитывать ребенка на второй день после рождения - значит упустить время, надо начинать сразу в первый. А еще правильнее - внутриутробное воспитание, приучение к дисциплине. С президентами - аналогично. Но президент Зеленский ведь был зачат в пробирке, только очень большой - съемочный павильон называется…
В любом случае, руководству страны следовало бы собраться - и вместе (чего давненько не было), и с мыслями (у кого есть), чтобы по возможности трезво оценить ситуацию. А для начала признать, что когда президентствующий рыцарь Зеленский решил зайти на олигархического дракона с хвоста, то угодил вовсе не в сказочную пещеру Аладдина.
Та то просто почубилися два власники нерухомості у Криму, які переоформили свою нерухомість за законами паРаші.
Простой человек это пока не может. Но есть же много людей с силовыми возможностями , с авторитетом. Неужели нет патриотов? Или бабло совесть заслонило? Смогли ведь Берию шлёпнуть, а почему рецидивистов-олигархов и быдло росийско-фашистское нельзя ? Всё можно !
Офис президента проводит операцию по преобразованию руками судьи Вовка Конституционного суда в полностью ручной
Удар по КС - это борьба со следствием, а не с причиной. Ведь в данном случае отдельные судьи КС - лишь инструмент, а рулят этим инструментом - Коломойский и Медведчук.
Так вот,
СТОИТ ПОДСКАЗАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ - В ОТЛИЧИЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, МЕДВЕДЧУКА И КОЛОМОЙСКОГО НИКАКАЯ КОНСТИТУЦИЯ НЕ ЗАЩИЩАЕТ.
На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється в морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, яку спричинило бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Петро Порошенко.
«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п'ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», - нагадує п'ятий Президент.
Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий Президент.
«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.
«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», - говорить Порошенко.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», - нагадує Порошенко.
«Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», - прогнозує лідер опозиції.
Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», - говорить Петро Порошенко.
«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?
По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.
По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.
По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», - перерахував лідер «Європейської Солідарності»
Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: Президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», - нагадує Порошенко.
«Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», - резюмує п'ятий Президент.
Те, кто были назначены по квоте президента (Порошенко), проголосовали против.
А судья Тупицкий был введен в КС при Януковиче
Чтобы уже все полностью было под зеленью. Так же как он при приходе во власть незаконно с помощью этого же КС распустил РАДУ и потом там появилась зеленая монобильшисть.
Ну до чего нарид наивный .
Зюзя проворачивает свои делишки имудрый нарид готов ему помочь посадить себе на голову еще и зеленый КС
1. Повісити на Майдані .
2. Кмінь на шию і в Дніпро.
3. Пожиттєве з відбуванням покарання в уранових шахтах, без права бачити білий світ.
4. Чи є бажання народа приєднати до цих виродків компанію з ОАСК у повному складі?
5. Чи будуть такі дії вважатися початком боротьби з корупцією?
Ось які 5 питань має винести в маси преЗЕдент.
А суды начиная от раенных до КС надо менять и менять не отстраняя от должности а из применениям Уголовного Кодекса и из полной конфискацией как их имущества так и ихних родных и близких.Если так сделать то бюджет страны как минимум на 10 лет будет обеспечен наперед и без дефицита средств.
Если вдруг завтра внезапно выпадет снег, то и там они увидят жопу Порошенко.
Надо поменьше заглядывать в глаза ПУ.
Кроме своего сына.
МЕДВЕДЧУКА И КОЛОМОЙСКОГО
НИКАКАЯ КОНСТИТУЦИЯ НЕ ЗАЩИЩАЕТ.
Украинцам предложили новый оригинальный спектакль в двух действиях.
Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает в защиту конституционного строя.
Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.
Действие третье - Зюзя назначает уже 100% свой полностью ручной КС
И становится миниПУ
И молчал пока общественность не подняла этот вопрос. Договаривались потихоньку
Вадим Вениславский, который в 2014 году был уволен из органов прокуратуры из-за Закона "Об очищении власти", но обжаловал свое увольнение в суде, назначен на должность заместителя начальника Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службы Офиса Генпрокурора.
Вадим Вениславский, который является родным братом народного депутата от "Слуги народа", представителя Президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, начал свою Картеру в органах прокуратуры еще в 2000 году. На тот момент он занимал должность помощника прокурора Маневицкого района Волынской области.
Решение об его увольнении в 2014 году из-за люстрации было мотивировано тем, что Вениславский во времена президентства Виктора Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры. Он обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. В начале декабря прошлого года суд вынес решение в его пользу, обязав ГПУ восстановить его в должности и выплатить Вениславскому денежное обеспечение за время вынужденного прогула в размере 877 254,42 грн. Решение размещено в Едином реестре судебных решений.
https://protocol.ua/ru/lyustrirovanniy_brat_predstavitelya_prezidenta_zelenskogo_v_ks_venislavskiy_poluchil_rukovodyashchuyu_dolgnost_v_ofise_genprokurora_poka_prokuratura_prodolgaet_s_nim_suditsya_v_vs/
ПО СТАНОВЛЕНИЮ ДИКТАТУРЫ В СТРАНЕ
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд? Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
Ви бачите які підступні судді,
покусились на державний лад,
майже розвалили економіку,
підірвали міжнародну підтримку України,
через них тепер грошей не дадуть і заберуть безвіз!
Дайош всю власть народу Зьє і його бородатой сєкрєтарше, а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
Зроби себе ще раз...