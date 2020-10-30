Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.
Об этом сообщил в Telegram бывший журналист, а теперь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый", - сообщил Лещенко.
По данным источников Интерфакс-Украина, Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.
Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.
Пожалуйста, подождите...
Конституционный суд Украины сегодня принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
«На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными», - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.
Об этом вечером сообщил «Интерфакс-Украина«.
Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.
Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.
Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.
В представлении, которое поступило в КС 5 августа, в частности, отмечается, что закон «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать имущество членов семьи: детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания; любых лиц, которые совместно проживают, «имеют взаимные права и обязанности с субъектом».
По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и иных третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную и семейную жизнь.
Это делает возможным избирательное преследование субъектов декларирования по политическим и другим признакам, а также с целью принуждения их к совершению определенных действий в рамках из компетенции.
Также в документе подвергаются критике предусмотренные актикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государства.
«Оспариваемые положения закона Украины «О предотвращении коррупции» (ст.51) даже прямо предусматривают вмешательство в право на неприкосновенность личной и семейной жизни лица, подчеркивая, что такое вмешательство не должно быть чрезмерным. Однако указанное законодательное нормирование противоречит основополагающим конституционным принципам», - говорится в представлении.
Недавно КС сообщил, что будет рассматривать 20 октября в форме письменного производства дело по конституционному представлению 47 нардепутатов относительно соответствия Конституции отдельных статей, касающихся антикоррупционного регулирования, в разных законах.
Партия «Слуга народа» выступила с заявлением в связи с тем, что представительницу Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю вместе с представителем президента, сославшись на карантин., в КС не пустили на это заседание суда накануне, 19 октября, когда суд неожиданно решил изменить форму рассмотрения этого дела с устной на письменную.
То есть в закрытом режиме КС только читает пояснения участников процесса, а не заслушивает генпрокурора, председателя Верховного суда, министра юстиции, и. о. директора НАБУ, директора НАПК, представителей президента и Рады.
…
По данным УП, решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.
Как передает экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram, представление в КС было инициировано депутатами ОПЗЖ и «За будущее», а проект судьям раздали только утром 27 октября.
«На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.
Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый», - написал он.
***
Обратите внимание, кто попросил КС отменить антиркоррупционную реформу. Нардепы из ОПЗЖ и «За будущее» - то есть, махровые коррупционеры.
При этом стал возможен весь этот беспредел только вследствие того, что президентом страны является феноменально немощный и бездарный Зеленский, а его ОП возглавляет также отпетый коррупционер, да еще и предатель Ермак. Как говорится, все просто…
В тему - Глава ОП Ермак - махровый коррупционер и предатель Украины, - экс-советник Зеленского
P. S. О каких-то траншах от МВФ можно окончательно забыть. Отгадайте с двух попыток, что теперь вскоре будет с гривной и финансовой системой страны!
K0५EGAR
@Rage4oK
·41 мин
По-сути, любой закон, который принимает Верховна Рада, может быть с легкостью отменен вот этой горсткой п|дарасов. Надеюсь, ЕС закроет туземцам Безвис и мы снесем этих ублюдков вместе со зданиями. Реально, за.....ало вот это всё за десять йо.....ых лет!!!
Nацик Степанович Скажений
@RightRadicalNeo
·1 ч
Все, чого вдалося досягти з 2014-го року попри спротив та саботаж Порошенка, Зеленський знищив вщент. Гірше ще не було та буде ще.
1 ч ·
КСУ це треш.
Тупо відмінили значну частину антикорупційної реформи.
(ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ - по моим данным незаконне забагачення ПОКА не отменено, рассмотрение продолжится).
МВФ нас точно нахєр буде слати.
Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.
Яка тепер і сказала досвідос.
А когда пришёл Зеленский, депутаты вернули этот закон в авральном режиме.
Теперь бандитский КС опять отменил
Получатся, а на хрена нам все эти антикоррупционере органы? Все, что они накрыли на этих коррупционеррв, похерено. Теперь все эти дела должны закрыться.
В Украине не может быть государства без суда
Они просто насмеялись над работой наших антикоррупционных органов!
Только они соберут на коррупционеррв дела, как этот КС их отменяет!
С такими судами у нас нет будущего.
****, и почему западные партнёры не наложат на них санкции? Ведь наверняка все украденное держат там, на западе. Как суки-коррупционеры, так и суки-судьи выводят туда украденные деньги
Декларація нужна лище простим чесним людям щоб їх оті ган..они не оббирали хабарями і відкатами.
Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності
№ 456/95-ВР від 23.11.95, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} Чиновники держави Україна (ВРУ, КМУ, Минсоцполітики, ПФУ) "срали лайном" на рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} та не виконують його по теперишній час. Ветерани війни Вінниччини!!!
Якщо Зеленському так хочеться "очистити" КСУ від впливу "старих еліт та олігархів", то він прямо зараз, в рамках Конституції, може:1. Розпустити ОАСК. Ну хоча б подати законопроект. Всі чули плівки НАБУ де є факт впливу Вовка на КСУ. 2. Звільнити Венедіктову за покривання ОАСК. 3. Подзвонити Баканову з приводу Медведчука та інших чортів. Провадження є. Треба діяти.Ну хоча б звільнити Якубовського, юриста Медведчука, який зараз працює в ОГПУ. Також, щоб перестав блокувати для НАБУ експертизу у справі Привату.4. Звільнити Єрмака, Смірнова, Татарова, або закрити рота щодо Майданів. Ну і подякувати за геніальний законопроект щодо КСУ. 5. Активізувати процес доукомплектації КСУ із залученням до обговорення кандидатур експертного середовища та міжнародних партнерів. Окремо потрібно розробити комплекс законодавчих ініціатив щодо посилення інституційної спроможності та незалежності КСУ. Саме тут можна шукати вихід для "перезавантаження" суду. Однак, це все має бути в рамках Конституції.А так все це нагадує поганий водевіль. Штучний конфлікт для розпуску парламенту і приходу Медведчука. І ОПУ грає на руку саме цьому процесу. Зе виконав свою роль - розвалив державні інституції, запустив повзучу капітуляцію, знищив стосунки з союзниками. Мабуть, продюсери вирішили закрити цей сітком і довірити справу перевіреним "господарникам". Гонорар давно чекає актора в офшорах.Тому, шановні, державу доведеться рятувати громадянам. Як і всі попередні рази. У нас є своє "політико-правове" рішення - Майдан. Разом з тим маємо пам'ятати про фронт, протоноворосію на Сході і Півдні та легітимність наших дій в очах міжнародних партнерів. Кожен наш крок має бути продуманий. P.S. критикуючи узурпаторський законопроект Зе, не перетворюйте тупицьких на святих великомучеників та "батьків-засновників" держави. Рано чи пізно вони мають відповісти за свої злочинні рішення. Зокрема і за антиконституційний розпуск парламенту минулого року.