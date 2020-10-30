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Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний суд скасував

Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і скасував антикорупційну реформу.

Про це повідомив у Telegram колишній журналіст, а тепер член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Проєкт було роздано вранці і проголосовано. Такого не було навіть за Януковича. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий", - повідомив Лещенко.

За даними джерел Інтерфакс-Україна, Конституційний суд України прийняв рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

"На закритій частині засідання було прийнято рішення, яке набирає законної сили. Певні положення визнано неконституційними", - сказало джерело в КС, при цьому зазначивши, що конституційність цілої низки положень ще вивчатиметься, оскільки суд виніс ухвалу про виділення справи в окреме провадження.

Водночас, співрозмовник агентства не уточнив, про що саме йдеться в рішенні і які саме положення антикорупційного законодавства КС визнав неконституційними.

Читайте також: Представники президента і Ради не прийшли в КС на розгляд справи про антикорупційне законодавство
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Топ коментарі
+58
Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8068
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27.10.2020 19:17
+57
Звиздец безвизу. Горите в аду, зебилы.
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27.10.2020 19:17
+49



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·46 хв

Понеслося. Зе пішов в рознос. Бородата піхва пише, що Конституційний Суд скасував статтю за незаконне збагачення. Давайте запам'ятаємо, як у нас був безвіз. Будемо розповідати про це нащадкам. У них його не буде.
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27.10.2020 19:19
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На хитрую жопу всегда найдется хрен с винтом.Следующий ход за западом.Будут заблокированы все средства олигархов на западе.
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27.10.2020 21:04 Відповісти
«Такого не было даже при Януковиче». КС отменил антикоррупционную реформу по просьбе коррупционеров Октябрь 27, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 427Конституционный суд Украины сегодня принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
«На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными», - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.
Об этом вечером сообщил «Интерфакс-Украина«.
Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.
Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.
Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.
В представлении, которое поступило в КС 5 августа, в частности, отмечается, что закон «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать имущество членов семьи: детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания; любых лиц, которые совместно проживают, «имеют взаимные права и обязанности с субъектом».
По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и иных третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную и семейную жизнь.
Это делает возможным избирательное преследование субъектов декларирования по политическим и другим признакам, а также с целью принуждения их к совершению определенных действий в рамках из компетенции.
Также в документе подвергаются критике предусмотренные актикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государства.
«Оспариваемые положения закона Украины «О предотвращении коррупции» (ст.51) даже прямо предусматривают вмешательство в право на неприкосновенность личной и семейной жизни лица, подчеркивая, что такое вмешательство не должно быть чрезмерным. Однако указанное законодательное нормирование противоречит основополагающим конституционным принципам», - говорится в представлении.
Недавно КС сообщил, что будет рассматривать 20 октября в форме письменного производства дело по конституционному представлению 47 нардепутатов относительно соответствия Конституции отдельных статей, касающихся антикоррупционного регулирования, в разных законах.
Партия «Слуга народа» выступила с заявлением в связи с тем, что представительницу Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю вместе с представителем президента, сославшись на карантин., в КС не пустили на это заседание суда накануне, 19 октября, когда суд неожиданно решил изменить форму рассмотрения этого дела с устной на письменную.
То есть в закрытом режиме КС только читает пояснения участников процесса, а не заслушивает генпрокурора, председателя Верховного суда, министра юстиции, и. о. директора НАБУ, директора НАПК, представителей президента и Рады.

По данным УП, решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.
Как передает экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram, представление в КС было инициировано депутатами ОПЗЖ и «За будущее», а проект судьям раздали только утром 27 октября.
«На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.
Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый», - написал он.
***
Обратите внимание, кто попросил КС отменить антиркоррупционную реформу. Нардепы из ОПЗЖ и «За будущее» - то есть, махровые коррупционеры.
При этом стал возможен весь этот беспредел только вследствие того, что президентом страны является феноменально немощный и бездарный Зеленский, а его ОП возглавляет также отпетый коррупционер, да еще и предатель Ермак. Как говорится, все просто…
В тему - Глава ОП Ермак - махровый коррупционер и предатель Украины, - экс-советник Зеленского
P. S. О каких-то траншах от МВФ можно окончательно забыть. Отгадайте с двух попыток, что теперь вскоре будет с гривной и финансовой системой страны!
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27.10.2020 21:06 Відповісти








K0५EGAR

@Rage4oK

·41 мин

По-сути, любой закон, который принимает Верховна Рада, может быть с легкостью отменен вот этой горсткой п|дарасов. Надеюсь, ЕС закроет туземцам Безвис и мы снесем этих ублюдков вместе со зданиями. Реально, за.....ало вот это всё за десять йо.....ых лет!!!
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27.10.2020 21:08 Відповісти
Снесуны могут только в интернете кукурекать.
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27.10.2020 21:11 Відповісти
Есть два вида собак - одни лают, а другие кусают. Бояться надо вторых.
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27.10.2020 21:12 Відповісти



Nацик Степанович Скажений

@RightRadicalNeo

·1 ч

Все, чого вдалося досягти з 2014-го року попри спротив та саботаж Порошенка, Зеленський знищив вщент. Гірше ще не було та буде ще.
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27.10.2020 21:11 Відповісти
А я думал что это всё достижение мудрого нарида. Его царская воля.
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27.10.2020 21:13 Відповісти
Судейскую кодлу объявить вне закона и разогнать.
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27.10.2020 21:15 Відповісти
Anton Shvets

1 ч ·

КСУ це треш.

Тупо відмінили значну частину антикорупційної реформи.

(ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ - по моим данным незаконне забагачення ПОКА не отменено, рассмотрение продолжится).

МВФ нас точно нахєр буде слати.

Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.

12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.

Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.

Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.

Яка тепер і сказала досвідос.
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27.10.2020 21:22 Відповісти
Всех судей и прокуроров пора кастрировать , ой ошибся - люстрировать.
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27.10.2020 21:24 Відповісти
Президенский цирк, это для зебилов. А бандиты делают свое дело.
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27.10.2020 21:32 Відповісти
Припорошенко чуть не в последние дни его правления КС поступил также, по заявлению депутатов НФ, ЕС и ОПЗЖ.
А когда пришёл Зеленский, депутаты вернули этот закон в авральном режиме.
Теперь бандитский КС опять отменил
Получатся, а на хрена нам все эти антикоррупционере органы? Все, что они накрыли на этих коррупционеррв, похерено. Теперь все эти дела должны закрыться.
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27.10.2020 21:35 Відповісти
Да нет у нас судов вообще ни районных ни Конституционного ! Заплатили за это решение вот и написали у нас мэр один под уголовкой ходил за это и должны вот вот решение вынести , понятно кто бенефициар платежа за это !
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27.10.2020 21:36 Відповісти
По-нормальному нужно люстрировать весь конституционный суд,всю прокуратуру и всех остальных судей Украины-там нет и не может быть ни одного порядочного человека. И потом посадить их в тюрьмы.
В Украине не может быть государства без суда
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27.10.2020 21:39 Відповісти
А вот интересно, они как то объясняют чем мотивированно это решение, или холопам знать не обязательно?
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27.10.2020 21:39 Відповісти
Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.
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27.10.2020 21:41 Відповісти
Ок, тогда и объяснять нечего.
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27.10.2020 21:59 Відповісти
Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 791
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28.10.2020 08:47 Відповісти
Пояснюють просто. Суддям теж є що приховувати від декларування.
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28.10.2020 15:15 Відповісти
Моему возмущению нет предела!
Они просто насмеялись над работой наших антикоррупционных органов!
Только они соберут на коррупционеррв дела, как этот КС их отменяет!
С такими судами у нас нет будущего.
****, и почему западные партнёры не наложат на них санкции? Ведь наверняка все украденное держат там, на западе. Как суки-коррупционеры, так и суки-судьи выводят туда украденные деньги
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27.10.2020 21:50 Відповісти
Запад не может применять санкции к официальной украинской власти если эта власть действует в рамках полномочий и от нее действий нет прямой угрозы жизням людей. Украинцы ведь САМИ выбрали такую ВР которая создала такую Конституцию и такой конституционный суд. Давайте выберем других честных депутатов 300 человек(конст большинство)-которое изменит Конституцию и переназначит новый состав конст суда,прокуратуры и тд. Запад-же не может руководить украинским государством и его ветвями власти-этим сами украинцы должны заниматся
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27.10.2020 22:01 Відповісти
Однако и денег он теперь точно не даст. Тут как бы безвиз вообще не отменили
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27.10.2020 22:22 Відповісти
Цирк да и только. Десяток купленных судей могут отменить любой закон.
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27.10.2020 21:51 Відповісти
По природе своей зе-ссыкун. Если украинцы не снесут этот плевок в лицо молча и выйдут, никуда они не денутся, включат заднюю.
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27.10.2020 22:20 Відповісти
корупционеры "за майбутне зопзеже" сделали конституционный суд -антикунституционным ,и таковым ,который подлежит розпуску,как антиукраинский , антинародный корупционный суд,через подобное решение , с привлечением к криминальной ответственности всех судей ,которые голосовали за корупцию
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27.10.2020 22:23 Відповісти
Давай мертвечатина, жги. Надеюсь уже скоро тебя закопаем
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27.10.2020 22:31 Відповісти
Хуже не будет? Ню-ню...
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27.10.2020 22:39 Відповісти
Давайте ЗЕлёную абизяну: "При чём тут ЗЕленский?"
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27.10.2020 23:11 Відповісти
Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5567
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27.10.2020 23:15 Відповісти
брехня.
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27.10.2020 23:28 Відповісти
тут про ОПЗЖ и "За майбутне", а боты о Зе. ну как обычно...
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28.10.2020 01:08 Відповісти
Каких уже преступлений против демократической Украины, не совершал этот шалман, который почему-то у нас еще до сих пор называется: "Конституционный суд".
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28.10.2020 04:59 Відповісти
Дожили до того, що в нас вже як йо...ій кацапії Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1689
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28.10.2020 06:45 Відповісти
Ось так стається, коли революції закінчують зеленками та мусорними баками, або в котлах в які вас погнали, а не повішеними на стовпах ворогами держави. Вас люди знову РАЗВЕЛІ КАК КАТЯТ.
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28.10.2020 07:13 Відповісти
це точно, бо вся та ******* повинна була б знищена, а не ******. А тепер реванш по повній....
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28.10.2020 07:30 Відповісти
Тільки так - знищена. Інакше вона знищить вас.
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28.10.2020 07:31 Відповісти
хай Європа скасує безвіз і побачимо, що буде....
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28.10.2020 07:28 Відповісти
Виявляється що забороняти чиновникам, судям і ментам брати взятки і відкати тепер це порушення їх конституційних прав.
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28.10.2020 08:28 Відповісти
Скоро в Яника новий сусід буде.
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28.10.2020 08:32 Відповісти
"овоч" повернеться до Кончі Заспи? Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4066
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28.10.2020 09:39 Відповісти
Ні, штурманфюрер зеленої вати переїде до конча-Ростова.
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28.10.2020 16:51 Відповісти
Наразі ймовірніше те, що написав я. 83% ідіотів з України нікуди не поділися.
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29.10.2020 09:38 Відповісти
Тричі сплюньте і постукайте по дереву. Нажаль ці забобонні методи ефективніші, ніж зелена політика.
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29.10.2020 10:31 Відповісти
Хуже не будет? Да , зебилы?
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28.10.2020 11:38 Відповісти
Ну все ясно як білий день. Просто пміркуйте.....скільки в Україні чиновників і суддів начальників поліції(міліції) інспекторів ..правда багато? От а тепер подумайте скільки в них на руках грошей отриманих за хабарі і відкати...а скільки в них і їх родичей майна купленого на ці гроші? дуже багато - млрди. доларів як ними користуватись як що треба все показувати в Декларації ні як зразу буде видно що накрадено. От вам і люди яким вигідна така х..ня. І друге як можна буде грабити країну Нашим товстосумам як що оці всі хабарники будуть посажені в турму або звільнені..з чесними чиновниками і суддями і полціянтами і т.д. багтогрошей бистро не заробиш..От вам і друга купка людей вигілдна така хе..ня.
Декларація нужна лище простим чесним людям щоб їх оті ган..они не оббирали хабарями і відкатами.
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28.10.2020 14:56 Відповісти
Це по нашому, по демократичному в Україні. Злочинцям Слава! Рішення Конституционный суд зразу виконують. А для народа Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності
№ 456/95-ВР від 23.11.95, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} Чиновники держави Україна (ВРУ, КМУ, Минсоцполітики, ПФУ) "срали лайном" на рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} та не виконують його по теперишній час. Ветерани війни Вінниччини!!!
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28.10.2020 18:55 Відповісти
Вот и возникает вопрос - почему мертверчук и беня до сих пор топчут украинскую землю?
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30.10.2020 17:31 Відповісти
Рух Опору Капітуляції
Якщо Зеленському так хочеться "очистити" КСУ від впливу "старих еліт та олігархів", то він прямо зараз, в рамках Конституції, може:1. Розпустити ОАСК. Ну хоча б подати законопроект. Всі чули плівки НАБУ де є факт впливу Вовка на КСУ. 2. Звільнити Венедіктову за покривання ОАСК. 3. Подзвонити Баканову з приводу Медведчука та інших чортів. Провадження є. Треба діяти.Ну хоча б звільнити Якубовського, юриста Медведчука, який зараз працює в ОГПУ. Також, щоб перестав блокувати для НАБУ експертизу у справі Привату.4. Звільнити Єрмака, Смірнова, Татарова, або закрити рота щодо Майданів. Ну і подякувати за геніальний законопроект щодо КСУ. 5. Активізувати процес доукомплектації КСУ із залученням до обговорення кандидатур експертного середовища та міжнародних партнерів. Окремо потрібно розробити комплекс законодавчих ініціатив щодо посилення інституційної спроможності та незалежності КСУ. Саме тут можна шукати вихід для "перезавантаження" суду. Однак, це все має бути в рамках Конституції.А так все це нагадує поганий водевіль. Штучний конфлікт для розпуску парламенту і приходу Медведчука. І ОПУ грає на руку саме цьому процесу. Зе виконав свою роль - розвалив державні інституції, запустив повзучу капітуляцію, знищив стосунки з союзниками. Мабуть, продюсери вирішили закрити цей сітком і довірити справу перевіреним "господарникам". Гонорар давно чекає актора в офшорах.Тому, шановні, державу доведеться рятувати громадянам. Як і всі попередні рази. У нас є своє "політико-правове" рішення - Майдан. Разом з тим маємо пам'ятати про фронт, протоноворосію на Сході і Півдні та легітимність наших дій в очах міжнародних партнерів. Кожен наш крок має бути продуманий. P.S. критикуючи узурпаторський законопроект Зе, не перетворюйте тупицьких на святих великомучеників та "батьків-засновників" держави. Рано чи пізно вони мають відповісти за свої злочинні рішення. Зокрема і за антиконституційний розпуск парламенту минулого року.
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02.11.2020 21:50 Відповісти
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