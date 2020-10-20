Представники президента і Ради не прийшли в КС на розгляд справи про антикорупційне законодавство

Конституційний Суд України у вівторок відмовив у відводі голови КС, судді Олександра Тупицького у справі про конституційність антикорупційного законодавства, перш ніж розпочати розгляд у формі письмового слухання; представники президента та парламенту на засідання до КС не з’явилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, перед засіданням у справі про конституційність антикорупційного законодавства, форму слухання якого було змінено напередодні з усної на письмову, Тупицький нагадав, що суд уже провів відкрите пленарне засідання з розгляду цього конституційного подання і відмовив у відводі деяких суддів, про що просив представник президента в КС Федір Веніславський.

Суд розглянув заявлену раніше Веніславським, але не розглянуту судом заяву про відвід Тупицького і відмовив у задоволенні клопотання.

Сам Веніславський не з’явився на засідання, але направив до суду низку клопотань: про перенесення слухання справи, про продовження слухання у формі усного провадження, як це було раніше, а також про відвід ще двох суддів КС. Наразі суд по черзі розглядає подані представником президента клопотання.

Представника Верховної Ради Ольги Совгирі також немає на засіданні у вівторок.

Крім того, за словами голови суду, до КС надійшло клопотання від представника НАБУ про відвід двох суддів КС у цій справі.

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Як повідомлялося, що 19 жовтня Велика палата Конституційного Суду змінила з усної на письмову форму розгляду справи за поданням 47 народних депутатів про конституційність окремих положень законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", про НАБУ, про ДБР, про АРМА, положень Кримінального та Цивільного процесуального кодексів України.

При цьому Веніславський наполягав на продовженні розгляду справи в усній формі і на тому, щоб відкласти розгляд справи. У секретаріаті КС зареєстровано його відповідне клопотання, а також подані ним заяви про відвід суддів КС Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка.

Пізніше Веніславський повідомив, що його та Совгирю не допустили на засідання, і наголосив, що це грубо порушує право на участь у конституційному провадженні Верховної Ради і президента України. Парламентська фракція "Слуга народу" заявила про грубе порушення Конституційним Судом права президента України та Верховної Ради брати участь у конституційних провадженнях.