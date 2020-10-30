Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте реестра.

"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - отмечается в сообщении.

Доступ - по ссылке public.nazk.gov.ua.

Как сообщалось, ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.

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