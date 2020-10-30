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КС (2131) реестр (248) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте реестра.

"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - отмечается в сообщении.

Доступ - по ссылке public.nazk.gov.ua.

Как сообщалось, ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Твой суд бардак устроил. И дорога ему - в СИЗО.
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30.10.2020 00:40
+10
Решение КС противозаконно - все судьи КС, колосовавшие за это решение должны провести остаток дней своих за решеткой с конфискацией имущества.

PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
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30.10.2020 00:42
+5
А смысл работы реестра, чинуши могут писать в декларациях что угодно или слать всех в далёкое эротическое путешествие и им за это ничего не будет. Стаью то отменили.
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30.10.2020 01:11
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наступил бардак, кабинет министров отменяет решение кс...
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30.10.2020 00:35 Ответить
Твой суд бардак устроил. И дорога ему - в СИЗО.
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30.10.2020 00:40 Ответить
почему мой а не твой
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30.10.2020 00:41 Ответить
Когда ПРОФАНЫ и ДЕЛИТАНТЫ у руля, то ждать правильных,разумных и ЗАКОННЫХ поступков нет смысла, все бездари и неучи,только Рада может дать президенту чрезвычайные полноиочия на время ЧП, но он должен ее об этом просить!
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30.10.2020 04:52 Ответить
Бакдак устроил ЗЕ ,когда суд разгонял раду ,был хороший.
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30.10.2020 07:19 Ответить
Решение КС противозаконно - все судьи КС, колосовавшие за это решение должны провести остаток дней своих за решеткой с конфискацией имущества.

PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
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30.10.2020 00:42 Ответить
Зе!коалиция запорола Закон №1700 и КСУ по ходатайству ОПЗЖ признал его неконституционным - у нас тут госпереворот в исполнении Зе!команды и ОПЗЖ.
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30.10.2020 00:56 Ответить
А кто сказал что оно противозаконно?
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30.10.2020 01:37 Ответить
Самое смешное со сборища дилетантов-недоучек. Решение РНБО решено засекретить. Еще более смешное - это решение "начать разработку нового варианта антикоррупционного законодательства" .Разработаете, примете - придете за безвизом. Будущий вариант решения ЕС.(с)
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30.10.2020 00:42 Ответить
сейчас конечно, начнется кошмар.
приказы президента, кабмина и рнбо, отменяющие решения кс и наоборот....
жесть.
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30.10.2020 00:42 Ответить
Самое время замутить хунту
Но некому
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30.10.2020 01:00 Ответить
При хунте чаще всего суды сохраняются. Хунту это не интересует.
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30.10.2020 01:36 Ответить
1. Действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, признается правомерным, если оно была совершено с целью исполнения законного приказа или распоряжения.
2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
4. Лицо, исполнившее явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, совершенные с целью исполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ или распоряжение.
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30.10.2020 00:43 Ответить
То коллапс то возобновил ..."все мозги разбил на части, все извилины заплёл .."(С) Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК - Цензор.НЕТ 1541
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30.10.2020 00:44 Ответить
скотобаза зелена
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30.10.2020 00:45 Ответить
Нда... Очередная новость...
Я уже запутался: грустить или радоваться?
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30.10.2020 00:59 Ответить
Это ничего не значит. Суд отменил это всё дело.
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30.10.2020 01:35 Ответить
А смысл работы реестра, чинуши могут писать в декларациях что угодно или слать всех в далёкое эротическое путешествие и им за это ничего не будет. Стаью то отменили.
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30.10.2020 01:11 Ответить
Знаете как по легенде один художник(существует куча интерпретаций как байки так и фамилий) избегал правок?
Он рисовал в углу, маленькую желтую/зеленую/красную собачку. Такую, что просто не могла не броситься в глаза. Заказчик, естественно, просил ее убрать. Художник настаивал и упирался, заказчик тоже. В итоге собачку все равно убирали, но в картине больше ничего не исправляли.
Заказчик доволен, художник тоже.
Так вот к чему это я...
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30.10.2020 06:34 Ответить
Очередное шоу для зеленых лошков, дела на миллиарды гривен все равно уже закрываются, этого решения никто не отменял.
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30.10.2020 02:33 Ответить
но уголовные дела-то тю-тю Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК - Цензор.НЕТ 2477
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30.10.2020 05:43 Ответить
 
 