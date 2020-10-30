Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте реестра.
"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - отмечается в сообщении.
Доступ - по ссылке public.nazk.gov.ua.
Как сообщалось, ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.
Топ комментарии
+16 aleks kyb
показать весь комментарий30.10.2020 00:40
+10 Tierre
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+5 Oleg op
показать весь комментарий30.10.2020 01:11
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PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
приказы президента, кабмина и рнбо, отменяющие решения кс и наоборот....
жесть.
Но некому
2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
4. Лицо, исполнившее явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, совершенные с целью исполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ или распоряжение.
Я уже запутался: грустить или радоваться?
Он рисовал в углу, маленькую желтую/зеленую/красную собачку. Такую, что просто не могла не броситься в глаза. Заказчик, естественно, просил ее убрать. Художник настаивал и упирался, заказчик тоже. В итоге собачку все равно убирали, но в картине больше ничего не исправляли.
Заказчик доволен, художник тоже.
Так вот к чему это я...