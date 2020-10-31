Єдиний реєстр е-декларацій, закритий після рішення КС, відновив свою роботу, - НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті реєстру.
"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р доступ відновлений", - наголошується в повідомленні.
Доступ - за посиланням public.nazk.gov.ua.
Як повідомлялося, раніше на виконання рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ до реєстру декларацій був припинений.
Топ коментарі
+16 aleks kyb
показати весь коментар30.10.2020 00:40
+10 Tierre
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+5 Oleg op
показати весь коментар30.10.2020 01:11
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Будь ласка, зачекайте...
PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
приказы президента, кабмина и рнбо, отменяющие решения кс и наоборот....
жесть.
Но некому
2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
4. Лицо, исполнившее явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, совершенные с целью исполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ или распоряжение.
Я уже запутался: грустить или радоваться?
Он рисовал в углу, маленькую желтую/зеленую/красную собачку. Такую, что просто не могла не броситься в глаза. Заказчик, естественно, просил ее убрать. Художник настаивал и упирался, заказчик тоже. В итоге собачку все равно убирали, но в картине больше ничего не исправляли.
Заказчик доволен, художник тоже.
Так вот к чему это я...