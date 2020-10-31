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Єдиний реєстр е-декларацій, закритий після рішення КС, відновив свою роботу, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єдиний реєстр е-декларацій, закритий після рішення КС, відновив свою роботу, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті реєстру.

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р доступ відновлений", - наголошується в повідомленні.

Доступ - за посиланням public.nazk.gov.ua.

Як повідомлялося, раніше на виконання рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ до реєстру декларацій був припинений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Твой суд бардак устроил. И дорога ему - в СИЗО.
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30.10.2020 00:40
+10
Решение КС противозаконно - все судьи КС, колосовавшие за это решение должны провести остаток дней своих за решеткой с конфискацией имущества.

PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
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30.10.2020 00:42
+5
А смысл работы реестра, чинуши могут писать в декларациях что угодно или слать всех в далёкое эротическое путешествие и им за это ничего не будет. Стаью то отменили.
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30.10.2020 01:11
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Правила форума Рада форумчан
наступил бардак, кабинет министров отменяет решение кс...
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30.10.2020 00:35 Відповісти
Твой суд бардак устроил. И дорога ему - в СИЗО.
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30.10.2020 00:40 Відповісти
почему мой а не твой
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30.10.2020 00:41 Відповісти
Когда ПРОФАНЫ и ДЕЛИТАНТЫ у руля, то ждать правильных,разумных и ЗАКОННЫХ поступков нет смысла, все бездари и неучи,только Рада может дать президенту чрезвычайные полноиочия на время ЧП, но он должен ее об этом просить!
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30.10.2020 04:52 Відповісти
Бакдак устроил ЗЕ ,когда суд разгонял раду ,был хороший.
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30.10.2020 07:19 Відповісти
Решение КС противозаконно - все судьи КС, колосовавшие за это решение должны провести остаток дней своих за решеткой с конфискацией имущества.

PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
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30.10.2020 00:42 Відповісти
Зе!коалиция запорола Закон №1700 и КСУ по ходатайству ОПЗЖ признал его неконституционным - у нас тут госпереворот в исполнении Зе!команды и ОПЗЖ.
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30.10.2020 00:56 Відповісти
А кто сказал что оно противозаконно?
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30.10.2020 01:37 Відповісти
Самое смешное со сборища дилетантов-недоучек. Решение РНБО решено засекретить. Еще более смешное - это решение "начать разработку нового варианта антикоррупционного законодательства" .Разработаете, примете - придете за безвизом. Будущий вариант решения ЕС.(с)
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30.10.2020 00:42 Відповісти
сейчас конечно, начнется кошмар.
приказы президента, кабмина и рнбо, отменяющие решения кс и наоборот....
жесть.
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30.10.2020 00:42 Відповісти
Самое время замутить хунту
Но некому
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30.10.2020 01:00 Відповісти
При хунте чаще всего суды сохраняются. Хунту это не интересует.
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30.10.2020 01:36 Відповісти
1. Действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, признается правомерным, если оно была совершено с целью исполнения законного приказа или распоряжения.
2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
4. Лицо, исполнившее явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, совершенные с целью исполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ или распоряжение.
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30.10.2020 00:43 Відповісти
То коллапс то возобновил ..."все мозги разбил на части, все извилины заплёл .."(С) Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК - Цензор.НЕТ 1541
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30.10.2020 00:44 Відповісти
скотобаза зелена
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30.10.2020 00:45 Відповісти
Нда... Очередная новость...
Я уже запутался: грустить или радоваться?
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30.10.2020 00:59 Відповісти
Это ничего не значит. Суд отменил это всё дело.
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30.10.2020 01:35 Відповісти
А смысл работы реестра, чинуши могут писать в декларациях что угодно или слать всех в далёкое эротическое путешествие и им за это ничего не будет. Стаью то отменили.
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30.10.2020 01:11 Відповісти
Знаете как по легенде один художник(существует куча интерпретаций как байки так и фамилий) избегал правок?
Он рисовал в углу, маленькую желтую/зеленую/красную собачку. Такую, что просто не могла не броситься в глаза. Заказчик, естественно, просил ее убрать. Художник настаивал и упирался, заказчик тоже. В итоге собачку все равно убирали, но в картине больше ничего не исправляли.
Заказчик доволен, художник тоже.
Так вот к чему это я...
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30.10.2020 06:34 Відповісти
Очередное шоу для зеленых лошков, дела на миллиарды гривен все равно уже закрываются, этого решения никто не отменял.
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30.10.2020 02:33 Відповісти
но уголовные дела-то тю-тю Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК - Цензор.НЕТ 2477
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30.10.2020 05:43 Відповісти
 
 