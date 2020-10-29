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Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що доступ до електронної декларації буде у кожного українця 30 жовтня.

Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Е-декларування це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, сьогодні він поставлений під загрозу, і Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в тому числі буде доступ до декларацій "тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу".

"Впевнений, пане Президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які власне намагались приховати", - сказав Шмигаль, звертаючись до Володимира Зеленського.

Пізніше Шмигаль у телеграмі написав: "Рішення про розблокування системи Е-декларування підписав. Очікуємо швидке відновлення повноцінної роботи НАЗК".

На сайті Кабміну було опубліковано текст постанови.
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Топ коментарі
+11
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца будет уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5941
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29.10.2020 21:27
+9
А смысл "доступа к декларациям" за подделку которых теперь нет никакой ответственности)
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29.10.2020 21:37
+8
Скажіть мені будь ласка:"На фуя мені,як громадянину,доступ до декларацій,котрі чиновники можуть правдиво не заповнювати .
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29.10.2020 21:37
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Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца будет уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5941
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29.10.2020 21:27 Відповісти
хоспади, шо творицца! прызедент у нас, никакая, выходит, не исполнительная власть... ничё сделать не может с проклятущим главой КС, которого сам же и назначил в сентябре 19-го года... просто какой-то безрукий бядолага беспомощный
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29.10.2020 21:34 Відповісти
Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні
Розбрелися, та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
(с)
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29.10.2020 21:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pf1ExnvkY5A

.
=
В это м видэо -- ВСЕ ОТВЕТЫ ! .
.
.
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29.10.2020 21:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yhun72I0E-A
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30.10.2020 07:50 Відповісти
А что так зассали?😂Опять-пробный шар.
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29.10.2020 21:28 Відповісти
В итоге все дела обнулили, Зеленский белый и пушистый, за не сдачу декларации
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29.10.2020 21:29 Відповісти
Вова тоже пострадал от декларирования.

"забыл" указать пять миллионов от торговли ОГВЗ
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29.10.2020 21:39 Відповісти
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6599
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29.10.2020 21:30 Відповісти
А декларації посадовці будуть подавати на спеціальних бланках волонтерам в білих накидках з написом "декларація" і картонними коробками в сміттєвих пакетах.
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29.10.2020 21:30 Відповісти
треба читати правильно: через пару місяців всі забудутьДоступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3658
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29.10.2020 21:32 Відповісти
Есть маленькая разница: теперь этими "декларациями" только зад можно подтереть (в бумажной форме)!
К ответственности призвать нельзя тк это уже неконституционно!
Но доступ откроют до 30 октября, это п-ц какое достижение!
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29.10.2020 21:34 Відповісти
PS
Ну и конечно, вы твари будете рассказывать, что переворот не прошел, хотя по факту рыгобыдло портновское может раскупоривать шампанское!
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29.10.2020 21:37 Відповісти
А смысл "доступа к декларациям" за подделку которых теперь нет никакой ответственности)
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29.10.2020 21:37 Відповісти
Чтобы рассказать историю для дебилов-избирателей зеленского, как его команда предотвратила переворот!
Видите как резко начали делать акцент на самом факте электронного декларирования?
Не на ответственности за отсутствие декларации или недостоверные сведения в ней, а само декларирование!
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29.10.2020 21:40 Відповісти
Сам не понимаю, ну и, есть декларация, прочитал, что дальше? Все? Как в ней указал так и есть? ну-ну..
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29.10.2020 21:45 Відповісти
похоже кто-то пытается подменить понятие ответственности за декларирование и само декларирование.
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29.10.2020 21:51 Відповісти
треба продавати ліцензії на відстріл суддів , як на кабана ! це буде гарно поповнювати бюджет !
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29.10.2020 21:37 Відповісти
Ты херрю не пишы..
.И за 3э больше не голосуй
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29.10.2020 21:40 Відповісти
ти помилився я за бариг та блазнів не голосую ! тобі що шкода продажних судей ? мені кабанів шкода .
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29.10.2020 21:43 Відповісти
еще раз -- ты - ПРИДУРОК , или завтра пойдеш отстреливать ...
.
И не голосуй за зеленых барыг
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29.10.2020 21:49 Відповісти
дякую що надрукував з великої літери своє справжнє ім'я ! я не голосую не за зелених ,не за шоколадних бариг ! якщо не знищити зло воно повертається !
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29.10.2020 21:57 Відповісти
Вот такие как ты и вернули в Украину -- КРЕМЛЕВССКОЕ ЗЛО !,,
,
. .

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29.10.2020 22:08 Відповісти
це точно Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 9004 ! ти сьогодні бухав ?
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29.10.2020 22:14 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!..
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29.10.2020 21:55 Відповісти
про зашквари я писав в лютому 19 -го... я казав ржати будете кровавими сльозами ... так і сталося !
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29.10.2020 22:01 Відповісти
Скажіть мені будь ласка:"На фуя мені,як громадянину,доступ до декларацій,котрі чиновники можуть правдиво не заповнювати .
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29.10.2020 21:37 Відповісти
В итоге все дела обнулили, Зеленский белый и пушистый, за не сдачу декларации.

.
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.
ЗРОБИМО цю АВАНТЮРУ - РАЗОМ !
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29.10.2020 21:38 Відповісти
Не только обнулили.
Декларации просто утратили смысл.
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29.10.2020 21:45 Відповісти
шмыгаль главнее Конституционного суда (какой бы говняжный он не был) ?????
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29.10.2020 21:38 Відповісти
По Сытнику такая же фигня... Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 1426
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29.10.2020 21:47 Відповісти
если честно...- там фигня за фигнёй...куда не плюнь!
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29.10.2020 21:50 Відповісти
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 77
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29.10.2020 21:43 Відповісти
Поздно.еслиб єтот роман случился перед виборами, зеление взяли б 70% голосов
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29.10.2020 21:45 Відповісти
Борцун з корупційов вже дякує ВаЗелину
Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 5433
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29.10.2020 21:51 Відповісти
Да здравствует Зе!Конституционный суд, самый конституционный суд в мире!
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29.10.2020 22:05 Відповісти
і що я завтра зможу побачити скільки "заробили" медведчуки, шуфричі, бойки, ківи, добкіни, бужанські, єрмаки, ківалови, партновии і Лєнка Зеленська...?!

оооо, спати не буду...а буду чекати тієї години....
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29.10.2020 22:00 Відповісти
Оптимист, сервер повисит, и.т.д
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29.10.2020 22:16 Відповісти
Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 7216
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29.10.2020 22:08 Відповісти
Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.Источник: https://censor.net/ru/n3228035
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29.10.2020 22:11 Відповісти
Мы и без деклараций уже видим кто есть кто. Слуги наворовали, теперь нужно как то "отмыться" пока не спалили.
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29.10.2020 23:21 Відповісти
ДОСТУП К ДЕКЛАРАЦИЯМ ЭТИХ МОРД
Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 533
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29.10.2020 23:21 Відповісти
Подивимося, якщо так то, буде гарний удар в пах реваншистам.
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30.10.2020 09:38 Відповісти
 
 