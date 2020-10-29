Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що доступ до електронної декларації буде у кожного українця 30 жовтня.
Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Е-декларування це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, сьогодні він поставлений під загрозу, і Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків", - сказав Шмигаль.
Він додав, що в тому числі буде доступ до декларацій "тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу".
"Впевнений, пане Президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які власне намагались приховати", - сказав Шмигаль, звертаючись до Володимира Зеленського.
Пізніше Шмигаль у телеграмі написав: "Рішення про розблокування системи Е-декларування підписав. Очікуємо швидке відновлення повноцінної роботи НАЗК".
На сайті Кабміну було опубліковано текст постанови.
Будь ласка, зачекайте...
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні
Розбрелися, та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
(с)
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В это м видэо -- ВСЕ ОТВЕТЫ ! .
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"забыл" указать пять миллионов от торговли ОГВЗ
К ответственности призвать нельзя тк это уже неконституционно!
Но доступ откроют до 30 октября, это п-ц какое достижение!
Ну и конечно, вы твари будете рассказывать, что переворот не прошел, хотя по факту рыгобыдло портновское может раскупоривать шампанское!
Видите как резко начали делать акцент на самом факте электронного декларирования?
Не на ответственности за отсутствие декларации или недостоверные сведения в ней, а само декларирование!
.И за 3э больше не голосуй
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И не голосуй за зеленых барыг
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!..
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ЗРОБИМО цю АВАНТЮРУ - РАЗОМ !
Декларации просто утратили смысл.
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Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные
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СПЕШАТ.
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оооо, спати не буду...а буду чекати тієї години....