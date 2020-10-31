Реформа КС має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи України, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Реформа Конституційного суду України і його роботи має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи країни, оскільки КС не є органом системи судочинства, а вищим гарантом верховенства Конституції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.
"Конституційний суд - це не орган системи судочинства. У нього з судочинства є тільки назва "суд". І тому нам потрібно розуміти, що в реформу судової системи ми навряд чи можемо "закатати" реформу Конституційного суду України. Тому питання Конституційного суду слід розглядати окремо, позаблоково, тому що це орган, який є вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Тому я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішуватися швидко і поза рамками цієї судової реформи", - сказав він на засіданні РНБО України в четвер.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні клован дійшов до прямих погроз суддям КС у марній спробі зняти з себе відповідальність за розвал системи антикорупційного контролю.
Пізно, саме ти запустив маховик правового нігілізму, наслідки чого ми пожинаємо.
Що, КС не був таким поганим, коли легітимізував розгін ВР?
ну или, по крайней мере, должен слушать чё вам там говорят на ваших планёрках ))))
PS Как избирательно тут кое-кто посты удаляет - оставляя базовый наезд явного тролля не по теме статьи, но удаляя все ответы на него.
Hellis@13Hellis_13
Я на сегодня почти уверена ( вчера писала, что подозреваю это), что все решения судов, НБУ, КС - это все было согласовано по времени под победу на выборах "слуг" и ОПЗЖ с последующим объединением. Победа сорвалась, а суды сработали, как договаривались.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_
а мені здається, що це якраз бєнін підкоп під бубочку... а то і взагалі богдана... цей склад кс - креатури богдана...і якраз для показати, що бубочка нічого не контролює...
Миндич отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского.
И хотя люди Зеленского всячески отрицали связь с Коломойским, в ряде случаев они прокололись. Например, когда в апреле 2019 Зеленский сдавал анализы в клинике, то журналисты вычислили, что он приехал на авто Миндича.
Теперь уже известно, что Коломойский помогал медиа-ресурсами, транспортом, охраной. Мало кто знает, что помещение предвыборного штаба Зеленского находится на балансе группы «Приват". - https://rnbee.net/2019/08/08/so-smertju-ally-verber-oborvalsja-eshhe-odin-neoficialnyj-kontakt-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·20 мин
Забава "элит"- наплодить фейковых антикоррупционеров для имитации борьбы с коррупцией...Демохратия в Украине-возможность высказать свое мнение в соц.сетях,поорать,громко стуча пальцами по клавиатуре,запить свой гнев бутылкой вонючего пива и слить протесты в унитаз. Идеальная политтехнология.
Тогда происходила смена власти и сохранение награбленного. Сейчас КС по сути уже освободил от ответственности власть Зе. Идет смена власти?...
Хочу напомнить один эпизод. Перед уходом власть Порошенко громко хлопнула дверью и отменила статью о незаконном обогащении. И на это была реакция кандидата в президенты Зеленского:" Уходя сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа,у армии."
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...