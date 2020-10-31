Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства"
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.
У повідомленні наголошується: "У рішенні зазначається, що для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.
Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.
Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування".
Будь ласка, зачекайте...
Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
Или ты там лично присутствовало?
Может харе свои фантазии на вентилятор набрасывать?
Посмотрите, что творит Зенелох - он разваливает Украину, почти каждый его шаг направлен на разрушение страны.
"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - сказал Зеленский.
Пока действует решение КС, НАПК сейчас вне закона и соответственно указ Зе является незаконным! Сравнить силу законности "решение КС" и какой то сраный "Указ"!!!
Зе клуглый идиот и фактически добавил к личному списку нарушений закона еще и это!!!
Действовать нужно законными средствами, а именно: создать ВСК по данному решению и в срочном порядке повторно принять Закон в Раде
ДЕКЛАРАЦИИ НА СТОЛ , морды , для ознакомления народом Украины !!!!
Одним махом порушили мафию судей
А суддя КС рішенням від імені України виведе ....
Якщо вже вводити рішення, то не указом, а указом та нагайкою (чи навіть шаблею) і швиденько, аби відмінити не встигли.
де ермачидло в етом списке?
Головне щось робити з вумним відом, бо папалять що курнув
рояли давайте уже заказывайте - поддержите писюаниста, за ним соло....