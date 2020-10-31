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КС (1154) РНБО (1718) наказ (346) електронне декларування (1016) НАЗК (1167)

Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

У повідомленні наголошується: "У рішенні зазначається, що для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

Читайте також: Зеленський доручив негайно зареєструвати законопроєкт, що відновлює добропорядність Конституційного Суду

Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.

Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування".
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Топ коментарі
+30
Открыть допуск к декларациям этих морд
Зеленским указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства" - Цензор.НЕТ 2383
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29.10.2020 23:35
+27
Дело не к кредите, а в существовании государства Украина.
Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
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29.10.2020 23:43
+18
А.Садовий - Я не звик кидати слова на вітер. І кричати "вовки-вовки" даремно не люблю. Але дії Конституційного суду - це повномасштабний антиконституційний державний переворот. Розумію, що ці дії - лише частина сценарію. Нас чекають непрості часи.
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29.10.2020 23:35
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Чего не сделаешь ради очередного кредита...
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29.10.2020 23:35 Відповісти
Дело не к кредите, а в существовании государства Украина.
Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
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29.10.2020 23:43 Відповісти
40-летнему Зенелоху плевать на существование Украины. И даже наоборот - ему поставлена задача уничтожить независимую Украину.
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29.10.2020 23:49 Відповісти
Кем поставлена? Тобой?
Или ты там лично присутствовало?
Может харе свои фантазии на вентилятор набрасывать?
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30.10.2020 00:44 Відповісти
)(уйлом и его эмиссарами в Украине - Беней, Мертвечуком и прочими.
Посмотрите, что творит Зенелох - он разваливает Украину, почти каждый его шаг направлен на разрушение страны.
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30.10.2020 15:35 Відповісти
сайт Офиса президента.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - сказал Зеленский.
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30.10.2020 00:29 Відповісти
А что, Порошенко уже перестал гадить в штаны, теперь КС взялся. Кто ещё те "козлы, которые мешают жить"?
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30.10.2020 06:39 Відповісти
а не поздно ли...пить боржоми?
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29.10.2020 23:35 Відповісти
Конечно поздно!
Пока действует решение КС, НАПК сейчас вне закона и соответственно указ Зе является незаконным! Сравнить силу законности "решение КС" и какой то сраный "Указ"!!!
Зе клуглый идиот и фактически добавил к личному списку нарушений закона еще и это!!!
Действовать нужно законными средствами, а именно: создать ВСК по данному решению и в срочном порядке повторно принять Закон в Раде
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30.10.2020 10:13 Відповісти
Открыть допуск к декларациям этих морд
Зеленским указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства" - Цензор.НЕТ 2383
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29.10.2020 23:35 Відповісти
Повторюсь. Я думаю, що зараз не лише їх е-декларації оприлюднять, а й все "спіднє" витягнуть. І не лише їх, а й їх оточення.
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29.10.2020 23:37 Відповісти
Поддерживаю
ДЕКЛАРАЦИИ НА СТОЛ , морды , для ознакомления народом Украины !!!!
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29.10.2020 23:39 Відповісти
Со временем откроют допуск и не только к декларациям. Ладно уж, в 2019 году дали "добро"на роспуск ВР, но за посягательство на национальну безопасность прощения не должно быть.
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30.10.2020 06:45 Відповісти
Расстрелять нах
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30.10.2020 08:07 Відповісти
А.Садовий - Я не звик кидати слова на вітер. І кричати "вовки-вовки" даремно не люблю. Але дії Конституційного суду - це повномасштабний антиконституційний державний переворот. Розумію, що ці дії - лише частина сценарію. Нас чекають непрості часи.
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29.10.2020 23:35 Відповісти
Ну этих поцев считать янелохами нельзя...наверняка это шаг Щели просчитан и будет использована очередная заготовка.Ща по идее весь портновский судейско адвокатский цех должен вступать в дело, блокируя все и вся
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29.10.2020 23:42 Відповісти
согласен... игра только началась, и ставки эти упыри поднимают - и они знают что потеряют и на что идут.. короче - будет весело...
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29.10.2020 23:50 Відповісти
Це спроба антиконституційного державного перевороту. Таке собі ГКЧП.
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30.10.2020 00:49 Відповісти
Ця спроба триває вже давненько, залишилось закріпити її, шо наразі і робиться.
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30.10.2020 06:18 Відповісти
Попередники до этого не додумались .
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29.10.2020 23:36 Відповісти
до чего не додумались?
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29.10.2020 23:42 Відповісти
ПІдтримую Зеленського. Тут треба діяти рішуче і швидко до знищиення ворога, який напав віроломно. Тим більше що воргог паразит і зрадник, змія підколодна
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29.10.2020 23:36 Відповісти
Зебіл? Він до цього і довів країну.
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29.10.2020 23:38 Відповісти
Більш того, виглядає так, ніби вся послідовність цих подій була срежисована з метою підйому провальних рейтингів зеленої плісняви.
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29.10.2020 23:46 Відповісти
Я б сказав, що почалася грзня Зєлєнского з тими, хто тримає його за причинне місце. До речі, Зєлєнскій зараз бореться не за Україну, а за себе і своє майбутнє. І просто так сталося, що на даному етапі інтереси Зєлєнского і України співали.
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30.10.2020 03:43 Відповісти
І що саме в тому законі? Про це ні слова. Таємний закон, прийнятий на таємному засіданні рнбо.
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29.10.2020 23:41 Відповісти
Законы принимает лишь Рада.
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29.10.2020 23:55 Відповісти
Я так понимаю "Это была шутка" (С). Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 7842
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30.10.2020 10:34 Відповісти
Бубочка , в Словакии твоя знакомая президент Чапутова в один день арестовала 11 судей, за то, что слушались пророссийских коррупционеров - политиков в своих решениях

Одним махом порушили мафию судей
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29.10.2020 23:37 Відповісти
Зеленский указом ввел ....

А суддя КС рішенням від імені України виведе .... Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 8714

Якщо вже вводити рішення, то не указом, а указом та нагайкою (чи навіть шаблею) і швиденько, аби відмінити не встигли. Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 7226
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29.10.2020 23:40 Відповісти
Ага..добрым словом это правильно, а добрым словом и пистолетом быстрее и доходчивее😁
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29.10.2020 23:45 Відповісти
Указа официально опубликовано пока нет, но так как изложено в новости "рекомендуется"" "комиссии рекомендовано" играют у ЗЕ и вашим и нашим
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29.10.2020 23:44 Відповісти
Нашим не играют.
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29.10.2020 23:56 Відповісти
Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 3363
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29.10.2020 23:44 Відповісти
шмаркля сдает "своих" или делает вид ручкой?
де ермачидло в етом списке?
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29.10.2020 23:46 Відповісти
Схоже, лялька вирішила покусати ляльководів. Але ткюут не державні інтереси, а інтереси самої ляльки - ціна питання - її виживання. Ну не варто ж вірити, що лялька стала державником?
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30.10.2020 03:47 Відповісти
не варто вирити - лялька николи не стане ляльководом...
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30.10.2020 04:19 Відповісти
И сразу же надо искать где кидалово..
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29.10.2020 23:47 Відповісти
все ето можно выразить двумыа грубыми словами - кончита перебздела...
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29.10.2020 23:48 Відповісти
в итоге тех 4-х судей уволят а посадят 100% кадры зели
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29.10.2020 23:52 Відповісти
Це схоже на серію пердків у калюжу Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 4440
Головне щось робити з вумним відом, бо папалять що курнув Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 2202
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29.10.2020 23:52 Відповісти
Ну всьо, тепер вони допропорядочні. Сам гарант за них мазу тяне.
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29.10.2020 23:57 Відповісти
Не хвилюйся Вова, це рішення КС визнає неконституційним. Іди, краще ракету роби, космонавт.
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29.10.2020 23:57 Відповісти
Пізно всрався. Довіру вже не відновиш.
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29.10.2020 23:59 Відповісти
Навпаки - запитань стало до нього ще більше. Зокрема, якщ сцей суд в його інтересах дозволив у незаконний спосіб розпустити попередній склад Ради, то Зєлєнского це влаштовувало, а коли суд прийняв незаконне рішення вже у власних інтересах - т вже не влаштовує. 😏
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30.10.2020 03:51 Відповісти
Доречі так, вже й забулось що сам мононабрід то мертвонароджена дитинка жаби зє і гадюки ксу.
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30.10.2020 06:39 Відповісти
Я не фанат Зеленского , но думаю , что профессиональный кавеэнщик смог из нескольких фраз сформулировать бизнесмену позицию Украины . ))
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30.10.2020 00:01 Відповісти
Никому из судей КС не дать сбежать! Ловите и в требунал.
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30.10.2020 00:03 Відповісти
це рішення Тупицького й компанії було прийнято за поданням до КСУ групи ЗА МАЙБУТНЕЄ ! А тепер Вовка кричить, дє дєньгі блін взять на бюджет ( розгляд якого вони завалили ще в комісії, спихуючи усе на коронку ), ТОБТО БЕНЯ СКАЗАЛ - БЄНЯ сдєлал - првивів разом з Вовкою країну до дефолту!
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30.10.2020 00:08 Відповісти
Таке можливо тільки у країні, в якій президент клоун, ні на що не впливає, не користується авторитетом ні у населення ні у державних чиновників, який не має елементарного розуміння і навичок державного управління, який взагалі не знає що він має робити і чого він там сидить.
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30.10.2020 00:54 Відповісти
полумеры нужны только в морге, когда покойника уже не вернуть... а если есть шанс вернуть человека к жизни, то этих судей надо арестовывать и проводить соответствующие оперативно-аперетивные мероприятия, чтобы сознались даже в том, что...
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30.10.2020 01:11 Відповісти
а ща ниточка потянется.
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30.10.2020 02:25 Відповісти
Но он (Зе) также превысил свои полномочия, нужно было просить у Рады режим ЧП и тогда в рамках чрезвычайных полномочий решать вопрос разблокировки, а потом вносить в Раду изменения в конституцию и законы (и вообще упразднить этот апендикс под названием "конституционеый суд", с его функуиями вполне справится верховный суд)!
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30.10.2020 04:07 Відповісти
Одно беззаконие и произвол не должно исправляться другим безаконием и произволом, рнбо - это "не о чем" (5-е колесо в телеге), посиделки ****@д@болов (бла-бла-бла) с совещательными полномочиями (при президентской власти), у презика нет полномочий останавливать решение (любых судов) или препятствовать их аыполнению (это должостное преступление), такие полномосия ему может дать только Рада на период ЧП!
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30.10.2020 04:35 Відповісти
Вот это решение КС и дает ему повод взять у рады полномочмя и ввести ЧП. Быстренько арестовать и посадить за зраду и нанесение убытков государству всех судей КС, поддержавших этот беспредел. Ведь заблокированна работа исполнительной власти по всей стране, народ только навыбирал себе власти, а назначить никого не смогут, потому что еще ряд законов нужно поотменять.
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30.10.2020 05:01 Відповісти
так кто же ему мешает поступить по закону (через ЧП), тем более имея большинство в Раде, к чему эти незаконные постановления правительства?
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30.10.2020 08:45 Відповісти
за большие деньги и под расстрелом нихто бы Украине большего зеленого гавнища в президенты не нашел, как вы сами себе сподобились...
рояли давайте уже заказывайте - поддержите писюаниста, за ним соло....
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30.10.2020 04:28 Відповісти
А шо там Трамп?На роялі вже грає?
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30.10.2020 04:41 Відповісти
не, наш не музыкант вин больше ротом писюанюрить..
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30.10.2020 04:48 Відповісти
це називається - "вдаримо по беззаконню ще більшим беззаконням"
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30.10.2020 06:33 Відповісти
Сочувствую петесосам....топить за КС приходится, клоун занял не удобную позицию, а обхаять его по любому надо Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 7960 .
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30.10.2020 07:19 Відповісти
Клоун может занять только третью позицию, или стать буквой зю. Сочувствую зелупам
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30.10.2020 08:55 Відповісти
Зебил, где ты увидел "топить за КС"? Хотя откуда у вас одноклеточных мозги что бы думать.
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30.10.2020 10:38 Відповісти
Наша політика схожа на виставу гомо-театру Віктюка: по сцені ходять якісь напівоголені мужики, нема ніякого сюжету, публіка не знає, що робити - аплодувати чи йти додому.
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30.10.2020 08:53 Відповісти
 
 