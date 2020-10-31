Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства"

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

У повідомленні наголошується: "У рішенні зазначається, що для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

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Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.

Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування".