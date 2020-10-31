УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16589 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
18 640 102
Зеленський (17450) КС (1154) РНБО (1718) Мендель (228)

Зеленський доручив негайно зареєструвати законопроєкт, що відновлює добропорядність Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив негайно зареєструвати законопроєкт, що відновлює добропорядність Конституційного Суду

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося термінове закрите засідання РНБО. На ньому обговорювалися нагальні заходи, які держава повинна вжити після рішення Конституційного Суду про неконституційність окремих положень закону про запобігання корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно робити швидкі, але адекватні кроки. На законодавчому рівні - я впевнений, що це справедливо, - невідкладно зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Читайте також: Парасюк - Зеленському: "Якщо ви тупите і забили на нашу країну, цим займеться суспільство". ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Проти цього рішення проголосували саме ті 4 судді КС, яких призначив за своєю квотою Порошенко.
Вітаю вас - ви знову обісрались...
показати весь коментар
29.10.2020 19:26
+30
Зеленский там ничего не решает, он полный ноль.
показати весь коментар
29.10.2020 19:21
+30
Он полный лох.
Все его имеют
показати весь коментар
29.10.2020 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Єто как восстановить девственность проститутки.
показати весь коментар
30.10.2020 07:39 Відповісти
Ваше предложение срочно внести в конституцию Зеленський доручив негайно зареєструвати законопроєкт, що відновлює добропорядність Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 6871.
показати весь коментар
02.11.2020 06:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 