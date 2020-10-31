Зеленський доручив негайно зареєструвати законопроєкт, що відновлює добропорядність Конституційного Суду

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося термінове закрите засідання РНБО. На ньому обговорювалися нагальні заходи, які держава повинна вжити після рішення Конституційного Суду про неконституційність окремих положень закону про запобігання корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно робити швидкі, але адекватні кроки. На законодавчому рівні - я впевнений, що це справедливо, - невідкладно зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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