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Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось срочное закрытое заседание СНБО. На нем обсуждались неотложные меры, которые государство должно принять после решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, - безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно документу, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
Проти цього рішення проголосували саме ті 4 судді КС, яких призначив за своєю квотою Порошенко.
Вітаю вас - ви знову обісрались...
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29.10.2020 19:26
+30
Зеленский там ничего не решает, он полный ноль.
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29.10.2020 19:21
+30
Он полный лох.
Все его имеют
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29.10.2020 19:24
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Єто как восстановить девственность проститутки.
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30.10.2020 07:39 Ответить
Ваше предложение срочно внести в конституцию Зеленський доручив негайно зареєструвати законопроєкт, що відновлює добропорядність Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 6871.
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02.11.2020 06:48 Ответить
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