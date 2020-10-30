Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда
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Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось срочное закрытое заседание СНБО. На нем обсуждались неотложные меры, которые государство должно принять после решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужно делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, - безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно документу, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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