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Новини Політика України Конституційна криза
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декларація (851) КС (1154) НАЗК (1166)

КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Відповідне рішення від 27 жовтня оприлюднено на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

Також суд визнав неконституційними низку положень закону про запобігання корупції. Зокрема, скасував два повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції:

- моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і прирівняних до них осіб;

- контроль і перевірка декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

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Крім того, Конституційний суд скасував право НАЗК складати протоколи про адміністративні порушення. Також неконституційними визнано статті, які регулюють контроль і перевірку декларацій, встановлення своєчасності подання декларацій, повну перевірку декларацій, моніторинг способу життя суб'єктів декларування та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
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Топ коментарі
+21
Конституційний суд увійшов в раж.
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28.10.2020 17:32
+17
Ну вот и хорошо. Преступление официально подтверджено.
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28.10.2020 17:32
+14
Воруй по крупному и тебе за это ничего не будет.
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28.10.2020 17:33
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Конституційний суд увійшов в раж.
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28.10.2020 17:32 Відповісти
Украина -тонет. Может это и к лучшему! кретическая масса дебилов не заслужили своей страны!!!
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28.10.2020 18:06 Відповісти
в налоговых декларациях тоже можно брехать?
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28.10.2020 18:15 Відповісти
Ти адресою не помилився?
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28.10.2020 18:17 Відповісти
А по моему, вопрос в тему. Если в одних декларациях можно брехать, и тебе за это ничего не будет, почему же нельзя в других декларациях..?
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28.10.2020 18:54 Відповісти
Конституційний суд-це насмішка над правосуддям в Україні! Такий собі апофеоз безправ'я і цинічної брехні! Після зашквару з неконституційністю покарання за брехню в деклараціях-ну про шо ще маємо говорити! А згадайте "ягідку на торті" - Кучма : 1+1 = 1 ! Залишається одна лиш віра у Вищий Божий Суд! Амінь!
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28.10.2020 19:21 Відповісти
да нет то что сейчас написали из решения это 10% того что они в угаре написали вчера а когда пошла волна в соцсетях и даже Офис Президента фыркнул они поняли что их судей КСУ не то что бить будут и ногами а просто порвут на серп и молот... вот тому ночью они написали то что выдали тут а еще встреча Главы КСУ с Послами США и Евросоюза дали понять судьям всем КСУ что санкциями для них все только начнется.. и их найдут даже в Ростове...
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28.10.2020 19:16 Відповісти
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2020/10/ElRSrusXgAAggtT.jpegКС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 6779
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28.10.2020 19:19 Відповісти
Ну вот и хорошо. Преступление официально подтверджено.
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28.10.2020 17:32 Відповісти
Воруй по крупному и тебе за это ничего не будет.
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28.10.2020 17:33 Відповісти
Воровать - это хорошо. Не наказуемо и соотвествует Конституции?
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28.10.2020 17:34 Відповісти
подонки зелЕные вместе с зелЯй и судьями за все отвечат.дело времени
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28.10.2020 17:35 Відповісти
Можно сказать,что у нас уже нет во факту украинского КС, его судьи наверно считают себя КС совсем другой соседней страны.
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28.10.2020 17:35 Відповісти
Нужно было внимательнее выписывать конституцию.
В принципе, её и переписать не долго...
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28.10.2020 17:37 Відповісти
Надо же? В конституции записано что можно воровать???
а переписать конституцию нужно конституционное большинство!
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28.10.2020 18:07 Відповісти
Кто писал эту Конституцию? КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 8095
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 4896
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28.10.2020 17:36 Відповісти
Ну от нада він людям для роботи! КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7090

КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 9128
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28.10.2020 17:37 Відповісти
ну а чем же им еще заниматься ? )))
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28.10.2020 17:38 Відповісти
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 3790
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28.10.2020 17:48 Відповісти
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 9566
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28.10.2020 17:50 Відповісти
КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498 КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ - Цензор.НЕТ 498
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28.10.2020 23:57 Відповісти
Переворот
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28.10.2020 17:37 Відповісти
а аморально большие зарплаты (относительно минимальной) себе любимым не хотят отменить?? такие же пенсии (по сравнению даже со средними не сравнимы...космос просто)
нам все этично и патриотично???
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28.10.2020 17:37 Відповісти
Так вже розглядали і визнали, що будь-яке зазіхання на зарплати і пенсії суддів є неконституційним.
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28.10.2020 17:43 Відповісти
так і я про те!
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28.10.2020 17:45 Відповісти
их зряплаты, а особливо, пенсии, даже со средними смешно сравнивать.........
к примеру - она (зряплата) всиво-то 300-400гришек....((....... но! - у них выслуги у всех, как у г\с, как правило хватает.., и выходит такое ччч..удо(мо) не на пенсию, а в отставку - и получает своё судейское фин.обеспечение ПОЖИЗНЕННО...
и весь этот прикольный цирк лежит пожизни этих бездельников-протирателей мантий (штанов-бикини- шо у кого) на бюджете ненькы, а то есть на нас с вами, шановный нарид...(((
вот и весь коленкор... - и как и скоко эту всю срань и мразь пустословную мы будем терпеть и кормить икрой паюсной все их выводки....?????????????????(((((((((((((((((
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29.10.2020 00:09 Відповісти
ну простите- в раже пропустил КККККККК =300-400Кил гришек- а то падымуть насмех...
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29.10.2020 00:10 Відповісти
На мясо дармоедов
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28.10.2020 17:38 Відповісти
Главное что не барыга Порошенко
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28.10.2020 17:38 Відповісти
да он и без тебя барыга)))
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29.10.2020 00:12 Відповісти
КС - это свора негодяев в мантиях. Его надо расформировать к чертям.
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28.10.2020 17:40 Відповісти
Нє, КС потрібен. А от суддів можна й ррзформувати (руки там, ноги. голова, тулоб) по окремим шухлядкам.
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28.10.2020 18:09 Відповісти
Можно и так.))
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28.10.2020 18:59 Відповісти
он абсолютное пятое колесо
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29.10.2020 00:13 Відповісти
Аргументи чи твое бачення?
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29.10.2020 07:26 Відповісти
Его надо заменить на судей из ЕС и США , причем увеличивать зарплату практически не придется и на 75-80% заменить судей всех уровней аналогично и через 2 года наше законодательство и законы будут соответствовать мировым стандартам ,а главное страна станет настоящим правовым государством
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28.10.2020 19:31 Відповісти
ничем-никого- и никак...=абсолютно пятое колесо....)))
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29.10.2020 00:14 Відповісти
Ну шо, козаки?
Настав час наздоганяти Білорусь!
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 8709
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28.10.2020 17:44 Відповісти
Ходить петь песни? Лучше уж Киргизию
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28.10.2020 19:23 Відповісти
Гетманцев сказал Белорусию, значит - Белорусию.
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28.10.2020 19:32 Відповісти
да пох шо какой-то там хххрр сказал..- завтра нявкнет- вешайтесь наххххх...
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29.10.2020 00:16 Відповісти
Просто спалити мусор і все нормалізується, як бетера на Майдані.
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28.10.2020 17:45 Відповісти
Це ворожий акт проти України. Фактично суд обявив війну Україні.З нимии треба поступити як з ворогами
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28.10.2020 17:46 Відповісти
ето ответ на претензии Европы ,что в Украине не ведется борьба с коррупцией КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 9963
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28.10.2020 18:10 Відповісти
Ничего личного, они просто опустили недолугу владу ниже плинтуса, теперь им никто ломаного цента не даст
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28.10.2020 17:50 Відповісти
"Украина проведет налоговую амнистию в 2021 году - Гетманцев"

Ну шоб вже узаконить "порядність" корупціонерів намертво.
І подвійне громадянство, щоб не виникало проблем в офшорах, як сталося у того ж ігорьвалерієвича на Кіпрі. Та "зону вільної торгівлі", як "вишеньку на тортик". Щоб без податків.
Все, корупцію подолано, як бубочка і обіцяв лохам.
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28.10.2020 17:52 Відповісти
ЗЕленые системно рушат все договоренности с Западом, чтобы Украина осталась без поддержки.
НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, НБУ, дело Привата - все под дядю Беню и против Запада.

Потому что на Западе на Беню уголовка есть, а на Росе нет.
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28.10.2020 17:56 Відповісти
А судьи кто?

Ответственность за беспредел в КС должны нести политики, которые делегировали этих судий - Янукович, Порошенко, Тимошенко, партия Свобода и даже Игорь Палица. Большинство читателей не назовет и трех фамилий судий КС. Мало кто вообще представляет, кто эти люди.

Итак, вот участники сегодняшнего и предыдущих беспредельных решений:

- Тупицький Олександр Миколайович

Связи: Тупицкий назначен Януковичем по квоте президента за 9 месяцев до побега. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию.

- Городовенко Віктор Валентинович

Связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей

- Завгородня Ірина Миколаївна

Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте, назначена при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.

- Касмінін Олександр Володимирович

Связи: донецкие, Янукович. Назначение пролоббировал последний глава КС времен Януковича Вячеслав Овчаренко.

- Кривенко Віктор Васильович

Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судий Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне

- Литвинов Олександр Миколайович

Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого. Заканчивал военное училище на Дальнем Востоке в Амурской области, Россия

- Мойсик Володимир Романович

Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко

- Сас Сергій Володимирович

Связи: партия "Батькивщина"

- Сліденко Ігор Дмитрович

Связи: партия "Свобода"

- Філюк Петро Тодосьович

Связи: Игорь Палица

- Юровська Галина Валентинівна

Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность.

Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по Сытнику, НАБУ, переходу в кулуарный режим, но не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:

- Головатий Сергій Петрович

Связи: назначен Порошенко, но победил в конкурсе. Является представителем Украины в Венецианской комиссии с 2017 года, куда назначен указом президента Порошенко

Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по НАБУ, но не голосовал за переход в кулуарных режим, не голосовал по Сытнику, не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:

- Колісник Віктор Павлович

Связи: Порошенко.

Не голосовали за все эти позорные решения (по Сытнику, по НАБУ, по переходу в кулуарный режим, но отмене антикоррупционной реформы) только двое судий:

- Лемак Василь Васильович

Связи: назначен Порошенко, но победили в конкурсе.

- Первомайський Олег Олексійович

Связи: партия "Народный Фронт".
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28.10.2020 17:58 Відповісти
Виноват только ты,зекретин)у этих судей,как и у тебя ,на лбу нее тату,что вы враги Украины -они продажные,а ты спецом клована привел,чтоб он уничтожил страну.
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28.10.2020 18:04 Відповісти
пнх
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28.10.2020 18:47 Відповісти
лера, ты шо бухая, или вгатилась седни..???- отхлынь нахх, если не врубаешься в тему...))
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29.10.2020 00:21 Відповісти
А звідки видно, що воно жіночого роду?
Звичайне парашне хамливе тролько.
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29.10.2020 10:13 Відповісти
Зебики все это зробили разом КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 347 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7173 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7173 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 7173
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28.10.2020 18:00 Відповісти
Вы что серйозно или не понимаете что им плевать???
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28.10.2020 18:09 Відповісти
Так сколько там зекретин за коррупцию предлагал?какой дурдом...сделали из страны,за полтора года хрен знает что -"Шоу Трумана(зеленского)",под идиота даже фейковые результаты выборов объявляют,чтоб оно спакойно нюхало,а не истерило...
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28.10.2020 18:01 Відповісти
как опзж заботятся о простом нариде, даже статью о незаконном обогащении отменили, теперь нарид может спать спокойно и обогащаться себе незаконно сколько влезет...
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28.10.2020 18:01 Відповісти
Треба зробити ролтаціюсуддів через розстріл чи петлю КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 3810 Результат буде вражаючий.
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28.10.2020 18:05 Відповісти
В принципе, буду не против если эта страна пропадет с карты мира. А ее территории отдадут тем кто сможет навести в этом сортире порядок.
Ну а українці..., а шо? Хай беруть бандуру та співають про гірку долю. То найліпше заняття для ідіотів!
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28.10.2020 18:11 Відповісти
КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 5207 КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК , - документ - Цензор.НЕТ 4312
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28.10.2020 18:21 Відповісти
3 судей назначили при януковоще, 13 при порошенко. А вы что от их ожидали?
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28.10.2020 18:22 Відповісти
Вот разошёлся типа патриот Головатый, судья КС! Именно в его декларации выявлено несоответствие, а значит он мог бы понести уголовную ответственность.
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28.10.2020 18:47 Відповісти
Головатий якраз проти.
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29.10.2020 10:14 Відповісти
То хитропопый хлопец - он чётко знал, что остальные судьи за, и остался типа хорошим.
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29.10.2020 18:55 Відповісти
Это как же эти упыри в мантиях воруют и воровать дальше планируют, что даже просто тот факт, что люди увидят это в декларациях, в которых теперь, благодаря этим же мерзавцам от левосудия можно безнаказано брехать, им так поперек горла стоит.
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28.10.2020 18:58 Відповісти
А какие положения конституции противоречили этому закону?
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28.10.2020 18:58 Відповісти
Какое странное решение??!! Это за ложь в декларациях? А что....вообще делают там аж 15!! (пятнадцать) судей КС? А почему их 15? А не...25, или 45, или 145? Кто то вообще анализировал ихнюю продуктивность?
И...не является ли место судьи в КС ...нычкой, где можно отсидется....за неправильно поданную декларацию?..????
Хммммм.....а не проще ди провести там внеплановую ротацию? Я надеюсь они там не вечные...как тракторист Лукашенко?
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28.10.2020 19:03 Відповісти
не ротации- аннуляцию полную , без отставки и пенсий))
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29.10.2020 00:23 Відповісти
вСЕХ СУДЕЙ НА МЫЛО, СОДРАТЬ КОЖУ ЖИВЬЕМ ЗА ТАКИЕ РЕШЕНИЯ, ТВАРЬЕ , СВОРА ПРЕСТУПНИКОВ ПОКРЫВАЮЩАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, СОДРАТЬ КОЖУ И ОББИТЬ КРЕСЛА И ПОСАДИТЬ ДРУГИХ НА ЭТИ КРЕСЛА, ЧТО БЫ ЗНАЛИ ПАДЛЫ ЧТО ИМ БУДЕТ ЗА ТАКИЕ РЕШЕНИЯ.. КОЗЛЫ!
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28.10.2020 19:04 Відповісти
надо чтото делать с этими ребятами
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28.10.2020 23:34 Відповісти
КС устроил переворот в Украине,но тупой президент этого до сих пор не понял.
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29.10.2020 00:11 Відповісти
Это какой-то позор...
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29.10.2020 09:25 Відповісти
Тупоголові парашні шалави.
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29.10.2020 10:15 Відповісти
 
 