КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.
Відповідне рішення від 27 жовтня оприлюднено на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.
Також суд визнав неконституційними низку положень закону про запобігання корупції. Зокрема, скасував два повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції:
- моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і прирівняних до них осіб;
- контроль і перевірка декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, моніторинг способу життя суб'єктів декларування.
Крім того, Конституційний суд скасував право НАЗК складати протоколи про адміністративні порушення. Також неконституційними визнано статті, які регулюють контроль і перевірку декларацій, встановлення своєчасності подання декларацій, повну перевірку декларацій, моніторинг способу життя суб'єктів декларування та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Будь ласка, зачекайте...
В принципе, её и переписать не долго...
а переписать конституцию нужно конституционное большинство!
нам все этично и патриотично???
к примеру - она (зряплата) всиво-то 300-400гришек....((....... но! - у них выслуги у всех, как у г\с, как правило хватает.., и выходит такое ччч..удо(мо) не на пенсию, а в отставку - и получает своё судейское фин.обеспечение ПОЖИЗНЕННО...
и весь этот прикольный цирк лежит пожизни этих бездельников-протирателей мантий (штанов-бикини- шо у кого) на бюджете ненькы, а то есть на нас с вами, шановный нарид...(((
вот и весь коленкор... - и как и скоко эту всю срань и мразь пустословную мы будем терпеть и кормить икрой паюсной все их выводки....?????????????????(((((((((((((((((
Настав час наздоганяти Білорусь!
Ну шоб вже узаконить "порядність" корупціонерів намертво.
І подвійне громадянство, щоб не виникало проблем в офшорах, як сталося у того ж ігорьвалерієвича на Кіпрі. Та "зону вільної торгівлі", як "вишеньку на тортик". Щоб без податків.
Все, корупцію подолано, як бубочка і обіцяв лохам.
НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, НБУ, дело Привата - все под дядю Беню и против Запада.
Потому что на Западе на Беню уголовка есть, а на Росе нет.
Ответственность за беспредел в КС должны нести политики, которые делегировали этих судий - Янукович, Порошенко, Тимошенко, партия Свобода и даже Игорь Палица. Большинство читателей не назовет и трех фамилий судий КС. Мало кто вообще представляет, кто эти люди.
Итак, вот участники сегодняшнего и предыдущих беспредельных решений:
- Тупицький Олександр Миколайович
Связи: Тупицкий назначен Януковичем по квоте президента за 9 месяцев до побега. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию.
- Городовенко Віктор Валентинович
Связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей
- Завгородня Ірина Миколаївна
Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте, назначена при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.
- Касмінін Олександр Володимирович
Связи: донецкие, Янукович. Назначение пролоббировал последний глава КС времен Януковича Вячеслав Овчаренко.
- Кривенко Віктор Васильович
Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судий Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне
- Литвинов Олександр Миколайович
Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого. Заканчивал военное училище на Дальнем Востоке в Амурской области, Россия
- Мойсик Володимир Романович
Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко
- Сас Сергій Володимирович
Связи: партия "Батькивщина"
- Сліденко Ігор Дмитрович
Связи: партия "Свобода"
- Філюк Петро Тодосьович
Связи: Игорь Палица
- Юровська Галина Валентинівна
Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность.
Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по Сытнику, НАБУ, переходу в кулуарный режим, но не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:
- Головатий Сергій Петрович
Связи: назначен Порошенко, но победил в конкурсе. Является представителем Украины в Венецианской комиссии с 2017 года, куда назначен указом президента Порошенко
Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по НАБУ, но не голосовал за переход в кулуарных режим, не голосовал по Сытнику, не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:
- Колісник Віктор Павлович
Связи: Порошенко.
Не голосовали за все эти позорные решения (по Сытнику, по НАБУ, по переходу в кулуарный режим, но отмене антикоррупционной реформы) только двое судий:
- Лемак Василь Васильович
Связи: назначен Порошенко, но победили в конкурсе.
- Первомайський Олег Олексійович
Связи: партия "Народный Фронт".
Звичайне парашне хамливе тролько.
Ну а українці..., а шо? Хай беруть бандуру та співають про гірку долю. То найліпше заняття для ідіотів!
И...не является ли место судьи в КС ...нычкой, где можно отсидется....за неправильно поданную декларацию?..????
Хммммм.....а не проще ди провести там внеплановую ротацию? Я надеюсь они там не вечные...как тракторист Лукашенко?