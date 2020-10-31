КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Відповідне рішення від 27 жовтня оприлюднено на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

Також суд визнав неконституційними низку положень закону про запобігання корупції. Зокрема, скасував два повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції:

- моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і прирівняних до них осіб;

- контроль і перевірка декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

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Крім того, Конституційний суд скасував право НАЗК складати протоколи про адміністративні порушення. Також неконституційними визнано статті, які регулюють контроль і перевірку декларацій, встановлення своєчасності подання декларацій, повну перевірку декларацій, моніторинг способу життя суб'єктів декларування та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".