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Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява

Судді Конституційного Суду України звернулися до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра у зв'язку зі спробами деяких політиків "дестабілізувати роботу" Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву суддів Конституційного Суду.

"Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків. Незаконний вплив чиниться як на окремих суддів Конституційного Суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри", - говориться в повідомленні.

"Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний Суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та діятиме виключно в інтересах українського народу", - додали судді.

У КС зазначили, що "незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина".

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"Рішенням зборів суддів Конституційного Суду України Голові КСУ Тупицькому О. М. доручено повідомити особисто президента України, голову Верховної Ради України та прем’єр-міністра України про ситуацію, що склалася", - підсумували в КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування. Рішення вступає в законну силу з моменту його прийняття.

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Топ коментарі
+112
Место этих судей на НАРАХ и это ВСЕМ известно !!!!
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28.10.2020 16:16
+64
Хо ж давив на суддів, що більша частина прийнятих ними рішень АНТИКОНСТУТИЦІЙНА?
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28.10.2020 16:18
+55
разогнать нахрен без всякого пожизненного содержания, это не кс - это чей-то успешный бизнес...
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28.10.2020 16:20
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пропоную розстріляти: Президента та весь ОП; КМУ весь склад; ВРУ разом з радниками; всі міністерства повним складом; Генпрокуратуру повним складом; Верховний Суд - повний склад; конституційний суд - повний склад; решту верховних суддів; усілякі комітети та комісії повним складом. І дуже бажано всіх знищити разом з родинами. Також провести зачистку в СБУ. Позбавити всіх громадянства України, що не можуть його підтвердити на Західній Україні з 1946 року на решті території України до 1932 року.

В мене ВСЕ.
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28.10.2020 20:25 Відповісти
себя убей
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28.10.2020 22:13 Відповісти
Объявился новый Сталин-Володимир Волошин!Ура! Верной дорогой идете,товарищ Волошин! Если вы такой кровожадный,то хотя бы организовали (реинкарнировали ) партию РКП(б),а то без такой организации,ваши слова"брошены на ветер".
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29.10.2020 05:40 Відповісти
А вот это уже называется - БАРДАК. ЗЕлупы ведут нас к бардаку, запутывают, дабы в этой путанице свои делишки крутить - а точнее... гонят нас в паРашу. Тихо. А потом, проснувшись, будем окуевать, что мы на плавающей льдине.
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28.10.2020 20:53 Відповісти
Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 2516
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28.10.2020 21:03 Відповісти
Почти все в Украине понимают, что наши судьи поголовно корумпированы, что действуют в своих интересах, а не народа, что их решения часто вредят Украине. Только никто ничего не делает с момента образования незалежной. Никто и ничего. Даже не планируют.
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28.10.2020 21:37 Відповісти
и это же те самые судьи, которые весной 2019 года дали добро на роспуск Рады и фактически дали зелёный свет формированию монобольшинства жадных бездарных домохозяек в раде
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28.10.2020 22:12 Відповісти
Давайте устроим всенародное голосование и уберем этот суд нафиг...
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28.10.2020 22:16 Відповісти
про рішення КС стосовно корупції було відомо ще до виборів Президента. Ще в лютому 2019 року Андрій Богдан із Шабуніним проводили бесіди з тодішніми членами КС. Саме тоді і хотіли скасувати всі закони - особливо про люстрацію. Однак перелякались. А те, що вони прикривають вовка, нічого дивного немає. Вовк це кадр Ківалова, який свого часу був організатором у ВР судової кадрової політики-давав добро на призначення суддів за заявками "громадськості" а самого вовка привели в кабінет Голови ОАСК Портнов,Пашинський та інші. Побили при цьому попередника. А так звана конституціна "реформа" 2010 року Портнова освячена голосами суддів КС небезплатно, бувший член (геній з придністровя) повідомляв що сума коливалась від 1 до 2 млн. дехто не взяв і змушений був піти. А те,що на них впливають, це спроба "заболтати" свої огріхи. Серед суддів є такий старий позер і дрібний науковець Головатий, так він спеціаліст по придумуванню нісенітниць, які потім вважає важливими юридичними постулатами, істиною в останній інстанції. КС скотився до рівня польського конституційного суду (справа про переривання вагітності). А згадайте С.Станик. Багато з них відносяться до Львівської юридичної діаспори, видатним членом якої (і авторитеним в ті часи) був суддя - посівальник.
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28.10.2020 22:25 Відповісти
Суддям КС краще звернутись до ветеринарів стосовно "приспати". Кажуть що для хворих тварин це найменш болісна процедура відходу в потойбіччя... Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 2993
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28.10.2020 22:29 Відповісти
при ахххххеренном давлении на бюджет..= и выводы!!!======этот суд, как инстанция, всего-то паразитически-гнусное образование, не более...)))
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28.10.2020 22:51 Відповісти
Проститутки в мантиях с миллионным состоянием на службе у Медведчука-Коломойского-Портнова еще говорят об авторитете и доверии народа. Украинский народ очень терпеливый, но не надо его выводить из себя - умоетесь кровью
Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 8048
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28.10.2020 23:29 Відповісти
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:19 Відповісти
Этим тварям место на нарах, а не в суде. Они позор для страны.
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29.10.2020 00:00 Відповісти
Разогнать эту сволоту, без чести и совести, объявить вне закона, лишить всех прав и состояний.
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29.10.2020 00:36 Відповісти
для чого Україні суд, який служить двом господарям - бені і опзж.Розігнати їх
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29.10.2020 07:24 Відповісти
Із цих 18-ти суддів по 6 призначають президент, ВР і з'їзд суддів.
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.

Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.

Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
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29.10.2020 07:36 Відповісти
Порошенко, за президентською квотою, призначив двох суддів. Обидва голосували "проти". Вчіть матчастину.
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29.10.2020 09:09 Відповісти
І вам того ж. Головатий, Колісник, Лемак і Мойсик призначені Порошенком. Перші три голосували проти. Четвертий за.
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29.10.2020 13:33 Відповісти
Виталий и здесь Порох виноват? А где были эти "судьи", когда принимался закон??? Наверное, ни кто не платил...
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29.10.2020 10:26 Відповісти
Чого ж, тут Порошенко молодець. Троє призначених ним суддів з чотирьох голосували нормально. А от ті, що від ВР, Януковича і з'їзду суддів...
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29.10.2020 13:37 Відповісти
Конфіскувати у них майно, нажите нечесним трудом і вкрадене у народа. Сволота у мантіях, злочинне угруповання, яке вершить судом на користь злодіїв .
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29.10.2020 07:37 Відповісти
Проституционний суд давно нужно ликвидировать, ничего хорошего он Україні не принес.
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29.10.2020 08:05 Відповісти
Хлопці, здається пора.
Завтра вже може бути пізно.
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29.10.2020 08:43 Відповісти
Ну, в Привате миллионов до биса, Беня поделится!
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29.10.2020 09:18 Відповісти
Недоторкані
Zoya Kazanzhy: Ми тут бідкаємось з приводу того, що Конституційний суд назавжди захистив чиновників, суддів і т.д. від декларування майна, від кримінальної відповідальності - ну як вони посміли?! Це ж плювок у очі країні!
А вони просто себе захищають. Ниці тварюки.
Ось пост Natalie Sedletska:

Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 8988

У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький, тоді заступник голови КСУ, оформив договір купівлі-продажу кримської землі.. за російським законодавством.

Документальне підтвердження цьому журналіст «Схем» Oleksandr Chornovalov отримав з Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.

Правда, від українців Тупицький факт купівлі землі в окупованому Криму вирішив приховати.
У своїй декларації ані за 2018, ані за 2019 рік він не зазначив, що розширив свої кримські володіння.
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Було.
До учорашнього дня.
Поки Конституційний суд України, очолюваний самим Олександром Тупицьким не скасував кримінальну відповідальність за брехню у майнових деклараціях.
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29.10.2020 09:22 Відповісти
ну і харя хочеться цього мерзотника на палю або свиням скормити
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29.10.2020 11:45 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3227759/predsedatel_ks_tupitskiyi_ne_zadeklariroval_zemlyu_v_okkupirovannom_krymu_vladeltsem_kotoroyi_on_stal - опссс......
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29.10.2020 09:24 Відповісти
Эти суды знают, кого обслуживать!
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29.10.2020 09:55 Відповісти
Эти суды знают, кого обслуживать!
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29.10.2020 09:56 Відповісти
Скотиняки... Жаль, Ляшка на них немає. А през слабенький.
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29.10.2020 10:45 Відповісти
Голова Конституційного суду НЕ задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії - «Схеми»
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але НЕ відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html

У травні 2013 року Президентом України (ЯНУКОВИЧЕМ) призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 15 травня 2013 року.
Голова Конституційного Суду України з 17 вересня 2019 року (при президенстве ЗЕ)


Підганяють під себе: раз є земелька в окупованому Криму, навіщо її світити? У ЗЕ тоже имение в Крыму
Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что жена Зеленского купила роскошную квартиру менее чем за половину рыночной цены у бизнес-магната Александра Буряка, передает ФАН.
По данным агентства, в апреле 2013 года Елена Зеленская приобрела недвижимость за $163 893, при том, что сейчас она стоит порядка $800 тыс.
Совпадение?
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29.10.2020 10:51 Відповісти
Квартира Зеленской в Крыму: красивый вид, влиятельные соседи
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ 2019, 12:52
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/16/7215185/
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29.10.2020 10:56 Відповісти
этот КС который по его просьбе ЗЕ распустил РАДУ
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29.10.2020 11:02 Відповісти
Тогда они его боялись, типа темная лошадка. Теперь увидели, что зеленая лошарка, и своя жопа стала резко ближе к телу.
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29.10.2020 12:27 Відповісти
Да-да, эти нехорошие пытаются отнять у судей, в том числе и КС, честно наколядованые деьги. Доходит дело до того, что председателя КС обвиняют в отсутствии в его декларации купленого два года назад имения в Крыму. А чего он должен отчитываться перед Украиной? Оккупантам он платит все налоги исправно, и декларацию подает. Как и сам бубочка за свой пентхауз в том же Крыму и квартиру в Питере.
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29.10.2020 11:32 Відповісти
Конституционный Суд в нынешнем составе судей представляет реальную угрозу национальной безопасности государства.
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
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29.10.2020 11:50 Відповісти
Всіх суддів розігнати,а набрати нових з США,Канади.
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29.10.2020 11:54 Відповісти
Вспомните, кто громче всех кричит "Держи вора!".
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29.10.2020 13:19 Відповісти
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