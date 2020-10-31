Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява
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Судді Конституційного Суду України звернулися до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра у зв'язку зі спробами деяких політиків "дестабілізувати роботу" Суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву суддів Конституційного Суду.
"Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків. Незаконний вплив чиниться як на окремих суддів Конституційного Суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри", - говориться в повідомленні.
"Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний Суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та діятиме виключно в інтересах українського народу", - додали судді.
У КС зазначили, що "незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина".
"Рішенням зборів суддів Конституційного Суду України Голові КСУ Тупицькому О. М. доручено повідомити особисто президента України, голову Верховної Ради України та прем’єр-міністра України про ситуацію, що склалася", - підсумували в КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування. Рішення вступає в законну силу з моменту його прийняття.
Будь ласка, зачекайте...
В мене ВСЕ.
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.
Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.
Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
Завтра вже може бути пізно.
Zoya Kazanzhy: Ми тут бідкаємось з приводу того, що Конституційний суд назавжди захистив чиновників, суддів і т.д. від декларування майна, від кримінальної відповідальності - ну як вони посміли?! Це ж плювок у очі країні!
А вони просто себе захищають. Ниці тварюки.
Ось пост Natalie Sedletska:
Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький, тоді заступник голови КСУ, оформив договір купівлі-продажу кримської землі.. за російським законодавством.
Документальне підтвердження цьому журналіст «Схем» Oleksandr Chornovalov отримав з Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.
Правда, від українців Тупицький факт купівлі землі в окупованому Криму вирішив приховати.
У своїй декларації ані за 2018, ані за 2019 рік він не зазначив, що розширив свої кримські володіння.
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Було.
До учорашнього дня.
Поки Конституційний суд України, очолюваний самим Олександром Тупицьким не скасував кримінальну відповідальність за брехню у майнових деклараціях.
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але НЕ відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html
У травні 2013 року Президентом України (ЯНУКОВИЧЕМ) призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 15 травня 2013 року.
Голова Конституційного Суду України з 17 вересня 2019 року (при президенстве ЗЕ)
Підганяють під себе: раз є земелька в окупованому Криму, навіщо її світити? У ЗЕ тоже имение в Крыму
Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что жена Зеленского купила роскошную квартиру менее чем за половину рыночной цены у бизнес-магната Александра Буряка, передает ФАН.
По данным агентства, в апреле 2013 года Елена Зеленская приобрела недвижимость за $163 893, при том, что сейчас она стоит порядка $800 тыс.
Совпадение?
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ 2019, 12:52
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/16/7215185/
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.