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Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень

Конституційний Суд розгляне скаргу компанії "Азот" Дмитра Фірташа і "Запорізького заводу феросплавів", що належить групі "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, на відповідність Конституції в питанні неможливості перегляду виконаних судових рішень.

Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

"29 жовтня Велика палата Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою ПАТ "АЗОТ" та конституційними скаргами АТ "Запорізький завод феросплавів" щодо ... конституційності положення пункту 1 частини третьої статті 320 Господарського процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що позивачі звернулися до Конституційного Суду з клопотаннями про розгляд питання відповідності Конституції положення пункту 1 частини третьої статті 320 Кодексу в частині перегляду судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами.

"Позиція скаржників: неможливість перегляду судових рішень у зв'язку з визнанням положень закону неконституційними, якщо ці рішення є виконаними, нівелює конституційне право на судовий захист. Верховна Рада підтримує позицію скаржників. Також парламент просить КСУ перевірити конституційність аналогічних положень інших процесуальних кодексів", - заявляла представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря.

Нагадаємо, що в 2019 році Запорізький завод феросплавів домігся в КСУ визнання неконституційною статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро", що позбавило бюро права через суд домагатися анулювання незаконних угод.

Тоді НАБУ зазначало, що за чотири роки суди задовольнили 35 позовів бюро, анулювавши 97 угод на суму понад 6 млрд грн.

"А господарські суди взяли і ухвалили рішення про те, що в силу процесуального закону не підлягають перегляду рішення, якщо вони виконані. Але ось гряде друга серія. Треба цю норму скасувати і угоду довести до логічного завершення. А чарівним у цьому є те, що парламент цю угоду цілком підтримує. Мародерство в чистому вигляді", - повідомляв радник голови КСУ Денис Невядомський.

ЗЗФ скаржився в КС, що НАБУ ініціювало скасування угод ще до винесення судом вироку обвинуваченому.

Згідно з матеріалами справи, госпсуд у червні 2017 року відмовив НАБУ, однак апеляційний, а потім і Верховний Суд у квітні 2018 року за позовом бюро визнали угоду недійсною.

Йдеться про угоду на 172,48 млн грн між ЗЗФ і підконтрольним державі "Запоріжжяобленерго", діяльність керівництва якого розслідує НАБУ - так звана справа "Енергомережі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Любченко, Гетманцев!
Кто там грабит Украину?
Заробитчане, которые ввозят валюту в страну?
ФОПы, которые самозаняты еще и создают рабочие места?
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28.10.2020 15:26
+5
Агония олигархата перед кончиной
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28.10.2020 15:12
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Агония олигархата перед кончиной
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28.10.2020 15:12 Відповісти
Поки ми голосували КСУ працював в тіні бо вже рішення так і пре проти України.Не можу згадати жодного позитивного рішення на користь народу,а не на олігархів чи владу
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28.10.2020 15:16 Відповісти
чувство беспредела и вседозволенности, ловят моменты пока "какая разница" исполняет роль президента.
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28.10.2020 15:17 Відповісти
имей беня это 73% ное быдло в хвост и гриву)))) для всего мира эти типы бандиты и только в несчастной украине он лидеры))) творят что в голову стрельнет)))
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28.10.2020 15:25 Відповісти
На нари ж2 бидлоту.
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28.10.2020 16:02 Відповісти
Любченко, Гетманцев!
Кто там грабит Украину?
Заробитчане, которые ввозят валюту в страну?
ФОПы, которые самозаняты еще и создают рабочие места?
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28.10.2020 15:26 Відповісти
Кто у кого на работе?
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28.10.2020 15:28 Відповісти
Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 4635..... Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 3864
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28.10.2020 16:07 Відповісти
змінися, або здохни.
цим тварям двічі, в 2004 і 2014 році запропонували змінитися, трансформуватися у звичайний великий бізнес і трансормувати за собою решту системи.

третього разу вже ніхто не запропонує. шибениця, значить шибениця.
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28.10.2020 15:40 Відповісти
Третього разу не буде тому що вже немає в Україні політичних сил які готові проспонсорувати революцію, ми просрали в 2014 році все коли дали Пєті побрататись з Ахмет так само як в 2004 коли ющ злився з ригами, до речі в 2004 Петя був радником юща і координатором цього злиття
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28.10.2020 16:00 Відповісти
А ще ПРацював у банді пре-зека Йолки ! Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 8554
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28.10.2020 16:05 Відповісти
а в краЇні стільки снайперів без діла вештається!!!
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28.10.2020 16:48 Відповісти
Мне кажется или после просера местных выборов ЗЕблюдки здорово ускорились по всем направлениям?
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28.10.2020 15:45 Відповісти
Конституційний суд-це насмішка над правосуддям в Україні! Такий собі апофеоз безправ'я і цинічної брехні! Після зашквару з неконституційністю покарання за брехню в деклараціях-ну про шо ще маємо говорити! А згадайте "ягідку на торті" - Кучма : 1+1 = 1 ! Залишається одна лиш віра у Вищий Божий Суд! Амінь!
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28.10.2020 16:01 Відповісти
Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 1028 Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень - Цензор.НЕТ 1464
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28.10.2020 16:06 Відповісти
Одна надежда на послов большой семёрки....
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28.10.2020 16:31 Відповісти
 
 