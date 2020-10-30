Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление

Судьи Конституционного Суда Украины обратились к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру в связи с попытками некоторых политиков "дестабилизировать работу" Суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление судей Конституционного Суда.

"Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", - говорится в сообщении.

"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа", - добавили судьи.

В КС отметили, что "несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы относительно их уголовного преследования, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина".

"Решением собрания судей Конституционного Суда Украины Главе КСУ Тупицкому А.Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации", - подытожили в КС.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.

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