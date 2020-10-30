Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судьи Конституционного Суда Украины обратились к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру в связи с попытками некоторых политиков "дестабилизировать работу" Суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление судей Конституционного Суда.
"Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", - говорится в сообщении.
"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа", - добавили судьи.
В КС отметили, что "несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы относительно их уголовного преследования, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина".
"Решением собрания судей Конституционного Суда Украины Главе КСУ Тупицкому А.Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации", - подытожили в КС.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.
Пожалуйста, подождите...
В мене ВСЕ.
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.
Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.
Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
Завтра вже може бути пізно.
Zoya Kazanzhy: Ми тут бідкаємось з приводу того, що Конституційний суд назавжди захистив чиновників, суддів і т.д. від декларування майна, від кримінальної відповідальності - ну як вони посміли?! Це ж плювок у очі країні!
А вони просто себе захищають. Ниці тварюки.
Ось пост Natalie Sedletska:
Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький, тоді заступник голови КСУ, оформив договір купівлі-продажу кримської землі.. за російським законодавством.
Документальне підтвердження цьому журналіст «Схем» Oleksandr Chornovalov отримав з Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.
Правда, від українців Тупицький факт купівлі землі в окупованому Криму вирішив приховати.
У своїй декларації ані за 2018, ані за 2019 рік він не зазначив, що розширив свої кримські володіння.
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Було.
До учорашнього дня.
Поки Конституційний суд України, очолюваний самим Олександром Тупицьким не скасував кримінальну відповідальність за брехню у майнових деклараціях.
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але НЕ відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html
У травні 2013 року Президентом України (ЯНУКОВИЧЕМ) призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 15 травня 2013 року.
Голова Конституційного Суду України з 17 вересня 2019 року (при президенстве ЗЕ)
Підганяють під себе: раз є земелька в окупованому Криму, навіщо її світити? У ЗЕ тоже имение в Крыму
Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что жена Зеленского купила роскошную квартиру менее чем за половину рыночной цены у бизнес-магната Александра Буряка, передает ФАН.
По данным агентства, в апреле 2013 года Елена Зеленская приобрела недвижимость за $163 893, при том, что сейчас она стоит порядка $800 тыс.
Совпадение?
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ 2019, 12:52
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/16/7215185/
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.