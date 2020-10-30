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Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление

Судьи Конституционного Суда Украины обратились к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру в связи с попытками некоторых политиков "дестабилизировать работу" Суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление судей Конституционного Суда.

"Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", - говорится в сообщении.

"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа", - добавили судьи.

В КС отметили, что "несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы относительно их уголовного преследования, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина".

"Решением собрания судей Конституционного Суда Украины Главе КСУ Тупицкому А.Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации", - подытожили в КС.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+112
Место этих судей на НАРАХ и это ВСЕМ известно !!!!
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28.10.2020 16:16
+64
Хо ж давив на суддів, що більша частина прийнятих ними рішень АНТИКОНСТУТИЦІЙНА?
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28.10.2020 16:18
+55
разогнать нахрен без всякого пожизненного содержания, это не кс - это чей-то успешный бизнес...
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28.10.2020 16:20
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пропоную розстріляти: Президента та весь ОП; КМУ весь склад; ВРУ разом з радниками; всі міністерства повним складом; Генпрокуратуру повним складом; Верховний Суд - повний склад; конституційний суд - повний склад; решту верховних суддів; усілякі комітети та комісії повним складом. І дуже бажано всіх знищити разом з родинами. Також провести зачистку в СБУ. Позбавити всіх громадянства України, що не можуть його підтвердити на Західній Україні з 1946 року на решті території України до 1932 року.

В мене ВСЕ.
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28.10.2020 20:25 Ответить
себя убей
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28.10.2020 22:13 Ответить
Объявился новый Сталин-Володимир Волошин!Ура! Верной дорогой идете,товарищ Волошин! Если вы такой кровожадный,то хотя бы организовали (реинкарнировали ) партию РКП(б),а то без такой организации,ваши слова"брошены на ветер".
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29.10.2020 05:40 Ответить
А вот это уже называется - БАРДАК. ЗЕлупы ведут нас к бардаку, запутывают, дабы в этой путанице свои делишки крутить - а точнее... гонят нас в паРашу. Тихо. А потом, проснувшись, будем окуевать, что мы на плавающей льдине.
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28.10.2020 20:53 Ответить
Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 2516
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28.10.2020 21:03 Ответить
Почти все в Украине понимают, что наши судьи поголовно корумпированы, что действуют в своих интересах, а не народа, что их решения часто вредят Украине. Только никто ничего не делает с момента образования незалежной. Никто и ничего. Даже не планируют.
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28.10.2020 21:37 Ответить
и это же те самые судьи, которые весной 2019 года дали добро на роспуск Рады и фактически дали зелёный свет формированию монобольшинства жадных бездарных домохозяек в раде
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28.10.2020 22:12 Ответить
Давайте устроим всенародное голосование и уберем этот суд нафиг...
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28.10.2020 22:16 Ответить
про рішення КС стосовно корупції було відомо ще до виборів Президента. Ще в лютому 2019 року Андрій Богдан із Шабуніним проводили бесіди з тодішніми членами КС. Саме тоді і хотіли скасувати всі закони - особливо про люстрацію. Однак перелякались. А те, що вони прикривають вовка, нічого дивного немає. Вовк це кадр Ківалова, який свого часу був організатором у ВР судової кадрової політики-давав добро на призначення суддів за заявками "громадськості" а самого вовка привели в кабінет Голови ОАСК Портнов,Пашинський та інші. Побили при цьому попередника. А так звана конституціна "реформа" 2010 року Портнова освячена голосами суддів КС небезплатно, бувший член (геній з придністровя) повідомляв що сума коливалась від 1 до 2 млн. дехто не взяв і змушений був піти. А те,що на них впливають, це спроба "заболтати" свої огріхи. Серед суддів є такий старий позер і дрібний науковець Головатий, так він спеціаліст по придумуванню нісенітниць, які потім вважає важливими юридичними постулатами, істиною в останній інстанції. КС скотився до рівня польського конституційного суду (справа про переривання вагітності). А згадайте С.Станик. Багато з них відносяться до Львівської юридичної діаспори, видатним членом якої (і авторитеним в ті часи) був суддя - посівальник.
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28.10.2020 22:25 Ответить
Суддям КС краще звернутись до ветеринарів стосовно "приспати". Кажуть що для хворих тварин це найменш болісна процедура відходу в потойбіччя... Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 2993
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28.10.2020 22:29 Ответить
при ахххххеренном давлении на бюджет..= и выводы!!!======этот суд, как инстанция, всего-то паразитически-гнусное образование, не более...)))
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28.10.2020 22:51 Ответить
Проститутки в мантиях с миллионным состоянием на службе у Медведчука-Коломойского-Портнова еще говорят об авторитете и доверии народа. Украинский народ очень терпеливый, но не надо его выводить из себя - умоетесь кровью
Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 8048
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28.10.2020 23:29 Ответить
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:19 Ответить
Этим тварям место на нарах, а не в суде. Они позор для страны.
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29.10.2020 00:00 Ответить
Разогнать эту сволоту, без чести и совести, объявить вне закона, лишить всех прав и состояний.
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29.10.2020 00:36 Ответить
для чого Україні суд, який служить двом господарям - бені і опзж.Розігнати їх
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29.10.2020 07:24 Ответить
Із цих 18-ти суддів по 6 призначають президент, ВР і з'їзд суддів.
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.

Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.

Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
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29.10.2020 07:36 Ответить
Порошенко, за президентською квотою, призначив двох суддів. Обидва голосували "проти". Вчіть матчастину.
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29.10.2020 09:09 Ответить
І вам того ж. Головатий, Колісник, Лемак і Мойсик призначені Порошенком. Перші три голосували проти. Четвертий за.
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29.10.2020 13:33 Ответить
Виталий и здесь Порох виноват? А где были эти "судьи", когда принимался закон??? Наверное, ни кто не платил...
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29.10.2020 10:26 Ответить
Чого ж, тут Порошенко молодець. Троє призначених ним суддів з чотирьох голосували нормально. А от ті, що від ВР, Януковича і з'їзду суддів...
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29.10.2020 13:37 Ответить
Конфіскувати у них майно, нажите нечесним трудом і вкрадене у народа. Сволота у мантіях, злочинне угруповання, яке вершить судом на користь злодіїв .
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29.10.2020 07:37 Ответить
Проституционний суд давно нужно ликвидировать, ничего хорошего он Україні не принес.
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29.10.2020 08:05 Ответить
Хлопці, здається пора.
Завтра вже може бути пізно.
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29.10.2020 08:43 Ответить
Ну, в Привате миллионов до биса, Беня поделится!
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29.10.2020 09:18 Ответить
Недоторкані
Zoya Kazanzhy: Ми тут бідкаємось з приводу того, що Конституційний суд назавжди захистив чиновників, суддів і т.д. від декларування майна, від кримінальної відповідальності - ну як вони посміли?! Це ж плювок у очі країні!
А вони просто себе захищають. Ниці тварюки.
Ось пост Natalie Sedletska:

Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява - Цензор.НЕТ 8988

У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький, тоді заступник голови КСУ, оформив договір купівлі-продажу кримської землі.. за російським законодавством.

Документальне підтвердження цьому журналіст «Схем» Oleksandr Chornovalov отримав з Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.

Правда, від українців Тупицький факт купівлі землі в окупованому Криму вирішив приховати.
У своїй декларації ані за 2018, ані за 2019 рік він не зазначив, що розширив свої кримські володіння.
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Було.
До учорашнього дня.
Поки Конституційний суд України, очолюваний самим Олександром Тупицьким не скасував кримінальну відповідальність за брехню у майнових деклараціях.
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29.10.2020 09:22 Ответить
ну і харя хочеться цього мерзотника на палю або свиням скормити
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29.10.2020 11:45 Ответить
Эти суды знают, кого обслуживать!
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29.10.2020 09:55 Ответить
Эти суды знают, кого обслуживать!
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29.10.2020 09:56 Ответить
Скотиняки... Жаль, Ляшка на них немає. А през слабенький.
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29.10.2020 10:45 Ответить
Голова Конституційного суду НЕ задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії - «Схеми»
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але НЕ відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html

У травні 2013 року Президентом України (ЯНУКОВИЧЕМ) призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 15 травня 2013 року.
Голова Конституційного Суду України з 17 вересня 2019 року (при президенстве ЗЕ)


Підганяють під себе: раз є земелька в окупованому Криму, навіщо її світити? У ЗЕ тоже имение в Крыму
Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что жена Зеленского купила роскошную квартиру менее чем за половину рыночной цены у бизнес-магната Александра Буряка, передает ФАН.
По данным агентства, в апреле 2013 года Елена Зеленская приобрела недвижимость за $163 893, при том, что сейчас она стоит порядка $800 тыс.
Совпадение?
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29.10.2020 10:51 Ответить
Квартира Зеленской в Крыму: красивый вид, влиятельные соседи
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ 2019, 12:52
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/16/7215185/
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29.10.2020 10:56 Ответить
этот КС который по его просьбе ЗЕ распустил РАДУ
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29.10.2020 11:02 Ответить
Тогда они его боялись, типа темная лошадка. Теперь увидели, что зеленая лошарка, и своя жопа стала резко ближе к телу.
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29.10.2020 12:27 Ответить
Да-да, эти нехорошие пытаются отнять у судей, в том числе и КС, честно наколядованые деьги. Доходит дело до того, что председателя КС обвиняют в отсутствии в его декларации купленого два года назад имения в Крыму. А чего он должен отчитываться перед Украиной? Оккупантам он платит все налоги исправно, и декларацию подает. Как и сам бубочка за свой пентхауз в том же Крыму и квартиру в Питере.
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29.10.2020 11:32 Ответить
Конституционный Суд в нынешнем составе судей представляет реальную угрозу национальной безопасности государства.
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
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29.10.2020 11:50 Ответить
Всіх суддів розігнати,а набрати нових з США,Канади.
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29.10.2020 11:54 Ответить
Вспомните, кто громче всех кричит "Держи вора!".
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29.10.2020 13:19 Ответить
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