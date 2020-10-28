"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев
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Президент Украины Владимир Зеленский – первый президент Украины, который "не крадет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо! У нас впервые спикер, который не крадет и не решает шкурняки в парламентских кулуарах. У нас более-менее порядочные министры. Мы с головы начинаем выздоровление всей системы", – сказал Гетманцев.
По его словам, "система упирается".
"Мы не предполагали, что система окажется настолько сильной. Мы думали как? Придет Зеленский, скажет: "Мы не крадем" – и все, по всей вертикали пройдет сигнал: "Все, больше никто не крадет". Люди приходят и говорят: "Мы за новую власть", а потом их ловят на взятке. Единственный выход: исправлять свои ошибки и работать. Система очень сильна. И она не только в государстве. Но и мы не сдадимся", – заявил нардеп.
Гетманцев считает, что "это кропотливый каждодневный труд, который должен принести первые ощутимые результаты лет через пять".
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Во время избирательной кампании одним из его лозунгов был: "Весна прийде – саджати будемо". Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего в тот момент главы государства.
10 октября во время пресс-марафона президент сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: "Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые "наручники", которые надели на меня, – все вокруг сказали: "Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы".
В марте 2020 года он заявил, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией. "Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…" – говорил Зеленский в парламенте.
В октябре в ходе ежегодного послания в Верховной Раде президент заявил, что моральные, оперативные и законодательные условия для работы антикоррупционных органов есть, а результата их деятельности нет.
"Я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции – это не фантастика", – заявил Зеленский нардепам.
Пожалуйста, подождите...
Так ГДЕ деньги? Почему бюджет в охренном минусе, коррупция больше, чем при овоще, все госпредприятия в убытках, все разворовывается? ГДЕ ДЕНЬГИ, которые оно не"крадет"?
А теперь пришел Зеля и декриминализировал коррупцию.
Так что Украина без коррупции - это не фантастика.
И можно брать хабари совершенно не опасаясь.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.