"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев

Президент Украины Владимир Зеленский – первый президент Украины, который "не крадет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо! У нас впервые спикер, который не крадет и не решает шкурняки в парламентских кулуарах. У нас более-менее порядочные министры. Мы с головы начинаем выздоровление всей системы", – сказал Гетманцев.

По его словам, "система упирается".

"Мы не предполагали, что система окажется настолько сильной. Мы думали как? Придет Зеленский, скажет: "Мы не крадем" – и все, по всей вертикали пройдет сигнал: "Все, больше никто не крадет". Люди приходят и говорят: "Мы за новую власть", а потом их ловят на взятке. Единственный выход: исправлять свои ошибки и работать. Система очень сильна. И она не только в государстве. Но и мы не сдадимся", – заявил нардеп.

Гетманцев считает, что "это кропотливый каждодневный труд, который должен принести первые ощутимые результаты лет через пять".

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Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Во время избирательной кампании одним из его лозунгов был: "Весна прийде – саджати будемо". Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего в тот момент главы государства.

10 октября во время пресс-марафона президент сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: "Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые "наручники", которые надели на меня, – все вокруг сказали: "Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы".

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В марте 2020 года он заявил, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией. "Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…" – говорил Зеленский в парламенте.

В октябре в ходе ежегодного послания в Верховной Раде президент заявил, что моральные, оперативные и законодательные условия для работы антикоррупционных органов есть, а результата их деятельности нет.

"Я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции – это не фантастика", – заявил Зеленский нардепам.