"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных трудностей с выплатой пенсий через 15 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ,

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям, извините, нечего есть, зачем мне такие пенсии", - заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что премьер-министр имел в виду потенциальные проблемы из-за оттока молодежи из Украины.

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"Молодежь в той ситуации, в которой находилась и находится Украина, выезжает. Стареет в целом страна, стареет поколениея. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? И поэтому онг оворит: если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных, лояльных условий, включая свободные экономические зоны, если этого не будет, кто будет платить налоги? Некому будет - не будет пенсий", - пояснил Зеленский.

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