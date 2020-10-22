"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам.
Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных трудностей с выплатой пенсий через 15 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ,
"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям, извините, нечего есть, зачем мне такие пенсии", - заверил Зеленский.
Президент подчеркнул, что премьер-министр имел в виду потенциальные проблемы из-за оттока молодежи из Украины.
"Молодежь в той ситуации, в которой находилась и находится Украина, выезжает. Стареет в целом страна, стареет поколениея. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? И поэтому онг оворит: если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных, лояльных условий, включая свободные экономические зоны, если этого не будет, кто будет платить налоги? Некому будет - не будет пенсий", - пояснил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В СН походу каждый в своей реальности живет, а общаются только через фейсбук и инстаграм...
И от бесплатного проезда в маршуртке сразу отказывайся
...
Подпольные миллиардеры.
- Вы ведь обещали отказаться от пенсии?
- Понимаете, это не в моей компетенции! Все вопросы к пенс. фонду!
Порох ни депутатскую с 98 года ни президентскую не получал, баарыга же)))
Результата нет ни по одному вопросу, а зебобика и трактором не вытащиш
Але зебіли все схавають.
ЗВІСНО - В ОМАНСЬКИХ ОФШОРАХ ОФОРМИВ СОБІ КРЕМЛІВСЬКУ ПЕНСІЮ
...
Перед выборами президента он обещал отказаться:
от кортежей, от дач, от ведомственных больниц...
и какие свои обещания он выполнил?
НИКАКИЕ!