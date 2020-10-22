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"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных трудностей с выплатой пенсий через 15 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ,

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям, извините, нечего есть, зачем мне такие пенсии", - заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что премьер-министр имел в виду потенциальные проблемы из-за оттока молодежи из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

"Молодежь в той ситуации, в которой находилась и находится Украина, выезжает. Стареет в целом страна, стареет поколениея. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? И поэтому онг оворит: если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных, лояльных условий, включая свободные экономические зоны, если этого не будет, кто будет платить налоги? Некому будет - не будет пенсий", - пояснил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионеры 80+ получают дополнительно немалые деньги. В следующем году заработает программа "75+", - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20202) пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+52
Лучше б ты отказался от президентской должности.
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22.10.2020 20:14
+39
Таки да. И в тюрьме ее не платят

"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский - Цензор.НЕТ 749
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22.10.2020 20:20
+35
Сначала доживи, мля)))))
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22.10.2020 20:14
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Сначала от резиденции отказался, теперь от пенсии. "Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4345
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22.10.2020 20:47 Ответить
Он что не слышал, что Шмыгаль сказал? через 15 лет пенсий вобще не будет.
В СН походу каждый в своей реальности живет, а общаются только через фейсбук и инстаграм...
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22.10.2020 20:48 Ответить
сплошная агитация, жесть. медом там что ли намазано что все так стараются ...
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22.10.2020 20:48 Ответить
Выродок лицемерный.
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22.10.2020 20:49 Ответить
Ат газдачє вжє адказався--дєтьом всьйо.
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22.10.2020 22:16 Ответить
А нам в школе в 80-х историчка говорила шо Черчель в войну пил чай без заварки.Во пропаганда была.
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23.10.2020 00:20 Ответить
Она действовала в полном соответствии с "сухим законом", который предписывал запрет на использование слова "виски" и поощрял безалкогольные комсомольские свадьбы с компотом на столе. Что было под столом, история умалчивает.
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23.10.2020 07:26 Ответить
Вова, мы тебе всем народом скинемся на пенсию - только уходи!
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22.10.2020 20:50 Ответить
По-хорошому.
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22.10.2020 20:53 Ответить
В Ростові пенсію не заплатять.
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22.10.2020 21:21 Ответить
А хрэн ему на воротник, а не пенсию, уйобен зе биттэ ту Растов-Дон !
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22.10.2020 22:00 Ответить
угу...
И от бесплатного проезда в маршуртке сразу отказывайся
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22.10.2020 20:51 Ответить
...надо до нее дотянуть,а он уже отказывается...
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22.10.2020 20:53 Ответить
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 637
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22.10.2020 21:09 Ответить
Ага, так же как и от кортежей, дачи...
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22.10.2020 20:53 Ответить
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6933

...
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22.10.2020 20:57 Ответить
Уже отказался от гос.дачи, теперь от пенсии. А от чего завтра откажется? Пустотреп.
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22.10.2020 20:59 Ответить
Как от резиденции и кортежа.😂
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22.10.2020 21:02 Ответить
слова зеленой плесени просто мусор.
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22.10.2020 21:02 Ответить
"Зарікалася свиня, гівно їсти "- народна Мудрість.
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22.10.2020 21:08 Ответить
ага, это чмо маланское откажется также как от кортежей, самолетов, правительственных дач и поездок за бугор поселфится за наш счет
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22.10.2020 21:09 Ответить
лучше от президенства откажись
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22.10.2020 21:11 Ответить
Вам всем вообще пенсия не положена.
Подпольные миллиардеры.
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22.10.2020 21:12 Ответить
Тьі уже от президентской дачи оказался, *****
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22.10.2020 21:19 Ответить
Брехло и пустозвон!
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22.10.2020 21:20 Ответить
не говори "гоп", от президентских дач и резиденций вроде уже "отказывался"!
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22.10.2020 21:22 Ответить
Этот дегенерат ЗЕянелох МУДОЗВОН.
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22.10.2020 21:22 Ответить
Членограй, так правильніше
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22.10.2020 21:29 Ответить
До пенсии ещё дожить надо....
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22.10.2020 21:22 Ответить
хаха на біс!!!
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22.10.2020 21:23 Ответить
Краще "откажись" від ПреЗИдентської посади!
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22.10.2020 21:26 Ответить
Ти вже відмовився від президентської дачі. І все заради дєток
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22.10.2020 21:28 Ответить
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1406
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22.10.2020 21:30 Ответить
Кортежі були, дачі були, літаки також, говорить про пенсію)))
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22.10.2020 21:31 Ответить
Через время.

- Вы ведь обещали отказаться от пенсии?
- Понимаете, это не в моей компетенции! Все вопросы к пенс. фонду!
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22.10.2020 21:36 Ответить
Ти ще спочатку встигни дошкандибати до Ростова.
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3436
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22.10.2020 21:36 Ответить
Наплевать как то.
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22.10.2020 21:36 Ответить
Откажется ли оно от пенсии? Казала-мазала. Пусть от президентской зарплаты для начала откажется, жмот!

Порох ни депутатскую с 98 года ни президентскую не получал, баарыга же)))
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22.10.2020 21:55 Ответить
"...может быть, когда-нибудь." - добавил Зеленский.
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22.10.2020 21:57 Ответить
Какая пенсия .да ты и не президент то .а так клоун шарлатан в переходе будеш свою пенсию просить
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22.10.2020 22:05 Ответить
От кортежей уже отказался, потом от дачи в Конче-Заспе отказался, теперь вот от пенсии отказывается. Молодец. не то, что папередники.
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22.10.2020 22:26 Ответить
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3447
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22.10.2020 22:34 Ответить
Домик и пенсию- деткам
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22.10.2020 23:08 Ответить
Как Чаушеску?
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22.10.2020 22:36 Ответить
Доживи сплчатку, дл пенсії, мудель кіслоокий.
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22.10.2020 22:37 Ответить
Уже все знают, Зе слово держит, сказал госдачи в Конче Заспа отдаст детям и отдал, а вообще, шо это за заявочки, через 15 лет не будет пенсий, когда еще есть целых 15 лет, чтобы выполнить и перевыполнить все необходимое, а не пиз.еть всякую .уйню.
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22.10.2020 22:38 Ответить
А кто ж тебе даст пенсию? Не заслужил...
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22.10.2020 22:55 Ответить
Після відмови від кортежів, президентського авіапарку і державних дач, вовчик відмовився від преЗЕдентської пенсії...Бо совість має. Бо не 3.14здобол. Заздріть, порохоботи.
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22.10.2020 23:05 Ответить
Шо за людина, від всього відмовляється. Давали держдачу - відмовився, давали автопарк - не хоче (велосипеда хватає), літак новий - ні в яку. Про старість подумати також відмовляється.
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22.10.2020 23:20 Ответить
как говорится запомните этот твит)))
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22.10.2020 23:21 Ответить


"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 620
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22.10.2020 23:25 Ответить
Правильно.В тюрьме кормить будут.
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22.10.2020 23:30 Ответить
Если бы кто то умел играть хреном на рояле, то нахрена та пенсия???? Гастроли каждый день! А исполнение мурки и 6-ой симфонии Шостаковича одним и тем же хреном, не только привела бы в восторг весь лохторат зели, что сопутствовало бы в дальнейшем укреплению суммы его пенсии.
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22.10.2020 23:36 Ответить
Скоро не будет ничего. Ни зарплаты. Ни пенсий. Будет сплошное телевидение! (Перефразировано из одного кинофильма)
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23.10.2020 00:11 Ответить
Так же от дачи )))
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23.10.2020 00:27 Ответить
Кто-то то обещал покинуть пост президента если через год не будет прекращена война.
Результата нет ни по одному вопросу, а зебобика и трактором не вытащиш
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23.10.2020 00:46 Ответить
Ти вже від кортежів відмовився і від держрезиденції.
Але зебіли все схавають.
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23.10.2020 01:04 Ответить
"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский. Так же как и от кортежей и госдачи.
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23.10.2020 01:24 Ответить
это удар ниже пояса всем пяти папередникам.
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23.10.2020 02:44 Ответить
Ростов: без пенсии... мендельша еще трухает, Карабас-Барабас не дотянул до моей пенсии
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3089
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23.10.2020 03:01 Ответить
Деткам отдаст)
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23.10.2020 07:54 Ответить
Як казала моя бабця: "Зарікалася свиня гівна не їсти"
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23.10.2020 08:30 Ответить
судячи по тому, як воно всюди бреше, треба готуватися до того, шо ця паскуда нарахує собі 5 пенсій
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23.10.2020 09:09 Ответить
Та ні, тебе її позбавлять за вироком суду.
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23.10.2020 09:31 Ответить
Пенсия тебе положена только по инвалидности ввиду слабоумия.
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23.10.2020 10:01 Ответить
А хто тобі її дасть, Лошара?
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23.10.2020 10:13 Ответить
Лучше сам уйди, и поскорее!!
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23.10.2020 13:23 Ответить
Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам. Источник: https://censor.net/ru/n3226487

ЗВІСНО - В ОМАНСЬКИХ ОФШОРАХ ОФОРМИВ СОБІ КРЕМЛІВСЬКУ ПЕНСІЮ
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23.10.2020 13:26 Ответить
А зачем ему пенсия если за время президентства он станет миллиардером?
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23.10.2020 15:42 Ответить
ЗЕ-наркоман перед выборами ВСЁ ЧТО УГОДНО пообещать готов!
...
Перед выборами президента он обещал отказаться:
от кортежей, от дач, от ведомственных больниц...
и какие свои обещания он выполнил?
НИКАКИЕ!
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23.10.2020 16:48 Ответить
А ще краще удавись.
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23.10.2020 18:39 Ответить
Собираясь в президенты, обещал отказаться от кортежа и резиденции. Чтобы только удежаться в президентском кресле готов пообещать отказаться от президентской пенсии)))
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23.10.2020 20:14 Ответить
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