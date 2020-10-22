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"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий відмовитися від президентської пенсії, якщо в України будуть проблеми з виплатою пенсій громадянам.

Про це він заявив в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам, коментуючи слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливих труднощів із виплатою пенсій через 15 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нема що їсти, навіщо мені такі пенсії", - запевнив Зеленський.

Президент підкреслив, що прем’єр-міністр мав на увазі потенційні проблеми через відтік молоді з України.

"Молодь у тій ситуації, у якій знаходилась і знаходиться Україна, виїжджає. Старіє в цілому країна, старіє покоління. Що відбудеться, якщо тут не буде підприємців, не буде кому сплачувати податки? І тому він каже: якщо не буде підприємств, не будуть нормальні, ліберальні, лояльні умови, включаючи вільні економічні зони, якщо цього не буде, хто сплачуватиме податки? Не буде кому (платити податки — ред.) - не буде пенсій", - пояснив Зеленський.

Читайте також: Тридцятирічним громадянам України пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, - "слуга народу" Янченко

Автор: 

Зеленський (23659) пенсія (1581) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+52
Лучше б ты отказался от президентской должности.
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22.10.2020 20:14
+39
Таки да. И в тюрьме ее не платят

"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский - Цензор.НЕТ 749
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22.10.2020 20:20
+35
Сначала доживи, мля)))))
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22.10.2020 20:14
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Сначала от резиденции отказался, теперь от пенсии. "Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4345
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22.10.2020 20:47 Відповісти
Он что не слышал, что Шмыгаль сказал? через 15 лет пенсий вобще не будет.
В СН походу каждый в своей реальности живет, а общаются только через фейсбук и инстаграм...
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22.10.2020 20:48 Відповісти
сплошная агитация, жесть. медом там что ли намазано что все так стараются ...
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22.10.2020 20:48 Відповісти
Выродок лицемерный.
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22.10.2020 20:49 Відповісти
Ат газдачє вжє адказався--дєтьом всьйо.
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22.10.2020 22:16 Відповісти
А нам в школе в 80-х историчка говорила шо Черчель в войну пил чай без заварки.Во пропаганда была.
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23.10.2020 00:20 Відповісти
Она действовала в полном соответствии с "сухим законом", который предписывал запрет на использование слова "виски" и поощрял безалкогольные комсомольские свадьбы с компотом на столе. Что было под столом, история умалчивает.
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23.10.2020 07:26 Відповісти
Вова, мы тебе всем народом скинемся на пенсию - только уходи!
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22.10.2020 20:50 Відповісти
По-хорошому.
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22.10.2020 20:53 Відповісти
В Ростові пенсію не заплатять.
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22.10.2020 21:21 Відповісти
А хрэн ему на воротник, а не пенсию, уйобен зе биттэ ту Растов-Дон !
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22.10.2020 22:00 Відповісти
угу...
И от бесплатного проезда в маршуртке сразу отказывайся
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22.10.2020 20:51 Відповісти
...надо до нее дотянуть,а он уже отказывается...
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22.10.2020 20:53 Відповісти
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 637
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22.10.2020 21:09 Відповісти
Ага, так же как и от кортежей, дачи...
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22.10.2020 20:53 Відповісти
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6933

...
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22.10.2020 20:57 Відповісти
Уже отказался от гос.дачи, теперь от пенсии. А от чего завтра откажется? Пустотреп.
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22.10.2020 20:59 Відповісти
Как от резиденции и кортежа.😂
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22.10.2020 21:02 Відповісти
слова зеленой плесени просто мусор.
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22.10.2020 21:02 Відповісти
"Зарікалася свиня, гівно їсти "- народна Мудрість.
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22.10.2020 21:08 Відповісти
ага, это чмо маланское откажется также как от кортежей, самолетов, правительственных дач и поездок за бугор поселфится за наш счет
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22.10.2020 21:09 Відповісти
лучше от президенства откажись
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22.10.2020 21:11 Відповісти
Вам всем вообще пенсия не положена.
Подпольные миллиардеры.
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22.10.2020 21:12 Відповісти
Тьі уже от президентской дачи оказался, *****
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22.10.2020 21:19 Відповісти
Брехло и пустозвон!
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22.10.2020 21:20 Відповісти
не говори "гоп", от президентских дач и резиденций вроде уже "отказывался"!
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22.10.2020 21:22 Відповісти
Этот дегенерат ЗЕянелох МУДОЗВОН.
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22.10.2020 21:22 Відповісти
Членограй, так правильніше
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22.10.2020 21:29 Відповісти
До пенсии ещё дожить надо....
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22.10.2020 21:22 Відповісти
хаха на біс!!!
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22.10.2020 21:23 Відповісти
Краще "откажись" від ПреЗИдентської посади!
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22.10.2020 21:26 Відповісти
Ти вже відмовився від президентської дачі. І все заради дєток
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22.10.2020 21:28 Відповісти
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1406
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22.10.2020 21:30 Відповісти
Кортежі були, дачі були, літаки також, говорить про пенсію)))
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22.10.2020 21:31 Відповісти
Через время.

- Вы ведь обещали отказаться от пенсии?
- Понимаете, это не в моей компетенции! Все вопросы к пенс. фонду!
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22.10.2020 21:36 Відповісти
Ти ще спочатку встигни дошкандибати до Ростова.
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3436
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22.10.2020 21:36 Відповісти
Наплевать как то.
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22.10.2020 21:36 Відповісти
Откажется ли оно от пенсии? Казала-мазала. Пусть от президентской зарплаты для начала откажется, жмот!

Порох ни депутатскую с 98 года ни президентскую не получал, баарыга же)))
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22.10.2020 21:55 Відповісти
"...может быть, когда-нибудь." - добавил Зеленский.
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22.10.2020 21:57 Відповісти
Какая пенсия .да ты и не президент то .а так клоун шарлатан в переходе будеш свою пенсию просить
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22.10.2020 22:05 Відповісти
От кортежей уже отказался, потом от дачи в Конче-Заспе отказался, теперь вот от пенсии отказывается. Молодец. не то, что папередники.
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22.10.2020 22:26 Відповісти
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3447
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22.10.2020 22:34 Відповісти
Домик и пенсию- деткам
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22.10.2020 23:08 Відповісти
Как Чаушеску?
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22.10.2020 22:36 Відповісти
Доживи сплчатку, дл пенсії, мудель кіслоокий.
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22.10.2020 22:37 Відповісти
Уже все знают, Зе слово держит, сказал госдачи в Конче Заспа отдаст детям и отдал, а вообще, шо это за заявочки, через 15 лет не будет пенсий, когда еще есть целых 15 лет, чтобы выполнить и перевыполнить все необходимое, а не пиз.еть всякую .уйню.
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22.10.2020 22:38 Відповісти
А кто ж тебе даст пенсию? Не заслужил...
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22.10.2020 22:55 Відповісти
Після відмови від кортежів, президентського авіапарку і державних дач, вовчик відмовився від преЗЕдентської пенсії...Бо совість має. Бо не 3.14здобол. Заздріть, порохоботи.
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22.10.2020 23:05 Відповісти
Шо за людина, від всього відмовляється. Давали держдачу - відмовився, давали автопарк - не хоче (велосипеда хватає), літак новий - ні в яку. Про старість подумати також відмовляється.
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22.10.2020 23:20 Відповісти
как говорится запомните этот твит)))
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22.10.2020 23:21 Відповісти


"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 620
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22.10.2020 23:25 Відповісти
Правильно.В тюрьме кормить будут.
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22.10.2020 23:30 Відповісти
Если бы кто то умел играть хреном на рояле, то нахрена та пенсия???? Гастроли каждый день! А исполнение мурки и 6-ой симфонии Шостаковича одним и тем же хреном, не только привела бы в восторг весь лохторат зели, что сопутствовало бы в дальнейшем укреплению суммы его пенсии.
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22.10.2020 23:36 Відповісти
Скоро не будет ничего. Ни зарплаты. Ни пенсий. Будет сплошное телевидение! (Перефразировано из одного кинофильма)
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23.10.2020 00:11 Відповісти
Так же от дачи )))
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23.10.2020 00:27 Відповісти
Кто-то то обещал покинуть пост президента если через год не будет прекращена война.
Результата нет ни по одному вопросу, а зебобика и трактором не вытащиш
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23.10.2020 00:46 Відповісти
Ти вже від кортежів відмовився і від держрезиденції.
Але зебіли все схавають.
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23.10.2020 01:04 Відповісти
"Я откажусь от президентской пенсии", - Зеленский. Так же как и от кортежей и госдачи.
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23.10.2020 01:24 Відповісти
это удар ниже пояса всем пяти папередникам.
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23.10.2020 02:44 Відповісти
Ростов: без пенсии... мендельша еще трухает, Карабас-Барабас не дотянул до моей пенсии
"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3089
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23.10.2020 03:01 Відповісти
Деткам отдаст)
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23.10.2020 07:54 Відповісти
Як казала моя бабця: "Зарікалася свиня гівна не їсти"
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23.10.2020 08:30 Відповісти
судячи по тому, як воно всюди бреше, треба готуватися до того, шо ця паскуда нарахує собі 5 пенсій
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23.10.2020 09:09 Відповісти
Та ні, тебе її позбавлять за вироком суду.
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23.10.2020 09:31 Відповісти
Пенсия тебе положена только по инвалидности ввиду слабоумия.
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23.10.2020 10:01 Відповісти
А хто тобі її дасть, Лошара?
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23.10.2020 10:13 Відповісти
Лучше сам уйди, и поскорее!!
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23.10.2020 13:23 Відповісти
Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам. Источник: https://censor.net/ru/n3226487

ЗВІСНО - В ОМАНСЬКИХ ОФШОРАХ ОФОРМИВ СОБІ КРЕМЛІВСЬКУ ПЕНСІЮ
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23.10.2020 13:26 Відповісти
А зачем ему пенсия если за время президентства он станет миллиардером?
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23.10.2020 15:42 Відповісти
ЗЕ-наркоман перед выборами ВСЁ ЧТО УГОДНО пообещать готов!
...
Перед выборами президента он обещал отказаться:
от кортежей, от дач, от ведомственных больниц...
и какие свои обещания он выполнил?
НИКАКИЕ!
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23.10.2020 16:48 Відповісти
А ще краще удавись.
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23.10.2020 18:39 Відповісти
Собираясь в президенты, обещал отказаться от кортежа и резиденции. Чтобы только удежаться в президентском кресле готов пообещать отказаться от президентской пенсии)))
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23.10.2020 20:14 Відповісти
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