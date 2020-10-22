"Я відмовлюся від президентської пенсії", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий відмовитися від президентської пенсії, якщо в України будуть проблеми з виплатою пенсій громадянам.

Про це він заявив в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам, коментуючи слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливих труднощів із виплатою пенсій через 15 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нема що їсти, навіщо мені такі пенсії", - запевнив Зеленський.

Президент підкреслив, що прем’єр-міністр мав на увазі потенційні проблеми через відтік молоді з України.

"Молодь у тій ситуації, у якій знаходилась і знаходиться Україна, виїжджає. Старіє в цілому країна, старіє покоління. Що відбудеться, якщо тут не буде підприємців, не буде кому сплачувати податки? І тому він каже: якщо не буде підприємств, не будуть нормальні, ліберальні, лояльні умови, включаючи вільні економічні зони, якщо цього не буде, хто сплачуватиме податки? Не буде кому (платити податки — ред.) - не буде пенсій", - пояснив Зеленський.

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