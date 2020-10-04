Шмыгаль: Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет государство не в состоянии будет платить пожилым людям пенсии.

Об этом он сказал, выступая перед студентами Львовской политехники, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль пояснил, что количество работоспособного населения в стране постоянно уменьшается.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население… Это обычная математика и экономическая демография", - сказал Шмыгаль.

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Поэтому, по мнению премьера, нужно вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.

"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", - резюмировал Шмыгаль.

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