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Шмигаль: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через 15 років держава не в змозі буде платити людям похилого віку пенсії.

Про це він сказав, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль пояснив, що кількість працездатного населення в країні постійно зменшується.

"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом ... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль

Тому, на думку прем'єра, потрібно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.

"Кожен з нас має подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.

Також читайте: В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак

демографія (143) пенсійна реформа (727) пенсія (1596) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+60
Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году. А кто будет гарантировать сохранность этих отчислений ? Коломойский?
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04.10.2020 12:38 Відповісти
+49
Тогда нахера стране платить налоги ? Что бы вас любимых содержать ?
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04.10.2020 12:39 Відповісти
+47
Риб'яткі, не "нація старєєт", а народ масово виїзджає з України, тому, що розуміє - життя людини коротке і "ждать светлага будущєга" не бажає, живучи на подачки (нинішній стан зарплати).
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04.10.2020 12:39 Відповісти
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Мы помним, что ахметка купил дачу филиппа II, а не вложил в какую-нибудь жилищную программу для молодежи. Он не видит себя частью проекта "Украина". Как и прочие олигархи.
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04.10.2020 18:18 Відповісти
Нет работоспособного населения?
Завози китайцев, северных корейцев, индийцев...
Чего ждешь? Э...
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04.10.2020 18:42 Відповісти
Расстреливать бы прилюдно, под телекамеры, за такие предложения
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04.10.2020 20:52 Відповісти
хосподи, та дайте хтось тому бовдуру по шмигальці
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04.10.2020 18:53 Відповісти
МОЯ ПЕНСИЯ в 2014 г была 2400 грн =300долл. ныне 2825 грн =100 долл. увеличение на 12% НО вот факт их реалий нынешних- сосед участковый мент .. в 2014 г пенсия была 2200грн ныне 6400 грн увеличение в 300%... сосед по даче под.полкан ВСУ 2014 г пенсия была 2500 ныне 6800..увеличение в 280%. отныне пенсию будут получать только чиновники и экс силовики остальные должны СДОХНУТЬ.. что можно купить на 3000 грн ?? лекарства на 1300-1500 в месяц это необходимость.. а даллее на 1500 грн- в день питание как у немцев или НКВД в концлагере...
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05.10.2020 09:13 Відповісти
Только одна проблема: Хто им ту повышенную пенЗию будет платить???? Если они активно уничтожают собственный народ ((
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05.10.2020 11:10 Відповісти
Дякую за правду...)
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04.10.2020 19:08 Відповісти
шмыгло, ставленик ахметова. ну что умное может сказать ахметовская мразь?
и эту мразь в премьеры привел редостный моральный урод ********** .из 73 % провалится с трудом до10 за какой то год с небольшим. это надо уметь. да уж, талант не пронюхаешь. .
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04.10.2020 19:25 Відповісти
Раз уж вы вспомнили про 73%, то надо писать, что идол остальных 27% является бизнес партнером Ахметова.
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04.10.2020 20:53 Відповісти
В чьих снах и кто кому является? Расподробьтесь пожалуйста.
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05.10.2020 00:53 Відповісти
хахаха.... ну і на фіга ти нам такий красівий вже сьодні???? долбодзьоб? шоб по3,14здєть і попилять???
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04.10.2020 20:05 Відповісти
очень простой вопрос: кто вернет МОИ ДЕНЬГИ за надцать лет отчислений, КОТОРЫЕ Я НЕ ПОЛУЧУ? Есть ли перспектива в международных судах по этому поводу?
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04.10.2020 20:19 Відповісти
Никаких. Мало ли мы видели финансовых пирамид.
Как в своё время Кмвалова переименовали в Серёга ********, так надо переделать фамилию Шмыгаль, в Шмыгаль-Мавроди.
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04.10.2020 20:55 Відповісти
Ну так немає з чого дійсно платити пенсії.Ви подивіться на ввп Польщі.А Польща бідніша надрами.В нас було мільйони тон чорного металу,я вже не кажу про все інше.Олігархи і наближені до олігархів все роз....чили.І не кажіть,що люди крали з заводів.Те що вони крали,то маленька частинка.Та й не вкрали би вони,то ці самі олігархи ще би були багатіші.А люди би повмирали.А що до Польщі,то там дійсно справжні політики,які ******* країну.Так корупція там також є.але ж не в таких маштабах.
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04.10.2020 21:33 Відповісти
так виноваты люди воры, а не не олигархи. Это не сарказм это я серьёзно. МУдрый нарит вор и корупционер виноват. А власть с народа и выходит, и являеца зеркальным отражением народа. Задолбал мудрый нарит который сам ворует и сам берёт\даёт взятки, а потом харю такую обиженную делает, всё валит на власть, а сам типа мученик страдалец не причём.
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04.10.2020 22:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/116267 Ну далеко не всі в нас люди корупціонери.Я нижче написав,що в нас багато хто поробив собі третю групу інвалідності незаслужено.
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04.10.2020 22:57 Відповісти
в Польше нет мудрого нирита вора и корупционера, и между кравчуком и Черноволом в Польше выбирают Черновола...а мудрый нарит - ватно своковые дегенераты веберет опять Кравчука и будет скулить как же плохо жить.
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04.10.2020 22:46 Відповісти
не гони на польское чудо смотри Единственное, где поляки действительно выиграли, это в доступе к деньгам многочисленных внутренних фондов ЕС. Например, в 2007-2013 годах Польша получила из них почти 68 млрд. евро. Это не считая 19,5 млрд. евро из фондов сплочения ЕС. Это не кредиты как МВФ уКРАИНЕ ЭТО ПОМОЩЬ На данный момент до 18% ВВП страны формируется за счет подобных поступлений из Брюсселя. польша останется крупнейшим получателем европейской помощи среди всех 28 стран ЕС. В действующем семилетнем бюджете(2020-2027) для нее предусмотрено выделить 105,8 млрд евро
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05.10.2020 09:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466478 Україна взагалі свої кредити пустила коту під хвіст.
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05.10.2020 17:57 Відповісти
А ще ви подивіться скільки в нас совкових військових залишилося.І тих які повиходили на пенсію в 90-х.А скільки людей мають третю групу інвалідності,які не є насправді інвалідами.Все це не може вічно тривати.
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04.10.2020 21:36 Відповісти
так что уничтожить пенсов совдепа??? голодом их заморить???
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05.10.2020 09:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466478 Відправити їх на московію.
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05.10.2020 17:58 Відповісти
https://twitter.com/AidanPrime
https://twitter.com/AidanPrime

Helix

@AidanPrime

·https://twitter.com/AidanPrime/status/1312762230992252930 4 ч

Плачу военный сбор.Минометы разрываются,ездят на хламе,самолёты падают,убивая бойцов без врага. Плачу ЕСВ.Дорог нет,страна в доме.Еще шестерка рыжего заявляет что пенсию я не получу. Зачем я вообще плачу налоги???
Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4654
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04.10.2020 22:06 Відповісти
Нє, - с точкі зрєнія банальной єрундіції всьо пойнятно, - цитірую, - "Фонд банкрот". Мається на увазі Пенсійний фонд.
Але, - наступною хвігньою нас переконують, шо цей самий Фонд ,(банкрот, *****!) - хочуть стирити (ахвера вєка, ***!).
Тоді шо за нах, - красти Фонд, який насправді вже пустий, тобто, банкрот? Хтось тут таки шось прибріхує, - вам не здається? Або Фонд не зовсім банкрот (значить, є шо красти), або там крадуть, однако, не зовсім тотально, як описано у казочці...
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04.10.2020 22:53 Відповісти
« все давно украдено до Вас. Вы только инсценируете ограбление»- классика « операция Ы»
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05.10.2020 12:29 Відповісти
Якщо за рік часу при владі деЗентерії розікрали пенсійний фонд накопичення який був поновлений після розграбування його бандою Януковича, то що їм буде заважати розікрасти накопичення громадян,ще 3 роки будуть біля корита.
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04.10.2020 22:09 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Ну, а на что вы рассчитывали? Что 5 лет протрете жепы, потом арахамия выйдет и писданет, слишком много негатива накопилось, мы уходим? Смертность в 3 раза превышает рождаемость, про эмиграцию я уже молчу. На содержание вас, государственных гнид, уходит половина бюджета страны!
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04.10.2020 22:31 Відповісти
ЗЕкловуны обещали конец эпохи бедности, а выходит конец эпохи пенсий. ЗЕбилы одобряют ЗЕбубачка все правильно делает это жи вам не какой то там барига мародьор., а пенсии и вовсе не нужны, можно и потерпеть, главное шо финансирование охвиса ЗЕбубачки увеличили сразу на 40 %
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04.10.2020 22:39 Відповісти
Шмигаль: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії - Цензор.НЕТ 407
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04.10.2020 23:12 Відповісти
Только создание новых рабочих мест даст доплнительные посупления в пенсионный фонд!Создание новых рабочих и привлечение ивесторов!Строить новые заводы и фабрики!Заниматься пром производствоам,а не везти все из Китая.Китай может построить тысячу заводов в Украине!Нужен льготный климат и защита бизнеса от рейдерства!Это все делается элементарно и просто!Шмыгаль это знает,но ни чего делать не хочет для развития страны!Только решают проблемы олигархаии свои проблемы!
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04.10.2020 23:20 Відповісти
Ви виступаєте за демократію, а в Україні побудована влада стаціонарного бандита і вона не передбачає народної діяльності неконрольованої провладними бандюками...
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04.10.2020 23:55 Відповісти
навіщо їм це?? Їм хочеться завсім іншого, дограбувати цю нещасну країну за будь яку ціну, а потім звалити кудись, де вони придбали собі будиночки за час роботи на державних посадах. Навіщо вкаладати їм в будівництво, коли вони взагалі не вважають себе громадянами цієї країни і її доля їх не цікавить як така.
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05.10.2020 00:41 Відповісти
дурак или провокатор,премьер
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05.10.2020 00:35 Відповісти
Он просто совковый работник.Как всегда всё через ж... Любой кто будет возглавлять исполнительную власть-всегда будет ж... Всё государство построено на законах, при которых процветает и стимулируется мошенничество. При некоторых: примитивно(Януковичи),при *слугах*-невежественно и по хамски,при *добродеятельности*-(тимошенковцы и им подобные),при *справедливых и праведных*самых сверх совковых(Кравчуки.фокины,гриценки,морозы,смещковцы,- всех не перечесть),при прожектёрстве нациналистов(тягнибоки,ляшко и пр.)при псевдо реформаторах(демсокировцы,балашовцы),при как-будто правильных,но не умеющих ставить приоритеты, у которых основные законы не изменяются, как колода карт у дилетанта(ющинковцы и порошенковцы)-результат будет один и тот же.Без существенного реформирования устройства государства ничего не произойдёт!!!Пока никто ничего в этом плане не делал.А ростки к изменению давали потенциал события 2005 и 2014 годов. Уверен,что этот процесс не остановить и Украине быть в ряду цивилизованных стран Европы.
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05.10.2020 10:13 Відповісти
а держава гарантує збереження цих відрахувань? В нашій країні і банкам не дуже довіряють люди, лише тому,що держава не гарантує що людина зможе забрати у повному обсязі свої гроші !! Красти треба менше !! А то на гігантські зарплати держимордам в вас завжди вистачає грошей, а на народ, який дає вам, *лядям, ці гроші - ніколи не вистачає.
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05.10.2020 00:38 Відповісти
єдине надійне "відрахування", це вкладати в банку, трилітрову, під власним диваном, принаймні, в нашій країні інших гарантій на збереження коштів людині, ніколи ніхто не дасть. ((.
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05.10.2020 00:44 Відповісти
На довгострокову перспективу, мабуть краще покупати банківське золото, яке викупається банками не як металевий брухт ювелірних виробів, а по біржовій ціні. Долар теж має інфляцію і певні ризики.
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05.10.2020 08:17 Відповісти
також чудовий варіант, і навіть ювелірка підійде. Окрім діамантів, бо це взагалі не ліквідний товар, хіба що Куллінан чи Тіффані ))
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05.10.2020 22:21 Відповісти
спасибо таким, как шмуль, голубинский и прочей ...доте у власти...
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05.10.2020 01:56 Відповісти
і що? В Китаї взагалі нема пенсій чи пенсійної системи для простих людей! Є тільки для держ. службовців і військових. І нічого, і друга економіка в світі!
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05.10.2020 03:25 Відповісти
Середня зарплата 1-ї економіки в Світі $3620 в місяць
Середня зарплата 2-ї економіки в Світі 5995 юанів ($883) в місяць
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05.10.2020 08:07 Відповісти
ВВП 1-ої економіки в світі 21,4 трлн. $
ВВП 2-ої економіки в світі 14.3 трлн. $
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05.10.2020 08:57 Відповісти
Вот, именно поэтому 1-экономика в мире и не работает и скажу больше - никогда уже больше не заработает. В развитых странах уже 50 лет царит финансовых капитализм, читай - "биржевой лохотрон" и выпускаются ни чем не обеспеченные деньги, то есть бумага. Чтобы исправить ситуацию нужны жесткие политические и экономические реформы, но их не примет народ - поэтому их и не будет. Чтобы экономика заработала нужно радикально снижать налоги (в Китае налоги меньше чем в США), все другие отчисления (а их - куча) и соответственно зарплаты. Соответственно, упадет ВВП, резко уменьшаться налоговые поступления, не будет хватать денег вообще ни на что, сократится внутреннее потребление, резко вырастет озлобленность и внутри-видовая конкуренция (как, любят говорить бизнесмены - нездоровая конкуренция). Причем, чтобы 1-экономика начала конкурировать со 2-ой, зарплаты в США нужно снизить сразу в 5-10 раз (в некоторых областях в 15 раз) и далеко не факт, что это сразу поможет. Потому, что надо создавать заново и тянуть (оплачивать) - все проф-тех. обучение и полностью все новое государственное здравоохранение, так как у людей просто не будет денег на частное обучение и здравоохранение. Например, сейчас в США нет государственных больниц, а есть только частные и цены там просто космические. Тест на ковид - 1000 долларов, в Финляндии такой-же тест - 200 евро. Как вы понимаете, никакие подобные экономические реформы в США уже невозможны, а поэтому там принято решение продолжать "биржевой лохотрон" до последнего и попытаться сжечь все долги в гипер-инфляции. А то, что в гипер-инфляции сгорит оставшаяся часть экономики их вообще не беспокоит. Вообщем, всем на всё насрать!
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05.10.2020 11:25 Відповісти
Як би ж то було усе так просто. Міжнародний долар потягне за собою усих інших.
Про зменшення ЗП ... Це Ви насмішили. Може в окремих галузях, але не скрізь.
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05.10.2020 11:32 Відповісти
Так и я про это. Я просто смеюсь, когда слышу о "структурных экономических реформах" в капиталистических странах, даже устал смеяться. А это касается практически всех западных стран - во всех этих странах сидят "воришки-лохотронщики" и копируют друг друга. Стоит одним поднять цену и сразу по всему миру прокатывается волна поднимающая цены, причем цены на активы поднимают всегда, независимо от состояния реальной экономики в каждой отдельной стране. Каждый подобный скачок цен втаптывает реальную экономику просто в говно. Конечно и простой народ особо работать не хочет - на простой работе денег не заработаешь, только на бирже. И те, у кого появились какие-то деньги сразу тащат их на биржу, а не вкладывают в производство. Производство на западе вообще никого не интересует - на этом не заработаешь. При этом, цены и налоги постоянно повышаются, особенно в северных странах. Поэтому, все реформы сводятся к "перестановке кроватей", ничего более серьезного уже невозможно сделать. Таким способом, западные страны лишь "оттягивают свой конец".
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05.10.2020 12:20 Відповісти
"Таким способом, западные страны лишь "оттягивают свой конец"."

Не лише західні держави.

"Мировой долг вырос на $7,5 трлн за первые шесть месяцев 2019 года, сообщил Международный институт финансов (IIF). По данным организации, за это время задолженность государств и компаний по всей планете достигла $250,9 трлн. Основной рост наблюдался в Китае и США - вместе эти две страны взяли в долг 60% от общего прироста. К концу года совокупный долг должен достигнуть $255 трлн, полагают в IIF."
***
Так цей пузир потрібно здути, бо він лопне.
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05.10.2020 13:25 Відповісти
А это не пузырь - это и есть экономика западных стран, она так устроена, чтобы создавать все новые и новые пузыри. И сейчас настал момент, когда все в сплошных пузырях, от ног до головы. Не осталось уже ничего, только одни пузыри. Попытка их сдуть приведет к мгновенному коллапсу во всем мире, особенно на западе - будет как в зимбабве и сомалии. Поэтому, ничего не будут делать и все останется как есть - все будет гнить естественным путем, до полной деградиции. Такие долги никому уже не сдуть, их уже никто не считает - они специально рассовываются по разным местам и их невозможно все учесть. Только в США совокупный долг государства, корпораций и частных хозяйств приближается к квадриллиону, а сколько по всему миру - никто не знает.
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06.10.2020 09:48 Відповісти
Так як утримуються у Китаї люди похилого віку ??
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05.10.2020 10:50 Відповісти
За ними повинні доглядати їх діти. А так миска рису в день.

Китай стоїть перед демографічною кризою.
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05.10.2020 13:27 Відповісти
с такими как вы, не удивительно.
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05.10.2020 06:01 Відповісти
при всех президентах население росло. да.
и только Зе во всём виноват.
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05.10.2020 06:26 Відповісти
Зє - нє вінават.
Він просто ВЕЛИКИЙ ЇДІЙОТ, який зібрав навколо себе цих ідіотів.
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05.10.2020 07:43 Відповісти
Ці пад..ки якщо знову Україну орді не здадуть (що найімовірніше) , та геноцид Українців влаштують , як їхні "дєдушки" більшовики при союзі . В будь-якій країні це чувирло вилетіло б з посади через 5 хв. після такого висеру .
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05.10.2020 06:51 Відповісти
Я вважаю, що ми, народ України, теж маємо певну вину, коли делегуємо повноваження цим злодіям, покидькам, негідникам керувати державою.
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05.10.2020 07:47 Відповісти
Не все, только 73%
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05.10.2020 08:11 Відповісти
Звичайно, але барига себе показав, тому прийшлось голосувати за Зєлєнь.
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05.10.2020 08:19 Відповісти
При барыге был рост экономики но тупым зебилам захотелось халявы
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05.10.2020 08:38 Відповісти
при баризі був обвал гривні (папірєднікі) і ротердам +
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05.10.2020 13:02 Відповісти
Цей ідіот не розуміє одного, по розрахунках ООН з 2030-35 років ріст людського населення Землі зупиниться, а 2050 року почне зменшуватися. Існують певні фактори, які впливають на демографію. Одним із таких факторів в Україні можна вважати урбанізацію - переселення сільського населення в міста. Цей фактор відбувається під впливом витіснення дрібного і середнього фермера великими латифундистами.
Тому цьому Шмигуну я сказав би тезою - Мовчи дурню, розумнішим будеш виглядати.
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05.10.2020 07:59 Відповісти
Урбанізація теж. Але головне це зменшення народжуваності. З-за зростання рівня життя.
******* сім*ї народжують по одній дитині і все. А треба мінімум трьох.
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05.10.2020 10:53 Відповісти
Якщо не прибрати цих недоумків від влади то єдиною надією на отримання пенсії в Україні залишиться ... масовий ввіз в країну робочої сили з відсталих і перенаселених країн.
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05.10.2020 08:56 Відповісти
Работать всім! А то пенсії не отримаєте! Прекрасні перспективи та цілі для "щасливого" життя......
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05.10.2020 09:06 Відповісти
Нагадую зебілам, бо мабуть вже забули. Лібертаріанство. Вам сказали, а ви проголосували, бо гарне слово - так от, такий устрій не передбачає виплат пенсій взагалі.
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05.10.2020 09:20 Відповісти
На диво, жодна влада в Україні не сказала що, йде тому що, не здатна впоратися з існуючими проблемами. Всі розглядають своє перебування у владі не, як можливість покращити стан України, а виключно, як можливість покращити свій власний стан. Тому, кожен так чіпляється за місце, навіть коли вже всім ясно що, той чи інший клан ні на що не здатен в плані покращення загального стану.
Чи ви вважаєте що, не маючи можливості платити пенсію влада матиме кошти на виконання функцій держави включаючи оборону?
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05.10.2020 09:40 Відповісти
Иудеогомоксексуалисту поручили объявить приезд кормильцев пенсионеров, настоящих трудяг с ближнего востока.
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05.10.2020 10:06 Відповісти
ублюдку Ющенко урежут пайку ?
пара водителей, авто, повара, официанты,
Ющенка повесить, мразоту, поддержавшую януковича,
шмыга в итоге намекает, что охметову деньги нужнее,
а пенсы всё равно скоро сдохнут,
а охметов кормит членограя и его мразей,
короче, за кой пенсы сейчас платят УБЛЮДКУ ШМЫГЕ ЗРЯПЛАТУ ?
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05.10.2020 10:08 Відповісти
"надо было быть последним идиотом, чтобы выбрать президентом клоуна-придурка, который только и умеет, что членом на рояле играть. Такая у него вся команда.
Тупое стадо зебанутых баранов. Когда Гройсман покидал свой пост, он оставил зебанькам на счету 182 лярда гривень.
Пришло зебанутое быдло и через 3 месяца на счету казначейства остадось минус 50 лярдов. Потом минус 300 лярдов. Где деньги, быдло зебанутое?

Будете вы у рассеянскага гражданина бубочки и бородатой бабы каломойши писю сосать."

Відмінно все розтлумачив придуркуватим хАхлам-ЗеБілам Alex Ziland.респект.
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05.10.2020 10:10 Відповісти
Премьер-министр Украины призывает не платить налоги?
Нафига их платить, если всё равно ...
Он совсем забыл, о недрах которые принадлежат народу Украины.
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05.10.2020 10:18 Відповісти
самое интересное - когда , например в семейном бюджете начинает не хватать денег, то урезают расходы на забаганки (чтоб не брать например в долг).... а не начинают тырить у своих детей по копилкам !!! (ну это в нормальных, среднеобеспеченных семьях)))))
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05.10.2020 11:06 Відповісти
вы,е..ба,,ные зебилы уже сейчас не можете,потому что с..******* пару лярдов долларов с казны и золото-валютного запаса.
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05.10.2020 11:18 Відповісти
Думав, ЗЕ досягли дна, але знизу постукав Шмигаль

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/dumav-ze-dosyagnuli-dna-ale-znizu-postukav-shmigal.htm
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05.10.2020 11:28 Відповісти
Если ещё раз избрать ЗЕуродов,то Украина не сможет выплачивать пенсии и через 5 лет!
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05.10.2020 11:41 Відповісти
Да, есть такая проблема и она касается не только Украины, а почти всех капиталистических стран. Например, через 20 лет в Финляндии 85% регионов будут в глубочайшей заднице - расходы на социалку (пенсии, пособия, дотации) будут гораздо больше доходов от налогов и других сборов. Не помогут даже государственные трансферы из центра. Сейчас в заднице только северная часть страны, а будет практически вся территория. В качестве лекарства предлагают еще увеличить налоги, снизить пенсии, завозить больше гастербайтеров и затыкать ими все низкооплачиваемые места.
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05.10.2020 11:46 Відповісти
Ось це повільний геноцид українського народу. Влада з 1991 року планомірно створювала умови для зменшення працездатного населення. Не розвивалось виробництво, не створювались робочі місця, навмисно влада запровадила тіньову економіку. Влада богатіла, використовуючи наші ресурси, ввела країну в кредитну залежність. Люди вимушені були їхати на заробітки. А тепер цей українець Шмігаль заявляє, що пенсії не буде чим платити.
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05.10.2020 11:58 Відповісти
Так голодні люди у вас почнуть забирати, чи ви думаєте, що будете завжди паразитувати?
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05.10.2020 12:00 Відповісти
Чи Україна пустеля? Україна богата на ресурси країна, була богата на трудові ресурси. І як же потрібно було постаратися, щоб перетворити її на неспроможну забеспечити мінімум людям? Влада-господарь не могла цього зробити, а вороги-окупанти могли і зробили.
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05.10.2020 12:12 Відповісти
Я вважаю, що країною володіють окупанти, які обдурили людей, які заволоділи країною обманом, і роблять все, щоб видавити з країни населення.
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05.10.2020 12:14 Відповісти
От бл..ді ..Знов хочете сприснуть на старіння націїї. Знов кажу ..де ваша легілізація капіталу? В жопі?..лобірують суки барижні інтереси щоб не приймати цього.. Чого ні хто не хоче розлідувати звідки у екс і теперішніх чиновників такі суми грошей що 1000 громадянам і за життя не заробити?.. Добре тоді не ображайтесь коли з вас пірря полетить.Принцип наповнення Пенсійного фонду простий Не можешь довести як ти заробив свої статки- конфіскація і в пенсійний фонд. У всіх і у родичей теж. І не важливо що родичи не при ділах . Або хай доводять.Чи ви суки хочете щоб народ взявся за це ? ***...які обіцанки були у наших останніх президентів.. а толку нуль. Люди а ви майте на увазі ..всі розуміють що процес по легалізаціїї статків затягують для того щоб хабарники і вори лігалізували свої накрадені статки... Я вважаю так як що влада яка обіцяє і не виконує то я маю повне право мінімум виконати те що я цій владі обіцяв коли повірив ...вибита всі зуби і переломати ноги.
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05.10.2020 13:12 Відповісти
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