Шмигаль: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через 15 років держава не в змозі буде платити людям похилого віку пенсії.
Про це він сказав, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль пояснив, що кількість працездатного населення в країні постійно зменшується.
"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом ... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія", - сказав Шмигаль.
Тому, на думку прем'єра, потрібно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.
"Кожен з нас має подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.
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и эту мразь в премьеры привел редостный моральный урод ********** .из 73 % провалится с трудом до10 за какой то год с небольшим. это надо уметь. да уж, талант не пронюхаешь. .
Как в своё время Кмвалова переименовали в Серёга ********, так надо переделать фамилию Шмыгаль, в Шмыгаль-Мавроди.
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Helix
@AidanPrime
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Плачу военный сбор.Минометы разрываются,ездят на хламе,самолёты падают,убивая бойцов без врага. Плачу ЕСВ.Дорог нет,страна в доме.Еще шестерка рыжего заявляет что пенсию я не получу. Зачем я вообще плачу налоги???
Але, - наступною хвігньою нас переконують, шо цей самий Фонд ,(банкрот, *****!) - хочуть стирити (ахвера вєка, ***!).
Тоді шо за нах, - красти Фонд, який насправді вже пустий, тобто, банкрот? Хтось тут таки шось прибріхує, - вам не здається? Або Фонд не зовсім банкрот (значить, є шо красти), або там крадуть, однако, не зовсім тотально, як описано у казочці...
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K0५EGAR
@Rage4oK
Ну, а на что вы рассчитывали? Что 5 лет протрете жепы, потом арахамия выйдет и писданет, слишком много негатива накопилось, мы уходим? Смертность в 3 раза превышает рождаемость, про эмиграцию я уже молчу. На содержание вас, государственных гнид, уходит половина бюджета страны!
Середня зарплата 2-ї економіки в Світі 5995 юанів ($883) в місяць
ВВП 2-ої економіки в світі 14.3 трлн. $
Про зменшення ЗП ... Це Ви насмішили. Може в окремих галузях, але не скрізь.
Не лише західні держави.
"Мировой долг вырос на $7,5 трлн за первые шесть месяцев 2019 года, сообщил Международный институт финансов (IIF). По данным организации, за это время задолженность государств и компаний по всей планете достигла $250,9 трлн. Основной рост наблюдался в Китае и США - вместе эти две страны взяли в долг 60% от общего прироста. К концу года совокупный долг должен достигнуть $255 трлн, полагают в IIF."
***
Так цей пузир потрібно здути, бо він лопне.
Китай стоїть перед демографічною кризою.
и только Зе во всём виноват.
Він просто ВЕЛИКИЙ ЇДІЙОТ, який зібрав навколо себе цих ідіотів.
Тому цьому Шмигуну я сказав би тезою - Мовчи дурню, розумнішим будеш виглядати.
******* сім*ї народжують по одній дитині і все. А треба мінімум трьох.
Чи ви вважаєте що, не маючи можливості платити пенсію влада матиме кошти на виконання функцій держави включаючи оборону?
пара водителей, авто, повара, официанты,
Ющенка повесить, мразоту, поддержавшую януковича,
шмыга в итоге намекает, что охметову деньги нужнее,
а пенсы всё равно скоро сдохнут,
а охметов кормит членограя и его мразей,
короче, за кой пенсы сейчас платят УБЛЮДКУ ШМЫГЕ ЗРЯПЛАТУ ?
Тупое стадо зебанутых баранов. Когда Гройсман покидал свой пост, он оставил зебанькам на счету 182 лярда гривень.
Пришло зебанутое быдло и через 3 месяца на счету казначейства остадось минус 50 лярдов. Потом минус 300 лярдов. Где деньги, быдло зебанутое?
Будете вы у рассеянскага гражданина бубочки и бородатой бабы каломойши писю сосать."
Відмінно все розтлумачив придуркуватим хАхлам-ЗеБілам Alex Ziland.респект.
Нафига их платить, если всё равно ...
Он совсем забыл, о недрах которые принадлежат народу Украины.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/dumav-ze-dosyagnuli-dna-ale-znizu-postukav-shmigal.htm