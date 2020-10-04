Шмигаль: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через 15 років держава не в змозі буде платити людям похилого віку пенсії.

Про це він сказав, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль пояснив, що кількість працездатного населення в країні постійно зменшується.

"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом ... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія", - сказав Шмигаль.

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Тому, на думку прем'єра, потрібно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.

"Кожен з нас має подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.

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