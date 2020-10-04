У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль

У вересні 2020 року державний бюджет виконано на 115%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж минулого року і на 10,1 млрд більше нормативу.

"Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн", - пише він.

До кінця року бюджет буде повністю виконано.

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