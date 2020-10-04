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Новини Бюджет-2020
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У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль

У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль

У вересні 2020 року державний бюджет виконано на 115%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж  минулого року і на 10,1 млрд більше нормативу.

"Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн", - пише він.

До кінця року бюджет буде повністю виконано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Фонду боротьби з COVID-19 використали 39% коштів, - Мінфін

У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль 01
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль 02

держбюджет (2412) Кабмін (14153) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+25
В сентябре бюджет выполнен на 115%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5614
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04.10.2020 11:23 Відповісти
+22
И 600 000 рабочих мест.
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04.10.2020 11:16 Відповісти
+15
В сентябре бюджет выполнен на 115%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5490
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04.10.2020 11:19 Відповісти
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И 600 000 рабочих мест.
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04.10.2020 11:16 Відповісти
с локализацией в центре занятости???😁😁😁😁
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04.10.2020 11:24 Відповісти
))))
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04.10.2020 11:46 Відповісти
ага, стоят там толпы каждый день...могли бы например улицы в это время заметать
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04.10.2020 13:35 Відповісти
і продали рошен та доллар по 10...
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04.10.2020 13:19 Відповісти
И начался в жизни граждан Украины сплошной квартал)))
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04.10.2020 14:16 Відповісти
Шмыгаль не был учеником Гройсмана?
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04.10.2020 11:17 Відповісти
он его внебрачный внук
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04.10.2020 11:25 Відповісти
Нет, шмыгаль - креатура зеленского. А ты опять про папиредников?
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04.10.2020 11:27 Відповісти
Ти хочешпорівняти економікупри Гройсмана і при Шмигалі? Тоді Держстат і гугл тобі в руки. 😏
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04.10.2020 11:28 Відповісти
Я взагалі то хочу побачити хоть щось, якісь зміни, а не красиві цихверки, як то було при Гройсмані. Саме за красиві цихверки Гросю та Петю і послав в еротичну подорож народ України.
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04.10.2020 11:36 Відповісти
Це народ, до якого ти належиш, так думав. 😁 А потім виявилося, що народ пішов у цю подорож сам. Пішов - і завив тепер. Зробили самі сеьюбе разом. 😁 Тому дивися. Може побачиш! 😊
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04.10.2020 11:41 Відповісти
Я не бачив "пакращення" ні при твоєму святому Петі, ні при Вові не бачу. Тому, як вважаю Вову гівном таким же, як і твій святий Петя (трохи менш вонючим гімном, чим Петя).
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04.10.2020 11:48 Відповісти
То не дивно. Ти мусиш так писати, 😁 Бо прчюямо і чесно визнати, що сів у калюжу, у тебе духу не вистачить ще довго. Але то вже твої проблеми. Головне, що нарід це вже розуміє. І що далі, то більше., 😉
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04.10.2020 11:50 Відповісти
Тобто ти ще свято віриш, що "народ прозріє" і знову повірить в солодкі обіцянки-цяцянки від твого святого Петра?
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04.10.2020 11:58 Відповісти
Ні, не вірю. Нарід не прозріє. 😊 Але зелених найух пошле. І про голосує за наступних популістів. Твій приклад це пвдтверджує. 😏 І так буде доти, доки ти почнеш вірити статистиці, а не дикторам на ТВ. Хоча можливо цього ніколи не буде. Так і будуть стояти плачі і стогони. ☺️
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04.10.2020 12:03 Відповісти
А статистику пишуть не для дикторів ТВ?
Хоча... Ти головне вір! Вір всьому, що тобі на вуха чіпляють. А очам не вздумай вірити - тому, що вони бачать Україну та країни Балтії, Польшу, Чехію та різницю життя там і тут. І все за той же проміжок часу - за 30 років.
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04.10.2020 12:12 Відповісти
Нуууу! Ти мені можеш не писати по Чехію, зокрема. Бо мало того, що я там працював - там живуть під Прагою мої родичі - ще з 1918 року, за Австро-Угордющини. Рідний брат мого прадіда працював на залізниці і залишився у Празі. 😁 І найбільше, що чехи роблять - так дивубть я, як можна було голосувати за клоуна. Вони кажуть: "це пояснює, чому ви сил те у сраці." ☺️
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04.10.2020 12:18 Відповісти
Ти мені про химині курі не розказуй, а дай відповідь: чому така разюча різниця в розвитку країн? Народ винний чи твій святий Петро з компанією?
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04.10.2020 12:21 Відповісти
Я ж тобі написав - нарід. Бо за 30 років ситуація кращою не стала, хоча президенти мінялися. Єдине, що було незмінним - це нарід, який із завидною впертість обирає нікченюмних проводирів. 😊 І нарід таки не щміниш. Доказано минулими виборами. Так зрозуміло? 😏
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04.10.2020 12:31 Відповісти
От і я про те ж саме, що твій святий Петро в політиці та керівництві Україною з 90-х років, а рівень розвитку України на рівні країн Африки.
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04.10.2020 12:36 Відповісти
Та ні, коли нарід побачив, що Петро хоч зі скриром, а став виводити з гівна, ло швидко від Петра позбувся - вибрав собі зрозумілого і прогнощовпного клоуна. 😁 І ще, ти оце почитай, хто здійснює керівництво країною, визначає її курс і напрямок і не пиши бздури. Бо мені стає стидно за тебе. 😊
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04.10.2020 12:47 Відповісти
Любители перемен должны знать, что когда вместо плохого начальника тюрьмы назначают очень плохого - это тоже перемены)))
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04.10.2020 11:48 Відповісти
Какие у Вас претензии к Гройсману
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04.10.2020 11:36 Відповісти
воно не знає, бо в його методичці про це не написано)
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04.10.2020 12:46 Відповісти
В сентябре бюджет выполнен на 115%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5490
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04.10.2020 11:19 Відповісти
Та ні!
Тільки так і не інакше:
В сентябре бюджет выполнен на 115%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4614
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04.10.2020 11:25 Відповісти
лохотрон аж шкварчить від нахабної брехні.
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04.10.2020 11:51 Відповісти
В сентябре бюджет выполнен на 115%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7474
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04.10.2020 11:20 Відповісти
В сентябре бюджет выполнен на 115%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5614
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04.10.2020 11:23 Відповісти
смешно
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04.10.2020 11:23 Відповісти
Но нет.
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04.10.2020 11:39 Відповісти
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6553

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04.10.2020 13:37 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko

Адам Смит

@_Smithchenko

·https://twitter.com/_Smithchenko/status/1312029579150856193 2 жовт.

План звед.бюджета по сентябрю блестяще перевыполнен на 10%! Ура! Ура! Ура! На самом деле, очень просто перевыполнять план, когда сам его себе и пишешь. За месяц собран 101 млрд грн, а на год нужны 1,6 трлн (135 млрд/мес). Разницу планировалось перекрывать займами - но их не дают(


Якось так...
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04.10.2020 11:24 Відповісти
Тоесть кто то получил аж две зарплаты вместо одной?
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04.10.2020 11:25 Відповісти
Зачем нам тогда МВФ с его подачками если мы сами перевыполняем план?
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04.10.2020 11:26 Відповісти
Сейчас Шмыгаль себе план в два 4 раза уменьшит, а потом перевыполнит его в 2 раза. МВА Трускавецкого универа.
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04.10.2020 11:30 Відповісти
Котиш бочку на зелень?
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04.10.2020 11:31 Відповісти
Патамуша перевыполнили один раз на фоне урожая и только на бумаге, а МВФ - это в реале.

В декабре-январе будет особенно интересно послушать клоунов про достижения.
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04.10.2020 11:32 Відповісти
А чего так мало, всего-то на каких-то жалких 115%?!!!
Выйдите на улицу: трубы дымят, чугун льется, уголь добывается, лес рубиться, корабли строятся, уже есть украинский миллиард тонн зерно-сое-бобовых, за границу отгрузили на 3%, космические корабли и спутники на орбите, фонды образуются, жизнь же налаживается....
P.S. Когда выпью, то тогда и в разы могу написать! А ВЫ говорите....
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04.10.2020 11:27 Відповісти
Цікаво - чому ж МВФ посилає шмигаля нахєр, якщо все так заїпісь???
Те, що зараз збіжжя гоните на експорт, і вдома геть що залишиться???
Те, що кошти засвоїли на дерібані великої дорожньої афери???
Те, що кредити самі собі роздаєте???
То все перемога???
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04.10.2020 11:29 Відповісти
ти добалакаєшся до того, що скажеш ,що треба госрезерв поповнити, який миші з'їли, але ж то одні розходи
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04.10.2020 12:00 Відповісти
Кажуть, що миши вже просралися, та знов хочуть їсти...
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04.10.2020 12:14 Відповісти
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1247
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04.10.2020 13:38 Відповісти
Очередная херь перед выборами
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04.10.2020 11:29 Відповісти
Насправді при Гройсмані бюджет виконувався, і золотовалютні резерви зростали. А шмагаль скоріше родич Мюнхгаузена, або Піноккіо.🐸🐍
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04.10.2020 11:30 Відповісти
Что значит выполнен?
Потрачен на 115%
Или сэкономлен на 115%
Блджад...
Эти ЗЕ дегенераты - генераторы случайных слов.
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04.10.2020 11:30 Відповісти
Всем давно известно...что звиздеть это не мешки ворочать
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04.10.2020 11:30 Відповісти
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9992
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04.10.2020 11:33 Відповісти
Плюс подорожчання е/енергії і газу. Зробили себе разом, а потім ще раз.
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04.10.2020 11:39 Відповісти
і комуналка. А люди вже зараз накладають на себе руки і вішають своїх дітей. Побоююсь , щоб не їли їх
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04.10.2020 12:02 Відповісти
А если за год посмотреть? Как там говорили "гении экономики"? У нас не дыра в бюджете, а просто дефицит...
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04.10.2020 11:34 Відповісти
Собрали налоги за 2021 Хуже не будет...но скоту уже не весело.
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04.10.2020 11:34 Відповісти
Так робили рианали, а маладиє риги продовжують славниє традиції.
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04.10.2020 11:41 Відповісти
"мамо!, кончаєм базарювати! в мене гроші вже кончились й здачу давать нічим!"
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04.10.2020 11:35 Відповісти
Надрукували буджет.
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04.10.2020 11:36 Відповісти
Передвиборні чудеса.
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04.10.2020 11:37 Відповісти
Вот падла! Просто ссыт в глаза, ******! Вот как они "уважают" украинский народ...
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04.10.2020 11:38 Відповісти
Неужели урезанные субсидии назад вернут?
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04.10.2020 11:39 Відповісти
Ну теперича заживем.
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04.10.2020 11:41 Відповісти
Брехня!
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7030
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04.10.2020 11:43 Відповісти
Ляльководи зеленського знайшли що і як домалювати, щоб декілька місяців протягнути. "Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен."
Ми таке вже бачили за часів януковича.
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04.10.2020 11:45 Відповісти
Вибори на носі, потрібно намалювати процвітаніє і кінець епохи бідності, а там - лохотрат схаває і буде сидіти мовчки.
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04.10.2020 13:23 Відповісти
Надрукуйте ще більше грошей, "заваліть" доляр до 100 - і бюджет буде виконано на 1000 %
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04.10.2020 11:49 Відповісти
Так. А на сколько бюджет сокращен? Если сократить план на процентов 30-40, то героическое перевыполнение плана на 15% не будет выглядеть очень уж героическим.
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04.10.2020 11:49 Відповісти
Бюджет складається з позики в 700 млрд.
І дефіциту в 300 млрд гривень.
Те, що понаднормово доотримали 10 млрд, якось ситуацію не рятує. Навіть з математичної точки зору.
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04.10.2020 11:50 Відповісти
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5588
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04.10.2020 12:04 Відповісти
Он имел ввиду, что спи*дили из бюджета на 115% больше, чем планировали ранее)
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04.10.2020 12:05 Відповісти
Народ, це вони, нарешті, в вересні перевели в гривню бабло USD, яке отримали в МВФ. І зарахували в держбюджет...
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04.10.2020 12:05 Відповісти
Ви там ЗЕ-дебіли обережно бо так і до комунізму рукою подати!!!
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04.10.2020 12:09 Відповісти
Диви як всі загалом порозумнішали!А де ви були під час виборів? Статистика показує що 80% дописувачі проти зелених і кілька за. Це говорить що різні Олеги,та ім подібні ,начилися фарбуватися та галасувати-на інше клепки не хватає...
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04.10.2020 12:26 Відповісти
Тебе послати чи ти сам підеш?
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04.10.2020 12:33 Відповісти
О,бач,як заверещав!Правди не любиш...
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04.10.2020 13:38 Відповісти
А куди діватися,зарплату собі підняли, та й за аренду житла потрібно платити. Думаю не менше Венедиктовоі у якоі виходить 64 000 грн. на місяць.
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04.10.2020 12:11 Відповісти
Через 15 лет Украина не сможет платить пенсии пенсионерам
.Такой прогноз озвучил премьерминистр Шмыгаль
плили,плили.на березі всрались.🤣
у мене питання-а навіщо потрібна держава,яка вміє тільки грабувати населення,незважаючи на економічну демографію?чи не пора зелень на мило?
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04.10.2020 12:11 Відповісти
ну я б казав не "держава", а "уряд"
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04.10.2020 12:17 Відповісти
от які в них "досягнення" за рахунок знецінення гривні
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04.10.2020 12:15 Відповісти
Хоть раз ЭТА власть сказала "правду 115%",чувствуется по курсу валюты,"стабильным"ценам,закупками МО ручек с золотыми перьями,"конец" эпохи бедности, и т.д.
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04.10.2020 12:16 Відповісти
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9148
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04.10.2020 12:23 Відповісти
***.. это пздц какой идиот !!! шо оно несет !!!

"Январь-сентябрь 2020 г. уровень внешних и внутренних заимствований в структуре бюджетных поступлений составляет 61,4%. !!! " - взять в долг это выполнить бюджет !?
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04.10.2020 12:33 Відповісти
Кто нибудь этому великому экономисту может объяснить,что если ,вдруг,доллар станет по 50.то бюджет он сможет выполнять процентов на 270....!?Только кому от этого хорошо будет,кроме его настоящего "патрона",по имени Ренат....?
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04.10.2020 12:48 Відповісти
Хрен там. В бюджет заложены огромные выплаты по внешним займам, которые тоже вырастут вместе с курсом доллара.
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04.10.2020 13:25 Відповісти
Міцно его торкнуло.
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04.10.2020 13:10 Відповісти
Халва, халва, халва, халва-*****.
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04.10.2020 13:29 Відповісти
От тіпєрь зажівьом...
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04.10.2020 13:37 Відповісти
Душу хоть отведу на старости лет, раз так бюджет попёр---ананасов куплю пару. Вспомнилась надпись в советской сберкассе. *Возрастает сумма вклада---скоро купим, что нам надо*. Ещё в хрущёвские времена как то с бабушкой пошёл платить за что то и прочёл. Спросил у бабушуи что такое вклад, а жили бедно, так кассиры заржали. Потому то и запомнилось. Всё правда.
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04.10.2020 15:08 Відповісти
процентов в шмыгалей зеленых дохрена,а в карманах украинского народа монет поменшало, рост пошел в карманы"зешмыглей"
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04.10.2020 15:27 Відповісти
https://youtu.be/TOk8kxfNu98 "Давайте радоваться!"
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04.10.2020 15:58 Відповісти
фрейлэх зай

HALEVAI https://youtu.be/1JYJAaeHwIo
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04.10.2020 16:57 Відповісти
У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7255
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04.10.2020 16:51 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!
Элементарный звиздешь.
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04.10.2020 17:36 Відповісти
сами себя обманівают
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04.10.2020 17:56 Відповісти
"п'ятирічку за за два роки..." чули вже... долбодзьоб...
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04.10.2020 20:11 Відповісти
зебил,что ты нах за фуфло гонишь? Казна насколько просела,падла,раскажи лучше?
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04.10.2020 21:20 Відповісти
в фсьо врётии, мы вам невериим. всьо зрадааа.
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04.10.2020 23:51 Відповісти
Вот это класс!
Бюджет написан в сентябре 2019г, когда карантином и не пахло.
В карантин часть закрылись, безработица стала самой высокой за последние 20 лет ...
А денег собрали больше планируемого.
Содрали три шкуры с пока живущих?
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05.10.2020 10:28 Відповісти
 
 