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У вересні бюджет виконано на 115%, - Шмигаль
У вересні 2020 року державний бюджет виконано на 115%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.
Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж минулого року і на 10,1 млрд більше нормативу.
"Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн", - пише він.
До кінця року бюджет буде повністю виконано.
Топ коментарі
+25 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар04.10.2020 11:23 Відповісти Посилання
+22 Степан Иванов #323211
показати весь коментар04.10.2020 11:16 Відповісти Посилання
+15 5 копійок
показати весь коментар04.10.2020 11:19 Відповісти Посилання
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Хоча... Ти головне вір! Вір всьому, що тобі на вуха чіпляють. А очам не вздумай вірити - тому, що вони бачать Україну та країни Балтії, Польшу, Чехію та різницю життя там і тут. І все за той же проміжок часу - за 30 років.
Тільки так і не інакше:
https://twitter.com/_Smithchenko
Адам Смит
@_Smithchenko
·https://twitter.com/_Smithchenko/status/1312029579150856193 2 жовт.
План звед.бюджета по сентябрю блестяще перевыполнен на 10%! Ура! Ура! Ура! На самом деле, очень просто перевыполнять план, когда сам его себе и пишешь. За месяц собран 101 млрд грн, а на год нужны 1,6 трлн (135 млрд/мес). Разницу планировалось перекрывать займами - но их не дают(
Якось так...
В декабре-январе будет особенно интересно послушать клоунов про достижения.
Выйдите на улицу: трубы дымят, чугун льется, уголь добывается, лес рубиться, корабли строятся, уже есть украинский миллиард тонн зерно-сое-бобовых, за границу отгрузили на 3%, космические корабли и спутники на орбите, фонды образуются, жизнь же налаживается....
P.S. Когда выпью, то тогда и в разы могу написать! А ВЫ говорите....
Те, що зараз збіжжя гоните на експорт, і вдома геть що залишиться???
Те, що кошти засвоїли на дерібані великої дорожньої афери???
Те, що кредити самі собі роздаєте???
То все перемога???
Потрачен на 115%
Или сэкономлен на 115%
Блджад...
Эти ЗЕ дегенераты - генераторы случайных слов.
Ми таке вже бачили за часів януковича.
І дефіциту в 300 млрд гривень.
Те, що понаднормово доотримали 10 млрд, якось ситуацію не рятує. Навіть з математичної точки зору.
.Такой прогноз озвучил премьерминистр Шмыгаль
плили,плили.на березі всрались.🤣
у мене питання-а навіщо потрібна держава,яка вміє тільки грабувати населення,незважаючи на економічну демографію?чи не пора зелень на мило?
"Январь-сентябрь 2020 г. уровень внешних и внутренних заимствований в структуре бюджетных поступлений составляет 61,4%. !!! " - взять в долг это выполнить бюджет !?
HALEVAI https://youtu.be/1JYJAaeHwIo
Элементарный звиздешь.
Бюджет написан в сентябре 2019г, когда карантином и не пахло.
В карантин часть закрылись, безработица стала самой высокой за последние 20 лет ...
А денег собрали больше планируемого.
Содрали три шкуры с пока живущих?