З Фонду боротьби з COVID-19 використали 39% коштів, - Мінфін
Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 29 вересня було використано 25,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів. Зокрема, на охорону здоров'я використано 2,7 млрд грн (17% виділених коштів). У сфері охорони здоров'я з Фонду також передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (на сьогодні ці кошти в повному обсязі передані головному розпоряднику - Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) - і майже 3 млрд грн - на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких зараз використано 553,5 млн грн.
Крім коштів Фонду, зазначають у Мінфіні, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 4,8 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19. Крім того, з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,3 млрд грн (станом на 24 вересня 2020 року) на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. На початку до Фонду закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені в державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду становить 66 млрд грн.
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Ты случайно не родственник Фокина?
Он вон тоже шесть лет в упор не видит войны с Рашкой.
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"прилипала" всі скупив - то есть?!!!
Считаешь, что аппараты ИВЛ Зеленский не купил, потому, что их все "прилипала" скупил?!
У тебя с мозгами точно НЕ все в порядке!
Кроме зашкваров, зрад, предательства, измены, коррупции, уничтожения экономики, сдачи суверенитета, ... -ЧТО ЗЕ-НАРКОМАН СДЕЛАЛ за полтора года?!!!
На асфальт ушло больше, чем на медицину!
Ударим асфальтом по корвиду, зебилята вас лечат асфальтом!
Лучшеб закатали в...
Что за бред все копипастят? Такого фонда нет! Есть Стабилизационный фонд государства для преодоления последствий эпидемии коронавируса.