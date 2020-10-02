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Новини Коронавірус і карантин
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З Фонду боротьби з COVID-19 використали 39% коштів, - Мінфін

З Фонду боротьби з COVID-19 використали 39% коштів, - Мінфін

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 29 вересня було використано 25,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів. Зокрема, на охорону здоров'я використано 2,7 млрд грн (17% виділених коштів). У сфері охорони здоров'я з Фонду також передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (на сьогодні ці кошти в повному обсязі передані головному розпоряднику - Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) - і майже 3 млрд грн - на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких зараз використано 553,5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Фонді боротьби з COVID-19 уже недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, - Рахункова палата

Крім коштів Фонду, зазначають у Мінфіні, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 4,8 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19. Крім того, з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,3 млрд грн (станом на 24 вересня 2020 року) на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. На початку до Фонду закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені в державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду становить 66 млрд грн.

Читайте: З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський

З Фонду боротьби з COVID-19 використали 39% коштів, - Мінфін 01

Автор: 

держбюджет (2412) карантин (18172) Мінфін (3659) фонд (257) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ВОСЕМЬ месяцев пандемии, на деньги из фонда куплено НОЛЬ аппаратов ИВЛ.
Все, что нужно знать о Зе-наркомане и "слугах народа(?)"
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02.10.2020 13:19 Відповісти
+2
Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 8759
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02.10.2020 13:08 Відповісти
+1
С этого выходит что деньги просто пошли в некуда ?! ..хотя мы знаем куда и в чей карман...
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02.10.2020 13:11 Відповісти
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Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 8759
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Тю, то каклетки
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02.10.2020 16:54 Відповісти
С этого выходит что деньги просто пошли в некуда ?! ..хотя мы знаем куда и в чей карман...
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02.10.2020 13:11 Відповісти
ВОСЕМЬ месяцев пандемии, на деньги из фонда куплено НОЛЬ аппаратов ИВЛ.
Все, что нужно знать о Зе-наркомане и "слугах народа(?)"
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02.10.2020 13:19 Відповісти
Зе-тыпил, хочешь сказать, что ДО Порошенко у нас были НОРМАЛЬНЫЕ ДОРОГИ?!!!
Ты случайно не родственник Фокина?
Он вон тоже шесть лет в упор не видит войны с Рашкой.
...
"прилипала" всі скупив - то есть?!!!
Считаешь, что аппараты ИВЛ Зеленский не купил, потому, что их все "прилипала" скупил?!
У тебя с мозгами точно НЕ все в порядке!
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02.10.2020 17:01 Відповісти
Зе-тыпил, а что ТВОЙ Зе-наркоман сделал за полтора года?!
Кроме зашкваров, зрад, предательства, измены, коррупции, уничтожения экономики, сдачи суверенитета, ... -ЧТО ЗЕ-НАРКОМАН СДЕЛАЛ за полтора года?!!!
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02.10.2020 22:01 Відповісти
До конца года нужно утроить усилия!
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02.10.2020 13:51 Відповісти
Э, а куда асфальт списали?
На асфальт ушло больше, чем на медицину!
Ударим асфальтом по корвиду, зебилята вас лечат асфальтом!
Лучшеб закатали в...
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02.10.2020 14:38 Відповісти
"...Из Фонда борьбы с COVID-19 ..."


Что за бред все копипастят? Такого фонда нет! Есть Стабилизационный фонд государства для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
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02.10.2020 14:44 Відповісти
Да скоко мона. Там живых денег отроду не было.Токо на бумаге. Вот погодите, сейчас начнут денег требовать дорожники, которым деньгами возле носа помахали.
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02.10.2020 16:57 Відповісти
Если правительство не поменяет своё отношение к тестированнию на раньней стадии,а не когда температура 38 или проблемы с лёгкими., к возможно заболевшим и заболевшим,то хорошие дороги их просто не спасут.
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02.10.2020 19:39 Відповісти
 
 