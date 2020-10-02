З Фонду боротьби з COVID-19 використали 39% коштів, - Мінфін

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 29 вересня було використано 25,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 29 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів. Зокрема, на охорону здоров'я використано 2,7 млрд грн (17% виділених коштів). У сфері охорони здоров'я з Фонду також передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (на сьогодні ці кошти в повному обсязі передані головному розпоряднику - Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) - і майже 3 млрд грн - на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких зараз використано 553,5 млн грн.

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Крім коштів Фонду, зазначають у Мінфіні, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 4,8 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19. Крім того, з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,3 млрд грн (станом на 24 вересня 2020 року) на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. На початку до Фонду закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені в державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду становить 66 млрд грн.

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