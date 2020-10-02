Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин
Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 29 сентября было использовано 25,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 29 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств. В частности, на здравоохранение использовано 2,7 млрд грн (17% выделенных средств). В сфере здравоохранения из Фонда также предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (на сегодня эти средства в полном объеме переданы главному распорядителю - Министерству здравоохранения (Минздраву) - и почти 3 млрд грн - на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 553,5 млн грн.
Кроме средств Фонда, отмечают в Минфине, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19. Кроме того, из средств местных бюджетов потрачено 3,3 млрд грн (по состоянию на 24 сентября 2020 года) на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.
Как сообщалось, Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, эти средства предусмотрены в государственном бюджете. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем Фонда составил 66 млрд грн.
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Ты случайно не родственник Фокина?
Он вон тоже шесть лет в упор не видит войны с Рашкой.
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"прилипала" всі скупив - то есть?!!!
Считаешь, что аппараты ИВЛ Зеленский не купил, потому, что их все "прилипала" скупил?!
У тебя с мозгами точно НЕ все в порядке!
Кроме зашкваров, зрад, предательства, измены, коррупции, уничтожения экономики, сдачи суверенитета, ... -ЧТО ЗЕ-НАРКОМАН СДЕЛАЛ за полтора года?!!!
На асфальт ушло больше, чем на медицину!
Ударим асфальтом по корвиду, зебилята вас лечат асфальтом!
Лучшеб закатали в...
Что за бред все копипастят? Такого фонда нет! Есть Стабилизационный фонд государства для преодоления последствий эпидемии коронавируса.