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Новости Коронавирус и карантин
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Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин

Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 29 сентября было использовано 25,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 29 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств. В частности, на здравоохранение использовано 2,7 млрд грн (17% выделенных средств). В сфере здравоохранения из Фонда также предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (на сегодня эти средства в полном объеме переданы главному распорядителю - Министерству здравоохранения (Минздраву) - и почти 3 млрд грн - на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 553,5 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ, - Счетная палата

Кроме средств Фонда, отмечают в Минфине, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19. Кроме того, из средств местных бюджетов потрачено 3,3 млрд грн (по состоянию на 24 сентября 2020 года) на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщалось, Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, эти средства предусмотрены в государственном бюджете. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем Фонда составил 66 млрд грн.

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Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин 01

Автор: 

госбюджет (1187) карантин (16729) Минфин (1556) фонд (145) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
ВОСЕМЬ месяцев пандемии, на деньги из фонда куплено НОЛЬ аппаратов ИВЛ.
Все, что нужно знать о Зе-наркомане и "слугах народа(?)"
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02.10.2020 13:19 Ответить
+2
Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 8759
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02.10.2020 13:08 Ответить
+1
С этого выходит что деньги просто пошли в некуда ?! ..хотя мы знаем куда и в чей карман...
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02.10.2020 13:11 Ответить
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Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 8759
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02.10.2020 13:08 Ответить
Тю, то каклетки
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02.10.2020 16:54 Ответить
С этого выходит что деньги просто пошли в некуда ?! ..хотя мы знаем куда и в чей карман...
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02.10.2020 13:11 Ответить
ВОСЕМЬ месяцев пандемии, на деньги из фонда куплено НОЛЬ аппаратов ИВЛ.
Все, что нужно знать о Зе-наркомане и "слугах народа(?)"
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02.10.2020 13:19 Ответить
Зе-тыпил, хочешь сказать, что ДО Порошенко у нас были НОРМАЛЬНЫЕ ДОРОГИ?!!!
Ты случайно не родственник Фокина?
Он вон тоже шесть лет в упор не видит войны с Рашкой.
...
"прилипала" всі скупив - то есть?!!!
Считаешь, что аппараты ИВЛ Зеленский не купил, потому, что их все "прилипала" скупил?!
У тебя с мозгами точно НЕ все в порядке!
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02.10.2020 17:01 Ответить
Зе-тыпил, а что ТВОЙ Зе-наркоман сделал за полтора года?!
Кроме зашкваров, зрад, предательства, измены, коррупции, уничтожения экономики, сдачи суверенитета, ... -ЧТО ЗЕ-НАРКОМАН СДЕЛАЛ за полтора года?!!!
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02.10.2020 22:01 Ответить
До конца года нужно утроить усилия!
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02.10.2020 13:51 Ответить
Э, а куда асфальт списали?
На асфальт ушло больше, чем на медицину!
Ударим асфальтом по корвиду, зебилята вас лечат асфальтом!
Лучшеб закатали в...
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02.10.2020 14:38 Ответить
"...Из Фонда борьбы с COVID-19 ..."


Что за бред все копипастят? Такого фонда нет! Есть Стабилизационный фонд государства для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
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02.10.2020 14:44 Ответить
Да скоко мона. Там живых денег отроду не было.Токо на бумаге. Вот погодите, сейчас начнут денег требовать дорожники, которым деньгами возле носа помахали.
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02.10.2020 16:57 Ответить
Если правительство не поменяет своё отношение к тестированнию на раньней стадии,а не когда температура 38 или проблемы с лёгкими., к возможно заболевшим и заболевшим,то хорошие дороги их просто не спасут.
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02.10.2020 19:39 Ответить
 
 