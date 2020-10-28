"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво!" - "слуга народу" Гетманцев

Президент України Володимир Зеленський - перший президент України, який "не краде".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" заявив народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво! У нас уперше спікер, який не краде і не вирішує шкурняки в парламентських кулуарах. У нас більш-менш порядні міністри. Ми з голови починаємо одужання всієї системи", – сказав Гетманцев.



За його словами, "система впирається".



"Ми не припускали, що система виявиться настільки сильною. Ми думали як? Прийде Зеленський, скаже: "Ми не крадемо" – і все, по всій вертикалі пройде сигнал: "Усе, більше ніхто не краде". Люди приходять і кажуть: "Ми за нову владу", а потім їх ловлять на хабарі. Єдиний вихід: виправляти свої помилки і працювати. Система дуже сильна. І вона не тільки в державі. Але і ми не здамося", – заявив нардеп.



Гетманцев вважає, що "це копітка щоденна праця, яка має принести перші відчутні результати років за п'ять".

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Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Під час виборчої кампанії одним із його гасел було: "Весна прийде – саджати будемо". Відсутність прогресу у розслідуванні гучних корупційних злочинів стало однією з підстав для критики чинного в той момент глави держави.



10 жовтня під час пресмарафону президент сказав, що розраховував на притягнення до відповідальності всіх корупціонерів одразу ж після вступу на посаду: "Коли я прийшов, я думав, що на другий день ми будемо всіх саджати – усіх корупціонерів. При цьому перші "наручники", які наділи на мене, – усі навколо сказали: "Ай-яй-яй! Президент не має права впливати на правоохоронні органи".

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У березні 2020 року він заявив, що правоохоронці недостатньо ефективно борються з корупцією. "Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар, він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна..." – казав Зеленський у парламенті.



У жовтні під час щорічного послання у Верховній Раді президент заявив, що моральні, оперативні і законодавчі умови для роботи антикорупційних органів є, а результату їхньої діяльності немає.

"Я не заспокоюся і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика", – заявив Зеленський нардепам.