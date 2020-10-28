"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво!" - "слуга народу" Гетманцев
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Президент України Володимир Зеленський - перший президент України, який "не краде".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" заявив народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво! У нас уперше спікер, який не краде і не вирішує шкурняки в парламентських кулуарах. У нас більш-менш порядні міністри. Ми з голови починаємо одужання всієї системи", – сказав Гетманцев.
За його словами, "система впирається".
"Ми не припускали, що система виявиться настільки сильною. Ми думали як? Прийде Зеленський, скаже: "Ми не крадемо" – і все, по всій вертикалі пройде сигнал: "Усе, більше ніхто не краде". Люди приходять і кажуть: "Ми за нову владу", а потім їх ловлять на хабарі. Єдиний вихід: виправляти свої помилки і працювати. Система дуже сильна. І вона не тільки в державі. Але і ми не здамося", – заявив нардеп.
Гетманцев вважає, що "це копітка щоденна праця, яка має принести перші відчутні результати років за п'ять".
Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Під час виборчої кампанії одним із його гасел було: "Весна прийде – саджати будемо". Відсутність прогресу у розслідуванні гучних корупційних злочинів стало однією з підстав для критики чинного в той момент глави держави.
10 жовтня під час пресмарафону президент сказав, що розраховував на притягнення до відповідальності всіх корупціонерів одразу ж після вступу на посаду: "Коли я прийшов, я думав, що на другий день ми будемо всіх саджати – усіх корупціонерів. При цьому перші "наручники", які наділи на мене, – усі навколо сказали: "Ай-яй-яй! Президент не має права впливати на правоохоронні органи".
У березні 2020 року він заявив, що правоохоронці недостатньо ефективно борються з корупцією. "Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар, він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна..." – казав Зеленський у парламенті.
У жовтні під час щорічного послання у Верховній Раді президент заявив, що моральні, оперативні і законодавчі умови для роботи антикорупційних органів є, а результату їхньої діяльності немає.
"Я не заспокоюся і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика", – заявив Зеленський нардепам.
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Так ГДЕ деньги? Почему бюджет в охренном минусе, коррупция больше, чем при овоще, все госпредприятия в убытках, все разворовывается? ГДЕ ДЕНЬГИ, которые оно не"крадет"?
А теперь пришел Зеля и декриминализировал коррупцию.
Так что Украина без коррупции - это не фантастика.
И можно брать хабари совершенно не опасаясь.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.