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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво!" - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський - перший президент України, який "не краде".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" заявив народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво! У нас уперше спікер, який не краде і не вирішує шкурняки в парламентських кулуарах. У нас більш-менш порядні міністри. Ми з голови починаємо одужання всієї системи", – сказав Гетманцев.

За його словами, "система впирається".

"Ми не припускали, що система виявиться настільки сильною. Ми думали як? Прийде Зеленський, скаже: "Ми не крадемо" – і все, по всій вертикалі пройде сигнал: "Усе, більше ніхто не краде". Люди приходять і кажуть: "Ми за нову владу", а потім їх ловлять на хабарі. Єдиний вихід: виправляти свої помилки і працювати. Система дуже сильна. І вона не тільки в державі. Але і ми не здамося", – заявив нардеп.

Гетманцев вважає, що "це копітка щоденна праця, яка має принести перші відчутні результати років за п'ять".

Також читайте: Україна дуже бідна країна. За останні 30 років у нас був найнижчий показник приросту ВВП у світі, - "слуга народу" Гетманцев

Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Під час виборчої кампанії одним із його гасел було: "Весна прийде – саджати будемо". Відсутність прогресу у розслідуванні гучних корупційних злочинів стало однією з підстав для критики чинного в той момент глави держави.

10 жовтня під час пресмарафону президент сказав, що розраховував на притягнення до відповідальності всіх корупціонерів одразу ж після вступу на посаду: "Коли я прийшов, я думав, що на другий день ми будемо всіх саджати – усіх корупціонерів. При цьому перші "наручники", які наділи на мене, – усі навколо сказали: "Ай-яй-яй! Президент не має права впливати на правоохоронні органи".

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У березні 2020 року він заявив, що правоохоронці недостатньо ефективно борються з корупцією. "Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар, він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна..." – казав Зеленський у парламенті.

У жовтні під час щорічного послання у Верховній Раді президент заявив, що моральні, оперативні і законодавчі умови для роботи антикорупційних органів є, а результату їхньої діяльності немає.

"Я не заспокоюся і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика", – заявив Зеленський нардепам.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 52
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28.10.2020 14:34
+43
За нього крадуть коломойський з ахметовим і ще 100 сімей української мафії. Потім з ним поділяться, коли він буде в політичній еміграції.
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28.10.2020 14:37
+34
"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1672
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28.10.2020 14:37
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ну, как не крадёт....
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28.10.2020 21:20 Відповісти
Такой тупой что даже украсть не может...
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28.10.2020 22:11 Відповісти
"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво!" - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6409
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28.10.2020 23:47 Відповісти
Дол..бы
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28.10.2020 23:59 Відповісти
Это как??? Всю жизнь зеленое чмо крало --не платило налоги, как минимум, и вдруг перестало?
Так ГДЕ деньги? Почему бюджет в охренном минусе, коррупция больше, чем при овоще, все госпредприятия в убытках, все разворовывается? ГДЕ ДЕНЬГИ, которые оно не"крадет"?
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29.10.2020 00:07 Відповісти
Не крадет... а нафига заморачиваться , если другие ему окажут услугу...Главное крыша , а там будь что будет... 5 лет "скОромно" он перебудет... А внатуре... до президентства в лице хилой был.
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29.10.2020 02:51 Відповісти
ага, который не крадёт в бюджет, а крадёт из бюджета.
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29.10.2020 08:50 Відповісти
Вот раньше, при Порохе в стане была коррупция.
А теперь пришел Зеля и декриминализировал коррупцию.
Так что Украина без коррупции - это не фантастика.
И можно брать хабари совершенно не опасаясь.
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29.10.2020 08:52 Відповісти
И за каких дебилов держит зеленский своих избирателей. А 42 млн на офшорных счетах это он в подземных переходах нароялил?
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29.10.2020 09:13 Відповісти
Как то сомневаюсь, что у нас "впервые президент, который не крадет", но то что у нас впервые президент который только и умеет играть членом на рояле и сравнивать Украину с порноактрисой, так это точно
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29.10.2020 10:49 Відповісти
Чудо в зеленых перьях,докозало, что оно дегенерат.Что хуже вор или дегенерат?У нас 2 в одном.Гетьманцева и Стефанчука представили,как великих реформаторов.Все такие,. ну сейчас начнется.И все уже закончилось не начавшись.Гетьманцев топит за Коломойского.Стефанчук сыпилявля преобрел еще больше сала на горбу и целлюлит на темечке.Вообще нужно обратить внимание на то что они все с дефектами.Оставят после себя один большой дефект.
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29.10.2020 12:03 Відповісти
как говорится :"Не верю!! Никогда не поверю, что зеленский не ворует !!! Да! Не ворует открыто?? Может. Но на его офшорных счетах Ахметов и беня перекинули уже и спрятали не одну сотню милллионов долларов!! Так ,что через три года наш Зеля будет мультимиллионером!! Можете не сомневаться!!
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29.10.2020 12:20 Відповісти
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом стало известо из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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29.10.2020 13:16 Відповісти
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