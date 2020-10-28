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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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Нацполіція підвищила кількість розкритих корупційних злочинів на третину, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацполіція підвищила кількість розкритих корупційних злочинів на третину, - Венедіктова

Нацполіція у співпраці з органами прокуратури налагодила системну роботу в сфері боротьби з корупцією.

Про це, цитуючи слова генпрокурора Ірини Венедіктової, на сторінці в мережі Facebook повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова заслухала звіт з розслідування корупційних правопорушень та обговорила з учасниками наради актуальні питання у резонансних кримінальних проваджень цієї категорії.

"Понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція України у тісній співпраці з органами прокуратури. На третину цьогоріч збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% кількість засуджених осіб. Нам вдалося налагодити системну роботу, проте необхідно докласти спільних зусиль для підвищення ефективності розслідування, щоб винні у корупційних злочинах усіх рівнів були справедливо покарані", - підкреслила Ірина Венедіктова.

Також читайте: Системне руйнування корупцією владних структур загрожує національній безпеці, - глава СБУ Баканов

Глава МВС Арсен Аваков відзначив, що обсяг спільної роботи - колосальний. А органи внутрішніх справ працюють з прокуратурою, для того, щоб знизити рівень корупції в Україні та показати суспільству результати роботи.

За категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем – 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою - 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 та зловживання впливом 43.

За словами Голови Нацполіції Ігоря Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Как можно повысить на 1/3 ноль? Или для них пойманный с поличным на взятке 2000 грн инспектор пожарной охраны - главная составляющая статистики Генеральной Прокуратуры?
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28.10.2020 11:01
+5
где-то, когда-то мы уже это слышали Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6939
Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2377
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28.10.2020 11:05
+5
Ці звіти про боротьбу з корупцією виглядяють знущанням на тлі вчорашнього "рішення" КС.
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28.10.2020 11:11
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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28.10.2020 11:00 Відповісти
Как можно повысить на 1/3 ноль? Или для них пойманный с поличным на взятке 2000 грн инспектор пожарной охраны - главная составляющая статистики Генеральной Прокуратуры?
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28.10.2020 11:01 Відповісти
И еще - начальник ЖЕК-а в Мухозасранске, и председатель сельсовета из хутора Говногонск!
На рожи гляньте этих "борцов с коррупцией"! В их рожах отражается их ФАКТИЧЕСКИЙ образ жизни!
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28.10.2020 13:54 Відповісти
Кукушка хвалит петуха.
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28.10.2020 11:03 Відповісти
Юрченко знает? Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6167
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28.10.2020 11:03 Відповісти
От нуля?
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28.10.2020 11:04 Відповісти
От коли корупціонери будуть сидіти в тюрмах з конфіскацією,тоді й вихваляйтесь. А так- все це пустопорожня балаканина.
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28.10.2020 11:05 Відповісти
где-то, когда-то мы уже это слышали Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6939
Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2377
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28.10.2020 11:05 Відповісти
Виправили кульковою ручкою цифру "три" на цифру "дев'ять"?
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28.10.2020 11:10 Відповісти
Ці звіти про боротьбу з корупцією виглядяють знущанням на тлі вчорашнього "рішення" КС.
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28.10.2020 11:11 Відповісти
"Время афигительных историй"!
Зато #мамалюбитскорость становится все больше и больше...
Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8805
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28.10.2020 11:13 Відповісти
где? на бумаге?...
а после принятия "святого для коррупции" решения КС ...теперь еще извиняться придется???
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28.10.2020 11:14 Відповісти
Да-да, слышали, знаем!
По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.Источник: https://censor.net/ru/p3227550
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28.10.2020 11:23 Відповісти
Вот все же скромность украшает человека.
Есть же все-таки у Венедиктовой совесть!
Могла же соврать, что в десятеро.
Но, совесть, друзья, совесть...
Совесть не позволила врать нагло.
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28.10.2020 11:24 Відповісти
Так же ей ну очень хочется чтобы повысили зарплату, а народ этого никак не понимает. Так сразу - раз и сразу аж на треть.
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28.10.2020 11:27 Відповісти
Було розкрито 3 а тепер 4?
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28.10.2020 11:27 Відповісти
После такого громкого заявления ждем новости о повышении ей зарплаты.
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28.10.2020 11:29 Відповісти
Венедиктова, приезжайте к нам, в штат Виктория, Астралия, поможите, как специалист.
А то тут в комментариях в австралийских СМИ открыто пишут, что один из главных творцов дурантина в штате Виктория, Австралия, главный "инфекционист" и по-совместительству почетный профессор (без научной степени), профессор Саттон (Sutton), муж сестры вот этой дамочки Jane Halton:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Halton

Но мы же понимаем, что это все "случайность", это не коррупция и тем более, не семейственность. Просто карты так удачно у шулеров легли.
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28.10.2020 11:31 Відповісти
наверно дали -вибратор ей, Хм, от чего такое рвение вдруг ?
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28.10.2020 11:35 Відповісти
Ага ,осталось повторить тезис Югика про то ,что вот-вот в сети пойдёт крупная рыба и нормалёк ... Нацполіція підвищила кількість розкритих корупційних злочинів на третину, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6339
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28.10.2020 11:40 Відповісти
Кто нибудь поверил словам прокурорши?

Цензор, просьба, зарядите опрос !?
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28.10.2020 11:53 Відповісти
Пчелы про мед !!!!!
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28.10.2020 12:38 Відповісти
 
 