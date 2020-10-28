Нацполіція підвищила кількість розкритих корупційних злочинів на третину, - Венедіктова
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Нацполіція у співпраці з органами прокуратури налагодила системну роботу в сфері боротьби з корупцією.
Про це, цитуючи слова генпрокурора Ірини Венедіктової, на сторінці в мережі Facebook повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
Венедіктова заслухала звіт з розслідування корупційних правопорушень та обговорила з учасниками наради актуальні питання у резонансних кримінальних проваджень цієї категорії.
"Понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція України у тісній співпраці з органами прокуратури. На третину цьогоріч збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% кількість засуджених осіб. Нам вдалося налагодити системну роботу, проте необхідно докласти спільних зусиль для підвищення ефективності розслідування, щоб винні у корупційних злочинах усіх рівнів були справедливо покарані", - підкреслила Ірина Венедіктова.
Глава МВС Арсен Аваков відзначив, що обсяг спільної роботи - колосальний. А органи внутрішніх справ працюють з прокуратурою, для того, щоб знизити рівень корупції в Україні та показати суспільству результати роботи.
За категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем – 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою - 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 та зловживання впливом 43.
За словами Голови Нацполіції Ігоря Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
На рожи гляньте этих "борцов с коррупцией"! В их рожах отражается их ФАКТИЧЕСКИЙ образ жизни!
Зато #мамалюбитскорость становится все больше и больше...
а после принятия "святого для коррупции" решения КС ...теперь еще извиняться придется???
По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.Источник: https://censor.net/ru/p3227550
Есть же все-таки у Венедиктовой совесть!
Могла же соврать, что в десятеро.
Но, совесть, друзья, совесть...
Совесть не позволила врать нагло.
А то тут в комментариях в австралийских СМИ открыто пишут, что один из главных творцов дурантина в штате Виктория, Австралия, главный "инфекционист" и по-совместительству почетный профессор (без научной степени), профессор Саттон (Sutton), муж сестры вот этой дамочки Jane Halton:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Halton
Но мы же понимаем, что это все "случайность", это не коррупция и тем более, не семейственность. Просто карты так удачно у шулеров легли.
Цензор, просьба, зарядите опрос !?