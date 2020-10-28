Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нацполиция в сотрудничестве с органами прокуратуры наладила системную работу в сфере борьбы с коррупцией.
Об этом, цитируя слова генпрокурора Ирины Венедиктовой, на странице в сети Facebook сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Венедиктова заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений и обсудила с участниками совещания актуальные вопросы по резонансным уголовным производствам этой категории.
"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - генпрокурор.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что объем совместной работы - колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.
По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше всего присвоений, растрат имущества или завладений им путем злоупотребления служебным положением - 1347, получение неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребление властью или служебным положением - 147 и злоупотребление влиянием - 43.
По словам Председателя Нацполиции Клименко, в этом году также были составлены более 10 тыс. протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
На рожи гляньте этих "борцов с коррупцией"! В их рожах отражается их ФАКТИЧЕСКИЙ образ жизни!
Зато #мамалюбитскорость становится все больше и больше...
а после принятия "святого для коррупции" решения КС ...теперь еще извиняться придется???
По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.Источник: https://censor.net/ru/p3227550
Есть же все-таки у Венедиктовой совесть!
Могла же соврать, что в десятеро.
Но, совесть, друзья, совесть...
Совесть не позволила врать нагло.
А то тут в комментариях в австралийских СМИ открыто пишут, что один из главных творцов дурантина в штате Виктория, Австралия, главный "инфекционист" и по-совместительству почетный профессор (без научной степени), профессор Саттон (Sutton), муж сестры вот этой дамочки Jane Halton:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Halton
Но мы же понимаем, что это все "случайность", это не коррупция и тем более, не семейственность. Просто карты так удачно у шулеров легли.
Цензор, просьба, зарядите опрос !?