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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Аваков (3444) коррупция (8388) Нацполиция (15731) Венедиктова (727) Клименко Игорь (285)

Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова

Нацполиция в сотрудничестве с органами прокуратуры наладила системную работу в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом, цитируя слова генпрокурора Ирины Венедиктовой, на странице в сети Facebook сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Венедиктова заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений и обсудила с участниками совещания актуальные вопросы по резонансным уголовным производствам этой категории.

"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - генпрокурор.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что объем совместной работы - колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.

По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше всего присвоений, растрат имущества или завладений им путем злоупотребления служебным положением - 1347, получение неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребление властью или служебным положением - 147 и злоупотребление влиянием - 43.

По словам Председателя Нацполиции Клименко, в этом году также были составлены более 10 тыс. протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.

Читайте также: СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Как можно повысить на 1/3 ноль? Или для них пойманный с поличным на взятке 2000 грн инспектор пожарной охраны - главная составляющая статистики Генеральной Прокуратуры?
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28.10.2020 11:01
+5
где-то, когда-то мы уже это слышали Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6939
Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2377
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28.10.2020 11:05
+5
Ці звіти про боротьбу з корупцією виглядяють знущанням на тлі вчорашнього "рішення" КС.
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28.10.2020 11:11
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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28.10.2020 11:00 Ответить
Как можно повысить на 1/3 ноль? Или для них пойманный с поличным на взятке 2000 грн инспектор пожарной охраны - главная составляющая статистики Генеральной Прокуратуры?
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28.10.2020 11:01 Ответить
И еще - начальник ЖЕК-а в Мухозасранске, и председатель сельсовета из хутора Говногонск!
На рожи гляньте этих "борцов с коррупцией"! В их рожах отражается их ФАКТИЧЕСКИЙ образ жизни!
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28.10.2020 13:54 Ответить
Кукушка хвалит петуха.
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28.10.2020 11:03 Ответить
Юрченко знает? Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6167
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28.10.2020 11:03 Ответить
От нуля?
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28.10.2020 11:04 Ответить
От коли корупціонери будуть сидіти в тюрмах з конфіскацією,тоді й вихваляйтесь. А так- все це пустопорожня балаканина.
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28.10.2020 11:05 Ответить
где-то, когда-то мы уже это слышали Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6939
Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2377
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28.10.2020 11:05 Ответить
Виправили кульковою ручкою цифру "три" на цифру "дев'ять"?
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28.10.2020 11:10 Ответить
Ці звіти про боротьбу з корупцією виглядяють знущанням на тлі вчорашнього "рішення" КС.
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28.10.2020 11:11 Ответить
"Время афигительных историй"!
Зато #мамалюбитскорость становится все больше и больше...
Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8805
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28.10.2020 11:13 Ответить
где? на бумаге?...
а после принятия "святого для коррупции" решения КС ...теперь еще извиняться придется???
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28.10.2020 11:14 Ответить
Да-да, слышали, знаем!
По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.Источник: https://censor.net/ru/p3227550
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28.10.2020 11:23 Ответить
Вот все же скромность украшает человека.
Есть же все-таки у Венедиктовой совесть!
Могла же соврать, что в десятеро.
Но, совесть, друзья, совесть...
Совесть не позволила врать нагло.
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28.10.2020 11:24 Ответить
Так же ей ну очень хочется чтобы повысили зарплату, а народ этого никак не понимает. Так сразу - раз и сразу аж на треть.
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28.10.2020 11:27 Ответить
Було розкрито 3 а тепер 4?
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28.10.2020 11:27 Ответить
После такого громкого заявления ждем новости о повышении ей зарплаты.
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28.10.2020 11:29 Ответить
Венедиктова, приезжайте к нам, в штат Виктория, Астралия, поможите, как специалист.
А то тут в комментариях в австралийских СМИ открыто пишут, что один из главных творцов дурантина в штате Виктория, Австралия, главный "инфекционист" и по-совместительству почетный профессор (без научной степени), профессор Саттон (Sutton), муж сестры вот этой дамочки Jane Halton:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Halton

Но мы же понимаем, что это все "случайность", это не коррупция и тем более, не семейственность. Просто карты так удачно у шулеров легли.
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28.10.2020 11:31 Ответить
наверно дали -вибратор ей, Хм, от чего такое рвение вдруг ?
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28.10.2020 11:35 Ответить
Ага ,осталось повторить тезис Югика про то ,что вот-вот в сети пойдёт крупная рыба и нормалёк ... Нацполіція підвищила кількість розкритих корупційних злочинів на третину, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6339
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28.10.2020 11:40 Ответить
Кто нибудь поверил словам прокурорши?

Цензор, просьба, зарядите опрос !?
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28.10.2020 11:53 Ответить
Пчелы про мед !!!!!
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28.10.2020 12:38 Ответить
 
 