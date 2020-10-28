Україна дуже бідна країна. За останні 30 років у нас був найнижчий показник приросту ВВП у світі, - "слуга народу" Гетманцев
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Україна - "дуже бідна" країна. За останні 30 років в Україні був найнижчий показник приросту ВВП у світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "ГОРДОН" народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Ми з вами дуже бідна країна. За останні 30 років в Україні був найнижчий показник приросту ВВП у світі. Негативний. Це якщо порівнювати з країнами, де цей показник у принципі відстежується. Тому що є ще Сомалі, але там навіть статистики немає", – сказав він.
Нардеп наголосив, що проти показників 1991 року ВВП України впав на 30%.
"Коли розвалювався СРСР, Україну порівнювали з Францією: приблизно та сама чисельність населення, така сама площа, приблизно однакові економічні показники. Потім нас почали порівнювати з Польщею. А сьогодні ми себе з Габоном не можемо порівняти, тому що там ВВП на душу населення більше, ніж в Україні", – пояснив Гетманцев.
За його словами, Колумбія, Індонезія та В'єтнам, яких раніше вважали країнами третього світу, зараз "набагато успішніші" за Україну.
"А ми досі вважаємо, що якщо знімемо [міністра внутрішніх справ України Арсена] Авакова і замінимо ще пару осіб у Кабміні – наступного дня прокинемося в успішній багатій Україні. Не знаю, звідки цей інфантилізм", – зазначив Гетманцев.
За прогнозами уряду, ВВП України 2020 року впаде на 4,8% за інфляції 6,8%. Всесвітній банк вважає, що економіка України впаде на 3,5%.
Водночас Міжнародний валютний фонд вважає, що ВВП України цього року скоротиться на 8,2%, 2021-го – зросте на 1,1%, у 2022-му – на 3%. На докризовий рівень економіка вийде не раніше ніж 2023 року, вважають у МВФ.
За прогнозом Нацбанку, економіка України скоротиться 2020 року на 5%, 2021 року відновне зростання становитиме 4,3%. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що 2020 року економіка України скоротиться на 6,5% і зросте на 3,8% і 3,5% 2021-го і 2022 року.
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совковіми заводами м с их танчиками, дал Аллах и слава Мохамеду, пророку Его, и так вішли на то что смогли. Кто не верит - тот слуга Сучмі, а не Ахмєтова.
Слішь, мужик, а кому нах надо сраніе военніе тупіе технологии в и на - Западе то?? м?
я не понимаю, да и не пойму, напр. совков на этом, Брайтоне - то же быдло, просто - "а мы выпускаем Ф-15, но мы засроссию"
прибл. так.
https://petrimazepa.com/v_pervom_kvartale_dinamika_vvp_ukrainy_ushla_v_minus