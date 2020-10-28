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Україна дуже бідна країна. За останні 30 років у нас був найнижчий показник приросту ВВП у світі, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна дуже бідна країна. За останні 30 років у нас був найнижчий показник приросту ВВП у світі, -

Україна - "дуже бідна" країна. За останні 30 років в Україні був найнижчий показник приросту ВВП у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "ГОРДОН" народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми з вами дуже бідна країна. За останні 30 років в Україні був найнижчий показник приросту ВВП у світі. Негативний. Це якщо порівнювати з країнами, де цей показник у принципі відстежується. Тому що є ще Сомалі, але там навіть статистики немає", – сказав він.

Нардеп наголосив, що проти показників 1991 року ВВП України впав на 30%.

"Коли розвалювався СРСР, Україну порівнювали з Францією: приблизно та сама чисельність населення, така сама площа, приблизно однакові економічні показники. Потім нас почали порівнювати з Польщею. А сьогодні ми себе з Габоном не можемо порівняти, тому що там ВВП на душу населення більше, ніж в Україні", – пояснив Гетманцев.

За його словами, Колумбія, Індонезія та В'єтнам, яких раніше вважали країнами третього світу, зараз "набагато успішніші" за Україну.

Також читайте: Нацбанк зберіг прогноз падіння економіки України цього року: спад ВВП 6%, інфляція 4,1%

"А ми досі вважаємо, що якщо знімемо [міністра внутрішніх справ України Арсена] Авакова і замінимо ще пару осіб у Кабміні – наступного дня прокинемося в успішній багатій Україні. Не знаю, звідки цей інфантилізм", – зазначив Гетманцев.

За прогнозами уряду, ВВП України 2020 року впаде на 4,8% за інфляції 6,8%. Всесвітній банк вважає, що економіка України впаде на 3,5%.

Водночас Міжнародний валютний фонд вважає, що ВВП України цього року скоротиться на 8,2%, 2021-го – зросте на 1,1%, у 2022-му – на 3%. На докризовий рівень економіка вийде не раніше ніж 2023 року, вважають у МВФ.

За прогнозом Нацбанку, економіка України скоротиться 2020 року на 5%, 2021 року відновне зростання становитиме 4,3%. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що 2020 року економіка України скоротиться на 6,5% і зросте на 3,8% і 3,5% 2021-го і 2022 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Чому ж ви козли так лізете у ту владу якщо Україна така бідна?
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28.10.2020 14:04
+15
Украина то бедная... а вот сколько у нас миллионеров-миллиардеров на душу населения))
ВВП не так показателен.... как наличие олигархата и казнокрадов
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28.10.2020 14:04
+15
по сравнению с показателями 1991 года ВВП Украины упал на 30%

Я вот жил в 1991 году и помню тот ВВП с маргарином по карточках)
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28.10.2020 14:07
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апчхи
совковіми заводами м с их танчиками, дал Аллах и слава Мохамеду, пророку Его, и так вішли на то что смогли. Кто не верит - тот слуга Сучмі, а не Ахмєтова.

Слішь, мужик, а кому нах надо сраніе военніе тупіе технологии в и на - Западе то?? м?
я не понимаю, да и не пойму, напр. совков на этом, Брайтоне - то же быдло, просто - "а мы выпускаем Ф-15, но мы засроссию"
прибл. так.
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28.10.2020 18:26 Відповісти
а после зеленых недоносков у нас будет не только наименьший прирост, а еще и некислое падение ВВП
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28.10.2020 18:50 Відповісти
До вас клоунов ВВП реально росло в условиях войны!
https://petrimazepa.com/v_pervom_kvartale_dinamika_vvp_ukrainy_ushla_v_minus

Україна дуже бідна країна. За останні 30 років у нас був найнижчий показник приросту ВВП у світі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5095
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28.10.2020 19:41 Відповісти
самая бедная страна, но самые богатые депутаты.
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28.10.2020 21:00 Відповісти
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