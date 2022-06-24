ОП про виконання вимог для членства в ЄС: У короткій перспективі треба ухвалити понад 70 законів
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Статус кандидата в члени Європейського Союзу змінює весь порядок денний внутрішньої і зовнішньої політики України – усе визначатиметься євроінтеграцією України.
Дорожня карта, або план дій з виконання вимог щодо членства в ЄС мають бути ухвалені найближчим часом, розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі інформаційного телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Найближчим часом буде затверджено, можливо, дорожню карту чи відповідний план дій по необхідних кроках, які має здійснити держава на законодавчому і виконавчому рівнях для досягнення стратегічної мети – членства в ЄС. Взагалі це міняє парадигму. На сьогодні, мені здається, весь порядок денний у зовнішній і внутрішній політиці буде визначатись європейським порядком денним", - зазначив він.
За його словами, робота з досягнення критеріїв членства в ЄС здійснюватиметься не через те, що це вимоги Євросоюзу, а, в першу чергу, тому, що це потрібно українському суспільству і державі, щоб стати передовою європейською країною.
Сибіга зауважив, що, за попередніми підрахунками, Україні у короткій перспективі треба буде ухвалити понад 70 законів, а загалом – "закрити 35 глав".
"Із цим рішенням (про статус кандидата – ред.) в Україні й в Європі наступає нова реальність: ми позбулися невизначеності, не може вже бути жодних альтернатив. Ми прямуємо, юридично в тому числі, до членства в ЄС", - підкреслив заступник керівника ОП.
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kolomoiskomu pakazhitj ce budj laska
КТО вам мешал ПРОДОЛЖАТЬ УЖЕ начатые реформы????
Наверное, тот, кто не давал вам финансировать ВСУ?
Турборежим брехливый!
Три года херней страдали, а тут на тебе - работать приходится
Ну е если серьезно, то это нашей ВР вполне по плечу. После всех согласований с Венецианской комиссией.
Нет и не будет только одного - борьбы с коррупцией. А значит Украина как была в жопе, так и останется.