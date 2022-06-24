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Новини Політика України
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євроінтеграція (427) членство в ЄС (926) Сибіга (48) Офіс Президента (1748)

ОП про виконання вимог для членства в ЄС: У короткій перспективі треба ухвалити понад 70 законів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сибіга

Статус кандидата в члени Європейського Союзу змінює весь порядок денний внутрішньої і зовнішньої політики України – усе визначатиметься євроінтеграцією України.

Дорожня карта, або план дій з виконання вимог щодо членства в ЄС мають бути ухвалені найближчим часом, розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі інформаційного телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найближчим часом буде затверджено, можливо, дорожню карту чи відповідний план дій по необхідних кроках, які має здійснити держава на законодавчому і виконавчому рівнях для досягнення стратегічної мети – членства в ЄС. Взагалі це міняє парадигму. На сьогодні, мені здається, весь порядок денний у зовнішній і внутрішній політиці буде визначатись європейським порядком денним", - зазначив він.

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За його словами, робота з досягнення критеріїв членства в ЄС здійснюватиметься не через те, що це вимоги Євросоюзу, а, в першу чергу, тому, що це потрібно українському суспільству і державі, щоб стати передовою європейською країною.

Сибіга зауважив, що, за попередніми підрахунками, Україні у короткій перспективі треба буде ухвалити понад 70 законів, а загалом – "закрити 35 глав".

"Із цим рішенням (про статус кандидата – ред.) в Україні й в Європі наступає нова реальність: ми позбулися невизначеності, не може вже бути жодних альтернатив. Ми прямуємо, юридично в тому числі, до членства в ЄС", - підкреслив заступник керівника ОП.
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Топ коментарі
+18
У короткій перспективі треба призначити вже обраного голову САП і перестати займатися хєрнею.
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24.06.2022 17:27
+11
Что же вы, принтеры наши безумные, делали 2,5 года до этого?
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24.06.2022 17:27
+9
Т.е. чтобы выгнать татарова, назначить уже выбранного главу САП, посадить бородатого беню надо 70 законов? И эти законы будет разрабатывать татаров, а оплачивать бородатый беня? Классно устроились! Не подавитесь!
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24.06.2022 17:30
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Что же вы, принтеры наши безумные, делали 2,5 года до этого?
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24.06.2022 17:27 Відповісти
Так чего 2,5 года? Все 31 год, потому что особо новых лиц мы не увидели как обещали последние, а те что новые были осьо нихрена и не сделали, как и попередники. Это касается и НАТО и ЕС
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24.06.2022 17:45 Відповісти
Коли зеленим треба, то вони стільки законів приймають за 1 годину в так званому "турбо-режимі". А зараз почнуть людям лапшу розвішувать, що: "треба стільки рішень... це 8 років не вистачіть", бла, бла...
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24.06.2022 21:25 Відповісти
У короткій перспективі треба призначити вже обраного голову САП і перестати займатися хєрнею.
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24.06.2022 17:27 Відповісти
тут в них запеклий спротив "внешему управлению"
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24.06.2022 17:33 Відповісти
коротка перспектива, це років 50 чи менше?
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24.06.2022 18:22 Відповісти
А їх виконувати?
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24.06.2022 17:27 Відповісти
Усього лишень понад 70? Ну, турборежим й усе таке, ви ж це вмієте, хіба ні?
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24.06.2022 17:27 Відповісти
смарагдові продовжують ссяти людям в очі... турборежимщики, блть!..
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24.06.2022 19:55 Відповісти
легалізувати марихуану, зброю, в першу чергу
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24.06.2022 17:29 Відповісти
Т.е. чтобы выгнать татарова, назначить уже выбранного главу САП, посадить бородатого беню надо 70 законов? И эти законы будет разрабатывать татаров, а оплачивать бородатый беня? Классно устроились! Не подавитесь!
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24.06.2022 17:30 Відповісти
татарова вигнать? дядє вітє із растова ето нє панравіца!
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24.06.2022 19:57 Відповісти
робота з досягнення критеріїв членства в ЄС здійснюватиметься не через те, що це вимоги Євросоюзу, а, в першу чергу, тому, що це потрібно українському суспільству і державі, щоб стати передовою європейською країною.

kolomoiskomu pakazhitj ce budj laska
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24.06.2022 17:30 Відповісти
Оно Зелі хіба потрібно ! Йому б в "глаз" Путлеру зазирнути та ярлик на князювання Малоросієй отримати !
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24.06.2022 17:34 Відповісти
А що таке «дорожня карта» у розумінні слуг та прислужників? Це не карта доріг, які треба асфальтувати? Для прийняття такої кількості законів знов увімкнуть ДурбоРежим?
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24.06.2022 17:38 Відповісти
а може нужно исполнять уже принятые законы? там хоть кто-то из зелени Конституцию осилил?
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24.06.2022 17:38 Відповісти
А з яких пір ОП став законодавчим органом?
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24.06.2022 17:40 Відповісти
А кто вам ТРИ ГОДА мешал принимать эти законы и ВЫПОЛНЯТЬ УЖЕ принятые????
КТО вам мешал ПРОДОЛЖАТЬ УЖЕ начатые реформы????
Наверное, тот, кто не давал вам финансировать ВСУ?
Турборежим брехливый!
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24.06.2022 17:44 Відповісти
Слышишь трепло. А 4 года,5 лет? 30 лет? Какое отношение к законам Евросоюза имеет твой треп?
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24.06.2022 19:00 Відповісти
Те відношення, що призначити керівника САП бубочка обіцяв Байдену кажись ще у листопаді 2021-го… І зараз це є одною з вимог євросоюзу…
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24.06.2022 19:37 Відповісти
"за попередніми підрахунками, Україні у короткій перспективі треба буде ухвалити понад 70 законів" -- в чем проблема? У вас дрессированные абизяны в парламенте вместо депутатов. Они отлично нажимают на нужные кнопки ровно так как вы им скажете. Или у кого-то нет политической воли, ась?

Три года херней страдали, а тут на тебе - работать приходится
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24.06.2022 17:49 Відповісти
Тоже мне задача. При Порохе ВР при его содействии для получения ассоциации и безвиза приняла 144 закона. А эта ВР со своей монобильшистью и как мы помним, турборежиме может принять 700 законов. Любых, которых нарисует даже Безмозглая, или как там ее, рыжая такая, шо прикрыла ж.ОПу бубы от 111 статьи УК за предательство.
Ну е если серьезно, то это нашей ВР вполне по плечу. После всех согласований с Венецианской комиссией.
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24.06.2022 17:55 Відповісти
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24.06.2022 18:10 Відповісти
Як так виходе, що в нас заступник голови ОП розумніший, чим сам голова ?
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24.06.2022 18:54 Відповісти
Будет все: и 70 законов, и дорожная карта, и план действий, и стратегические цели и пр. и пр. и пр. ....
Нет и не будет только одного - борьбы с коррупцией. А значит Украина как была в жопе, так и останется.
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24.06.2022 19:48 Відповісти
 
 