Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал, - заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая
Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенных сил ВСУ Юрий Содоль, виноват в большем количестве смертей украинских военных чем любой российский генерал.
Об этом Безуглая написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск,... Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны объединяться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы ТАК должны терять людей и территории? Это так работает? Главнокомандующему ВС Украины, Вам совсем безразлично или это Ваш замысел?" - написала она.
Также она обратилась к министру обороны Рустему Умерову, заявив, что он никак не реагирует на ситуацию с генералом Содолем: "И никакой реакции Министра обороны со всеми этими картонными горячими линиями и "военным омбудсменами". Как будто ничего не происходит. Рустем Энверович, Вы вообще, разбираетесь в том, ЧТО происходит?"
Ранее Безуглая обвинила Содоля в отсутствии оборонительных сооружений вблизи Торецка.
А 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) написал письмо в ГБР с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Однако фамилию генерала военный не назвал.
1. У всіх в ЗСУ є родичі, друзі, знайомі.
2. Всі ці родичи, друзі, знайомі кажуть: "Совок був, совок і залишився" (ну може крім деяких новостворених бригад).
3. Всі "диванні" ********** вислів "Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію".
Так? Все правильно?
Але чомусь критикувати вголос генералітет ЗСУ не можна...
Чи ти думав шо ті Содолі там 33 роки сидять з часів Горбачова і день в день на Леніна моляться - і тому там совок досі не помер?
Маряша мразіна під'їрмачна повинна була би писати нові закони щоб ЗСУ від совка відходило а не лізти своїм рилом розумово відсталого трансвестита в кадрову політику через голову того кого призначив її хазяїн.
Як тут писав одного розу "Порохобандерівець" його батальйон на половину знищили штурмуючи раз за разом декілька посадок...
(Влада ЕрЗе) Верховна Рада створює Військову поліцію. Замість сформувати систему військової юстиції, з військовою прокуратурою і військовими судами, де військовослужбовці, у випадку правопорушень, могли отримати справедливий і фаховий розгляд справи і захист, влада створює ще один каральний орган.