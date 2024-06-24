Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал, - заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенных сил ВСУ Юрий Содоль, виноват в большем количестве смертей украинских военных чем любой российский генерал.

Об этом Безуглая написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск,... Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны объединяться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы ТАК должны терять людей и территории? Это так работает? Главнокомандующему ВС Украины, Вам совсем безразлично или это Ваш замысел?" - написала она.

Также она обратилась к министру обороны Рустему Умерову, заявив, что он никак не реагирует на ситуацию с генералом Содолем: "И никакой реакции Министра обороны со всеми этими картонными горячими линиями и "военным омбудсменами". Как будто ничего не происходит. Рустем Энверович, Вы вообще, разбираетесь в том, ЧТО происходит?"

Ранее Безуглая обвинила Содоля в отсутствии оборонительных сооружений вблизи Торецка.

А 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) написал письмо в ГБР с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Однако фамилию генерала военный не назвал.

