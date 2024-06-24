РУС
43 791 214

Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал, - заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенных сил ВСУ Юрий Содоль, виноват в большем количестве смертей украинских военных чем любой российский генерал.

Об этом Безуглая написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск,... Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны объединяться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы ТАК должны терять людей и территории? Это так работает? Главнокомандующему ВС Украины, Вам совсем безразлично или это Ваш замысел?" - написала она.

Также она обратилась к министру обороны Рустему Умерову, заявив, что он никак не реагирует на ситуацию с генералом Содолем: "И никакой реакции Министра обороны со всеми этими картонными горячими линиями и "военным омбудсменами". Как будто ничего не происходит. Рустем Энверович, Вы вообще, разбираетесь в том, ЧТО происходит?"

Пост Безуглої про Содоля

Ранее Безуглая обвинила Содоля в отсутствии оборонительных сооружений вблизи Торецка.

А 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) написал письмо в ГБР с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Однако фамилию генерала военный не назвал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работино уже не наше, Крынки тоже. Сырскому пора на ВВК, - заместитель главы комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Автор: 

Содоль Юрий (27) Безуглая Марьяна (308)
Топ комментарии
+32
Не давайте на ніч новину про мадам Чупакабру. Я вже боюся і можу упісятися.
24.06.2024 00:07 Ответить
+25
Мар'яна, їдь на нуль, покажи власним прикладом, як потрібно правильно посадки штурмувати.
24.06.2024 00:06 Ответить
+24
Стоп-стоп. Безугла пише те саме що й Кротевич з Азову. Навіть текст однаковий. Причому вона почала перша.
Який дивний збіг...
24.06.2024 00:29 Ответить
Та ладно, до чого тут Мар'яша Безумна!

1. У всіх в ЗСУ є родичі, друзі, знайомі.
2. Всі ці родичи, друзі, знайомі кажуть: "Совок був, совок і залишився" (ну може крім деяких новостворених бригад).
3. Всі "диванні" ********** вислів "Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію".

Так? Все правильно?

Але чомусь критикувати вголос генералітет ЗСУ не можна...
24.06.2024 10:15 Ответить
Можливо тому шо совкова армія це не Содоль, не Сирський і не будь-які інші прізвища а в першу чергу організація і структура?
Чи ти думав шо ті Содолі там 33 роки сидять з часів Горбачова і день в день на Леніна моляться - і тому там совок досі не помер?

Маряша мразіна під'їрмачна повинна була би писати нові закони щоб ЗСУ від совка відходило а не лізти своїм рилом розумово відсталого трансвестита в кадрову політику через голову того кого призначив її хазяїн.
24.06.2024 11:10 Ответить
Тобто вже не москаль винен у втратах українців, а Содоль!? Хто ж її з дурдому випустив? Там в Києві хіба нема порядних людей, щоб кийками вигнати оте зелене болото, отх всх єрмаків, татарових , тищенок та безкутніх? Зате вівці зелені на виборах повеселились. Хіба не зрозуміло, що війну спровокувало зеленське лайно, тому і жертви на совісті виборців зелених.
24.06.2024 10:19 Ответить
Ничего не могу сказать о Содоле. Не владею вопросом. НО БЕЗУМНОЙ ПОРА ЗАЛИТЬ СВИНЕЦ ВО ВЛАГАЛИЩЕ.
24.06.2024 10:25 Ответить
Галоперідолу їй! Подвійну дозу! Бо вона ще когось покуса...
24.06.2024 10:26 Ответить
я так розумію що в Маряни з цим азовцем роМАН.совєт да любов.
24.06.2024 10:27 Ответить
Проблема не в одному Содолі, а совковості вищого війського керівництва яке тільки на словах береже склад.
Як тут писав одного розу "Порохобандерівець" його батальйон на половину знищили штурмуючи раз за разом декілька посадок...
24.06.2024 10:55 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15242 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

(Влада ЕрЗе) Верховна Рада створює Військову поліцію. Замість сформувати систему військової юстиції, з військовою прокуратурою і військовими судами, де військовослужбовці, у випадку правопорушень, могли отримати справедливий і фаховий розгляд справи і захист, влада створює ще один каральний орган.
24.06.2024 11:02 Ответить
Нічого не скажу про Содоля , але в деяких підрозділах до військовослужбовця мягко кажучи відношення , як до скота . Наприклад зараз в одній із тилових в/ч будують житло використовуючи кирпич та блоки з хімічного складу сільськогосподарського підприємства совецьких часів . Ці буд. матеріали памятають думаю ще ДУСТ . Відповідальні особи в/ч проінспектувавши будову, рекомендували натирати содою стіни , щоб позбутися запаху хімії .
24.06.2024 11:24 Ответить
Эта мразь нужна зеленым только для того,что бы "переводить стрелки" с больной головы на здоровые ( с хрипатого шута на кого угодно) и не отвечать за то, что кацапы чуь ли не парадным маршем зашли из Крыма на Юг Украины, и там находятся до сих пор уже почти два с половиной года. Её задача что бы целенаправленно нести полнейший бред в сми, "запуская" и испытывая новое окно Овертона, и смотреть на реакцию украинцев на её "очередной якобы высер" На самом деле у неё работа такая. Если "фокус" пройдет, то его развивают дальше.Если нет, то о нем забывают и начинают придумывать новые фокусы. Все до безобразия просто. А за чьи деньги она "харчуется" рассказывать не нужно.
24.06.2024 11:43 Ответить
Як би там не було, Содоль і справді погана людина. Вже стільки бійців та діячів про нього негативно відзивались. Чого вартують тільки останні новини, де він нагороджує Труханова орденом ЗСУ "За службу та звитягу", відпочиває в Одеському ресторані, поки москалі без спротиву заходять в Торецьк, за який він відповідає. Нагородження Труханова - це плювок в лице кожному воїну ЗСУ, які роками боронять країну в окопі а не ресторанах. А ми ще ржали коли пуйло нагороджував Кадирова та його сина..
24.06.2024 11:50 Ответить
Срач та істерика на форумі навколо ЗСУ не вщухає, і в перших рядах "заклопотаних": зелень, колаборанти та "гості із запоребрика" ...
24.06.2024 16:39 Ответить
Ну добре, Содоль - падаль. Всі зрозуміли. Але чому так одночасно, один текст під копірку у Тавра і Безглуздої, і за секунду - вуаля, і немає содолі.. 🤔
25.06.2024 07:56 Ответить
