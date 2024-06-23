РУС
Начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал"

Начальник штабу

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

Об этом Кротевич написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - говорится в заметке военного.

Кротевич заверил, что ему безразлично, откроют ли расследование против него лично и, посадят ли его за решетку.

"Мне похрен начнут ли расследование против меня и мне похер посадят ли меня в тюрьму. Мне не похер, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", - написал военный.

Начальник штаба бригады "Азов" заявил, что он сначала пытался донести информацию о действиях генерала высшему начальству, однако большинству на это все равно. Кротевич не назвал фамилию генерала, однако он подчеркнул, что "все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает".

"Этот человек начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует", - говорится в заметке Кротевича.

По его словам, прибегнуть к медийной огласке его заставило убеждение, что это единственный способ изменить ситуацию.

"Меня это достало, Рубикон перейден. Вам надо понимать, что военные часто прибегают к медийной огласке не от лучшей жизни. У нас форма правления, к сожалению, такая. На данный момент это, бляха, единственная возможность изменить ситуацию. Это факт. На себя мне немного похрен. И единственное, за что мне будет всегда стыдно - это за то, что я не сделал это раньше. Судьба помогает смелым, а некоторым существам помогает то, что большинство молчат из-за понимания последствий "личной вендетты" против них самих и их подразделений. Поэтому отмечу, что это мое личное решение и последствия я полностью беру на себя", - подчеркнул военнослужащий.

Начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал"

Начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал"

Топ комментарии
+95
Богдану Кротевичу за позицію-респектище...
23.06.2024 22:31 Ответить
+80
23.06.2024 22:34 Ответить
+62
Тупі генерали - це наша найбільша проблема.
Не кількість мобілізованих, не кількість снарядів, а саме тупість багатьох старперів-паркетників, які волею долі потрапили до командування армією у воюючій країні.
23.06.2024 22:36 Ответить
Мені визначатися не потрібно, я живу у своїй країні і щиро її люблю. Але ж чим далі від України-тим сильніший патріот і тим потужніші заклики. Навіть ***** "прутіним" сміливості вистачає називати.
24.06.2024 00:18 Ответить
Содоль? Галушкін? Сир? Соколов? Думаю,вся ця 4-ка сповна заслужила....
23.06.2024 23:07 Ответить
Читаю коменти і сміюся. Дитячий садок та й годі. Кротевич діє швидше за все в одній команді з Безглуздою. Просто ви всі смішні віруни в святий "Азов", "3-у штурмову" та інші відомі брендові назви підрозділів. Хоча кількість кар'єристів та пристосуванців в їх керівництві не може бути меншою ніж в будь-якому іншому підрозділі хоча б тому що вони така сама частина ЗСУ а ніякі не добробати зразка 14-го.
23.06.2024 23:08 Ответить
Азов, Третя штурмова, Холодний Яр.... - це реально "брендові" частини, в яких служити за честь, бо вони вкрили себе славою
23.06.2024 23:57 Ответить
після того як Бутусов записав відео з МТЗшником 3-ї штурмової який вже місяць як на нулях - я тільки ще більше переконався в тому що совок і довбойобія присутні в ЗСУ абсолютно усюди.
24.06.2024 09:22 Ответить
Може, і ситуації на фронтах посмієшся? Це вони ті ситуації вигадали?
24.06.2024 00:07 Ответить
Ситуація на фронті на 80-90% залежить від того як відбувається керування не армією, а країною в цілому. Я даю 99% гарантії що до накидів Безумної і цього військового - ти ні сном ні духом не знав про те хто такий той Содоль. Зате я впевнений що фамілії тих хто винуватий в тому що рашка мала і МАЄ повну впевненість в тому що її військові зусилля досягнуть успіху - починаючи зі 24.02 і донин - ти чудово знаєш, як і решта країни. Та про них Кротевич не згадав.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:21 Ответить
це той самий, який спочатку не міг зрозуміти як так сталось, що Зеленський так пропустив удар на півдні і ворог за три доби дійшов до Маріуполя, а потім якось раптово змінив своє ставлення до Зеленського? ЧИ то хтось інший?
Схоже на якийсь жабогадюкін у верхівках
23.06.2024 23:08 Ответить
Він. Якось ввімкнула його інтерв'ю, так як дійшла до моменту як він почав зеленському дупу вилизувати вимкнула нахрін.
23.06.2024 23:31 Ответить
І шо, і ніхто не напише "постуляли ..здаки, неначасі критикувати владу"(С) ?
23.06.2024 23:09 Ответить
а є ще
хернерал баканов
Херсонці його не забудуть
23.06.2024 23:13 Ответить
А шо ? Які славні папєрєднікі були в такого держиморди. Голова Спілки письменників СРСР В.Ставський був з групою воєнкорів на Халхін Голі.. У листі Сталіну писав про художества командира 57 Особливого корпусу тоді комкора Жукова і, крім випадків самодурства, навів конкретний приклад - 63 нагороджених і 600 розстріляних.Вже потім, коли маршал Жора у 60 ті почав тягнути на себе ковдру спасітєля нациї, стало відомо, що після зненацького форсування японською дивізією річки Халхін-Гол дав пряму вказівку прокурору та особістам арештувати та судити начальника штабу корпусу. Грав на випередження - мєри пріняти.
Як стверджував маршал Захаров, тоді перший помічник НачГенштабу Шапошнікова, ставши насГенштабу Жуков наказав (за прикладом Мерецкова по фінській СВО) знищити науково-методичні матеріали Генштабу про СВО на Халхін-Голі. Замітав слєди, бузовір. Поганяло мясник отримав дещо пізніше в час Ржевської мясорубки.
У вермахті теж був такий же персонаж -фельдмаршал Шьорнер. Його у 50 роках судили кримінальним судом за наказ повісити без трибуналу 4 солдатів в 1945 році в Курляндії. Їдучи з інспекцією в тилу, йому примарилось. що 4 солдатів які йшли від лінії фронту є дезертирами і тут наказав охороні їх повісити. Як писав Гудеріан, Шьорнер мав прямий звязок з Гітлером і його довіру, і керував бойовими діями поза відома Генштабу. Аналогії вбачаються ?
23.06.2024 23:18 Ответить
Содоль під@р !?
23.06.2024 23:19 Ответить
Кур ..&а,чому на третьому році війни наші військові мають боротися не лише з ворогом а й з власними недолугими,совковими воєноначальниками які нестепні воювати по ********* ,не втрачаючи навмисно наших воїнів..?!
Чому Фронтом досі керують амбіції ОПи...?!!
23.06.2024 23:23 Ответить
Хто кацапу тєрєхову медальку "за заслуги" виписав? Та отож.
показать весь комментарий
23.06.2024 23:36 Ответить
Тєрєхов для Харкова менше зло, є такий собі Ігор Абрамович, смотрящій по Харкову з Європи

https://www.chesno.org/politician/156260/
23.06.2024 23:40 Ответить
***,та я переплутав. Мова про труханова. Хоча вони всі однакові.
24.06.2024 00:35 Ответить
начальник штабу полку пише заяву на генерала
А чому у дбр, а не військову прокуратуру?
23.06.2024 23:37 Ответить
Нарешті ви вдома. Тут дещо змінилося за вашу відсутність
24.06.2024 00:02 Ответить
А у нас є військова прокуратура?
24.06.2024 00:10 Ответить
Позиція справжнього патріота України - не мовчати і робити щось для зміни ситуації з засиллям радянщини в головах і вчинках високих чинів як у війську, так і во владі.
Починаючи з 2022 було загроблена нереальна кількість вояків України і молодих в м'ясних атаках і діях позбавлених сенса - як кидати війська ТРО які вчора тільки взяли в руки автомат серед полей Донбаса проти кацапських танків, авіації, арти......Не кажучи вже недолікованих бійців які не в змозі фізично воювати і яких вивели поза заштат і розсадили по СІЗО України за відмову йти на передову.
23.06.2024 23:37 Ответить
З Березня 2022 року враження що він не втік щоб шкодити з середини а не допомогати, й досі не переконався у зворотньому.
24.06.2024 00:07 Ответить
Троль, оскільки без тебе резервів зформувати ніяк не вдавалось, а тебе собаками не могли відловити, довелось на фронт відправляти тих людей, що на відміну від тебе не тікав від воєнкомату " протівоприцєльним зигзагом".
24.06.2024 00:16 Ответить
Бот тупий якби берегли людей а не сточували бригади в тупих штурмах посадок...

і не відправляли на передок після місяця підготовки.... людину з вулиці яка автомат ще в школі бачила... а в той час більша частина армії в тилу більше року відсиджувалась....

То і резерв б був і такого б гівн... не було б
24.06.2024 11:13 Ответить
Росіянин, так тобі яке діло хто і кого в Україні відправляє ?
24.06.2024 11:45 Ответить
О ще один бот появився, ти у військо коли підеш?... Чи думаєш твої патріотичні перемогой...бства мають завершуватись тільки на клавіатурі
24.06.2024 13:48 Ответить
Бот я українець а ти або тиловий диванний сикун а на ділі або за бронню ховається або думає здриснути при першій же загрозі... або фсбшний бот яких зараз розвелось щоб розділити країну та вбити мотивацію остаточно...
24.06.2024 19:14 Ответить
В 2014 в Дебальцево продажную офицерню из-за которой погибло куча бойцов, в расход на месте пускали. Потом все ети хенералы боялись и близко к фронту к бойцам подходить. Или только с кучей охраны и отбирая оружие перед визитом
23.06.2024 23:51 Ответить
Так що, ваші десантники із 76 ПДД розстрілювали ахвіцеров? І що шойгу нікого не посадив за це?
24.06.2024 00:18 Ответить
Без імені ця публічна заява має не такий потрібний сенс.
Чому в Україні бояться називати сказу й прямо імена негідників? Чому деякі покривають відвертих негідників? Доки ця традиція не зміниться на покращення не варто очікувати.
24.06.2024 00:05 Ответить
В ГБР написал, в тюрьму идти готов, но фамилию того генерал назвать постеснялся?
24.06.2024 00:06 Ответить
Можливо, в заяві до дбр прізвище вказане.
24.06.2024 00:12 Ответить
Содольський - прізвище, лише диванні хомячки цього не знають
24.06.2024 08:58 Ответить
Хто у нас мясник якого ненавидять 99% військових? Тому все зрозуміло.
Варто було Кротевичу проти всіх мясників в ЗСУ в заяві написати, навіть тих, які звільнені.
Давно пора очистити ці штабні конюшні від кацапського лайна
24.06.2024 00:23 Ответить
Безуглая уже раскрыла великую тайну Кротевича. Внимание черный ящик...
А там оказался Содоль, нашли крайнего козла отпущения. Интересный ход.
24.06.2024 00:32 Ответить
Армією повинні командувати лише молоді досвідчені у боях вірні українському народу воїни як Прокопенко, Кротевич та ін. Усіх інших талановитих командирів патріотів зрадницька зелена влада тримає в таємниці щоб не допустити їх популяризації серед населення.
Совково-корупційних генералів, бригів які зраджували українських військових ще з 2014 року, потрібно гнати з посад якнайшвидше, якщо Україна хоче перемогти у цій війні.
24.06.2024 00:33 Ответить
Армією повинні командувати в першу чергу психологічно підготовлені, з хорошим не пропитим IQ та пройденим курсом тактичної підготовки і реально зданим за це екзаменом, щоб неможливо було договоритись...

І планування операції мають займатись не генерали а відділ підготовлених аналітиків... де не родичі відсиджуються а навчені тактично військові
24.06.2024 11:17 Ответить
Даруйте, але це виглядає як маячня.
Щодо розумових здібностей згоден, але не кожен тест IQ здатен це виявити. Курс такт. підготовки, екзамен, жартуєте? Це безмежне поле для корупції. Аналітиків не підготуєш, їх можна лише відібрати, адже здібності та вірність народу є або їх немає і це незмінне.
24.06.2024 11:48 Ответить
Що значить аналітикі не підготуєш... якщо до прикладу піджаків яких призивали масово і вони навіть після кафедр не знали як готовувати оборону... про систему висот, опорні пункти, лінії оборони і т.д. і це все вчились на передовій з такими ж як вони сержантами яких у війську вчили паркани і бордюри малювати та картоплю копати

Ти ще вважаєш що так мають вчитись і аналітики ... чи ти думаєш що бойові офіцери серед яких реально можна відібрати таких аналітиків, все знають і не допускають помилок через незнання деяких питань, або через психологічні проблеми і їм не потрібно навчання та психологічна підготовка....

складна справа відправляти когось в бій якщо знаєш що половина не вернеться... і так само складна справа привикнути до такого а потім уже не вважати на втрати і не шукати альтернативних рішень при плануванні операції тому що це перетворюється уже у статистику

там оцінки не ставлять то людськими життями розплачуються
24.06.2024 13:58 Ответить
З тобою дискутувати що воду в ступі товкти. Я тобі сіно, ти мені солома). Розберися спочатку у матеріальній частині, тоді вже щось пиши
25.06.2024 00:49 Ответить
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич написав листа в ДБР із закликом... "Лист із закликом" - Вам то не ріже вухо? . Листи пишуть коханим. . а ДБР приймає або ЗВЕРНЕННЯ або ПОВІДОМЛЕННЯ ще може бути ЗАПИТ
24.06.2024 00:34 Ответить
Журналістам такі тонкощі невідомі.
24.06.2024 07:24 Ответить
Зате фахівцям з інформвійни такі "тонкощі" не тільки відомі, а й активно використовується ...
24.06.2024 17:01 Ответить
А що таке пане штабіст? Комбриги, комбати і начальники штабів тіпа не при ділах? Лише генерали? Якщо так сміливо виступати, то давайте все договорювати таки до кінця. В нас наприклад начальник штаба не офіційно сам каже солдатам іти в сзч, або писати відмови коли поступає не зовсім законний наказ від комбрига і який може суперечити наказам того ж таки генерала. Тіпа в очах солдата я як начальник штаба нормальний, бо сказав солдату втікати. А тому ж комбригу скажу, а я тут не винний. Солдат сам пішов у СЗЧ скажімо. Не треба цивільних вводити в оману. Всі генерали, комбриги, комбати, начальники штабів подєльнікі у своїх дєлішках. Як ти такий правильний. Скажи по барабану якому головнокомандувачу, що особисто ти не будеш виконувати того, що суперечить статутам, нормам, законам, актам і т.д. І робіть зі мною що хочете. До зустрічі у суді. Але ж ні. Спочатку всі разом вішають лапшу солдатам, а як починає в сраках припекати, то вже тіпа генерали винні, а ми ні. Та як ті генерали приїздять до вас в штаби, то ви як хвойди останні крутитеся біля них. От приїхав генерал, то дай йому в морду. Тоді ок. Всі ви сидите на шиях у солдат. І всі ви разом винні у провалах. Ха ха ха.
24.06.2024 01:00 Ответить
Та досить усе валити на одну людину,часто він не знає,що планує тей самий Азов. Навіщо є командири на місцях. А цього можна було просто по тихому десь присьрелити.
24.06.2024 07:45 Ответить
Прсто писец. Тавр з безуглою у однієї упряжці. А на одного артиста він заяву написати не хоче? Той вбив військових ще більше. Чи то інше? Артист за невідомих причин звільнив Тавра.
24.06.2024 07:51 Ответить
Значіть є якийсь зашквар, про який ще ніхто не зна, виходе що знайшли виноватого, або в армії вже ситуація на верхівці кипіння, бояться що їх зачистять
24.06.2024 10:49 Ответить
немає ніякого кипіння, є підари, які не хочуть воювати і є підари, які роблять все для того, щоб почалося обурювання курівним складом. Орки дуже добре знають, що народ в Україні у кількості 73% довбайоби, тому і викорисовують це.
24.06.2024 11:27 Ответить
Надею Савенко пишалася вся Україна і загладала їй у рот майже 98% українців, а на справді вона була гівном ще до війни. Далі був зеленський. Ну а зараз схоже пішло другие коло "військових фахівців" після російського полона.
24.06.2024 11:31 Ответить
Ні не хоче. Він зайнятий вилизуванням того артиста
24.06.2024 11:43 Ответить
Судять бідненьких комбатів і комбригів. А можна інфо скільки вже засудили? Чого це він не хвилювався за солдатів, сержантів і офіцерів, яких також судять? А якби не судили якогось знайомого комбрига він також написав би таке звернення? Театр для бідни
24.06.2024 07:51 Ответить
А боневтік, який попризначав зрадників баканова, наумова, здав південь та і тих же азовців тіпа на при чому?
Ти диви який правдоруб!
А хто відповість з закатованих в Бучі, Ізюмі, Херсрсоні?
Чи неначасі?
24.06.2024 07:54 Ответить
Зате колись пишався що не потиснув руку Порошенку.
Це ви всі наробили. Вбили українців. Ваша гординя і дурість.
24.06.2024 08:53 Ответить
ЧОМУСЬ У ПОРОШЕНКА НАЙБІЛЬШИЙ ВОРОГ БУВ СААКАШВІЛІ І ЙОГО КОМАНДА....ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ САМА ВЕЛА БОРОТЬБУ З ЗЛОЧИННОЮ КОРУПЦІЄЮ...В КИЇВІ НА ЦЕ ЗАКРИЛИ ОЧІ..НАВІТЬ МАНГЕРА НЕ ЧІПАЛИ.. ЧИ ТРУХАНА З ПАСПОРТОМ РАШКИ ВИБРАЛИ...... ВЛАДА В КИЇВІ ТАК ВИРІШИЛИ.... ХЕРНЕС ДО НОЧІ ЧЕКАВ ПРИЙОМУ В ПОРОЩЕНКА В 14 РОЦІ, ЩОБ ПЕТРО ДАВ ДОБРО НА ВИБОРИ... І ЙОМУ ДАЛИ......ТОМУ ХТО ТІТУШОК СЛАВ В КИЇВ І З ДОБКІНИМ ГОТОВІ БУЛИ ВОЮВАТИ ПРОТИ КИЇВА...МЕДВЕДЧУК КУПИВ 112 КАНАЛ У АВАКОВА, ЗІК ИАК САМО. РУПОР КРЕМЛЯ ПОЧАВ ГУДІТИ НА ВСЮ...ЗВІСНО ЩО ПЕТРО КРАЩИЙ ЗА ЗЕ...АЛЕ ПОТРІБНО БУЛО ЗНИЩУВАТИ ВОРОГІВ А НЕ СААКАШВІЛІ...
24.06.2024 09:18 Ответить
Та нічого сракашвіллі не вів. Він приїхав жити за рахунок платників податків і гуляти з молодицями.
Він натхненно обсирав нормальну владу і підлизував зрадникам. За гроші
24.06.2024 09:49 Ответить
відчувається щось особисте.Можливо як "молодиця" ви не придались навіть для Саакашвілі?
24.06.2024 11:05 Ответить
Якщо відчувається- хреститись треба, або сходити до лікарів, а з вашою уявою бажано психіатрів.
24.06.2024 13:29 Ответить
нєнє!
не переплутайте!
у всьому винні, хто завгодно: байден, європа, нато, генерали, ухилянти, невдячний український народ.
тільки не прострочений зе!лідор!
на справді, це повна нездорова *****, коли політичні ігри, б'ють по армії!
вчора, одного генерала зняли на угоду рейтингам, сьогодні другого.
про коляна каклєту вже забули? давайте обсмоктувати придуркувату та генерала содоля?
дуже показово, що текст написаний однаковий, для безуглої, теж.
24.06.2024 09:07 Ответить
цей содоль - троянська лошадь з кошерним їблом.такі люто ненавидять українців.на вербу,суку !
24.06.2024 09:27 Ответить
Ідейно-безмозкі не розуміють, що НЕ "содоль-сирський" солдат "знищують", а тупориле керівництво середньої ланки майор-полковник, які бадьоро щьолкають каблуками "єсть!, такточна!" та накази віддають солдатам, посилають їх у π-здарєзи без належної підготовки та всебічного забезпечення у надії отримати собі звання, посаду, орденок, пістолєтик...
А на солдата -ПОХ.Й!!!
бо ТЦК нових пришле.
...А "нарід" вважає їх героями. ********* жуковими.
Знаю конкретних уйобків-комбатів, комбригів у деяких бригадах. І що? ДБР- хєрБР ? Тавишо? Мухи проти лайна?
24.06.2024 09:29 Ответить
Якщо взяти історію України - Руси, то добре нам було тільки при сакрально - язичницькому укладі життя. А так те, що Володька "червоне сонечко" зробив хрещенням, то не лізе ні в яку хвіртку.
24.06.2024 09:35 Ответить
Тотальна безвідповідальність у всьому, я про це багато разів казав. Вся проблема в Содолі? Це було б дуже легко. 25 років деградаціі армії, як і усіх державних інститутів, відмінна селекція, от і маємо, скрізі дешевки, крадії і зрадники, кругова порука і безвідповідальність. І це все не Марсіани, це наші люди, птрібні десятиріччя що б все це вичистити, нічого іншого не поробиш...
24.06.2024 09:50 Ответить
Якщо враховувати,що без дозволу ОПи Єрмака такі кротевичі пискнути не можуть...
24.06.2024 09:52 Ответить
Чому не виникає питання, що Зеленський відсторонив від ЗСУ нормальних генералів ?
Має ж називатись причина а не наслідок.
24.06.2024 09:53 Ответить
Це при тих хто генштаб роздув службами і відділами до 10000 осіб, якіх зараз не знають куди діти, бо вони не мають війскивої освіти і нічого не вміють?
24.06.2024 12:00 Ответить
А не хоче воїн розказати заодно скільки вбив людей,як військових так і цивільних,його верховний головнокомандувач?Чи єто другоє? Якщо вірішив говорити про наболіле,то говори все до кінця! Він прекрасно знає,що ворог у нього за спиною,і таких генералів ця зрадницька влада ше понапризначає багато.
24.06.2024 10:08 Ответить
Більш за все насторожує координованість підняття галасу навколо генерала Содоля між нач. штаба "Азову" та Мар'яною Безумною. Щось тут дуже смердить Єрмаком, наче брудною онучею
24.06.2024 10:45 Ответить
ЗЕрмачки до мокрих штанців бояться що в країні з'явиться свій Піночет ...
24.06.2024 17:52 Ответить
Доречно було б запитати про це самого нач.штаба "Азова": чи є "координація" або Безугла просто "на хвіст впала", з власної ініціативи? Про це явно щось не сказано. Могли і фахівці інформвійни спробувати "пристебнути" азовців до Безуглої з метою їх дискредитації ...
24.06.2024 18:15 Ответить
"... Прізвище генерала військовий не назвав ..." Джерело:
24.06.2024 18:20 Ответить
Тобто прізвище "виссмоктане з пальця" самою Бузуглою ...
24.06.2024 18:26 Ответить
По-перше, військові пишуть не заяви, а рапорти, і відсилають по інстанції у вищи військови органи. У цьому випадку пахне банальним донесенням
24.06.2024 10:45 Ответить
Бардак і махновщина, і так скрізь.
24.06.2024 12:03 Ответить
Куди поділась децентралізація ? Чому так багато залежить від совкових генералів, які сидять в затишному офісі та по ресторанах. Чому саме вони ухвалюють доленості рішення, а не комбриги, які оточені солдатами та ідуть з ними в бій ? Чому кожна бригада не отримує свій власний бюджет, для закупівлі озброєнь та укріплення позицій, який би збільшувався в залежності від успіхів, та складності завдань ?
24.06.2024 12:03 Ответить
Респект Кротевичу!!
24.06.2024 12:40 Ответить
РАДЯНЩИНА В ГОЛОВАХ - головний ворог України як на полі бою так і в тилу.
24.06.2024 14:53 Ответить
Андрій Єрмак: "Усі військові рішення сьогодні приймає ставка". Ця ставка так приймає рішення, як і ВРУ, якій все спускає офіс президента. Що скаже головнокоманувачу верховний головонокомандувач, а тому - його верховний радник, те і буде.
24.06.2024 18:30 Ответить
В мене лише одне запитання до військових, чи до тих, хто в курсі. Цей генерал мясник служив іще при Залужному? Якщо так, то чому такий сонцесяйний головком тримав цю суку на посаді??? І багато іще інших подібних "мясників" і зрадників. Часу не було навести порядок у військах, чи бажання? А життя тисяч українських воїнів нічого не значать???
24.06.2024 22:46 Ответить
