Начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал"

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

Об этом Кротевич написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - говорится в заметке военного.

Кротевич заверил, что ему безразлично, откроют ли расследование против него лично и, посадят ли его за решетку.

"Мне похрен начнут ли расследование против меня и мне похер посадят ли меня в тюрьму. Мне не похер, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", - написал военный.

Начальник штаба бригады "Азов" заявил, что он сначала пытался донести информацию о действиях генерала высшему начальству, однако большинству на это все равно. Кротевич не назвал фамилию генерала, однако он подчеркнул, что "все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает".

"Этот человек начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует", - говорится в заметке Кротевича.

По его словам, прибегнуть к медийной огласке его заставило убеждение, что это единственный способ изменить ситуацию.

"Меня это достало, Рубикон перейден. Вам надо понимать, что военные часто прибегают к медийной огласке не от лучшей жизни. У нас форма правления, к сожалению, такая. На данный момент это, бляха, единственная возможность изменить ситуацию. Это факт. На себя мне немного похрен. И единственное, за что мне будет всегда стыдно - это за то, что я не сделал это раньше. Судьба помогает смелым, а некоторым существам помогает то, что большинство молчат из-за понимания последствий "личной вендетты" против них самих и их подразделений. Поэтому отмечу, что это мое личное решение и последствия я полностью беру на себя", - подчеркнул военнослужащий.

