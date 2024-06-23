Начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал"
Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.
Об этом Кротевич написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - говорится в заметке военного.
Кротевич заверил, что ему безразлично, откроют ли расследование против него лично и, посадят ли его за решетку.
"Мне похрен начнут ли расследование против меня и мне похер посадят ли меня в тюрьму. Мне не похер, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", - написал военный.
Начальник штаба бригады "Азов" заявил, что он сначала пытался донести информацию о действиях генерала высшему начальству, однако большинству на это все равно. Кротевич не назвал фамилию генерала, однако он подчеркнул, что "все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает".
"Этот человек начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует", - говорится в заметке Кротевича.
По его словам, прибегнуть к медийной огласке его заставило убеждение, что это единственный способ изменить ситуацию.
"Меня это достало, Рубикон перейден. Вам надо понимать, что военные часто прибегают к медийной огласке не от лучшей жизни. У нас форма правления, к сожалению, такая. На данный момент это, бляха, единственная возможность изменить ситуацию. Это факт. На себя мне немного похрен. И единственное, за что мне будет всегда стыдно - это за то, что я не сделал это раньше. Судьба помогает смелым, а некоторым существам помогает то, что большинство молчат из-за понимания последствий "личной вендетты" против них самих и их подразделений. Поэтому отмечу, что это мое личное решение и последствия я полностью беру на себя", - подчеркнул военнослужащий.
Схоже на якийсь жабогадюкін у верхівках
хернерал баканов
Херсонці його не забудуть
Як стверджував маршал Захаров, тоді перший помічник НачГенштабу Шапошнікова, ставши насГенштабу Жуков наказав (за прикладом Мерецкова по фінській СВО) знищити науково-методичні матеріали Генштабу про СВО на Халхін-Голі. Замітав слєди, бузовір. Поганяло мясник отримав дещо пізніше в час Ржевської мясорубки.
У вермахті теж був такий же персонаж -фельдмаршал Шьорнер. Його у 50 роках судили кримінальним судом за наказ повісити без трибуналу 4 солдатів в 1945 році в Курляндії. Їдучи з інспекцією в тилу, йому примарилось. що 4 солдатів які йшли від лінії фронту є дезертирами і тут наказав охороні їх повісити. Як писав Гудеріан, Шьорнер мав прямий звязок з Гітлером і його довіру, і керував бойовими діями поза відома Генштабу. Аналогії вбачаються ?
Чому Фронтом досі керують амбіції ОПи...?!!
https://www.chesno.org/politician/156260/
А чому у дбр, а не військову прокуратуру?
Починаючи з 2022 було загроблена нереальна кількість вояків України і молодих в м'ясних атаках і діях позбавлених сенса - як кидати війська ТРО які вчора тільки взяли в руки автомат серед полей Донбаса проти кацапських танків, авіації, арти......Не кажучи вже недолікованих бійців які не в змозі фізично воювати і яких вивели поза заштат і розсадили по СІЗО України за відмову йти на передову.
і не відправляли на передок після місяця підготовки.... людину з вулиці яка автомат ще в школі бачила... а в той час більша частина армії в тилу більше року відсиджувалась....
То і резерв б був і такого б гівн... не було б
Чому в Україні бояться називати сказу й прямо імена негідників? Чому деякі покривають відвертих негідників? Доки ця традиція не зміниться на покращення не варто очікувати.
Варто було Кротевичу проти всіх мясників в ЗСУ в заяві написати, навіть тих, які звільнені.
Давно пора очистити ці штабні конюшні від кацапського лайна
А там оказался Содоль, нашли крайнего козла отпущения. Интересный ход.
Совково-корупційних генералів, бригів які зраджували українських військових ще з 2014 року, потрібно гнати з посад якнайшвидше, якщо Україна хоче перемогти у цій війні.
І планування операції мають займатись не генерали а відділ підготовлених аналітиків... де не родичі відсиджуються а навчені тактично військові
Щодо розумових здібностей згоден, але не кожен тест IQ здатен це виявити. Курс такт. підготовки, екзамен, жартуєте? Це безмежне поле для корупції. Аналітиків не підготуєш, їх можна лише відібрати, адже здібності та вірність народу є або їх немає і це незмінне.
Ти ще вважаєш що так мають вчитись і аналітики ... чи ти думаєш що бойові офіцери серед яких реально можна відібрати таких аналітиків, все знають і не допускають помилок через незнання деяких питань, або через психологічні проблеми і їм не потрібно навчання та психологічна підготовка....
складна справа відправляти когось в бій якщо знаєш що половина не вернеться... і так само складна справа привикнути до такого а потім уже не вважати на втрати і не шукати альтернативних рішень при плануванні операції тому що це перетворюється уже у статистику
там оцінки не ставлять то людськими життями розплачуються
Ти диви який правдоруб!
А хто відповість з закатованих в Бучі, Ізюмі, Херсрсоні?
Чи неначасі?
Це ви всі наробили. Вбили українців. Ваша гординя і дурість.
Він натхненно обсирав нормальну владу і підлизував зрадникам. За гроші
не переплутайте!
у всьому винні, хто завгодно: байден, європа, нато, генерали, ухилянти, невдячний український народ.
тільки не прострочений зе!лідор!
на справді, це повна нездорова *****, коли політичні ігри, б'ють по армії!
вчора, одного генерала зняли на угоду рейтингам, сьогодні другого.
про коляна каклєту вже забули? давайте обсмоктувати придуркувату та генерала содоля?
дуже показово, що текст написаний однаковий, для безуглої, теж.
А на солдата -ПОХ.Й!!!
бо ТЦК нових пришле.
...А "нарід" вважає їх героями. ********* жуковими.
Знаю конкретних уйобків-комбатів, комбригів у деяких бригадах. І що? ДБР- хєрБР ? Тавишо? Мухи проти лайна?
Має ж називатись причина а не наслідок.