Прорыв россиян на Торецке. Оборонных сооружений снова нет, - "слуга народа" Безуглая

безуглая

Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы потеряли позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность. Пока события развиваются так, что недалеко до выхода на трассу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що робить Безугла, називається ІПСО. За цитованістю у росЗМІ вона вже змагається з пропагандистом соловйовим, - Тарута

Это уже в сети, но не в лживых штабных докладах.

Ложь штабов = наше поражение.

Ложь = смерть.

Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага.

Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" – заявила Безуглая.

Нардепка від Слуги народу Мар'яна Безугла про ситуацію в районі Торецька

Торецк (534) Безуглая Марьяна (304)
військові відповідають за оборонні споруди тільки !!!! першої лінії, а друга і третя це військові адміністрації і сам !!! верховний

 гарно, маріаночка !
огонь по штабам ставки верховного головнокомандуючого !!!
21.06.2024 17:08 Ответить
+46
Заткніть...плятььььь цю...цього трансвистіта
21.06.2024 16:56 Ответить
+37
Знов питання до безглуздої-а хто в Україні головнокомандувач???...
21.06.2024 16:57 Ответить
кацапи вже заняли околиці Гуляйполя. Хтось бачив десь про це в зведеннях???
21.06.2024 20:41 Ответить
ШТО ©
21.06.2024 20:59 Ответить
в твоей паралельной реальностти они могут и до чопа с львоввом уже дошли? 🤣
від мене до Гуляйполя 25 км, так що знаю, що кажу
пока такие дебилы как живут в розовом мире, то война будет долго идти.
ты дура тупая. шобла диванная, сиди и не воняй. а то пока ты веришь марафону пол страны нету, а ты веришь. клоун.
Розбудіть коли ця мавпа нарешті вийде на себе
показать весь комментарий
Это как понимать ???
Ермачатина провалила фронт своими интригами (перестановками генералов?) а Безумная информационно прикрывает - вешает весь "негатив" на генерелов???
мар'яна розумниця!
не смійте зиткати їй рота!
хай говорить та пише!
а ми, все, запам'ятовуємо!
Дай угодаю. Проклятый Порошенко сново не построил оборонительные линии ?
показать весь комментарий
Проклятые порохоботы... И тут снова они виноваты 😄
порох потратил миллиона на войну, а получил миллиарды. так что бот, иди рошенку получи.
Ну так а хто повинен робити оборонні споруди? - хто замовник і хто виконувач? Каб.Мін в обличчі Мін.оборони, інших міністерств, та адміністрацій є виконувацем робіт по влаштуванню оборонних споруд, а ген.штаб замовником і це питання до Каб.Міну, а то що на важливих ділянках, висотах ставлять послаблні частини, або з некомпетентним керівництвом - це питання і факт і наврядчи Содль робить це самостійн.,Так проти КАБів крім Петротів немає чим захиститися і це питання знову до влади -чому нам іх не дають в достатній кількості і не своєчасно в обмін на зничення Україною третього ядерного потенціалу націленого на Захід на вимогу і в угоду того ж Заходу згідно будапештського меморандуму , тому українські захисники виконуючі свої обовязки несуть на жаль великі втрати.
..советую депуТыне отдать зарплату за год на нужды обороны....
Зачем самим себя бичевать, какая длина границы, можно ли везде построить сооружения. Наверно при наших возможностях тяжело. Но подняла б эта депутатка Раду и повела б строить строить сооружения,хоть какая то польза была б.
ВОТ МАВПЕНЯТКО !)
Під Торецьком прориву касапів нема. Їхнє минулотижневе вклинення від н/п Дружба на відстань 2км шириною до 3км - це не прорив. Це вклинення; нічого хорошого, але не катастрофа.
Натомість під Покровськом - *******: території, хоч і по мізеру але територію в полях і по дрібним селам ЗСУ здають...
https://www.youtube.com/watch?v=Rv1OioABXUQ Читайте і слухайте об'єктивний огляд бойових дій, канал їх робить щодн я
Що ж ти там політична хвойда у Раді робиш, якщо на Торецьку ще немає захисних споруд?
Скабезумна скажи це в очі своєму *барю дєрьмаку! Ви пдрси нічого на зроюили коли вам дали час щоб збудувати оброну! Це ти скабезмуна і твої кореша-із-слугурода нічого не зробили для цього! Кого ти звинувачуєш? Сама себе? Так застрелись пдло і не заважай!
...зате "зраду на Чонгарі" ініціативна дурепа не бачить в упор, ось вже як третій рік пішов..
взагалі-то, що у Безумної на язиці, те у дермака в штанях.., а саме - іпсо, інструкції, наративи кремля, списки неугодних..
Обережно на поворотах: так і на ермака можна вийти,автора кадрових рішень в армії.
ця безумна навіть коментує котлету тищенка і його банду зі злочинами сьогодні в Дніпрі. Прямо зараз в прямому етері телепрограми "Радіо Свобода" на телеканалі Еспресо...
Ну вже дура...
Якби по суті вона права. Але що її партія слуг народу на чолі з зеленим головномандувачем і Єрмаком зробили, щоб цього не трапилось?? Вони все скидають на військових. Хоча не тільки військові повинні відповідати за захисні споруди. І хто убрав Залужного і поставив Сирського, чи не Мар'яна брала у цьому участь?
Жабогадюкинг, поиск крайнего...
Невже й досі вона не зрозуміла, що проект "слуга народа" є спецоперацією кремля і вона в ньому просто сліпий виконавець по знищенню України.
про тих 5-6 головних менеджерів зеБiла, які керують Україною!

- Андрій Єрмак підписав акт капітуляції у Стамбулі 2022 року.

В березні 2020 року в Мінську, Єрмак та заступник керівника АП рф дмитро козак підписали документ, яким окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) визначені як суб'єкт, а паРаші присвоєно статус гаранта-спостерігача. По суті відбулася легалізація «ДНР» та «ЛНР». Це саме те, чого так хотіли кацапи.

Єрмак це той хто максимально посприяв розмінуванню, завдяки якому паРаша швидко захопила південь. Цитата з Єрмака: "Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

" Єрмак був помічником і носив портфель Эльбруса Тедеєва, голови тітушок януковича у Верховній Раді. Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ «Медійна група Європейського партнерства» в той час, як її співвласником був Рахамім Емануїлов. Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови ради ********* - верхньої палати росіянського парламенту.
Борис Єрмак батько керівника Офісу Президента працював у Головному розвідувальному управлінні росіянської *********.
Також оприлюднено відео, на якому брат голови ОП Денис Єрмак пропонує продаж посад в органах влади.

- Олег Татаров був заступником начальника головного слідчого управління МВС України при януковичу.
Під час Майдану та Революції Гідності, янукович особисто нагородив Татарова за "видатні досягнення" у боротьбі з проукраїнськими патріотами.
Татаров стверджував що патріоти-майданівці самі стріляли по своїм, у спину.
Татаров захищав "беркутівців", казав що протестуючі напали на них першими.

- Андрій Смірнов, товариш одіозного головного діяча "антимайдану" та зрадника Андрія Портнова, який втік до паРаші.
Смірнов захищав впливових регіаналів-українофобів, у тому числі колишнього міністра юстиції Олену Лукаш і колишнього главу фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, обидва втекли до паРаші.

- Ростислав Шурма, він більше 10 років був членом Партії регіонів (ОПЗЖ).
Його батько Ігор Шурма це особа наближена до медведчука.

- Михайло Подоляк був помічником Сергія Льовочкіна, голови адміністрації Януковича. Його рідний брат Володимир Подоляк живе у паРаші та працює у ГРУ РФ.
Михайло Подоляк прославляв та працював на головного бандита донетчини Юрія Іванющенко на прізвисько "Юра Єнакієвський", який перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу. Подоляка навіть депортували з Білорусі за занадто велику любов до паРаші і її пропаганду!
Це було в ті часи коли лукашенко ще не ліг під пуйла.

- Данило Гетманцев був дуже багато років помічником у одіозного агента ФСБ РФ Володимира Сівковича, який перебуває під санкціями США та втік до паРаші.
23 травня 2022 року Гетманцев зневажливо назвав підприємців "гусаками, яких потрібно обскубувати", а їхню ініціативу щодо зміни економічної політики - проплаченою акцією. Гетманцев наполягав на торгівлі з росією. Гетманцев сказав: "Треба обирати не патріотизм, а математику грошей".

- Ну і "найвеличніший" 4-разовий зеухилянт, який привселюдно ржав з повісток, України та української Армії.

Називав ополчєнцамі донецьких сепаратистів та терористів.
Знищив найкращу та найефективнішу частину керівництва ЗСУ, зараз донищує те що залишилось. Зізнавався у любові до паРаші. Та викладав відео! Казав: "Я не буду виділяти 50 міль'ярдів на Армію, бо я не зможу "будувати" дороги", "ґлавноє пєрєстать стрєлять", "братскій народ", "заґлянуть путєну в ґлаза" ...
Як хтось сказав: "Один чесний аналіз сечі міг би врятувати цілу країну"! ***

В Українців є два найголовніших ворога. Перший це звісно рашистська паРаша, а другий це зелена влада, яка по своїй суті і діям була,а можливо i є дотепер союзником паРаші. Бо з 2019 по 2022 рік на будівництво доріг (*** для росіянських танків?!) було витрачено в 10 разів більше грошей ніж на усю Армію та оборону!
Були закриті усі військові програми з ракетобудування.
Було розміновано дуже багато ділянок, завдяки цьому паРаша неймовірно швидко захопила південь, та майже дійшла до столиці.

ЗеВлада знищила найкращу та найефективнішу частину керівництва ЗСУ, зараз донищує те що залишилось.

Повернула до влади дуже багато регіаналів януковича, та відновила усі їхні "схеми".

ЗеВлада заводить кримінальні справи та засуджує справжніх Героів України таких як Роман Червінський, Тетяна Чорновол, Сергій Кривонос, та багатьох інших найдостойніших людей, завдяки яким Україна змогла встояти проти паРаші. А такі як Ваня Баканов, Мар'яна Безугла, той же Юрій Бойко (*** ще досі залишається офіційним героєм України) та інші ######## ще досі непокарані, навіть навпаки, захищаються та заохочуються ЗеВладою!!!

ЗеВлада навмисно погіршує відносини з нашими справжніми західними друзями і навпаки тягнеться до Китаю, союзника паРаші. І все це в той час коли іде війна з рашистською паРашею!

Українці перемагають зовнішнього ворога, але програють внутрішньому ворогу, союзнику зовнішнього.

*** Ці чотири відео повинен побачити КОЖЕН Українець! І тоді зникнуть усі питання про те хто намагався здати Україну у 2022 році !!! нiхто та нiщо не будуть забутi !!!
просто вбийте в пошук, прошу панове !

1. Партія "СН" реанімована партія регіонів януковича Факти (Біла Вовчиця)

2. Хто здав Гостомель і північ України (Біла Вовчиця)

3. Хто найкраще готувався до війни Повне та жорстке розслідування (Шоубісики)

4. Ми не маємо права забути це! Завтра буде війна! Україна напередодні агресії (Георгий Тука)
Цікаво піде за пушкіним чи лермонтовим.
А все прчалось в Золотому,де зсу вийшли з бетону першої лігії оборони і відійшли у відкрите поле.Пуціну сподобалось таке.
она начела своих же топить ? топит зеленых Зе и Ермачатину. паляться и не краснеет.
