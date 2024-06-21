Прорыв россиян на Торецке. Оборонных сооружений снова нет, - "слуга народа" Безуглая

Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы потеряли позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность. Пока события развиваются так, что недалеко до выхода на трассу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що робить Безугла, називається ІПСО. За цитованістю у росЗМІ вона вже змагається з пропагандистом соловйовим, - Тарута

Это уже в сети, но не в лживых штабных докладах.

Ложь штабов = наше поражение.

Ложь = смерть.

Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага.

Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" – заявила Безуглая.