То, что делает Безуглая, называется ИПСО. По цитированности в росСМИ она уже соревнуется с пропагандистом Соловьёвым, - Тарута
Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая сознательно запускает ИПСО, искажая информацию о военных и беспощадно критикуя их в условиях войны.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что последней каплей его публикации стал частный разговор с Безуглой, которая в хамской манере похвасталась, что "убрала" Хомчака, Залужного, а также планирует это сделать и с Сырским, потому что тот ее "не слушается".
"Что делает Безуглая? Берет 5% правды по проблематике, которая волнует и военных, и гражданских, заправляет ее 95% лжи и запускает в информационное пространство, деморализуя армию (их унижает член профильного оборонного Комитета, следовательно в обществе это воспринимается, как позиция руководства государства); разрушая наши взаимоотношения с западными партнерами (зачем продолжать давать оружие такой армии и такому государству); срывая мобилизацию, деморализуя гражданских, которые остались в Украине и продолжают работать на Победу", - отмечает нардеп.
Тарута называет эти инфовбросы полноценным ИПСО, которое обеспечивает наилучшие условия захватчику для взятия под контроль украинских территорий.
"Свежий пример: называть поражением то, что на самом деле является победой, и кричать "все пропало". Понимая, что Украина не накопила достаточное количество резерва, что мы меньше по численности, что поставки западного оружия задерживаются, россияне пошли в наступление на Харьковщине. Наступление, которое украинская армия и военное командование не просто остановили, но и отвоевывают захваченные россиянами территории", - подчеркнул нардеп.
Эта вся работа на врага прямо идет в разрез заявлениям президента Владимира Зеленского и западным СМИ, которые говорят, что наступление россиян на Харьковщине провалилось. Сама же Безуглая говорит совсем другое. "Кто там Безуглая по образованию? Медик? Вот пусть занимается тем, в чем разбирается. В воюющем государстве, которое борется за свое выживание, дерзкая дилетантка без военного образования, опыта, знаний травит боевых генералов. И руководство молча за этим наблюдает..."
Тарута также отметил, что "Александр Сырский - один из величайших военных современности, которому два года назад аплодировали и украинцы, и мир за защиту Киева и освобождение Харьковщины. Он лично разрабатывал эти блестящие операции, которые будут изучать в учебниках по военному делу следующие лет 100. ВСУ - де-факто, самая сильная армия мира. Опыт украинских защитников анализируют и изучают во всем мире, потому что никто в этом веке не делал того, что ежедневно делает каждый украинский солдат. Головком, которого Безуглая называет "совковым", интегрирован во все процессы, которые происходят в ВСУ и вводит технические инновации с максимальным эффектом, потому что главной задачей ставит сохранение человеческой жизни в бою".
В конце публикации нардеп подчеркнул, что военное руководство должно остаться и выполнять свою работу, а "безугличность" - навсегда исчезнуть как явление.
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Все по оманському плану - " нічого лічного"... По моєму і козі зрозуміло!...
ІПСОвиконання оманських договорнячків.....
А от ті хто дає їй завданя, ті розумніші.
Вона мені нагадує англійського офіцера із Трьох мушкетерів, той що кричав - "ім'я, сєстра". Ну і хто у нас "мілєді" неважко здогадатись...
блд.-пнх !
За це вона продасть усе і усіх
От чому до неї прикуто стільки уваги - бо вона є вагомою фігурою в державі. А зовсім не тому, що в людей мозку як в горобця і вони всерйоз обговорюють якісь нічого не варті дрібниці.
Вы сломали Систему, **********!.. но это была Система Жизнеобеспечения
ВИБРАЛИ!
Бачили очі, що купували, - їжте, хоч повилазь. Те!
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків. Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Пізно пити Боржомі, після ОСОБИСТООГО розкрадання, державних майна та надр України!!!
Борець якуновича, за грошові знаки!
Люстрація, не довше вірьовки 3 метрової …
- 10% критики безуглої,
- 20% демагогії,
- 70% вилизування заду Сирському
Ще мало підірвала оборону України. Ще не всі ворожі завдання виконала?
серед високих посад у нашому воєнному керівництві ,
бо там гуляють шалені кошти ,
але головне - це зрада України 😡