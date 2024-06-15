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То, что делает Безуглая, называется ИПСО. По цитированности в росСМИ она уже соревнуется с пропагандистом Соловьёвым, - Тарута

Народний депутат Сергій Тарута

Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая сознательно запускает ИПСО, искажая информацию о военных и беспощадно критикуя их в условиях войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что последней каплей его публикации стал частный разговор с Безуглой, которая в хамской манере похвасталась, что "убрала" Хомчака, Залужного, а также планирует это сделать и с Сырским, потому что тот ее "не слушается".

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"Что делает Безуглая? Берет 5% правды по проблематике, которая волнует и военных, и гражданских, заправляет ее 95% лжи и запускает в информационное пространство, деморализуя армию (их унижает член профильного оборонного Комитета, следовательно в обществе это воспринимается, как позиция руководства государства); разрушая наши взаимоотношения с западными партнерами (зачем продолжать давать оружие такой армии и такому государству); срывая мобилизацию, деморализуя гражданских, которые остались в Украине и продолжают работать на Победу", - отмечает нардеп.

Тарута называет эти инфовбросы полноценным ИПСО, которое обеспечивает наилучшие условия захватчику для взятия под контроль украинских территорий.

"Свежий пример: называть поражением то, что на самом деле является победой, и кричать "все пропало". Понимая, что Украина не накопила достаточное количество резерва, что мы меньше по численности, что поставки западного оружия задерживаются, россияне пошли в наступление на Харьковщине. Наступление, которое украинская армия и военное командование не просто остановили, но и отвоевывают захваченные россиянами территории", - подчеркнул нардеп.

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Эта вся работа на врага прямо идет в разрез заявлениям президента Владимира Зеленского и западным СМИ, которые говорят, что наступление россиян на Харьковщине провалилось. Сама же Безуглая говорит совсем другое. "Кто там Безуглая по образованию? Медик? Вот пусть занимается тем, в чем разбирается. В воюющем государстве, которое борется за свое выживание, дерзкая дилетантка без военного образования, опыта, знаний травит боевых генералов. И руководство молча за этим наблюдает..."

Тарута также отметил, что "Александр Сырский - один из величайших военных современности, которому два года назад аплодировали и украинцы, и мир за защиту Киева и освобождение Харьковщины. Он лично разрабатывал эти блестящие операции, которые будут изучать в учебниках по военному делу следующие лет 100. ВСУ - де-факто, самая сильная армия мира. Опыт украинских защитников анализируют и изучают во всем мире, потому что никто в этом веке не делал того, что ежедневно делает каждый украинский солдат. Головком, которого Безуглая называет "совковым", интегрирован во все процессы, которые происходят в ВСУ и вводит технические инновации с максимальным эффектом, потому что главной задачей ставит сохранение человеческой жизни в бою".

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В конце публикации нардеп подчеркнул, что военное руководство должно остаться и выполнять свою работу, а "безугличность" - навсегда исчезнуть как явление.

Сергій Тарута про Мар'яну Безуглу
Сергій Тарута про Мар'яну Безуглу
Сергій Тарута про Мар'яну Безуглу

Автор: 

Тарута Сергей (235) Александр Сырский (603) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+34
Не стоит считать "безумную" - дурой. Она умная, хитрая. И очень хорошо играет роль "дурочки".
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15.06.2024 19:22
+28
Не зважаючи на те, що на Таруті на самому ніде клейма ставити, на цей раз я з ним повністю погоджуюсь. Це який оксюморон, що людина з довідкою про аутизм керує професіоналами з високим рівнем інтелекту і аналітичних здібностей.
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15.06.2024 19:22
+26
Одна із кращих людей " козиря"! ...
Все по оманському плану - " нічого лічного"... По моєму і козі зрозуміло!...
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15.06.2024 19:28
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Как сказал мой отец самый опасный из дураков это дурак с инициативой.
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15.06.2024 19:18 Ответить
Не стоит считать "безумную" - дурой. Она умная, хитрая. И очень хорошо играет роль "дурочки".
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15.06.2024 19:22 Ответить
Одна із кращих людей " козиря"! ...
Все по оманському плану - " нічого лічного"... По моєму і козі зрозуміло!...
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15.06.2024 19:28 Ответить
Те, що робить безугла, називається ІПСО виконання оманських договорнячків.....
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15.06.2024 19:51 Ответить
Та, нє. Вона реально тупа як пробка але очевидно впевнена що робить дуже гарну справу. Ідейна.
А от ті хто дає їй завданя, ті розумніші.
Вона мені нагадує англійського офіцера із Трьох мушкетерів, той що кричав - "ім'я, сєстра". Ну і хто у нас "мілєді" неважко здогадатись...
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15.06.2024 19:31 Ответить
Дурочкі??? Ця "дурочка" розкриває такі подробиці про початок війни і дії "наших" гінденбургів-полководців про які таким диванним телепням як ти ніхто за 28 місяців не повідомляв! Наприклад те,що командуючий на Півдні Соколов,не тільки просрав оборону і здав Південь,а й те,що він не просихав,замість командувати....і нічого! Він і зараз бравий єнерал-гінденбург...А телепні на диванах,типу тебе, міркують хто умний а хто хітрий..
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16.06.2024 10:07 Ответить
Та звідки у неї ініціатива? Добре навчена собачка відпрацьовує команду "фас!".
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15.06.2024 19:24 Ответить
Чекаємо наїздів зе-ДБР на бізнес Татути.
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15.06.2024 19:48 Ответить
Тричі правий був Ваш батько.
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15.06.2024 22:01 Ответить
Бєзумная виведе не лише із себе, а навіть із летаргічного сну, як пана Таруту

блд.-пнх !
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15.06.2024 19:20 Ответить
На черенок, від лопати, цю ..уку
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15.06.2024 19:20 Ответить
Если она это пишет, значит это кому то выгодно, ей это разрешают... Иначе бы к ней уже давно "постучало СБУ".
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15.06.2024 19:21 Ответить
Не зважаючи на те, що на Таруті на самому ніде клейма ставити, на цей раз я з ним повністю погоджуюсь. Це який оксюморон, що людина з довідкою про аутизм керує професіоналами з високим рівнем інтелекту і аналітичних здібностей.
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15.06.2024 19:22 Ответить
Тарута це ж бандюк донецький
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15.06.2024 19:23 Ответить
Але безумна і його дістала
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15.06.2024 19:29 Ответить
Вин підкоритник будь-якої влади - за Ющенка був знавцем трипісльсьої епохи . Але Донецькі - то його вотчина , звичайно - й Єрмак його дістав !!! Бо бути демократом вигідніше .
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15.06.2024 20:28 Ответить
Там не так. О Донецке и речи быть не может. В Мариуполе меткомбинат им Иллича его и давно. А Азовсталь то Ахметова. Он технарь и не плохой.
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15.06.2024 22:10 Ответить
А чи була у безумної мати?
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15.06.2024 19:27 Ответить
В неї є їрмак, який кришує бізнес її родини - похоронний, який є надприбутковим((
За це вона продасть усе і усіх
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15.06.2024 19:30 Ответить
Нда....Те що Тарута хвалить Сира і гудить Безуглу....все-рівно,що Конашенков та Суровікін хвалили б Сира та гудили Мар2янку....
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15.06.2024 19:29 Ответить
Раз її не позбавляють від недоторканності й вона не в ізоляторі - то треба шукати, кому вигідно. А білий шум, який вона продукує - на користь тільки зе! та його кодлу. Відволікає від них та їх дій...
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15.06.2024 19:31 Ответить
Вона без команди д'єрмака не гавкає!
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15.06.2024 19:31 Ответить
Тарута це чорт,який встиг вилизати всім, кому не лінь, тепер він потужно захищає воєнне командування, а у нього є родичі чи сини на фронті?
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15.06.2024 19:31 Ответить
Тарута і Безугла - павуки в одній банці.
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15.06.2024 19:32 Ответить
Безугла - сірий кардинал української політики. З анонімних джерел відомо, що вона підмовила ВЛК визнати Гетьмана нашого Залужного непридатним. А потім підмовила МЗС відправити того ж Гетьмана послом у GB - аби позбутися реального політичного конкурента.

От чому до неї прикуто стільки уваги - бо вона є вагомою фігурою в державі. А зовсім не тому, що в людей мозку як в горобця і вони всерйоз обговорюють якісь нічого не варті дрібниці.
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15.06.2024 19:36 Ответить
Ну якшо вже Тарута попер на Безуглу - недовго іі ше ряст топтати
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15.06.2024 19:37 Ответить
Та вже були наїхали на неї для видимості, те ж і зараз буде. А ОПа тихенько її нахвалює, молодець, чудове виконання ролі дурочки
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15.06.2024 19:51 Ответить
Тактика відвернення уваги ...
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15.06.2024 20:52 Ответить
У власти шизофреники, нарцисы, мега∆ауны, психопаты.
Вы сломали Систему, **********!.. но это была Система Жизнеобеспечения
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15.06.2024 19:39 Ответить
Ви пропустили основну характеристику влади: вороги. Аналізуючи їх дії за всі пʼять років, їх інакше як ворогами назвати важко.
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15.06.2024 19:49 Ответить
Вороги під маскою "слуг" ...
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15.06.2024 20:49 Ответить
Та яка там маска?! Вони ж на мільони людей зі сцени (російської!) волали: "Україна - героїня фільмів для дорослих!", "Томос - термос!" та багато ще такого ж. До виборів! Зайшло! 73% вибрали відвертих відкритих ворогів, що навіть за тиждень до виборів казали в очі виборцю: "Я вам нічого не повинен!"
ВИБРАЛИ!
Бачили очі, що купували, - їжте, хоч повилазь. Те!
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16.06.2024 08:45 Ответить
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків. Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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16.06.2024 11:47 Ответить
Тарута «мило пускає», як і безумна, за те, що нагрішивши в Україні ,разом з єфремовим підрахуєм тегіпком клюєвим льовочкиним королевською та тисячами ригоАНАЛІВ, бачить невблаганну КАРУ за свої діяння в Україні!!
Пізно пити Боржомі, після ОСОБИСТООГО розкрадання, державних майна та надр України!!!
Борець якуновича, за грошові знаки!
Люстрація, не довше вірьовки 3 метрової …
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15.06.2024 19:41 Ответить
Суд Лінча чекає на них усіх з нетерпінням ...
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15.06.2024 20:45 Ответить
Тарута якось багато букв наклепав, з яких:

- 10% критики безуглої,

- 20% демагогії,

- 70% вилизування заду Сирському
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15.06.2024 19:43 Ответить
Найкращий комент у вас, коротко і по суті,ам не все оте блаблабла та лизь-лизь-лизь.
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15.06.2024 19:58 Ответить
Але ж безуглоботів зачепило на 90%, а не на 10%
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15.06.2024 20:20 Ответить
Перед тім як мар'Анка (ОПівська кулеметниця) кине лайна на вентілятор ОПа в те лайно дріджі домішує.
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15.06.2024 19:43 Ответить
Тарута не перший, хто акцентує увагу на безуглій, і робиться це навмисно відволікаючи увагу від ОПи. Безугла слухняно і вміло виконує вказівки саме зєрмаків, нема ніякої ініціативи, лише прикидається дурочкою.
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15.06.2024 19:44 Ответить
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15.06.2024 19:44 Ответить
Чому СБУ досі не ліквідувала безумну?

Ще мало підірвала оборону України. Ще не всі ворожі завдання виконала?
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15.06.2024 19:49 Ответить
бур'яна безмозгла не придумує іпсо, вона просто є тією ганчіркою, через яку банкова поширює іпсо по знищенню конкурентів.
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15.06.2024 19:50 Ответить
безМОЗГЛА.@@@.
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15.06.2024 19:53 Ответить
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15.06.2024 19:54 Ответить
Та немає ніякого шока. Як казав класик жанру - «кому й кобила наречена!». Люди різні бувають, є ізвращенці, є кідораси, є хитрі та корисні пацани. Думаю що військовий вирішив, що йому на фронті робити немає чого, а в міністерстві оборони він у пригоді буде, молода дружина його туди відразу після весілля і переведе. А по друге - квартира, машина, бабки, маєток і т.д. У нас же ж депутати не бідують…. Так що не здивований ні на грам
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15.06.2024 20:04 Ответить
Свого часу ще відомий Колчак наголошував на затребуваності "извозчиков и проституток" для будь-якої корумпованої влади ...
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15.06.2024 20:40 Ответить
Безугла; - я (це 5 відсотків правди) - а далі словесний понос
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15.06.2024 19:54 Ответить
А чому Тарута мовчить про Содоля? Чи він теж вважає його найвидатнішим військовим **********?
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15.06.2024 19:57 Ответить
Дуже цікаво, а що буде робити ця овальна коли зєльц і компанія опиняться в аналах історії? Вона хто там у нас за фахом? Терапевт без досвіду роботи??? Краще б йшла ти дівчинка за фахом працювати, а то свій диплом можеш вже зараз у трубу загорнути та собі у дупу засунути. Чи ти мрієш про карʼєру політика? Ну то політик з тебе як з гівна пуля!!! Я це ще раніш зрозумів, коли тобі зєльц розслідувати вагнергейт доручив. Що ти тоді мекала памʼятаєш? Ні? А українці памʼятатимуть це досить довго, по меншої мірі до кінця зеленої влади….
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15.06.2024 19:57 Ответить
Рупор простроченої віЗЕтівки "ворогів народу" ...
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15.06.2024 20:25 Ответить
Безмозгла виконує завдання дЕрмака , якому потрібні нові люди
серед високих посад у нашому воєнному керівництві ,
бо там гуляють шалені кошти ,
але головне - це зрада України 😡
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15.06.2024 21:32 Ответить
Тарута... Наш?
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15.06.2024 21:55 Ответить
шо це за чоловік, що розголошує приватну розмову з жінкою 👎
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15.06.2024 22:07 Ответить
Це не чоловік і не жінка, а два конкуруючих сексробітника
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16.06.2024 09:50 Ответить
Бєзугла,Арахамія - це шкідники...свідомі чи випадкові стане зрозуміло згодом...
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15.06.2024 22:11 Ответить
Так конечно нельзя---но если сильно хочется--то можно. Тем более война. Война спишет. И победителей не судят никогда! Может банально пристрелить? Как то плохо у нас с этим. Столько накопилось, что не в ногу идут с нами. Не слышат зараза удара барабана под левую ногу!
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15.06.2024 22:16 Ответить
А парламенте нормальной страны не нашлось бы места для безумной.
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15.06.2024 22:21 Ответить
Хіба що...в Ірані. Сьогоднішньому.
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15.06.2024 23:21 Ответить
Бездумна є усобленням думок дерьмака і спотворює всі надбання та перемоги ЗСУ
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15.06.2024 22:43 Ответить
В тому то й справа, що ця курва може тільки писати. Бо як відкриє рота, то повний жах. Дивилася якось програму з її участю - двох слів докупи зв'язати не може
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16.06.2024 08:25 Ответить
Так то ж не вона пише, а їй. Так само як і сонцесяйному
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16.06.2024 09:51 Ответить
 
 