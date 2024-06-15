То, что делает Безуглая, называется ИПСО. По цитированности в росСМИ она уже соревнуется с пропагандистом Соловьёвым, - Тарута

Член профильного комитета Верховной Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая сознательно запускает ИПСО, искажая информацию о военных и беспощадно критикуя их в условиях войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что последней каплей его публикации стал частный разговор с Безуглой, которая в хамской манере похвасталась, что "убрала" Хомчака, Залужного, а также планирует это сделать и с Сырским, потому что тот ее "не слушается".

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"Что делает Безуглая? Берет 5% правды по проблематике, которая волнует и военных, и гражданских, заправляет ее 95% лжи и запускает в информационное пространство, деморализуя армию (их унижает член профильного оборонного Комитета, следовательно в обществе это воспринимается, как позиция руководства государства); разрушая наши взаимоотношения с западными партнерами (зачем продолжать давать оружие такой армии и такому государству); срывая мобилизацию, деморализуя гражданских, которые остались в Украине и продолжают работать на Победу", - отмечает нардеп.

Тарута называет эти инфовбросы полноценным ИПСО, которое обеспечивает наилучшие условия захватчику для взятия под контроль украинских территорий.

"Свежий пример: называть поражением то, что на самом деле является победой, и кричать "все пропало". Понимая, что Украина не накопила достаточное количество резерва, что мы меньше по численности, что поставки западного оружия задерживаются, россияне пошли в наступление на Харьковщине. Наступление, которое украинская армия и военное командование не просто остановили, но и отвоевывают захваченные россиянами территории", - подчеркнул нардеп.

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Эта вся работа на врага прямо идет в разрез заявлениям президента Владимира Зеленского и западным СМИ, которые говорят, что наступление россиян на Харьковщине провалилось. Сама же Безуглая говорит совсем другое. "Кто там Безуглая по образованию? Медик? Вот пусть занимается тем, в чем разбирается. В воюющем государстве, которое борется за свое выживание, дерзкая дилетантка без военного образования, опыта, знаний травит боевых генералов. И руководство молча за этим наблюдает..."

Тарута также отметил, что "Александр Сырский - один из величайших военных современности, которому два года назад аплодировали и украинцы, и мир за защиту Киева и освобождение Харьковщины. Он лично разрабатывал эти блестящие операции, которые будут изучать в учебниках по военному делу следующие лет 100. ВСУ - де-факто, самая сильная армия мира. Опыт украинских защитников анализируют и изучают во всем мире, потому что никто в этом веке не делал того, что ежедневно делает каждый украинский солдат. Головком, которого Безуглая называет "совковым", интегрирован во все процессы, которые происходят в ВСУ и вводит технические инновации с максимальным эффектом, потому что главной задачей ставит сохранение человеческой жизни в бою".

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В конце публикации нардеп подчеркнул, что военное руководство должно остаться и выполнять свою работу, а "безугличность" - навсегда исчезнуть как явление.





