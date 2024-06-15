УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9020 відвідувачів онлайн
Новини
10 856 65

Те, що робить Безугла, називається ІПСО. За цитованістю у росЗМІ вона вже змагається з пропагандистом соловйовим, - Тарута

Народний депутат Сергій Тарута

Членкиня профільного комітету Верховної Ради з питань оборони Мар’яна Безугла свідомо запускає ІПСО, перекруючи інформацію про військових та нещадно критикуючи їх в умовах війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тарута, передає Цензор.НЕТ. Він зазвначив, що останньою краплею його публікації стала приватна розмова з Безуглою, яка у хамській манері похизувалася, що "прибрала" Хомчака, Залужного, а також планує це зробити і з Сирським, бо той її "не слухається".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла веде політичну війну на розкол в армії, протиставляючи одних генералів іншим, - Бутусов. ВIДЕО

"Що робить Безугла? Бере 5% правди з проблематики, яка хвилює і віськових, і цивільних, заправляє її 95% брехні та запускає в інформаційний простір, деморалізуючі армію (їх принижує членкиня профільного оборонного Комітету, отже в суспільстві це сприймається, як позиція керівництва держави); руйнуючи наші взаємовідносини з західними партнерами (навіщо продовжувати давати зброю такій армії і такій державі); зриваючи мобілізацію, деморалізуючи цивільних, які залишились в Україні і продовжують працювати на Перемогу", - зазначає нардеп.

Тарута називає ці інфовкиди повноцінним ІПСО, яке забезпечує найкращі умови загарбнику для взяття під контроль українських територій.

"Свіжий приклад: називати поразкою те, що насправді є перемогою, і кричати "все пропало". Розуміючи, що Україна не накопичила достатню кількість резерву, що ми менші за чисельністю, що поставки західної зброї затримуються, росіянці пішли в наступ на Харківщині. Наступ, який українська армія та військове командування не просто зупинили, а й відвойовують, захоплені росіянцями території", - підкреслив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Ця вся робота на ворога прямо йде в розріз заявам Президента Володимира Зеленського і західним ЗМІ, які кажуть, що наступ росіян на Харківщині провалився. Сама ж Безугла каже зовсім інше. "Хто там Безугла за освітою? Медикиня? От нехай займається тим, на чому розуміється. У воюючій державі, яка бореться за своє виживання, зухвала дилетантка без військової освіти, досвіду, знань цькує бойових генералів. І керівництво мовчки за цим спостерігає…".

Тарута також зауважив, що "Олександр Сирський – один із найвидатніших військових сучасності, якому два роки тому аплодували і українці, і світ за захист Києва та звільнення Харківщини. Він особисто розробляв ці блискучі операції, які вивчатимуть у підручниках з військової справи наступні років 100. ЗСУ – де-факто, найсильніша армія світу. Досвід українських захисників аналізують та вивчають в усьому світі, тому що ніхто в цьому столітті не робив того, що щодня робить кожний український солдат. Головком, якого Безугла називає "совковим", інтегрований в усі процеси, які відбувається в ЗСУ та запроваджує технічні інновації з максимальним ефектом, тому що головним завданням ставить збереження людського життя в бою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла - військовозобов’язаним українцям за кордоном: Нехай здають паспорти. ВIДЕО

У кінці публікації нардеп підкреслив, що військове керівництво має залишитись і виконувати свою роботу, а "безуглість" - назавжди зникнути, як явище.

Сергій Тарута про Мар'яну Безуглу
Сергій Тарута про Мар'яну Безуглу
Сергій Тарута про Мар'яну Безуглу

Автор: 

Тарута Сергій (116) Сирський Олександр (624) Безугла Мар’яна (298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Не стоит считать "безумную" - дурой. Она умная, хитрая. И очень хорошо играет роль "дурочки".
показати весь коментар
15.06.2024 19:22
+28
Не зважаючи на те, що на Таруті на самому ніде клейма ставити, на цей раз я з ним повністю погоджуюсь. Це який оксюморон, що людина з довідкою про аутизм керує професіоналами з високим рівнем інтелекту і аналітичних здібностей.
показати весь коментар
15.06.2024 19:22
+26
Одна із кращих людей " козиря"! ...
Все по оманському плану - " нічого лічного"... По моєму і козі зрозуміло!...
показати весь коментар
15.06.2024 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как сказал мой отец самый опасный из дураков это дурак с инициативой.
показати весь коментар
15.06.2024 19:18 Відповісти
Не стоит считать "безумную" - дурой. Она умная, хитрая. И очень хорошо играет роль "дурочки".
показати весь коментар
15.06.2024 19:22 Відповісти
Одна із кращих людей " козиря"! ...
Все по оманському плану - " нічого лічного"... По моєму і козі зрозуміло!...
показати весь коментар
15.06.2024 19:28 Відповісти
Те, що робить безугла, називається ІПСО виконання оманських договорнячків.....
показати весь коментар
15.06.2024 19:51 Відповісти
Та, нє. Вона реально тупа як пробка але очевидно впевнена що робить дуже гарну справу. Ідейна.
А от ті хто дає їй завданя, ті розумніші.
Вона мені нагадує англійського офіцера із Трьох мушкетерів, той що кричав - "ім'я, сєстра". Ну і хто у нас "мілєді" неважко здогадатись...
показати весь коментар
15.06.2024 19:31 Відповісти
Дурочкі??? Ця "дурочка" розкриває такі подробиці про початок війни і дії "наших" гінденбургів-полководців про які таким диванним телепням як ти ніхто за 28 місяців не повідомляв! Наприклад те,що командуючий на Півдні Соколов,не тільки просрав оборону і здав Південь,а й те,що він не просихав,замість командувати....і нічого! Він і зараз бравий єнерал-гінденбург...А телепні на диванах,типу тебе, міркують хто умний а хто хітрий..
показати весь коментар
16.06.2024 10:07 Відповісти
Та звідки у неї ініціатива? Добре навчена собачка відпрацьовує команду "фас!".
показати весь коментар
15.06.2024 19:24 Відповісти
Чекаємо наїздів зе-ДБР на бізнес Татути.
показати весь коментар
15.06.2024 19:48 Відповісти
Тричі правий був Ваш батько.
показати весь коментар
15.06.2024 22:01 Відповісти
Бєзумная виведе не лише із себе, а навіть із летаргічного сну, як пана Таруту

блд.-пнх !
показати весь коментар
15.06.2024 19:20 Відповісти
На черенок, від лопати, цю ..уку
показати весь коментар
15.06.2024 19:20 Відповісти
Если она это пишет, значит это кому то выгодно, ей это разрешают... Иначе бы к ней уже давно "постучало СБУ".
показати весь коментар
15.06.2024 19:21 Відповісти
Не зважаючи на те, що на Таруті на самому ніде клейма ставити, на цей раз я з ним повністю погоджуюсь. Це який оксюморон, що людина з довідкою про аутизм керує професіоналами з високим рівнем інтелекту і аналітичних здібностей.
показати весь коментар
15.06.2024 19:22 Відповісти
Тарута це ж бандюк донецький
показати весь коментар
15.06.2024 19:23 Відповісти
Але безумна і його дістала
показати весь коментар
15.06.2024 19:29 Відповісти
Вин підкоритник будь-якої влади - за Ющенка був знавцем трипісльсьої епохи . Але Донецькі - то його вотчина , звичайно - й Єрмак його дістав !!! Бо бути демократом вигідніше .
показати весь коментар
15.06.2024 20:28 Відповісти
Там не так. О Донецке и речи быть не может. В Мариуполе меткомбинат им Иллича его и давно. А Азовсталь то Ахметова. Он технарь и не плохой.
показати весь коментар
15.06.2024 22:10 Відповісти
А чи була у безумної мати?
показати весь коментар
15.06.2024 19:27 Відповісти
В неї є їрмак, який кришує бізнес її родини - похоронний, який є надприбутковим((
За це вона продасть усе і усіх
показати весь коментар
15.06.2024 19:30 Відповісти
Нда....Те що Тарута хвалить Сира і гудить Безуглу....все-рівно,що Конашенков та Суровікін хвалили б Сира та гудили Мар2янку....
показати весь коментар
15.06.2024 19:29 Відповісти
Раз її не позбавляють від недоторканності й вона не в ізоляторі - то треба шукати, кому вигідно. А білий шум, який вона продукує - на користь тільки зе! та його кодлу. Відволікає від них та їх дій...
показати весь коментар
15.06.2024 19:31 Відповісти
Вона без команди д'єрмака не гавкає!
показати весь коментар
15.06.2024 19:31 Відповісти
Тарута це чорт,який встиг вилизати всім, кому не лінь, тепер він потужно захищає воєнне командування, а у нього є родичі чи сини на фронті?
показати весь коментар
15.06.2024 19:31 Відповісти
Тарута і Безугла - павуки в одній банці.
показати весь коментар
15.06.2024 19:32 Відповісти
Безугла - сірий кардинал української політики. З анонімних джерел відомо, що вона підмовила ВЛК визнати Гетьмана нашого Залужного непридатним. А потім підмовила МЗС відправити того ж Гетьмана послом у GB - аби позбутися реального політичного конкурента.

От чому до неї прикуто стільки уваги - бо вона є вагомою фігурою в державі. А зовсім не тому, що в людей мозку як в горобця і вони всерйоз обговорюють якісь нічого не варті дрібниці.
показати весь коментар
15.06.2024 19:36 Відповісти
Ну якшо вже Тарута попер на Безуглу - недовго іі ше ряст топтати
показати весь коментар
15.06.2024 19:37 Відповісти
Та вже були наїхали на неї для видимості, те ж і зараз буде. А ОПа тихенько її нахвалює, молодець, чудове виконання ролі дурочки
показати весь коментар
15.06.2024 19:51 Відповісти
Тактика відвернення уваги ...
показати весь коментар
15.06.2024 20:52 Відповісти
У власти шизофреники, нарцисы, мега∆ауны, психопаты.
Вы сломали Систему, **********!.. но это была Система Жизнеобеспечения
показати весь коментар
15.06.2024 19:39 Відповісти
Ви пропустили основну характеристику влади: вороги. Аналізуючи їх дії за всі пʼять років, їх інакше як ворогами назвати важко.
показати весь коментар
15.06.2024 19:49 Відповісти
Вороги під маскою "слуг" ...
показати весь коментар
15.06.2024 20:49 Відповісти
Та яка там маска?! Вони ж на мільони людей зі сцени (російської!) волали: "Україна - героїня фільмів для дорослих!", "Томос - термос!" та багато ще такого ж. До виборів! Зайшло! 73% вибрали відвертих відкритих ворогів, що навіть за тиждень до виборів казали в очі виборцю: "Я вам нічого не повинен!"
ВИБРАЛИ!
Бачили очі, що купували, - їжте, хоч повилазь. Те!
показати весь коментар
16.06.2024 08:45 Відповісти
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків. Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
показати весь коментар
16.06.2024 11:47 Відповісти
Тарута «мило пускає», як і безумна, за те, що нагрішивши в Україні ,разом з єфремовим підрахуєм тегіпком клюєвим льовочкиним королевською та тисячами ригоАНАЛІВ, бачить невблаганну КАРУ за свої діяння в Україні!!
Пізно пити Боржомі, після ОСОБИСТООГО розкрадання, державних майна та надр України!!!
Борець якуновича, за грошові знаки!
Люстрація, не довше вірьовки 3 метрової …
показати весь коментар
15.06.2024 19:41 Відповісти
Суд Лінча чекає на них усіх з нетерпінням ...
показати весь коментар
15.06.2024 20:45 Відповісти
Тарута якось багато букв наклепав, з яких:

- 10% критики безуглої,

- 20% демагогії,

- 70% вилизування заду Сирському
показати весь коментар
15.06.2024 19:43 Відповісти
Найкращий комент у вас, коротко і по суті,ам не все оте блаблабла та лизь-лизь-лизь.
показати весь коментар
15.06.2024 19:58 Відповісти
Але ж безуглоботів зачепило на 90%, а не на 10%
показати весь коментар
15.06.2024 20:20 Відповісти
Перед тім як мар'Анка (ОПівська кулеметниця) кине лайна на вентілятор ОПа в те лайно дріджі домішує.
показати весь коментар
15.06.2024 19:43 Відповісти
Тарута не перший, хто акцентує увагу на безуглій, і робиться це навмисно відволікаючи увагу від ОПи. Безугла слухняно і вміло виконує вказівки саме зєрмаків, нема ніякої ініціативи, лише прикидається дурочкою.
показати весь коментар
15.06.2024 19:44 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2024 19:44 Відповісти
Чому СБУ досі не ліквідувала безумну?

Ще мало підірвала оборону України. Ще не всі ворожі завдання виконала?
показати весь коментар
15.06.2024 19:49 Відповісти
бур'яна безмозгла не придумує іпсо, вона просто є тією ганчіркою, через яку банкова поширює іпсо по знищенню конкурентів.
показати весь коментар
15.06.2024 19:50 Відповісти
безМОЗГЛА.@@@.
показати весь коментар
15.06.2024 19:53 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2024 19:54 Відповісти
Та немає ніякого шока. Як казав класик жанру - «кому й кобила наречена!». Люди різні бувають, є ізвращенці, є кідораси, є хитрі та корисні пацани. Думаю що військовий вирішив, що йому на фронті робити немає чого, а в міністерстві оборони він у пригоді буде, молода дружина його туди відразу після весілля і переведе. А по друге - квартира, машина, бабки, маєток і т.д. У нас же ж депутати не бідують…. Так що не здивований ні на грам
показати весь коментар
15.06.2024 20:04 Відповісти
Свого часу ще відомий Колчак наголошував на затребуваності "извозчиков и проституток" для будь-якої корумпованої влади ...
показати весь коментар
15.06.2024 20:40 Відповісти
Безугла; - я (це 5 відсотків правди) - а далі словесний понос
показати весь коментар
15.06.2024 19:54 Відповісти
А чому Тарута мовчить про Содоля? Чи він теж вважає його найвидатнішим військовим **********?
показати весь коментар
15.06.2024 19:57 Відповісти
Дуже цікаво, а що буде робити ця овальна коли зєльц і компанія опиняться в аналах історії? Вона хто там у нас за фахом? Терапевт без досвіду роботи??? Краще б йшла ти дівчинка за фахом працювати, а то свій диплом можеш вже зараз у трубу загорнути та собі у дупу засунути. Чи ти мрієш про карʼєру політика? Ну то політик з тебе як з гівна пуля!!! Я це ще раніш зрозумів, коли тобі зєльц розслідувати вагнергейт доручив. Що ти тоді мекала памʼятаєш? Ні? А українці памʼятатимуть це досить довго, по меншої мірі до кінця зеленої влади….
показати весь коментар
15.06.2024 19:57 Відповісти
Рупор простроченої віЗЕтівки "ворогів народу" ...
показати весь коментар
15.06.2024 20:25 Відповісти
Безмозгла виконує завдання дЕрмака , якому потрібні нові люди
серед високих посад у нашому воєнному керівництві ,
бо там гуляють шалені кошти ,
але головне - це зрада України 😡
показати весь коментар
15.06.2024 21:32 Відповісти
Тарута... Наш?
показати весь коментар
15.06.2024 21:55 Відповісти
шо це за чоловік, що розголошує приватну розмову з жінкою 👎
показати весь коментар
15.06.2024 22:07 Відповісти
Це не чоловік і не жінка, а два конкуруючих сексробітника
показати весь коментар
16.06.2024 09:50 Відповісти
Бєзугла,Арахамія - це шкідники...свідомі чи випадкові стане зрозуміло згодом...
показати весь коментар
15.06.2024 22:11 Відповісти
Так конечно нельзя---но если сильно хочется--то можно. Тем более война. Война спишет. И победителей не судят никогда! Может банально пристрелить? Как то плохо у нас с этим. Столько накопилось, что не в ногу идут с нами. Не слышат зараза удара барабана под левую ногу!
показати весь коментар
15.06.2024 22:16 Відповісти
А парламенте нормальной страны не нашлось бы места для безумной.
показати весь коментар
15.06.2024 22:21 Відповісти
Хіба що...в Ірані. Сьогоднішньому.
показати весь коментар
15.06.2024 23:21 Відповісти
Бездумна є усобленням думок дерьмака і спотворює всі надбання та перемоги ЗСУ
показати весь коментар
15.06.2024 22:43 Відповісти
В тому то й справа, що ця курва може тільки писати. Бо як відкриє рота, то повний жах. Дивилася якось програму з її участю - двох слів докупи зв'язати не може
показати весь коментар
16.06.2024 08:25 Відповісти
Так то ж не вона пише, а їй. Так само як і сонцесяйному
показати весь коментар
16.06.2024 09:51 Відповісти
 
 