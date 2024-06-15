Те, що робить Безугла, називається ІПСО. За цитованістю у росЗМІ вона вже змагається з пропагандистом соловйовим, - Тарута
Членкиня профільного комітету Верховної Ради з питань оборони Мар’яна Безугла свідомо запускає ІПСО, перекруючи інформацію про військових та нещадно критикуючи їх в умовах війни.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тарута, передає Цензор.НЕТ. Він зазвначив, що останньою краплею його публікації стала приватна розмова з Безуглою, яка у хамській манері похизувалася, що "прибрала" Хомчака, Залужного, а також планує це зробити і з Сирським, бо той її "не слухається".
"Що робить Безугла? Бере 5% правди з проблематики, яка хвилює і віськових, і цивільних, заправляє її 95% брехні та запускає в інформаційний простір, деморалізуючі армію (їх принижує членкиня профільного оборонного Комітету, отже в суспільстві це сприймається, як позиція керівництва держави); руйнуючи наші взаємовідносини з західними партнерами (навіщо продовжувати давати зброю такій армії і такій державі); зриваючи мобілізацію, деморалізуючи цивільних, які залишились в Україні і продовжують працювати на Перемогу", - зазначає нардеп.
Тарута називає ці інфовкиди повноцінним ІПСО, яке забезпечує найкращі умови загарбнику для взяття під контроль українських територій.
"Свіжий приклад: називати поразкою те, що насправді є перемогою, і кричати "все пропало". Розуміючи, що Україна не накопичила достатню кількість резерву, що ми менші за чисельністю, що поставки західної зброї затримуються, росіянці пішли в наступ на Харківщині. Наступ, який українська армія та військове командування не просто зупинили, а й відвойовують, захоплені росіянцями території", - підкреслив нардеп.
Ця вся робота на ворога прямо йде в розріз заявам Президента Володимира Зеленського і західним ЗМІ, які кажуть, що наступ росіян на Харківщині провалився. Сама ж Безугла каже зовсім інше. "Хто там Безугла за освітою? Медикиня? От нехай займається тим, на чому розуміється. У воюючій державі, яка бореться за своє виживання, зухвала дилетантка без військової освіти, досвіду, знань цькує бойових генералів. І керівництво мовчки за цим спостерігає…".
Тарута також зауважив, що "Олександр Сирський – один із найвидатніших військових сучасності, якому два роки тому аплодували і українці, і світ за захист Києва та звільнення Харківщини. Він особисто розробляв ці блискучі операції, які вивчатимуть у підручниках з військової справи наступні років 100. ЗСУ – де-факто, найсильніша армія світу. Досвід українських захисників аналізують та вивчають в усьому світі, тому що ніхто в цьому столітті не робив того, що щодня робить кожний український солдат. Головком, якого Безугла називає "совковим", інтегрований в усі процеси, які відбувається в ЗСУ та запроваджує технічні інновації з максимальним ефектом, тому що головним завданням ставить збереження людського життя в бою".
У кінці публікації нардеп підкреслив, що військове керівництво має залишитись і виконувати свою роботу, а "безуглість" - назавжди зникнути, як явище.
Будь ласка, зачекайте...
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Все по оманському плану - " нічого лічного"... По моєму і козі зрозуміло!...
ІПСОвиконання оманських договорнячків.....
А от ті хто дає їй завданя, ті розумніші.
Вона мені нагадує англійського офіцера із Трьох мушкетерів, той що кричав - "ім'я, сєстра". Ну і хто у нас "мілєді" неважко здогадатись...
блд.-пнх !
За це вона продасть усе і усіх
От чому до неї прикуто стільки уваги - бо вона є вагомою фігурою в державі. А зовсім не тому, що в людей мозку як в горобця і вони всерйоз обговорюють якісь нічого не варті дрібниці.
Вы сломали Систему, **********!.. но это была Система Жизнеобеспечения
ВИБРАЛИ!
Бачили очі, що купували, - їжте, хоч повилазь. Те!
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків. Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Пізно пити Боржомі, після ОСОБИСТООГО розкрадання, державних майна та надр України!!!
Борець якуновича, за грошові знаки!
Люстрація, не довше вірьовки 3 метрової …
- 10% критики безуглої,
- 20% демагогії,
- 70% вилизування заду Сирському
Ще мало підірвала оборону України. Ще не всі ворожі завдання виконала?
серед високих посад у нашому воєнному керівництві ,
бо там гуляють шалені кошти ,
але головне - це зрада України 😡