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"Слуга народа" Безуглая ведет политическую войну на раскол в армии, противопоставляя одних генералов другим, - Бутусов. ВИДЕО

Во время вчерашнего прямого эфира главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов разбирался, как с помощью политических манипуляций народный депутат Марьяна Безуглая, которая является рупором "слуг народа", ведет политическую войну на раскол в армии, сознательно и целенаправленно противопоставляя одних генералов другим.

Об этом говорится в части эфира, которую Бутусов опубликовал в своем телеграм-канале.

"Что стоит отметить (в заметке "слуги народа" Марьяны Безуглой. - Ред.): "Редиса (Прокопенко) нельзя ставить Главнокомандующим ВСУ". Интересно. А можно Мойсюка и Буданова. Знаете, почему Мойсюк и Буданов нравятся госпоже Марьянине. Дело в том, что Евгений Мойсюк, который был бывшим заместителем начальника Генштаба и был одним из самых больших сторонников и исполнителей, которые выполняли волю Валерия Залужного, сейчас он в аппарате Офиса президента. Он на запасном пути стоит. А Кирилл Буданов - вообще это такая опора власти. Он всегда полностью поддерживает любые мероприятия Офиса президента. ... Из-за того что они могут ходить в Офис, госпожа Марьяна считает, что они могут возглавить вооруженные силы. При этом она говорит, что Прокопенко имеет опыт комбрига, а комбриг - это якобы очень мало, чтобы управлять вооруженными силами.

Смотрите также: Уволят ли Сырского и заменят ли его Мойсюк и Буданов? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

На самом деле Кирилл Буданов, начальник ГУР МО не то, что не имеет опыта в командования бригадой, Кирилл Буданов в своей военной карьере не командовал даже взводом, ни взводом, ни ротой, ни батальоном, ни бригадой, но его госпожа Безуглая рассматривает как возможного главнокомандующего вооруженных сил. А вот Прокопенко, который командовал длительное время и батальоном, и полком, и бригадой, не может. То есть политическая ангажированность Безуглой очевидна в этом вопросе.

... Да и конечно, мы понимаем, что это не мнение Марьяны - это мнение Офиса, которому нужен на некоторое время очередной громоотвод на высокой должности, громоотвод, который умеет давать интервью", - рассказал Бутусов.

Полностью стрим можно посмотреть по ссылке.

Автор: 

Буданов Кирилл (457) Бутусов Юрий (4367) Прокопенко Андрей (16) Безуглая Марьяна (291) Мойсюк Евгений (4)


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Топ комментарии
+31
Ця потвора по суті ніхто. Говоряща голова якою говорять зовсім інші люди. Не буде її буде хтось інший.
Роблячи вигляд що проблема в конкретній Безуглій, - хтось за деревами лісу не бачить.
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13.06.2024 21:35
+28
Цю потвору взагалі потрібно прибити як таргана. Безмозгла Марічка взагалі вже берега попутала. Державою править сікрітутка а армією придурашана дура .
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13.06.2024 21:30
+22
А хто за безуглою стоїть ?...Правильно, єрмак.
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13.06.2024 21:35
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Правила форума Совет форумчан
Цю потвору взагалі потрібно прибити як таргана. Безмозгла Марічка взагалі вже берега попутала. Державою править сікрітутка а армією придурашана дура .
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13.06.2024 21:30 Ответить
Ця потвора по суті ніхто. Говоряща голова якою говорять зовсім інші люди. Не буде її буде хтось інший.
Роблячи вигляд що проблема в конкретній Безуглій, - хтось за деревами лісу не бачить.
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13.06.2024 21:35 Ответить
Щось про зелю і єрмака ні слова, винна безугла
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14.06.2024 08:54 Ответить
цю "дуру" вибрали кияни. Ця "дура" веде політичну війну на розкол в армії, протиставляючи одних генералів іншим. Думаєте у дури хватило би розуму для такого?
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13.06.2024 21:36 Ответить
Ото не треба про те, хто кого обрав. І не треба на киян гнати. Обрала її Оболонь, 217 округ. Їм пред'яви.

Крім того знову - Оболонь - там більша частина, як ******* зараз казати - понаєхавших....як й Троєщина, коли з 70-80х почали забудовувати й приєднувати села.
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13.06.2024 22:00 Ответить
не триндіть. голосують по прописці. якщо людина прописана, то це не понаєхавший. І понаєхавші такі самі, як і кияни. Чи ви вважаєте що кияни кращі за жителів інших міст і сіл?
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13.06.2024 22:37 Ответить
Не триндіть самі. Яка до сраки прописка? Місце реєстрації - таку має назву. Крім того, у травні 2019 році було змінено виборче законодавство, й голосувати можна за фактичним місцем проживання.

І не треба нести маячню, хто кращий. Чи то Ваше особисто, болюче питання?
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13.06.2024 23:17 Ответить
ви точно з України? за фактичним місцем проживання, це як? ви просто приходите на яку завгодно виборчу дільницю і голосуєте? от так просто?
називайте прописку як хочете, хоч місцем реєстрації, хоч ще як, але воно все одно є пропискою.

ви почали писати про понаєхавших, типу вони дуру вибрали. ви акцентували увагу на цьому. Я просто зробив висновки з ВАШИХ слів.
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14.06.2024 07:32 Ответить
Вивчайте матчастину, й не несіть фігні. Інститут прописки в Україні скасовано, це була одна з вимог для вступу до ЄС. Є місце реєстрації. Хочете голосувати, а живете у винайманому житлі - нехай хазяїн житла оформлює з вами офіційний договір оренди й Ви отримуєте тимчасову реєстрацію й можете голосувати за місцем реєстрації. Якщо ні - то піндуєте туди, де Ви офіційно зареєстровані.

Висновки Ви робити не вмієте.
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14.06.2024 11:55 Ответить
а яка різниця між пропискою і місцем реєстрації? ви, я бачу, в темі, розтлумачте мені
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14.06.2024 12:11 Ответить
Вивчайте матчастину! Бо наступним вашим кроком буде - а дайте посилання, а де те, а де це. У пості вище я все Вам відповіла. Різниці немає, ІНСТИТУТ ПРОПИСКИ СКАСОВАНО, тепер це має назву реєстрація. І пофіг, чи власне житло, чи особа винаймає. Тільки винаймати треба за договором. Бб.
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14.06.2024 12:56 Ответить
Вона з мого району, я про неї ніколи не чув. Всі голосували за квнщика🤬
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14.06.2024 11:01 Ответить
Всі голосували за квнщика, а вибрали безуглу? це як?
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14.06.2024 11:04 Ответить
Подумай. Бо зебили. Пол Ради так обрали.
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15.06.2024 10:01 Ответить
Вона, безугла робить все по-плану...по-оманському плану...
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13.06.2024 21:38 Ответить
Армія перш за все має вміти захищати себе (від ідіотів) !

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13.06.2024 22:36 Ответить
Просыпаюсь утром рано.
Нет Луиса Корвалана.
Лучше друга у нас нет
Чем Августо Пиночет....
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13.06.2024 22:41 Ответить
коли маріанну бєзумную поставлять к стєнкє на
Олімпійськом стадіоні Сант-Яго-де Київ,
вона дура ще й спитає "За что ?"

.
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13.06.2024 22:44 Ответить
Ось цого "зелень" реально і боїться, до тремтіння ...
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13.06.2024 23:23 Ответить
Безугла це підручна бультерьерша ОПг ! Воно 🦠💩ніхто , гавкає тільки по КОМАНДІ:» ФАС», » Голос»Її використовують , як неосудну с жовтою карткою ‼️ ЗАПАМ'ятайте ЩО ЦЄ РОБЛЯТЬ zE&ERMAK
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13.06.2024 23:16 Ответить
Іі вже пора на фронт - шоб трохи остудити мізки
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13.06.2024 21:33 Ответить
Який фронт??? Здуріли? Нафіга хлопцям ця шмара прибацана?? Її або на Лук'янівку, або на Кирилівську..
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13.06.2024 22:01 Ответить
*********
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13.06.2024 22:03 Ответить
У власну скроню
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13.06.2024 22:45 Ответить
вона вже... з трипєром
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13.06.2024 22:46 Ответить
При народжені в неі повина бути призвіще - Безмозоку.
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13.06.2024 21:33 Ответить
... дайте їй оселедця.
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13.06.2024 21:34 Ответить
она не замужняя, ей еще к селедке хрен нужен
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13.06.2024 21:46 Ответить
Вот это попадос. Теперь ее даже по пьяне никто не захотит лишать девственности. Мдя, закостенелый случай.
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13.06.2024 21:59 Ответить
А хто за безуглою стоїть ?...Правильно, єрмак.
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13.06.2024 21:35 Ответить
хтось дуже марить про розвал фронту і Стамбул-2

ото треба було пана Генерала Залужного захищати в свій час (лише кілька місяців тому !!!!)
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13.06.2024 22:49 Ответить
А хто за ЄРМАКОМ СТОЇТЬ?ПРАВИЛЬНО КРЕМЛЬ З ТАТАРОВИМ ТА ПОРТНОВИМ!
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14.06.2024 01:31 Ответить
А МАЛЮК ТО ТАК - ДЛЯ ГАЛОЧКИ В СБУ?
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14.06.2024 01:32 Ответить
За злочинної бездіяльності СБУ, треба додати
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13.06.2024 21:35 Ответить
А що,Белугла "слуга народу"? Та ни,вона"слуга Ермака"!
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13.06.2024 21:39 Ответить
Знаєте, чому Мойсюк і Буданов подобаються пані Мар'яніні. Джерело:
Знаємо, і це нормально. Було б дивно якби їй взагалі чоловіча стать не подобалася. Отут була б тема для обговорення.)
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13.06.2024 21:40 Ответить
Вона дурнувата. Який секс може бути з дурнуватою? Що тут обговорювати? Клініку?
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13.06.2024 21:48 Ответить
Який, кажете? Дикий, тваринний секс.
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13.06.2024 21:58 Ответить
З тваринами займатись сексом неможна. Також з психічно хворими людьми.
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13.06.2024 22:00 Ответить
Тваринний це коли взгрьоб і в...б! Деяким дамам подобається.
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13.06.2024 22:04 Ответить
Типо, привет помойным кошакам огруги - лобное место поодеколонить валерьяной?
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13.06.2024 22:03 Ответить
да не может сама безуглая творить все что хочет, кто бы разрешил, а так есть высочайшее указание творить то, что она делает
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13.06.2024 21:45 Ответить
Насправді Кирило Буданов, начальник ГУР МО, не те, що немає досвіду командування бригадою, Кирило Буданов у своїй військовій кар'єрі не командував навіть взводом

Користувачі цензора, що мені вчора втирали, що буданга не такий і поганий варіант. Де ви? До речі, я знаю, за кого ви голосували
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13.06.2024 21:46 Ответить
І хто втирав? Оголосіть плз..
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13.06.2024 22:03 Ответить
💯 % .
Але в реалі - працює на розкол в армії не вона ,, ця вівця надто тупа щоб самостійно вести такі кампанії . Без благословіння зверху не обійшлося . Та вона сама і рота б не розкрила .
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13.06.2024 21:48 Ответить
Подякуйте мудрому київському виборцю з оболонського району
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13.06.2024 21:49 Ответить
Роблять все щоб про**ти на всіх фронтах. А для цього треба поставити тупого командувача під ''маринадом'' досвідченого-щоб ''плебс схавав''.
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13.06.2024 21:50 Ответить
Спочатку, аби не барига, 33-75 обрали оно і слуг, потім з'явилась оПа яка керує процесом з соснами, шмиглями та ін., задля власного збагачення, недолугість і повний непрофесіоналізм разом з цифровізацією призвели до закатування всього у асфальт..., а далі війна, а ми без штанів, і на останок монстр тцк... Так що безкута сосна це квіточки...
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13.06.2024 21:50 Ответить
Безугла - лайномет ЗЄрмака.
Війну на розкол в ЗСУ веде ЗЄрмак.

Спочатку зняли авторитетного головнокомандувача і на його місце призначили суперечливого генерала, а потім перейшли до кінцевого розвалу ЗСУ.

І це свідома антиукраїнська діяльність під час війни.
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13.06.2024 21:54 Ответить
Якщо знищити дєрьмака,то ніхто навіть не згадає, що таке "безугла". Хоча не факт. Ця **** сама себе просто хоронить заживо.
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13.06.2024 21:54 Ответить
Ну как бы это было понятно ещё когда оно бузила на Залужного.
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13.06.2024 21:56 Ответить
Ви переоцінюєте розумові здібності Безуглої щоб вона могла вести якісь ігри, тим більше політичні.
Вона або озвучує те що їй сказали, або якщо ніхто нічого не доручае, то починає взагалі пистіти таку єресь...
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13.06.2024 21:57 Ответить
Корисні ідіоти теж можуть лиха наробити, якщо ними керують ляльководи. Зеблан яскравий приклад
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13.06.2024 22:22 Ответить
Я не кажу, що вона не шкідлива. Тільки що це далеко не самостійний гравець.
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13.06.2024 22:53 Ответить
Бл..., як такі новини вже за...бали. Що ж вже за такі вилупки у нашій країні? Чи це дійсно - відображення нашого суспільства?
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13.06.2024 21:58 Ответить
Безугла психічно хвора особа ,паіднімайте документи,
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13.06.2024 21:58 Ответить
Дайте їй вже там хтось тумаків. Для профілактики. Може попустить.
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13.06.2024 21:59 Ответить
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13.06.2024 22:04 Ответить
і не одного....
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13.06.2024 23:12 Ответить
А Безугла не робить ранкові пробіжки, як Бузина робив?

А нелегка доля Шуфрича їй не загрожує?
Ну ладно чоловікам розтрощити їй пику не айс, але ж повно військових і просто патріотичних жінок.
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13.06.2024 22:07 Ответить
Пане Бутусов, поправочка, якщо вона є рупором, то боротьбу веде не вона, а влада. Вона прекрасно виконує роль на кшталт йо*нутого жиріка в раші.
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13.06.2024 22:09 Ответить
рупор дь'Єрмакізма

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13.06.2024 23:17 Ответить
Пітух в косовороткі...
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14.06.2024 07:37 Ответить
Budanov s nim vsio jasno eto celovek s armijej malo sto sviazan,no i Moisiuk neluce,etot kotori provalil operaciju Chersonskom napravlenije.Gde imeno Moisiuk dal prikaz idti vperiod i tam po ego planu nekogo nedolzno byli bit.Tut cenzore pisali pro Moisiuka kak on brosil soldat v ogon.Neuzeli nemozno postavit iz tex kto realno dostig pobed?
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13.06.2024 22:14 Ответить
Треба віддати цю ермакомісарську с.ку п'яним кацапськім матросам, вони її по кубрикам та трюмам потягають, вона ж цього хоче.
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13.06.2024 22:20 Ответить
Угу...Дивно,що в тебе немає таких бажань щодо Герман,Єлєни Бондарєнко,Лукаш та інших справжніх ворогів України..Чи вони для тебе свої?
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13.06.2024 22:27 Ответить
Вони для мене таки ж воші як і ця безумна - гнида , а ось вона, схоже, для тебе своя рідна.
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13.06.2024 22:35 Ответить
З Безуглою давно все зрозуміло. Але не зрозуміло ось що: в її писанині багато такого,що неможливо заперечувати,хто ж той (ті) хто так толково пише озвучувані Мар"янкою тексти? Хто ці аналітики Єрмака,які ховаються в тіні?
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13.06.2024 22:25 Ответить
Пане Юрію, ну це вже давно не рівень експертної дискусії - наїхати на хвору на голову Мар'яшу Безумну. Коли вже буде "розбір польотів" по-суті проблем у вищому керівництві ГШ?
Адже ми бачамо лише дві вдалі операції - 1. Вихід кацапів з Київщини навесні 2022, коли вони зрозуміли, що лоханулись з логістикою, повісивши її на дві дороги - з бульбокацапії, через ЧАЕС, Іванків на Бучу та з кацапії, через Суми, Чернігівщину на Бровари.
2. Звільнення Харківщини восени 2022, коли оборона кацапів реально посипалась як доміно.

Звільнення правобережної Херсонщини було туповатим, про що розповідав генерал - автор ідеї оточення угрупування кацапів на правому березі Дніпра, якого відсторонили за день до початку операції. Та й Ви свого часу не знайшли жодного трофейного танчика, ствола арти чи бетера на правому березі.
Похід на Токмак-Мелітополь - взагалі провальна операція, лише втратили нові бригади та західну техніку заради Роботиного і Старомайорського (про лінію суровікіна ми нічого не знали, розвідка не повідомляла).

То проблема в М.Безумній чи в генералах?
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13.06.2024 22:35 Ответить
Мда, скільки можна тягнути питання із бузлугою - хай Бутусов на ній жениться, що не зробиш ради Батьківщини. Чи є інші варіанти, більш безпечні?
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13.06.2024 22:46 Ответить
У Безуглой денежный заказ на создание поля тотального недоверия и вранья. Потому старается из-зо всех сил!
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13.06.2024 22:46 Ответить
Они по другому и не умеют.
Делают ставку на розбрат, на срач всех против всех.
Что б народ не обьединился, не смотрел на чудовищный дерибан членолидора
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13.06.2024 22:48 Ответить
насправді "війну на розкол в армії" ведуть зелений виродок та його дєрьмачня особисто, а безмозгла - просто тупий й безвідмовний інструмент...
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13.06.2024 22:56 Ответить
Скерувати на марьянку вогонь , це просто і не солідно ,це маніпуляція ...а розкажіть пан Бутусов , хто цю собачку зпустив ...? Це ж треба мати🤡 повноваження ...і у кого вони є ?
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13.06.2024 23:10 Ответить
Бл*дь, шо воно за х*йня, якого х*я воно ще живе????
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13.06.2024 23:14 Ответить
Вона сама як і всі слуги папуга, хазяї якої в опі вчать що відтворити в ВР.
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13.06.2024 23:15 Ответить
ДУРЕПА сотого рівня
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13.06.2024 23:39 Ответить
,,Стоит ольха, стоит ольха ---вся верхушка гнутая---по твоим глазам я вижу, что ты **********!,, . Из избранного.
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14.06.2024 01:17 Ответить
боже, какие красивые слова.
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15.06.2024 07:57 Ответить
Э процедура відзову депутата. Зібрали підписи по виборчому округу - і забули про Безуглу. Ні, ми будемо роками її слухати та клаву товкти.
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14.06.2024 06:27 Ответить
Какую политическую игру?
Её роль проста и понятна - объявить виноватого в неудачах на фронте.
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14.06.2024 09:56 Ответить
Жизнь удадась! Ментальна і фізична уродка стравливает генералов🤯 тільки у зевладі.
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14.06.2024 10:58 Ответить
Якщо чесно, то головнокомандувач повинен бути стратегом ,а не тактиком. Не обов'язково треба мати досвід командування бригадою чи взводом. Ось наприклад нинішній Головнокомандувач, він стратегічно слабший за свого попередника і тому така лажа на зараз у військах.
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14.06.2024 11:02 Ответить
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14.06.2024 11:32 Ответить
Ну веде. Та ні ти, ні будь хто нічого їй не зробите. Це ж не Пороха свинарчуки, котри вивозили з Росії такі необхідні ЗСУ висотоміри для літаків та клістрони для ППО за допомогою військового шпіонажу. Все це лайно і буде плавати з верху Українського соціуму. Така доля.
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15.06.2024 02:30 Ответить
хорошо, что вы можете всех хватать, а эту падаль даже не пытаетесь
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15.06.2024 07:50 Ответить
Других би закрило сбу, а цю шмару кришуе дерьмак🤬
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15.06.2024 11:07 Ответить
 
 