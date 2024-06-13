"Слуга народа" Безуглая ведет политическую войну на раскол в армии, противопоставляя одних генералов другим, - Бутусов. ВИДЕО

Во время вчерашнего прямого эфира главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов разбирался, как с помощью политических манипуляций народный депутат Марьяна Безуглая, которая является рупором "слуг народа", ведет политическую войну на раскол в армии, сознательно и целенаправленно противопоставляя одних генералов другим.

Об этом говорится в части эфира, которую Бутусов опубликовал в своем телеграм-канале.

"Что стоит отметить (в заметке "слуги народа" Марьяны Безуглой. - Ред.): "Редиса (Прокопенко) нельзя ставить Главнокомандующим ВСУ". Интересно. А можно Мойсюка и Буданова. Знаете, почему Мойсюк и Буданов нравятся госпоже Марьянине. Дело в том, что Евгений Мойсюк, который был бывшим заместителем начальника Генштаба и был одним из самых больших сторонников и исполнителей, которые выполняли волю Валерия Залужного, сейчас он в аппарате Офиса президента. Он на запасном пути стоит. А Кирилл Буданов - вообще это такая опора власти. Он всегда полностью поддерживает любые мероприятия Офиса президента. ... Из-за того что они могут ходить в Офис, госпожа Марьяна считает, что они могут возглавить вооруженные силы. При этом она говорит, что Прокопенко имеет опыт комбрига, а комбриг - это якобы очень мало, чтобы управлять вооруженными силами.

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На самом деле Кирилл Буданов, начальник ГУР МО не то, что не имеет опыта в командования бригадой, Кирилл Буданов в своей военной карьере не командовал даже взводом, ни взводом, ни ротой, ни батальоном, ни бригадой, но его госпожа Безуглая рассматривает как возможного главнокомандующего вооруженных сил. А вот Прокопенко, который командовал длительное время и батальоном, и полком, и бригадой, не может. То есть политическая ангажированность Безуглой очевидна в этом вопросе.

... Да и конечно, мы понимаем, что это не мнение Марьяны - это мнение Офиса, которому нужен на некоторое время очередной громоотвод на высокой должности, громоотвод, который умеет давать интервью", - рассказал Бутусов.

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