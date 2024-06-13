"Слуга народа" Безуглая ведет политическую войну на раскол в армии, противопоставляя одних генералов другим, - Бутусов. ВИДЕО
Во время вчерашнего прямого эфира главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов разбирался, как с помощью политических манипуляций народный депутат Марьяна Безуглая, которая является рупором "слуг народа", ведет политическую войну на раскол в армии, сознательно и целенаправленно противопоставляя одних генералов другим.
Об этом говорится в части эфира, которую Бутусов опубликовал в своем телеграм-канале.
"Что стоит отметить (в заметке "слуги народа" Марьяны Безуглой. - Ред.): "Редиса (Прокопенко) нельзя ставить Главнокомандующим ВСУ". Интересно. А можно Мойсюка и Буданова. Знаете, почему Мойсюк и Буданов нравятся госпоже Марьянине. Дело в том, что Евгений Мойсюк, который был бывшим заместителем начальника Генштаба и был одним из самых больших сторонников и исполнителей, которые выполняли волю Валерия Залужного, сейчас он в аппарате Офиса президента. Он на запасном пути стоит. А Кирилл Буданов - вообще это такая опора власти. Он всегда полностью поддерживает любые мероприятия Офиса президента. ... Из-за того что они могут ходить в Офис, госпожа Марьяна считает, что они могут возглавить вооруженные силы. При этом она говорит, что Прокопенко имеет опыт комбрига, а комбриг - это якобы очень мало, чтобы управлять вооруженными силами.
На самом деле Кирилл Буданов, начальник ГУР МО не то, что не имеет опыта в командования бригадой, Кирилл Буданов в своей военной карьере не командовал даже взводом, ни взводом, ни ротой, ни батальоном, ни бригадой, но его госпожа Безуглая рассматривает как возможного главнокомандующего вооруженных сил. А вот Прокопенко, который командовал длительное время и батальоном, и полком, и бригадой, не может. То есть политическая ангажированность Безуглой очевидна в этом вопросе.
... Да и конечно, мы понимаем, что это не мнение Марьяны - это мнение Офиса, которому нужен на некоторое время очередной громоотвод на высокой должности, громоотвод, который умеет давать интервью", - рассказал Бутусов.
Полностью стрим можно посмотреть по ссылке.
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Роблячи вигляд що проблема в конкретній Безуглій, - хтось за деревами лісу не бачить.
Крім того знову - Оболонь - там більша частина, як ******* зараз казати - понаєхавших....як й Троєщина, коли з 70-80х почали забудовувати й приєднувати села.
І не треба нести маячню, хто кращий. Чи то Ваше особисто, болюче питання?
називайте прописку як хочете, хоч місцем реєстрації, хоч ще як, але воно все одно є пропискою.
ви почали писати про понаєхавших, типу вони дуру вибрали. ви акцентували увагу на цьому. Я просто зробив висновки з ВАШИХ слів.
Висновки Ви робити не вмієте.
Нет Луиса Корвалана.
Лучше друга у нас нет
Чем Августо Пиночет....
Олімпійськом стадіоні Сант-Яго-де Київ,
вона дура ще й спитає "За что ?"
.
ото треба було пана Генерала Залужного захищати в свій час (лише кілька місяців тому !!!!)
Знаємо, і це нормально. Було б дивно якби їй взагалі чоловіча стать не подобалася. Отут була б тема для обговорення.)
Користувачі цензора, що мені вчора втирали, що буданга не такий і поганий варіант. Де ви? До речі, я знаю, за кого ви голосували
Але в реалі - працює на розкол в армії не вона ,, ця вівця надто тупа щоб самостійно вести такі кампанії . Без благословіння зверху не обійшлося . Та вона сама і рота б не розкрила .
Війну на розкол в ЗСУ веде ЗЄрмак.
Спочатку зняли авторитетного головнокомандувача і на його місце призначили суперечливого генерала, а потім перейшли до кінцевого розвалу ЗСУ.
І це свідома антиукраїнська діяльність під час війни.
Вона або озвучує те що їй сказали, або якщо ніхто нічого не доручае, то починає взагалі пистіти таку єресь...
А нелегка доля Шуфрича їй не загрожує?
Ну ладно чоловікам розтрощити їй пику не айс, але ж повно військових і просто патріотичних жінок.
Адже ми бачамо лише дві вдалі операції - 1. Вихід кацапів з Київщини навесні 2022, коли вони зрозуміли, що лоханулись з логістикою, повісивши її на дві дороги - з бульбокацапії, через ЧАЕС, Іванків на Бучу та з кацапії, через Суми, Чернігівщину на Бровари.
2. Звільнення Харківщини восени 2022, коли оборона кацапів реально посипалась як доміно.
Звільнення правобережної Херсонщини було туповатим, про що розповідав генерал - автор ідеї оточення угрупування кацапів на правому березі Дніпра, якого відсторонили за день до початку операції. Та й Ви свого часу не знайшли жодного трофейного танчика, ствола арти чи бетера на правому березі.
Похід на Токмак-Мелітополь - взагалі провальна операція, лише втратили нові бригади та західну техніку заради Роботиного і Старомайорського (про лінію суровікіна ми нічого не знали, розвідка не повідомляла).
То проблема в М.Безумній чи в генералах?
Делают ставку на розбрат, на срач всех против всех.
Что б народ не обьединился, не смотрел на чудовищный дерибан членолидора
Её роль проста и понятна - объявить виноватого в неудачах на фронте.