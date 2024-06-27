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Содоль ответственен за подготовку обороны на Харьковщине перед повторным наступлением РФ, - обращение начштаба "Азова" Кротевича в ГБР

Генерал-лейтенант Юрій Содоль

Экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль как руководитель ОСГВ "Хортиця" несет ответственность за подготовку обороны в Харьковской области перед повторным наступлением войск РФ.

Об этом говорится в обращении начальника штаба бригад "Азов" Богдана Кротевича в Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В обращении Кротевич также отмечает, что генерал-лейтенант не находился в Мариуполе ни одного часа и отдавал приказы, противоречащие местам дислокации "Азова" и 36-й бригады морской пехоты. В частности, по информации Кротевича, 36-й бригаде Содоль приказывал прорываться на завод "Азовсталь", а "Азову" - на меткомбинат Ильича. Но в то время "Азов" был ближе к "Азовстали", а морпехи - к меткомбинату Ильича.

Начштаба "Азова" рассказал, что его подразделение не получило "ни одного дополнительного патрона до начала обороны Мариуполя", а фортификационные сооружения в городе не были возведены из-за проблем в коммуникации Содоля с местными властями.

Также в письме говорится о том, что во время окружения Мариуполя взаимодействие с подразделениями, не входившими в мариупольский гарнизон, полностью отсутствовало. Это грозило различным подразделениям "дружественным огнем".

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"Генерал-лейтенант руководит войсками "неадекватно", а его решения привели к смертям "тысяч военнослужащих" ВСУ, НГУ и других подразделений Сил обороны. Содоль как командующий ОСГВ "Хортиця" ответственен за подготовку обороны перед повторным российским наступлением на Харьковскую область", - подчеркнул Кротевич.

Кроме того, в обращении в ГБР он заявил, что после назначения на должность главы ОСГВ "Хортиця" Содоль начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригаде НГУ о занятии низин, а также продвижение на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов.

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВСУ нехватка личного состава на фронте, враг превышает нас в 7-10 раз, - командующий Объединенных сил Содоль

Автор: 

Харьковщина (5577) Азов (800) Содоль Юрий (27) ГБР (3029)


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Топ комментарии
+35
Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, але йому було присвоєно звання Героя України

ким ?
а головне - коли ?!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 а ось коли - Герой України (28 лютого 2022 р.) - Вікіпедія
ЗЄлєнським достроково за сдачу Марика і двох найбоєздатніших бригад???
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27.06.2024 00:51
+22
https://t.me/ssternenko/30351

Ще із колекції військових злочинів генерала Содоля.

Осінь 2022, район ДАПу.
Відео штурму на мінне поле воїнів 36 ОБрМП і 503 ОБМП.
Морпіхи загинули через наказ Содоля штурмувати саме там колоною.

Таких прикладів безліч. Генерал часто спускався до безпосереднього управління взводами і ротами, що тягнуло за собою надмірні втрати серед особового складу.
Коли починались службові розслідування, карали зазвичай за це ротних або комбатів.

Честь полеглим.
Кара злочинцям!

Стерненко
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27.06.2024 00:43
+19
The Washington Post публікує уривки зі заяви начштабу "Азова" Кротевича в ДБР на вже колишнього командувача Об'єднаних сил Содоля.

Генерал Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті, втрати великої кількості солдатів і території
- пише у ньому Кротевич.

Військовий звинуватив генерала в цілій низці помилок:

- "Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, йому було присвоєно звання Героя України";

- не постачав бригаду "Азова" ************, не нарощував сили та оборону в місті перед наступом;

- коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: "Нам кінець" ("We're [screwed]") і поклав трубку;

- Нещодавно Содоль наказав «Азову» наступати без необхідних артилерійських ***********. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо, «проти командира [Азова] було розпочато офіційне розслідування».
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27.06.2024 00:35
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Ось бачите, винен Содоль, наш потужний Лідор не винен.
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27.06.2024 09:12 Ответить
Маріуполь то справа запутана, тоді дійсно творилося хєр зна що, була і паніка і метушня і все інше. А ось пр...ти стратегічний резерв у тн "контрнаступі" тільки тому що главзебу захотілося перемог і втановлення прапорів, оце велике питання до Залужного. Головком, не зміг довести до дебіла абсурдність авантюри наступу по мінах. І просто побіг виконувати як якісь ротний.
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27.06.2024 10:00 Ответить
Якось у ваших дискусіях випадає Залужний.
Коли приймали рішення залишати "Азов" і 36-ту в оточенні в Маріку, Залужний де був?
Коли приймали рішення йти у лоба по мінних полях на Роботине, Залужний де був?
Коли до останнього чиплялись за Северодонецьк, не зважаючи на втрати, Залужний де був?
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27.06.2024 09:13 Ответить
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27.06.2024 09:30 Ответить
Вже давно писали, що Зелебон відсторонив Залужного від деяких рішень. Сирок підпорядковувався Єрмаку, він же і його люди командували на провальних напрямках. У Залужного сильно не питали. Робився зелі піар.
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27.06.2024 09:36 Ответить
Ксенія, коли у перші дні Зєля з Єрьмаком сиділи у погребі, жрали єрьмаковській "до ширак" із фсб-шної пайки, та ссялися і сралися від страху, Залужний міг все.
Він міг і мав дати наказ на вихід із Маріка.

Це потім вже, коли закінчився "до ширак", клоун і манагер вилізли з погреба і почався пі-ар, з'явився Сирській.

Я вже мовчу про "пройопаний" підрив стратегічних мостів на Півдні і Півночі. Ну це - окрема історія...
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27.06.2024 10:08 Ответить
Правильно, бо вони не втручались. Золоті години для країни. Щурі сидять у підвалі. ДБР, СБУ, мєнти втікли на захід. І все пішло на нашу користь. Але це не довго тривало.
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27.06.2024 10:16 Ответить
Та да, були такі веселі часи...
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27.06.2024 10:34 Ответить
Залужний тоді займався розробкою закону про посилення відповідальності військовослужбовців.
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27.06.2024 13:46 Ответить
Там де херня- його не було. І взагалі південь сам по собі проїбся.
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27.06.2024 13:59 Ответить
А я то думаю, чого ця возня виникла.
Ясно тепер, що знайшли цапа відбувайла. За зраду зелі і єрмачка має відповісти Содоль.
Кротевич мабуть хоче щоб українців вбивали і нищили далі. Бо він не говорить правди, а лише ******** зрадникам.
От власне і відповідь чому ми стільки століть боремось за державність, а її все немає..
Бо такі люди. Герої вони чи ні. Більше від них користі чи шкоди.
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27.06.2024 09:34 Ответить
І тільки верховний говнокомандувач, який призначав Содоля, жодної відповідальності не несе.
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27.06.2024 09:45 Ответить
Кротевич сидел и помалкивал с 22 года и тут резко заговорил вместе с Марьяной .
Конечно все верят что во всем виноват негодяй Содоль .
Только кто его наградил званием героя и назначил , Кротевичу не велено о этом говорить ...
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27.06.2024 09:48 Ответить
Костя піди візьми гітару і тихим голосом співай…)
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27.06.2024 12:59 Ответить
Содоля может критиковать тот кто имеет профильное образование и соответствует его уровню , а не Кротевич который не окончил даже военного училища .Как он руководит штабом Азова и получил звание подполковника без учёбы в академии .
Ну это всё мелочи, главное бороду отрастить и вовремя что-то вместе с Марьяной крикнуть...
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27.06.2024 10:00 Ответить
Ну если страной руководит неуч ( в смысле госсударственного управления) , то почему Кротевич не может критиковать будучи непосредственно участником этих событий ?
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27.06.2024 11:52 Ответить
ну звичайно, сересерські командири найкращі у світі!! бо навчені "старою школою воєвавших дєдов"
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27.06.2024 11:53 Ответить
Цікаво , а чи можуть критикувати родичі загиблих або поранені, в наслідок наказів? Я думаю, що не те що критикувати, а позиватися через суд. Потерпілі це не тільки загиблі і поранені, а і їх родичі. Цікаво чи може, дружина, дитина, батько, мати, брат, сестра ознайомитися з матеріалами, наказами, обставинами трагедії? Я думаю, що це повинно бути. Мають бути роз'яснення чому наприклад не відійшли на інші позиції і таке інше. Чи посилювати відповідальності за невиконання п'яних наказів будуть виключно для солдат? Як це відбувається зараз? Ха ха ха.
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27.06.2024 12:41 Ответить
Академія для підполковника не потрібна. А рівень знань це настільки широке поле для дискусій, що краще туди не ступати.
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27.06.2024 13:11 Ответить
Смішний ти. В нас десятки паркетних генералів, які позакінчували академії, але, як показала велика війна, на полі бою вони - 0.
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27.06.2024 10:11 Ответить
Можно подумати, що голонокомандувач про це не знав, чи йому не доповідали (чи доповідали як він хотів, щоб угодити?). Та за цим усім стоять життя наших славетних воїнів, втрати которих кожен день набагатше, ніш ранійш.
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27.06.2024 10:20 Ответить
ніякої " правоохоронної системи держави" не існує, це просто Організоване Злочинне Угрупування!!!
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27.06.2024 10:22 Ответить
Можна подумати, що з заміною командувача хоча б щось зміниться. Змінювати потрібно геть усю систему невігласів, непрофессіоналів та кумовів з коханками-коханцями.
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27.06.2024 10:29 Ответить
Знайшли крайнього. Я вже почав думати, що то прибиральниця з ВР Чонгар розмінувала
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27.06.2024 11:00 Ответить
А хто здав Південь і готувався здати Україну ,рашисти за перший тиждень війни захопили 90% території що нині окупована хтось має відповісти ?
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27.06.2024 12:39 Ответить
Отправить послом в Африку к людоедам. Сорри что я говорю, Кения основной союзник США вне НАТО.
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27.06.2024 12:42 Ответить
а когда хеля будет відповідальний ? или только шестерки ?
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27.06.2024 12:49 Ответить
Когда свалит к маме с папой в Израиль, вот тогда можно до усёру добиваться выдачи апеллируя к фактам коррупции.
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27.06.2024 12:53 Ответить
Кротевич так позеленів, що аж тхне. Ви послухайте його інтерв'ю. По порше манера мови як у якогось братка, по друге, він там так зеленського вилизує, аж гай шумить. Бубачка ні в чьом нє вінаватая нє нє, от і знайшли на кого повісити його про@оби.

Я доречі Содоля не захищаю, але не бачити, що це спрямована атака з опи може тільки ідіот
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27.06.2024 22:21 Ответить
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