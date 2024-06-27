Содоль ответственен за подготовку обороны на Харьковщине перед повторным наступлением РФ, - обращение начштаба "Азова" Кротевича в ГБР
Экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль как руководитель ОСГВ "Хортиця" несет ответственность за подготовку обороны в Харьковской области перед повторным наступлением войск РФ.
Об этом говорится в обращении начальника штаба бригад "Азов" Богдана Кротевича в Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В обращении Кротевич также отмечает, что генерал-лейтенант не находился в Мариуполе ни одного часа и отдавал приказы, противоречащие местам дислокации "Азова" и 36-й бригады морской пехоты. В частности, по информации Кротевича, 36-й бригаде Содоль приказывал прорываться на завод "Азовсталь", а "Азову" - на меткомбинат Ильича. Но в то время "Азов" был ближе к "Азовстали", а морпехи - к меткомбинату Ильича.
Начштаба "Азова" рассказал, что его подразделение не получило "ни одного дополнительного патрона до начала обороны Мариуполя", а фортификационные сооружения в городе не были возведены из-за проблем в коммуникации Содоля с местными властями.
Также в письме говорится о том, что во время окружения Мариуполя взаимодействие с подразделениями, не входившими в мариупольский гарнизон, полностью отсутствовало. Это грозило различным подразделениям "дружественным огнем".
"Генерал-лейтенант руководит войсками "неадекватно", а его решения привели к смертям "тысяч военнослужащих" ВСУ, НГУ и других подразделений Сил обороны. Содоль как командующий ОСГВ "Хортиця" ответственен за подготовку обороны перед повторным российским наступлением на Харьковскую область", - подчеркнул Кротевич.
Кроме того, в обращении в ГБР он заявил, что после назначения на должность главы ОСГВ "Хортиця" Содоль начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригаде НГУ о занятии низин, а также продвижение на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов.
Что предшествовало
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".
В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
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Коли приймали рішення залишати "Азов" і 36-ту в оточенні в Маріку, Залужний де був?
Коли приймали рішення йти у лоба по мінних полях на Роботине, Залужний де був?
Коли до останнього чиплялись за Северодонецьк, не зважаючи на втрати, Залужний де був?
Він міг і мав дати наказ на вихід із Маріка.
Це потім вже, коли закінчився "до ширак", клоун і манагер вилізли з погреба і почався пі-ар, з'явився Сирській.
Я вже мовчу про "пройопаний" підрив стратегічних мостів на Півдні і Півночі. Ну це - окрема історія...
Ясно тепер, що знайшли цапа відбувайла. За зраду зелі і єрмачка має відповісти Содоль.
Кротевич мабуть хоче щоб українців вбивали і нищили далі. Бо він не говорить правди, а лише ******** зрадникам.
От власне і відповідь чому ми стільки століть боремось за державність, а її все немає..
Бо такі люди. Герої вони чи ні. Більше від них користі чи шкоди.
Конечно все верят что во всем виноват негодяй Содоль .
Только кто его наградил званием героя и назначил , Кротевичу не велено о этом говорить ...
Ну это всё мелочи, главное бороду отрастить и вовремя что-то вместе с Марьяной крикнуть...
Я доречі Содоля не захищаю, але не бачити, що це спрямована атака з опи може тільки ідіот