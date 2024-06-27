Содоль ответственен за подготовку обороны на Харьковщине перед повторным наступлением РФ, - обращение начштаба "Азова" Кротевича в ГБР

Экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль как руководитель ОСГВ "Хортиця" несет ответственность за подготовку обороны в Харьковской области перед повторным наступлением войск РФ.

Об этом говорится в обращении начальника штаба бригад "Азов" Богдана Кротевича в Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В обращении Кротевич также отмечает, что генерал-лейтенант не находился в Мариуполе ни одного часа и отдавал приказы, противоречащие местам дислокации "Азова" и 36-й бригады морской пехоты. В частности, по информации Кротевича, 36-й бригаде Содоль приказывал прорываться на завод "Азовсталь", а "Азову" - на меткомбинат Ильича. Но в то время "Азов" был ближе к "Азовстали", а морпехи - к меткомбинату Ильича.

Начштаба "Азова" рассказал, что его подразделение не получило "ни одного дополнительного патрона до начала обороны Мариуполя", а фортификационные сооружения в городе не были возведены из-за проблем в коммуникации Содоля с местными властями.

Также в письме говорится о том, что во время окружения Мариуполя взаимодействие с подразделениями, не входившими в мариупольский гарнизон, полностью отсутствовало. Это грозило различным подразделениям "дружественным огнем".

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"Генерал-лейтенант руководит войсками "неадекватно", а его решения привели к смертям "тысяч военнослужащих" ВСУ, НГУ и других подразделений Сил обороны. Содоль как командующий ОСГВ "Хортиця" ответственен за подготовку обороны перед повторным российским наступлением на Харьковскую область", - подчеркнул Кротевич.

Кроме того, в обращении в ГБР он заявил, что после назначения на должность главы ОСГВ "Хортиця" Содоль начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригаде НГУ о занятии низин, а также продвижение на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов.

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

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