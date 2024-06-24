РУС
В ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича по отношению к генералу: Следователи взяли в работу

Кротевич написав заяву до ДБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, в ГБР официально подтвердили факт поступления такого заявления.

"Вчера поступила, следователи взяли в работу", - сказали в пресс-службе ведомства.

В ГБР не уточнили, в отношении кого подано заявление. Как стало известно "Интерфаксу", речь идет о Юрии Содоле.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Также смотрите: Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, уничтожающая наши шансы на перемены и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.

Автор: 

Азов (823) Содоль Юрий (27) ГБР (3181)
Топ комментарии
+25
Оце оперативність. Один висєр медійного командира - і одразу в роботу взяли. А як на когось з ОПи чи їх корєфанів гори матеріалів та розслідувань у різних Бігусів - то "не чує баба"
24.06.2024 16:17 Ответить
+22
А коли в роботу візьмуть баканова, рєзнікова?
А тих хто наказав розмінувати Чонгар, згорнути ракетні програми?
І до речі, де заява Кроткевича на тих хто здав Маріуполь і азовців?
24.06.2024 16:20 Ответить
+17
Розхитують ситуацію в армії. Зелені виродки при владі вбили набагато більше
24.06.2024 16:11 Ответить
... що... сказати ідіоте нічого!? Тому ідеш НАХ@Й... і не озирайся! Це не матюк..а навігаційне направлевлення, щоб ти не заблукав. (Пишеться разом).
26.06.2024 15:13 Ответить
Так а чому ти це гєрасімову і білоусову не запропонуєш? Керівник вашої ботоферми може тебе до них без черги заволокти .
показать весь комментарий
24.06.2024 20:19 Ответить
24.06.2024 16:49 Ответить
От на рахунок критично важливих закупівель..то таке..довго прописувати..й те що з військової точки зору некритичне - для деяких верств населення є дуже критичним.
24.06.2024 17:03 Ответить
Особенно третий пункт угарный, чтобы кто то обидел человека Татарова, который держит власть и все спецслужбы за поводок, у него есть досье на каждого чиновника, полная информация о том что происходило до войны и почему она началась. Все кто под протекторатом Татарова будут занимать свои места до конца войны, выполнять его поручения и зарабатывать большие деньги. Похоже, что из за информации которой обладает Татаров и его люди, ему ничего не может сделать даже западная разведка.
24.06.2024 17:13 Ответить
А хто ж це рекомендував та затвердив Содаля на посаді?(((За які заслуги?(((Скажитє,как єво завут?(((
24.06.2024 16:49 Ответить
Слухав на Ютубі одного поважного мною експерта ,що морпіхи в Кринках дуже скаржилися на відношення до них даного лідора. Там він перед піаністом і вислужився. Проливати даремно українську кров ********.
24.06.2024 16:57 Ответить
На якій посаді? Він мав досить сильні посади і при минулій владі. У вас до кого конктетно претензії, до тієї влади, до цієї влади чи одразу і до тих і до цих?
24.06.2024 17:02 Ответить
А злочини він при якій владі робив ?
Це як в Житомирському ТЦК лише можливе звільнення за вбивство чоловіка.
Країна мрій імені бзєлєнского. І правда , яка різниця, кацапи його вб'ють чи власні виродки.
24.06.2024 17:09 Ответить
Ви вже собою замінили суд, якщо кажете про особисто його злочини?
24.06.2024 17:23 Ответить
Отже,він був дуже цінним при попередниках,тому ріс далі в кар'єрі і при теперішніх.Звісно його призначили на останню посаду останній головнокомандувач.
24.06.2024 17:27 Ответить
Той хто призначив на керівні посади його шефа сирного у 2015му
26.06.2024 02:44 Ответить
Интересно, что о нем думают обычные военные, фронтовики, а не шестерки от власти, да и сама власть. Только они вправе судить.
24.06.2024 16:59 Ответить
Командувачем ОСУВ Хортиця призначено генерала Содоля.

Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.

І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.

Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від https://t.me/ssternenko/19573 трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на https://t.me/ssternenko/25551 лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.

Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.

Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.

Стерненко.
24.06.2024 17:08 Ответить
Щоб тюрма за втрату людей потрібно назад відкатувати закон про оборону, скасовувати бойовий імунітет, який поспіхом пристосували на поч вторгнення для забезпечення програшу України у цій війні
26.06.2024 02:46 Ответить
Кого з генералів і коли притягали до відповідальності? Це взагалі реально? Навіщо цей двіж?
24.06.2024 17:39 Ответить
До речі,ви звернули увагу? Про содоля мова йде вже пару тижнів: Безугла,Бутусов,азовець,знову Безугла,а.....у відповідь тиша! Ніхто! Ні Сир,ні Умеров,ні сам Содоль,ні фактичний главковерх Йермачило,ні всілякі там військові "експерти" типу Жданова,Світана,Злово адєссіта,ні сам номінальний Наполеон і пари з вуст! Проти провідного укргінденбурга смертельні звинувачення,а у відповідь цвинтарна тиша....
24.06.2024 17:51 Ответить
Таке шось... ДБР повністю контрольована банковою, тож цими заявами там просто підбираються.
Очікував від Кротевича більшого. Якщо в Азові справді патріоти, які готові знищувати ворогів (в т.ч.й внутрішніх) - то це мають бути більш серйозні вчинки а не заяви в ДБР. Мабуть, всі нащадки козаків вже перевелися, всі бояться брати відповідальність, чекають, що це має зробити хтось інший... сильніший, мудріший, сміливіший... на жаль, Кротевича не з цієї когорти.
Він "готовий сідати у в'язницю" - вибір боягуза. Так як і кацапи - бояться бунтувати проти влади, так і наші офіцери бояться вищих за себе чинів... і в цьому є сутність раба.
24.06.2024 18:41 Ответить
Про який Азов іде мова?
Про той який здали в Маріуполі і більшість і досі в полоні у кацапів або загинули?
Чи про нових щойно набраних рекрутів?
Чи про барбешопних медійних командирів, які або опіздали на гелікоптер до оточеного Маріуполя шість разів або яких звільнили з полону в першу чергу в обмін на лояльність найвеличнішому?
25.06.2024 06:23 Ответить
на час проведення розслідування -відсторонити від займаної посади це оовязок вищого командування
24.06.2024 19:16 Ответить
Військовий Кротевич...
Непересічна особистість, неврівноважений, амбітний, легко піддається впливу. Сміливий.
Дуже добрий кандидат від умовних більшовиків на очолення руху " за содание солдатских комитетов и выборность командиров".
Схильність до єпатажу почалала виявлятися із 2014 року, з демонстративних, на камеру, інорування наказів

Потрапив в полон у Маріполі.
Кротевич, будучи начальником штабу Азова, був першим офіцером- Азовцем, звільненим із російського полону у вересні 2022- го до Києва.
Усіх інших командирів росіяни відправили набагато пізніше під домашній арешт до Туреччини.
24.06.2024 20:34 Ответить
А багато рядових і досі в полоні.
Цікаво, а за якими критеріями і ким з нашого боку формуються списки на обмін?
25.06.2024 06:25 Ответить
