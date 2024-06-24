В ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича по отношению к генералу: Следователи взяли в работу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как отмечается, в ГБР официально подтвердили факт поступления такого заявления.
"Вчера поступила, следователи взяли в работу", - сказали в пресс-службе ведомства.
В ГБР не уточнили, в отношении кого подано заявление. Как стало известно "Интерфаксу", речь идет о Юрии Содоле.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".
В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.
Це як в Житомирському ТЦК лише можливе звільнення за вбивство чоловіка.
Країна мрій імені бзєлєнского. І правда , яка різниця, кацапи його вб'ють чи власні виродки.
Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.
І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.
Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від https://t.me/ssternenko/19573 трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на https://t.me/ssternenko/25551 лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.
Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.
Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.
Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
Стерненко.
Очікував від Кротевича більшого. Якщо в Азові справді патріоти, які готові знищувати ворогів (в т.ч.й внутрішніх) - то це мають бути більш серйозні вчинки а не заяви в ДБР. Мабуть, всі нащадки козаків вже перевелися, всі бояться брати відповідальність, чекають, що це має зробити хтось інший... сильніший, мудріший, сміливіший... на жаль, Кротевича не з цієї когорти.
Він "готовий сідати у в'язницю" - вибір боягуза. Так як і кацапи - бояться бунтувати проти влади, так і наші офіцери бояться вищих за себе чинів... і в цьому є сутність раба.
Про той який здали в Маріуполі і більшість і досі в полоні у кацапів або загинули?
Чи про нових щойно набраних рекрутів?
Чи про барбешопних медійних командирів, які або опіздали на гелікоптер до оточеного Маріуполя шість разів або яких звільнили з полону в першу чергу в обмін на лояльність найвеличнішому?
Непересічна особистість, неврівноважений, амбітний, легко піддається впливу. Сміливий.
Дуже добрий кандидат від умовних більшовиків на очолення руху " за содание солдатских комитетов и выборность командиров".
Схильність до єпатажу почалала виявлятися із 2014 року, з демонстративних, на камеру, інорування наказів
Потрапив в полон у Маріполі.
Кротевич, будучи начальником штабу Азова, був першим офіцером- Азовцем, звільненим із російського полону у вересні 2022- го до Києва.
Усіх інших командирів росіяни відправили набагато пізніше під домашній арешт до Туреччини.
Цікаво, а за якими критеріями і ким з нашого боку формуються списки на обмін?