В ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича по отношению к генералу: Следователи взяли в работу

Как отмечается, в ГБР официально подтвердили факт поступления такого заявления.

"Вчера поступила, следователи взяли в работу", - сказали в пресс-службе ведомства.

В ГБР не уточнили, в отношении кого подано заявление. Как стало известно "Интерфаксу", речь идет о Юрии Содоле.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник штаба "Азова" Кротевич написал в ГБР заявление на генерала, "который убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, уничтожающая наши шансы на перемены и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

В свою очередь, заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая отмечала, что руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал.