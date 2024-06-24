У ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала: Слідчі взяли в роботу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, у ДБР офіційно підтвердили факт надходження такої заяви.

"Учора надійшла, слідчі взяли в роботу", - сказали в пресслужбі відомства.

У ДБР не уточнили, стосовно кого подано заяву. Як стало відомо "Інтерфаксу", йдеться про Юрія Содоля.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Також читайте: Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.