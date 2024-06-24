У ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала: Слідчі взяли в роботу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як зазначається, у ДБР офіційно підтвердили факт надходження такої заяви.
"Учора надійшла, слідчі взяли в роботу", - сказали в пресслужбі відомства.
У ДБР не уточнили, стосовно кого подано заяву. Як стало відомо "Інтерфаксу", йдеться про Юрія Содоля.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.
Топ коментарі
+25 Yuri I #427530
показати весь коментар24.06.2024 16:17 Відповісти Посилання
+22 Vlad Lancev
показати весь коментар24.06.2024 16:20 Відповісти Посилання
+17 адвокат офіс
показати весь коментар24.06.2024 16:11 Відповісти Посилання
Це як в Житомирському ТЦК лише можливе звільнення за вбивство чоловіка.
Країна мрій імені бзєлєнского. І правда , яка різниця, кацапи його вб'ють чи власні виродки.
Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.
І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.
Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від https://t.me/ssternenko/19573 трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на https://t.me/ssternenko/25551 лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.
Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.
Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.
Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
Стерненко.
Очікував від Кротевича більшого. Якщо в Азові справді патріоти, які готові знищувати ворогів (в т.ч.й внутрішніх) - то це мають бути більш серйозні вчинки а не заяви в ДБР. Мабуть, всі нащадки козаків вже перевелися, всі бояться брати відповідальність, чекають, що це має зробити хтось інший... сильніший, мудріший, сміливіший... на жаль, Кротевича не з цієї когорти.
Він "готовий сідати у в'язницю" - вибір боягуза. Так як і кацапи - бояться бунтувати проти влади, так і наші офіцери бояться вищих за себе чинів... і в цьому є сутність раба.
Про той який здали в Маріуполі і більшість і досі в полоні у кацапів або загинули?
Чи про нових щойно набраних рекрутів?
Чи про барбешопних медійних командирів, які або опіздали на гелікоптер до оточеного Маріуполя шість разів або яких звільнили з полону в першу чергу в обмін на лояльність найвеличнішому?
Непересічна особистість, неврівноважений, амбітний, легко піддається впливу. Сміливий.
Дуже добрий кандидат від умовних більшовиків на очолення руху " за содание солдатских комитетов и выборность командиров".
Схильність до єпатажу почалала виявлятися із 2014 року, з демонстративних, на камеру, інорування наказів
Потрапив в полон у Маріполі.
Кротевич, будучи начальником штабу Азова, був першим офіцером- Азовцем, звільненим із російського полону у вересні 2022- го до Києва.
Усіх інших командирів росіяни відправили набагато пізніше під домашній арешт до Туреччини.
Цікаво, а за якими критеріями і ким з нашого боку формуються списки на обмін?