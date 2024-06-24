УКР
У ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала: Слідчі взяли в роботу

Кротевич написав заяву до ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, у ДБР офіційно підтвердили факт надходження такої заяви.

"Учора надійшла, слідчі взяли в роботу", - сказали в пресслужбі відомства.

У ДБР не уточнили, стосовно кого подано заяву. Як стало відомо "Інтерфаксу", йдеться про Юрія Содоля.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Також читайте: Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. 

Автор: 

Азов (807) Содоль Юрій (28) ДБР (3704)
Топ коментарі
+25
Оце оперативність. Один висєр медійного командира - і одразу в роботу взяли. А як на когось з ОПи чи їх корєфанів гори матеріалів та розслідувань у різних Бігусів - то "не чує баба"
24.06.2024 16:17 Відповісти
+22
А коли в роботу візьмуть баканова, рєзнікова?
А тих хто наказав розмінувати Чонгар, згорнути ракетні програми?
І до речі, де заява Кроткевича на тих хто здав Маріуполь і азовців?
24.06.2024 16:20 Відповісти
+17
Розхитують ситуацію в армії. Зелені виродки при владі вбили набагато більше
24.06.2024 16:11 Відповісти
... що... сказати ідіоте нічого!? Тому ідеш НАХ@Й... і не озирайся! Це не матюк..а навігаційне направлевлення, щоб ти не заблукав. (Пишеться разом).
26.06.2024 15:13 Відповісти
Так а чому ти це гєрасімову і білоусову не запропонуєш? Керівник вашої ботоферми може тебе до них без черги заволокти .
показати весь коментар
24.06.2024 20:19 Відповісти
24.06.2024 16:49 Відповісти
От на рахунок критично важливих закупівель..то таке..довго прописувати..й те що з військової точки зору некритичне - для деяких верств населення є дуже критичним.
24.06.2024 17:03 Відповісти
Особенно третий пункт угарный, чтобы кто то обидел человека Татарова, который держит власть и все спецслужбы за поводок, у него есть досье на каждого чиновника, полная информация о том что происходило до войны и почему она началась. Все кто под протекторатом Татарова будут занимать свои места до конца войны, выполнять его поручения и зарабатывать большие деньги. Похоже, что из за информации которой обладает Татаров и его люди, ему ничего не может сделать даже западная разведка.
24.06.2024 17:13 Відповісти
А хто ж це рекомендував та затвердив Содаля на посаді?(((За які заслуги?(((Скажитє,как єво завут?(((
24.06.2024 16:49 Відповісти
Слухав на Ютубі одного поважного мною експерта ,що морпіхи в Кринках дуже скаржилися на відношення до них даного лідора. Там він перед піаністом і вислужився. Проливати даремно українську кров ********.
24.06.2024 16:57 Відповісти
На якій посаді? Він мав досить сильні посади і при минулій владі. У вас до кого конктетно претензії, до тієї влади, до цієї влади чи одразу і до тих і до цих?
24.06.2024 17:02 Відповісти
А злочини він при якій владі робив ?
Це як в Житомирському ТЦК лише можливе звільнення за вбивство чоловіка.
Країна мрій імені бзєлєнского. І правда , яка різниця, кацапи його вб'ють чи власні виродки.
24.06.2024 17:09 Відповісти
Ви вже собою замінили суд, якщо кажете про особисто його злочини?
24.06.2024 17:23 Відповісти
Отже,він був дуже цінним при попередниках,тому ріс далі в кар'єрі і при теперішніх.Звісно його призначили на останню посаду останній головнокомандувач.
24.06.2024 17:27 Відповісти
Той хто призначив на керівні посади його шефа сирного у 2015му
26.06.2024 02:44 Відповісти
Интересно, что о нем думают обычные военные, фронтовики, а не шестерки от власти, да и сама власть. Только они вправе судить.
24.06.2024 16:59 Відповісти
Командувачем ОСУВ Хортиця призначено генерала Содоля.

Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.

І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.

Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від https://t.me/ssternenko/19573 трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на https://t.me/ssternenko/25551 лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.

Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.

Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.

Стерненко.
24.06.2024 17:08 Відповісти
Щоб тюрма за втрату людей потрібно назад відкатувати закон про оборону, скасовувати бойовий імунітет, який поспіхом пристосували на поч вторгнення для забезпечення програшу України у цій війні
26.06.2024 02:46 Відповісти
Кого з генералів і коли притягали до відповідальності? Це взагалі реально? Навіщо цей двіж?
24.06.2024 17:39 Відповісти
До речі,ви звернули увагу? Про содоля мова йде вже пару тижнів: Безугла,Бутусов,азовець,знову Безугла,а.....у відповідь тиша! Ніхто! Ні Сир,ні Умеров,ні сам Содоль,ні фактичний главковерх Йермачило,ні всілякі там військові "експерти" типу Жданова,Світана,Злово адєссіта,ні сам номінальний Наполеон і пари з вуст! Проти провідного укргінденбурга смертельні звинувачення,а у відповідь цвинтарна тиша....
24.06.2024 17:51 Відповісти
Таке шось... ДБР повністю контрольована банковою, тож цими заявами там просто підбираються.
Очікував від Кротевича більшого. Якщо в Азові справді патріоти, які готові знищувати ворогів (в т.ч.й внутрішніх) - то це мають бути більш серйозні вчинки а не заяви в ДБР. Мабуть, всі нащадки козаків вже перевелися, всі бояться брати відповідальність, чекають, що це має зробити хтось інший... сильніший, мудріший, сміливіший... на жаль, Кротевича не з цієї когорти.
Він "готовий сідати у в'язницю" - вибір боягуза. Так як і кацапи - бояться бунтувати проти влади, так і наші офіцери бояться вищих за себе чинів... і в цьому є сутність раба.
24.06.2024 18:41 Відповісти
Про який Азов іде мова?
Про той який здали в Маріуполі і більшість і досі в полоні у кацапів або загинули?
Чи про нових щойно набраних рекрутів?
Чи про барбешопних медійних командирів, які або опіздали на гелікоптер до оточеного Маріуполя шість разів або яких звільнили з полону в першу чергу в обмін на лояльність найвеличнішому?
25.06.2024 06:23 Відповісти
на час проведення розслідування -відсторонити від займаної посади це оовязок вищого командування
24.06.2024 19:16 Відповісти
Військовий Кротевич...
Непересічна особистість, неврівноважений, амбітний, легко піддається впливу. Сміливий.
Дуже добрий кандидат від умовних більшовиків на очолення руху " за содание солдатских комитетов и выборность командиров".
Схильність до єпатажу почалала виявлятися із 2014 року, з демонстративних, на камеру, інорування наказів

Потрапив в полон у Маріполі.
Кротевич, будучи начальником штабу Азова, був першим офіцером- Азовцем, звільненим із російського полону у вересні 2022- го до Києва.
Усіх інших командирів росіяни відправили набагато пізніше під домашній арешт до Туреччини.
24.06.2024 20:34 Відповісти
А багато рядових і досі в полоні.
Цікаво, а за якими критеріями і ким з нашого боку формуються списки на обмін?
25.06.2024 06:25 Відповісти
